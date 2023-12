Soup Is Served At The 39th American Waste Control Tulsa Shootout!

Heat Races are done, and the soup is on at the 39th annual American Waste Control Tulsa Shootout powered by NOS Energy, and the star of the show thus far has been Super Late Model ace, Ricky Thornton, Jr.

Overcoming a rough start to his run in Hyper Racing Outlaw Non-Wing competition, Thornton is the only driver thus far to charge from the E-Feature into Sunday’s B-Features, with wins in the E and D-Features, followed by a run into the final transfer spot in the opening C-Feature.

While eyes will be fixed on Thornton to see if he can pull off the impossible, attention is also on the Flying A-Motorsports Junior Sprints.

The only division thus far with drivers locked into an A-Feature on Sunday, the driver on point for the green flag will be Broken Arrow’s J.J. Beason, whose father, Jonathan Beason, is also in competition, and picked up a Tulsa Shootout win in 2001 and 2016. Earning an 11th place seed in event passing points, Keizer Kramer is another one to watch in the Junior Sprints, as he made the cut in his first attempt.

Racing through Round 243, another 125 events will take place over the next two days, with Saturday’s lineup going to Race No. 319. Racing is set to begin at 9:00 A.M. (CT). The SageNet Center opens at 7:00 A.M. (CT).

The tentative daily order of events is as follows:

SATURDAY SCHEDULE:

E (8 Laps), D & C Mains (10 Laps):

244-251: Stock Non-Wing E Mains (8 – 2 Advance to D Mains)

252-259: Stock Non-Wing D Mains (8 – 2 Advance to C Mains)

260-267: Stock Non-Wing C Mains (8 – 2 Advance to B Mains)

Qualifying Races (10 Laps):

268-275: Outlaw Non-Wing (8)

Restricted C Mains and Junior Sprint C & B MAINS (10 Laps)

276-281: Restricted C Mains (6 – 3 Advance to B Mains)

282-285: Junior Sprint C Mains (4 -2 Advance to B Mains)

286-289: Junior Sprint B Mains (10 Laps: 4 – Top 2 from each Advance to A Main)

Qualifying Races (10 Laps):

290-297: Stock Non-Wing (8)

298-303: Restricted A Class (6)

304-311: Outlaw Winged (8)

312-319: A Class Winged (8)

SUNDAY SCHEDULE:

B Mains:

320-327: Stock Non-Wing (12 Laps: 8 – Top 2 from each Advance to LCQ)

328-335: Outlaw Non-Wing (12 Laps: 8 – Top 2 from each Advance to LCQ)

336-341: Restricted A Class (12 Laps: 6 – Top 3 from each Advance to LCQ)

342-349: Outlaw Winged (12 Laps: 8 – Top 2 from each Advance to LCQ)

350-357: A Class Winged (12 Laps: 8 Top 2 from each Advance to LCQ)

Last Chance A Main Qualifiers (12 Laps):

358: Stock Non-Wing (Top 8 Advance to A Main)

359: Outlaw Non-Wing (Top 8 Advance to A Main)

360: Restricted A Class (Top 8 Advance to A Main)

361: A Class Winged (Top 8 Advance to A Main)

362: Outlaw Winged (Top 8 Advance to A Main)

Championship A Mains:

363: Stock Non-Wing (30 Laps)

364: Junior Sprints (20 Laps)

365: Outlaw Non-Wing (30 Laps)

366: Restricted A Class (25 Laps)

367: A Class Winged (30 Laps)

368: Outlaw Winged (55 Laps)

Racing each day begins at 9:00 A.M. (CT)

Fans not able to attend the 39th annual American Waste Control Tulsa Shootout can see every lap of action on http://www.floracing.com.

The American Waste Control Tulsa Shootout takes place at the Tulsa Expo Raceway, located inside the SageNet Center in Tulsa, Okla. More information on the event will be released as the event draws closer. All official rules, event information, and dates are online at http://www.tulsashootout.com. Fans can also follow the American Waste Control Tulsa Shootout at https://www.facebook.com/ TulsaShootout and on Twitter (@TulsaShootout).

RESULTS

39th annual Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

Combined results from December 27-31, 2023

RS12 MOTORSPORTS WINGED OUTLAW:

HEAT RACES (TOP 112 IN PASSING POINTS FROM HEAT RACES ADVANCE TO 8 QUALIFYING RACES)

Race 1 (8 Laps): 1. 71-Jaxton Wiggs[2]; 2. 72A-Eli Adams[3]; 3. 24W-Zack Weisenfluh[6]; 4. 28H-Chelby Hinton[4]; 5. 21X-Tyler Courtney[5]; 6. 5R-Reece Shelton[7]; 7. 2W-Austin Wood[9]; 8. 14G-Madelyn Gjerness[10]; 9. 12W-Kurt Westerfield[8]; 10. 6-Brylee Kilmer[1]

Race 2 (8 Laps): 1. 13-Elijah Gile[1]; 2. 55B-Jett Barnes[3]; 3. 51B-Joe B Miller[5]; 4. 20R-Ricky Thornton Jr[4]; 5. 8T-Tyler Kuykendall[6]; 6. 73B-Braden Chiaramonte[7]; 7. 4M-Jaylon Mills[8]; 8. 81A-Dekota Gay[9]; 9. 5K-Jack Kassik[2]; 10. (DNS) 66M-Darrel Moser Jr

Race 3 (8 Laps): 1. 16X-Chase Porter[2]; 2. 26-Corbin Rueschenberg[4]; 3. 84X-Jesse Love[5]; 4. 4H-Blake Hahn[8]; 5. 12C-Chase Spicola[3]; 6. 3Z-Trey Zorn[6]; 7. 61-Cole Tinsley[7]; 8. 21H-Levi Hinck[9]; 9. 23C-Cierra Wullenwaber[1]; 10. (DNS) 51-Joshua Huish

Race 4 (8 Laps): 1. 98-James Roselli[1]; 2. 21K-Thomas Kunsman Jr[9]; 3. 93M-Jesse Maurer[4]; 4. 24L-Levi Hillier[3]; 5. 77R-Robbie Smith[8]; 6. 95-Paige Moss[6]; 7. 2-Jake Galusha[7]; 8. 15-Rob Pajauis[5]; 9. (DNF) 32H-Aidan Goldsmith[2]; 10. (DNF) 1H-Connor Lee[10]

Race 5 (8 Laps): 1. 14-Harley Hollan[5]; 2. 33X-Cruz Dickerson[1]; 3. 44-Anthony Sunde[2]; 4. 77M-Preston Norbury[6]; 5. 1N-Tanner Tinsley[4]; 6. 101-Easton Lebo[10]; 7. 51K-Caleb Martin[9]; 8. 83-Brant Woods[8]; 9. 19X-Tomas Partington[3]; 10. 12R-Harrison Robards[7]

Race 6 (8 Laps): 1. 85J-Logan Julien[3]; 2. 29A-Chase Cabre[6]; 3. 22E-Evan Dixon[9]; 4. 82H-Hunter Pruitt[1]; 5. 59-Brody Mclaughlin[4]; 6. 01-Kaden Weger[2]; 7. 14F-Bobby Wofford Jr[5]; 8. 66-Jayden Clay[7]; 9. 77-Joshua Boissoneau[8]; 10. (DNS) 9-Sawyer Davis

Race 7 (8 Laps): 1. 73M-Wyatt Miller[2]; 2. 87-Reed Whitney[6]; 3. 99B-Brent Crews[1]; 4. 43P-Parker Perry[3]; 5. 02-Ashton Torgerson[10]; 6. 3S-Brody Strong[4]; 7. 91K-Kevin Bayer[5]; 8. 17S-Baron Silva[9]; 9. 31E-Eric Erdmann[7]; 10. 9B-Casey Bauman[8]

Race 8 (8 Laps): 1. 210-Keegan Osantowski[2]; 2. 11X-Stefan Sidur[3]; 3. 3Y-Cole Roberts[1]; 4. 44P-Jeffery Pahule[7]; 5. 118-Kole Kirkman[4]; 6. 44K-Cory Kelley[6]; 7. 55X-Trevor Cline[9]; 8. 12A-Chase McDermand[5]; 9. 49-Cameron La Rose[8]; 10. 78-Brody Wake[10]

Race 9 (8 Laps): 1. 14S-TJ Smith[1]; 2. 97M-Scotty Milan[3]; 3. 1V-Johnny Boland[5]; 4. 5M-Ryder McCutcheon[4]; 5. 49R-Cody Barnes[7]; 6. 24T-Glenn James Bratti[2]; 7. 9M-Keith McIntyre Jr[6]; 8. 7B-Mitchell Bard[8]; 9. (DNF) 81-Frank Flud[9]; 10. (DNS) 84J-JT Qualls

Race 10 (8 Laps): 1. 65-Michael Faccinto[2]; 2. 5U-Jake Andreotti[1]; 3. 36K-Kris Carroll[7]; 4. 2F-Jadyn Friesen[3]; 5. 66X-Broedy Graham[9]; 6. 18K-Brayden Kongdara[4]; 7. 14L-Logan Heath[5]; 8. L3-Prestin Dalton[6]; 9. 1T-Taylor Whitefield[10]; 10. 4K-Khloe Cotton[8]

Race 11 (8 Laps): 1. 23S-Cody Samuels[1]; 2. 14C-Connor Gross[2]; 3. 8G-Teddy Bivert[8]; 4. 18-Aidan Leingang[3]; 5. 88M-Max Crabdree[6]; 6. 22M-Maxwell Moser[4]; 7. 42-Ashley Afdahl[5]; 8. 72D-Derrick Black[10]; 9. (DNF) 14R-Jake Nail[7]; 10. (DNF) 19K-Ryan Kradel[9]

Race 12 (8 Laps): 1. 11B-Kaylee Bryson[2]; 2. 56-Cody Key[9]; 3. 14J-Jett Nunley[4]; 4. 24-JW Henderson[3]; 5. 4N-Ryan Winter[8]; 6. 4X-Teagen Moles[7]; 7. 14P-Josh Pierson[10]; 8. 191-Bash Ferguson[5]; 9. 29D-Dylan Menditto[6]; 10. 37-Josh Jackson[1]

Race 13 (8 Laps): 1. 122-Lane Warner[1]; 2. 23-Alec Quiggle[2]; 3. 26K-Kale Drake[6]; 4. 12-Allen Cope[3]; 5. 12K-Dylan Kadous[10]; 6. 28-Mick Gile Jr[4]; 7. 77S-Logan Seavey[9]; 8. 53-Chase Rodgers[8]; 9. 9C-Coleman Gilpin[7]; 10. 01D-Jim Mattison[5]

Race 14 (8 Laps): 1. 72J-Sam Johnson[1]; 2. 22Z-Jaxon Bishop[3]; 3. 51F-Gary Taylor[7]; 4. 93-Matt Carr[10]; 5. 99-Brett Osborn[6]; 6. R38-Riley Osantowski[4]; 7. 51G-Grant Schaadt[8]; 8. 88P-Tony Penick[9]; 9. 87C-Jesse Edwards[2]; 10. 14H-Harley Whatley[5]

Race 15 (8 Laps): 1. 5L-Dusty Young[2]; 2. 43-Jack Thomas[1]; 3. 20Q-Brecken Reese[3]; 4. 138-Karson Battarbee[8]; 5. 23J-Josh Castro[6]; 6. 71P-Daison Pursley[4]; 7. 9K-Kieran Casillas[9]; 8. 11A-Alex Midkiff[7]; 9. 7A-Aaron Jesina[5]; 10. (DNS) 69R-Zachary Hanes

Race 16 (8 Laps): 1. 24S-Colby Sokol[4]; 2. 00T-TJ Stark[5]; 3. 51X-Kyle Busch[6]; 4. 9J-Derek Hagar[10]; 5. 23R-Skylar Rhoades[2]; 6. 9H-Kaden Holm[9]; 7. 21C-Carter Holt[7]; 8. 31B-Braxton Weger[8]; 9. 17X-Alex Caldwell[3]; 10. (DQ) 48M-Coen McDaniel[1]

Race 17 (8 Laps): 1. 10A-Emerson Axsom[4]; 2. 10T-Shane Stewart[1]; 3. 5J-Braden Jones[2]; 4. 6B-Blake Parmley[3]; 5. 64R-Ronnie Dawson[6]; 6. 5V-Gavan Boschele[9]; 7. 29S-Blake Scott[8]; 8. 62-Rachel Zabawa[5]; 9. 88J-Joey Amantea[10]; 10. 37X-Xander Dundon[7]

Race 18 (8 Laps): 1. 48T-Tanner Holm[1]; 2. 54X-Maverick Myrick[3]; 3. 4J-Jett Yantis[5]; 4. 1F-Jason Friesen[6]; 5. 24G-Greyson Springer[7]; 6. 10P-Peyton Whitehouse[2]; 7. 25K-Kyle Spence[8]; 8. 69T-Trey Erdmann[4]; 9. 17J-Jacob Johnston[9]; 10. 5H-Haylee Papp[10]

Race 19 (8 Laps): 1. 14Q-Jake Hagopian[4]; 2. 28P-Gunnar Pio[1]; 3. 63K-Colton Key[10]; 4. 12J-Jeffrey Newell[9]; 5. 4-Spencer Hill[3]; 6. 34-Colton Robinson[8]; 7. 5-Bradley Huish[5]; 8. 10L-Patrick Lundy[2]; 9. 03R-Hunter Rhoades[7]; 10. 27-Bryan Davidson[6]

Race 20 (8 Laps): 1. 21J-Kameron Key[4]; 2. 2E-Eric Botelho[2]; 3. 2G-Garrett Benson[3]; 4. 29-Scott Sawyer[8]; 5. 19J-Justin Robison[5]; 6. 22-Curtis Jones[9]; 7. 10W-Will Scribner[10]; 8. 29M-Lawrence Mann[1]; 9. 14M-Drake Carter[7]; 10. 80N-Shawn Jones[6]

Race 21 (8 Laps): 1. 41H-Colton Hardy[2]; 2. 08S-Peter Smith[4]; 3. 25S-Justis Sokol[6]; 4. 8K-Jonathan Beason[8]; 5. 11L-Laydon Pearson[3]; 6. 7G-Jackson Gray[1]; 7. 15C-Brody Brown[7]; 8. 33M-Ryan Mueller[5]; 9. 10R-Rylee Whitehouse[9]; 10. (DNS) 667-Amie Donner

Race 22 (8 Laps): 1. 89X-Jace Park[2]; 2. 3-Cole Schroeder[4]; 3. 5G-Christian Bruno[3]; 4. 11C-Darren Brown[5]; 5. 21S-Steven Snyder Jr[6]; 6. 126-Autumn Criste[8]; 7. 1-Kortland Stephens[7]; 8. 14W-Tyler Walton[1]; 9. 52H-Hayden Mabe[9]; 10. 37A-Ayden Gatewood[10]

Race 23 (8 Laps): 1. 24X-KJ Snow[2]; 2. 51J-Dalton Parreira[5]; 3. 14T-Tylen Trammel[4]; 4. 99D-Bryant Dawson[7]; 5. 91F-Alec Frisell[6]; 6. 21G-Garth Kasiner[9]; 7. 44H-Hayden Holt[8]; 8. 7C-Connor Lundy[3]; 9. 52R-Jim McNulty[1]; 10. (DNS) 91-Jason McDougal

Race 24 (8 Laps): 1. 11J-Jett Hays[1]; 2. 71K-Gavin Miller[3]; 3. B12-Carson Bolden[2]; 4. 7S-Kanon Posey[4]; 5. 2S-Garyt Smith[5]; 6. 55C-Connor Chamberlain[6]; 7. 25B-Chevy Boyer[9]; 8. 3R-Rylan Gray[7]; 9. 72-Alex Karpowicz[8]

Race 25 (8 Laps): 1. 11D-Dominic White[3]; 2. 15N-Neal Allison[6]; 3. 088-Austin Torgerson[5]; 4. 39-Russ Disinger[9]; 5. 10-Brock Berreth[8]; 6. 1A-Anton Hernandez[7]; 7. 97-Donnie Burrows[2]; 8. 43E-Eddie Hamblen[4]; 9. 37Z-Jake Zimmerman[1]

D-MAINS (TOP 4 FROM EACH ADVANCE TO C-MAINS)

Race 136 - D1 (8 Laps): 1. 37A-Ayden Gatewood[2]; 2. 29D-Dylan Menditto[3]; 3. 80N-Shawn Jones[6]; 4. 31E-Eric Erdmann[1]; 5. 32H-Aidan Goldsmith[4]; 6. 23C-Cierra Wullenwaber[7]; 7. (DNF) 72D-Josh Jackson[8]; 8. (DNF) 17X-Alex Caldwell[5]; 9. (DNS) 03R-Hunter Rhoades; 10. (DNS) 667-Amie Donner

Race 137 - D2 (8 Laps): 1. 14M-Drake Carter[2]; 2. 9B-Casey Bauman[1]; 3. 52R-Jim McNulty[3]; 4. 9-Sawyer Davis[5]; 5. 01D-Jim Mattison[4]; 6. (DNS) 14R-Jake Nail; 7. (DNS) 1H-Connor Lee; 8. (DNS) 66M-Darrel Moser Jr; 9. (DNS) 87C-Jesse Edwards; 10. (DNS) 51-Joshua Huish

Race 138 - D3 (8 Laps): 1. 9C-Coleman Gilpin[1]; 2. 78-Brody Wake[3]; 3. 29M-Lawrence Mann[2]; 4. 37Z-Jake Zimmerman[7]; 5. 12R-Harrison Robards[6]; 6. 14H-Harley Whatley[8]; 7. 84J-JT Qualls[9]; 8. (DNF) 19K-Ryan Kradel[4]; 9. (DNS) 4K-Khloe Cotton; 10. (DNS) 91-Jason McDougal

Race 139 - D4 (8 Laps): 1. 7A-Aaron Jesina[1]; 2. 6-Brylee Kilmer[4]; 3. 48M-Coen McDaniel[5]; 4. 5H-Haylee Papp[2]; 5. (DNS) 27-Bryan Davidson; 6. (DNS) 14W-Tyler Walton; 7. (DNS) 19X-Tomas Partington; 8. (DNS) 5K-Jack Kassik; 9. (DNS) 37X-Xander Dundon; 10. (DNS) 69R-Zachary Hanes

C-MAIN (TOP 2 FROM EACH ADVANCE TO B-MAINS)

Race 140 - C1 (10 Laps): 1. 118-Kole Kirkman[2]; 2. 82H-Hunter Pruitt[1]; 3. 25K-Kyle Spence[5]; 4. 11L-Laydon Pearson[3]; 5. 15C-Brody Brown[6]; 6. 52H-Hayden Mabe[10]; 7. 12A-Chase McDermand[9]; 8. 11A-Alex Midkiff[7]; 9. 95-Paige Moss[4]; 10. 31E-Eric Erdmann[12]; 11. 31B-Braxton Weger[8]; 12. 29D-Dylan Menditto[11]; 13. (DNS) 8T-Tyler Kuykendall; 14. (DNS) 81A-Dekota Gay

Race 141 - C2 (10 Laps): 1. 88M-Max Crabdree[1]; 2. 23J-Josh Castro[3]; 3. 14P-Josh Pierson[2]; 4. 2W-Austin Wood[4]; 5. 37A-Ayden Gatewood[10]; 6. 1-Kortland Stephens[6]; 7. 14F-Bobby Wofford Jr[7]; 8. 80N-Shawn Jones[11]; 9. 44H-Hayden Holt[5]; 10. 191-Bash Ferguson[8]; 11. 7C-Connor Lundy[9]; 12. (DNS) 44K-Cory Kelley; 13. (DNS) 999-Derrick Black; 14. (DNS) 97-Donnie Burrows

Race 142 - C3 (10 Laps): 1. 99-Brett Osborn[1]; 2. 5R-Reece Shelton[3]; 3. 10W-Will Scribner[2]; 4. 3S-Brody Strong[6]; 5. 51K-Caleb Martin[4]; 6. 55C-Connor Chamberlain[5]; 7. 14M-Drake Carter[11]; 8. 7G-Jackson Gray[8]; 9. 62-Rachel Zabawa[9]; 10. 91K-Kevin Bayer[7]; 11. 66-Jayden Clay[10]; 12. 12W-Kurt Westerfield[12]; 13. 52R-Jim McNulty[13]; 14. (DNS) 01-Kaden Weger

Race 143 - C4 (10 Laps): 1. 21X-Tyler Courtney[2]; 2. 71P-Daison Pursley[5]; 3. 64R-Ronnie Dawson[1]; 4. 33M-Ryan Mueller[9]; 5. 9B-Casey Bauman[11]; 6. 73B-Braden Chiaramonte[3]; 7. 55X-Trevor Cline[4]; 8. 9-Sawyer Davis[12]; 9. 18K-Brayden Kongdara[6]; 10. 9M-Keith McIntyre Jr[7]; 11. 77-Joshua Boissoneau[10]; 12. 3R-Rylan Gray[8]; 13. (DNS) 24T-Glenn James Bratti; 14. (DNS) 14L-Logan Heath

Race 144 - C5 (10 Laps): 1. 21S-Steven Snyder Jr[1]; 2. 4M-Jaylon Mills[5]; 3. 19J-Justin Robison[2]; 4. 77S-Logan Seavey[4]; 5. 22M-Maxwell Moser[6]; 6. 4X-Teagen Moles[3]; 7. 29M-Lawrence Mann[14]; 8. 10P-Peyton Whitehouse[7]; 9. 9C-Coleman Gilpin[13]; 10. 69T-Trey Erdmann[11]; 11. 42-Ashley Afdahl[9]; 12. 49-Cameron La Rose[12]; 13. 21H-Levi Hinck[8]; 14. 1T-Taylor Whitefield[10]

Race 145 - C6 (10 Laps): 1. 1A-Anton Hernandez[3]; 2. 91F-Alec Frisell[1]; 3. 17S-Baron Silva[6]; 4. 51G-Grant Schaadt[5]; 5. 28-Mick Gile Jr[4]; 6. 81-Frank Flud[10]; 7. 78-Brody Wake[13]; 8. 61-Cole Tinsley[7]; 9. 43E-Eddie Hamblen[11]; 10. 2S-Garyt Smith[2]; 11. 37Z-Jake Zimmerman[12]; 12. 5-Bradley Huish[9]; 13. (DNF) 88J-Joey Amantea[8]; 14. (DNS) 25B-Chevy Boyer

Race 146 - C7 (10 Laps): 1. 34-Colton Robinson[1]; 2. 12C-Chase Spicola[3]; 3. 9K-Kieran Casillas[5]; 4. R38-Riley Osantowski[6]; 5. 6-Brylee Kilmer[13]; 6. 83-Brant Woods[9]; 7. 7B-Mitchell Bard[8]; 8. 2-Jake Galusha[7]; 9. 1N-Tanner Tinsley[2]; 10. L3-Prestin Dalton[10]; 11. (DNF) 23R-Skylar Rhoades[4]; 12. (DNF) 5H-Haylee Papp[14]; 13. (DNS) 17J-Jacob Johnston; 14. (DNS) 72-Alex Karpowicz

Race 147 - C8 (10 Laps): 1. 126-Autumn Criste[1]; 2. 4-Spencer Hill[2]; 3. 29S-Blake Scott[3]; 4. 14G-Madelyn Gjerness[4]; 5. 53-Chase Rodgers[7]; 6. 7A-Aaron Jesina[11]; 7. 21C-Carter Holt[5]; 8. 10R-Rylee Whitehouse[9]; 9. 48M-Coen McDaniel[12]; 10. 15-Rob Pajauis[8]; 11. 10L-Patrick Lundy[10]; 12. 88P-Tony Penick[6]; 13. (DNS) 59-Brody Mclaughlin; 14. (DNS) 3Z-Trey Zorn

HYPER RACING NON-WING OUTLAW:

HEAT RACES (TOP 112 IN PASSING POINTS FROM HEAT RACES ADVANCE TO 8 QUALIFYING RACES)

Race 26 (8 Laps): 1. 44C-Cameron Paul[2]; 2. 14L-Logan Heath[4]; 3. 83-Brant Woods[6]; 4. 128-Tyler Cook[1]; 5. 17J-Jacob Johnston[5]; 6. 74-Robby Brockman[8]; 7. 9M-Keith McIntyre Jr[3]; 8. 6B-Blake Parmley[7]; 9. 23L-Joshua Lewis[9]; 10. (DNS) 157-Kyle Chady

Race 27 (8 Laps): 1. 59-Brody Mclaughlin[3]; 2. 2S-Garyt Smith[1]; 3. 88P-Tony Penick[5]; 4. 13-Elijah Gile[8]; 5. 9B-Casey Bauman[6]; 6. 01B-Brayson Hand[7]; 7. 19X-Tomas Partington[4]; 8. 5H-Haylee Papp[10]; 9. 310-Chris Townsend[9]; 10. (DNF) 21G-Garth Kasiner[2]

Race 28 (8 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman Jr[8]; 2. 12W-Kurt Westerfield[1]; 3. 71-Jaxton Wiggs[6]; 4. 22-Curtis Jones[4]; 5. 11X-Stefan Sidur[7]; 6. 22Z-Jaxon Bishop[3]; 7. 33M-Ryan Mueller[10]; 8. 9C-Coleman Gilpin[2]; 9. 05B-Cade Bierman[5]; 10. 58-David Beasley[9]

Race 29 (8 Laps): 1. 138-Karson Battarbee[2]; 2. 1M-Dodge Carlbert[1]; 3. 85J-Logan Julien[4]; 4. 11L-Laydon Pearson[8]; 5. 1S-Ryan Carter[3]; 6. 87-Reed Whitney[9]; 7. 10-Brock Berreth[6]; 8. 3J-Jimmy Leal[7]; 9. (DNF) 27E-Ethan Wicker[5]; 10. (DNS) 72D-Josh Jackson

Race 30 (8 Laps): 1. 89K-Kyle Spence[2]; 2. 98X-Darin Naida[6]; 3. 61-Cole Tinsley[3]; 4. 9J-Derek Hagar[5]; 5. 18K-Brayden Kongdara[9]; 6. 191-Bash Ferguson[10]; 7. 87C-Jesse Edwards[4]; 8. 03R-Hunter Rhoades[8]; 9. (DNF) 39-Russ Disinger[1]; 10. (DNF) 9-Sawyer Davis[7]

Race 31 (8 Laps): 1. 5G-Christian Bruno[3]; 2. 97-Donnie Burrows[1]; 3. 118-Kole Kirkman[5]; 4. 21J-Kameron Key[2]; 5. 66M-Darrel Moser Jr[4]; 6. 21-Cash Lovenburg[10]; 7. 17E-Kaylee Esgar[6]; 8. 89-Kati Waggoner[7]; 9. 22M-Maxwell Moser[8]; 10. (DNF) 8B-Dustin Bottoms[9]

Race 32 (8 Laps): 1. 25-Maverick Elkins[5]; 2. 24T-Glenn James Bratti[10]; 3. 29C-David Camden[4]; 4. 01M-Geordan Marrero[7]; 5. 14C-Connor Gross[6]; 6. 20T-Kyle Thompson[8]; 7. 15L-Dusty Young[2]; 8. 17X-Alex Caldwell[3]; 9. 94-Austin Crowder[9]; 10. (DNF) 21X-Tyler Courtney[1]

Race 33 (8 Laps): 1. 28H-Chelby Hinton[3]; 2. 72A-Eli Adams[1]; 3. 44P-Jeffery Pahule[6]; 4. 81-Frank Flud[5]; 5. 77R-Robbie Smith[7]; 6. 1H-Connor Lee[9]; 7. 8X-Austin Shores[2]; 8. 84D-Dalten Maust[8]; 9. 9D-Duane Bartlett[4]; 10. (DNS) 52R-Jim McNulty

Race 34 (8 Laps): 1. 5K-Jack Kassik[2]; 2. 33X-Cruz Dickerson[4]; 3. 12-Allen Cope[6]; 4. 78S-Daniel Shaffer[8]; 5. 7C-Connor Lundy[1]; 6. 5-Bradley Huish[3]; 7. 1B-Chase Howard[7]; 8. 14Y-Scott Landis[9]; 9. 28-Mick Gile Jr[5]; 10. (DNF) 36R-Kevin Reed[10]

Race 35 (8 Laps): 1. 16X-Chase Porter[5]; 2. 4N-Ryan Winter[2]; 3. 87X-Mack Leopard[8]; 4. 10B-Brian Potter[6]; 5. 62-Rachel Zabawa[4]; 6. 11M-Lawrence Mann Jr[3]; 7. 08W-Hayden Wise[9]; 8. 99D-Bryant Dawson[7]; 9. 97T-Jon Taylor[1]; 10. (DNS) 19K-Ryan Kradel

Race 36 (8 Laps): 1. 65-Michael Faccinto[2]; 2. 7S-Kanon Posey[1]; 3. 95-Paige Moss[4]; 4. 51J-Dalton Parreira[8]; 5. 23E-Ryker Pace[3]; 6. 11A-Alex Midkiff[7]; 7. 14W-Tyler Walton[5]; 8. 22S-Sammy McNabb[10]; 9. 78-Brody Wake[9]; 10. (DNS) 15D-Dylan Schaadt

Race 37 (8 Laps): 1. 25B-Chevy Boyer[1]; 2. 08-Cannon McIntosh[3]; 3. 21S-Steven Snyder Jr[2]; 4. 8K-Jonathan Beason[5]; 5. 12X-Cooper Williams[4]; 6. 2M-Colton McGimpsey[6]; 7. 55C-Connor Chamberlain[8]; 8. 30X-John Crowder[7]; 9. 04-Dillon Sampson[9]; 10. (DNS) 32-Trey Marcham

Race 38 (8 Laps): 1. 5U-Jake Andreotti[2]; 2. 24S-Colby Sokol[7]; 3. 2A-Adam Miller[6]; 4. 11S-Shyla Ernst[4]; 5. 56-Michael Hubert[10]; 6. 38D-Hailie Deegan[1]; 7. 37Z-Jake Zimmerman[3]; 8. 05-Joshua Spatola[9]; 9. 1F-Jason Friesen[5]; 10. 46-Cale McGee[8]

Race 39 (8 Laps): 1. 71K-Gavin Miller[3]; 2. 71P-Daison Pursley[5]; 3. 77S-Logan Seavey[6]; 4. 1N-Tanner Tinsley[1]; 5. 84-Sean Cleavland[7]; 6. 36-Jake Neuman[8]; 7. 9P-Dustin Phillips[4]; 8. (DNS) 00T-TJ Stark; 9. (DNS) 70-Dwight Green; 10. (DQ) 7F-Nolan Bartley[2]

Race 40 (8 Laps): 1. 23-Alec Quiggle[3]; 2. 97M-Scotty Milan[2]; 3. 5J-Braden Jones[4]; 4. 48S-Trey Schleicher[10]; 5. 3W-Will Scribner[1]; 6. 29X-Mason Daugherty[5]; 7. 23M-Garrett Massey[8]; 8. 28U-Austin Ullstrom[7]; 9. 83B-Shane Weeks[6]; 10. (DNF) 4J-Jett Yantis[9]

Race 41 (8 Laps): 1. 2W-Austin Wood[3]; 2. 12K-Dylan Kadous[2]; 3. 51X-Kyle Busch[4]; 4. 4-Spencer Hill[8]; 5. 319-Haidyn Hansen[1]; 6. 5R-Reece Shelton[5]; 7. 3D-Prestin Dalton[6]; 8. 20X-Marc Dailey[9]; 9. 06-Marek Pipe[10]; 10. (DNF) 67-Randy Wagnon Jr[7]

Race 42 (8 Laps): 1. 12C-Chase Spicola[1]; 2. 3X-Nathan Smith[2]; 3. 71T-Tim Buckwalter[6]; 4. 33T-Trevor McIntire[10]; 5. 29-Cory Brown[5]; 6. 21E-Enzo Spicola[9]; 7. 88-Ricky Holbrook[4]; 8. 10X-Bryan Debrick[7]; 9. 01D-Allen Saine[3]; 10. 4G-Landon Gasseling[8]

Race 43 (8 Laps): 1. 15C-Brody Brown[3]; 2. 088-Austin Torgerson[9]; 3. 53-Chase Rodgers[8]; 4. 14R-Jake Nail[5]; 5. 29A-Chase Cabre[6]; 6. 93-Matt Carr[4]; 7. 98-James Roselli[2]; 8. 18F-Steve Finn[1]; 9. 5A-Ava Gropp[7]; 10. 5S-Stone Smith[10]

Race 44 (8 Laps): 1. 1V-Johnny Boland[9]; 2. 3Z-Trey Zorn[2]; 3. 57L-Jacob Lucas[6]; 4. 71A-Anthony Rea[1]; 5. 81G-Giancarlo Ramessar[5]; 6. 16B-Brady Amos[3]; 7. 81A-Dekota Gay[8]; 8. 9$-Eddie Ramsey[4]; 9. 38-Levi Henderson[7]; 10. (DNS) 60-Earl McDoulett Jr

Race 45 (8 Laps): 1. 24W-Zack Weisenfluh[3]; 2. 10A-Emerson Axsom[2]; 3. 88M-Max Crabdree[6]; 4. 41H-Colton Hardy[1]; 5. 15R-Jase Randolph[5]; 6. 22E-Evan Dixon[7]; 7. 08S-Peter Smith[8]; 8. 10E-Matt Ebarb[10]; 9. 81L-Ethan Larsen[4]; 10. 57T-Blake Kirkes[9]

Race 46 (8 Laps): 1. 48T-Tanner Holm[2]; 2. 36J-Kyle Jones[5]; 3. 480-Cory Green[1]; 4. 28P-Gunnar Pio[9]; 5. 98M-Derrick McBride[3]; 6. 5M-Ryder McCutcheon[6]; 7. 13T-Caiden Mitchell[4]; 8. 1Z-Justin Zimmerman[7]; 9. 7D-Jace Dement[8]; 10. 999-Derrick Black[10]

Race 47 (8 Laps): 1. 01-Kaden Weger[2]; 2. 6-Brylee Kilmer[1]; 3. 36K-Kris Carroll[8]; 4. 29S-Blake Scott[7]; 5. 3S-Brody Strong[3]; 6. 3G-Lathe Griggs[6]; 7. 20-Tony Morris[10]; 8. 99X-Chris Russell[9]; 9. 31E-Eric Erdmann[5]; 10. 51G-Grant Schaadt[4]

Race 48 (8 Laps): 1. 91C-Cade Cowles[2]; 2. 91-Jason McDougal[4]; 3. R38-Riley Osantowski[6]; 4. 15X-Kyle Cravotta[1]; 5. 21T-Brayden Benson[8]; 6. 17S-Baron Silva[7]; 7. 99K-Seth Stenzel[10]; 8. 7P-Chris Parmley[5]; 9. 10L-Patrick Lundy[3]; 10. 28S-Daniel Smith[9]

Race 49 (8 Laps): 1. 2F-Jadyn Friesen[2]; 2. 2E-Eric Botelho[4]; 3. 24G-Greyson Springer[6]; 4. 14T-Tylen Trammel[1]; 5. 55B-Jett Barnes[10]; 6. 23R-Skylar Rhoades[3]; 7. 122-Lane Warner[5]; 8. 44X-Gunner Shroyer[8]; 9. 43E-Eddie Hamblen[7]; 10. 41S-Joseph Plunkett[9]

Race 50 (8 Laps): 1. 5V-Gavan Boschele[1]; 2. 80N-Shawn Jones[2]; 3. 72J-Sam Johnson[6]; 4. 12A-Chase McDermand[5]; 5. 40G-Jason Gariss[4]; 6. 24-JW Henderson[9]; 7. 3R-Rylan Gray[7]; 8. 54-Lee Land[8]; 9. 32H-Aidan Goldsmith[3]; 10. (DNS) 126-Autumn Criste

Race 51 (8 Laps): 1. 26K-Kale Drake[3]; 2. 4K-Khloe Cotton[5]; 3. 23S-Cody Samuels[2]; 4. 84X-Jesse Love[6]; 5. 5C-Cale Coons[7]; 6. 88J-Joey Amantea[8]; 7. 77M-Preston Norbury[1]; 8. 17G-Isaiah Garcia[4]; 9. 31B-Braxton Weger[9]; 10. 37A-Ayden Gatewood[10]

Race 52 (8 Laps): 1. 25A-Anton Hernandez[1]; 2. 101-Easton Lebo[3]; 3. 73M-Wyatt Miller[8]; 4. 3L-Jack Lobin[4]; 5. 8T-Tyler Kuykendall[9]; 6. 5L-Aaron Jesina[2]; 7. 2B-Brandon Boggs[5]; 8. 32K-Kyran Keith[6]; 9. 24U-Tristan Ullstrom[7]; 10. (DNS) 88R-Ryder Laplante

Race 53 (8 Laps): 1. 83W-Jim Woods[2]; 2. 66X-Broedy Graham[6]; 3. 12R-Trey Robb[3]; 4. 14J-Jett Nunley[7]; 5. 11B-Kaylee Bryson[1]; 6. 110-Karter Battarbee[4]; 7. 33H-Hayden Holt[5]; 8. 92B-Eric Bartlett[9]; 9. 17F-Luke Drotschie[10]; 10. 11C-Darren Brown[8]

Race 54 (8 Laps): 1. 37X-Xander Dundon[2]; 2. 64R-Ronnie Dawson[3]; 3. 54X-Maverick Myrick[4]; 4. 19J-Justin Robison[1]; 5. 23J-Josh Castro[10]; 6. 86-Zach Wigal[9]; 7. 15-Rob Pajauis[6]; 8. 48-Koen Crawford[7]; 9. 33E-Evan Harvey[8]; 10. 20R-Ricky Thornton Jr[5]

Race 55 (8 Laps): 1. 18-Aidan Leingang[3]; 2. 12J-Jeffrey Newell[10]; 3. 17B-Quinton Benson[5]; 4. 51B-Joe B Miller[9]; 5. 15K-Kevin Battarbee[1]; 6. 32L-Jamie Keltz[6]; 7. 14P-Josh Pierson[8]; 8. 29D-Dylan Menditto[2]; 9. 14H-Harley Whatley[4]; 10. (DNF) 4X-Teagen Moles[7]

Race 56 (8 Laps): 1. 52-Blake Hahn[5]; 2. 3E-Drake Edwards[2]; 3. 24L-Levi Hillier[6]; 4. 66-Jayden Clay[1]; 5. 02-Ashton Torgerson[7]; 6. 10S-Scout Spraggins[3]; 7. 121-Justin Bates[8]; 8. 10R-Ray Brewer[4]; 9. (DNS) 84J-JT Qualls

Race 57 (8 Laps): 1. 73B-Braden Chiaramonte[6]; 2. 5X-Landon Graham[4]; 3. 20G-Noah Gass[7]; 4. 55U-Chance Ullstrom[1]; 5. 9K-Kieran Casillas[2]; 6. 297-Dillon Berglan[5]; 7. 18R-Brandon Anderson[8]; 8. 77-Joshua Boissoneau[3]; 9. 69R-Zachary Hanes[9]

Race 58 (8 Laps): 1. 34-Colton Robinson[1]; 2. 7B-Mitchell Bard[3]; 3. 82H-Hunter Pruitt[5]; 4. 14Q-Jake Hagopian[9]; 5. 8G-Teddy Bivert[4]; 6. X-Paul Wrazidlo[2]; 7. 10W-Wayne Scott[8]; 8. 08J-Jace McIntosh[7]; 9. 7G-Jackson Gray[6]

Race 59 (8 Laps): 1. 8-Corbin Rueschenberg[7]; 2. J37-Jovi Duffy[1]; 3. 6K-John Kilmer[4]; 4. 42X-Luke Anderson[3]; 5. 93M-Jesse Maurer[9]; 6. 12T-Jason Tyer[5]; 7. 72-Alex Karpowicz[2]; 8. 17C-Christian Galicia[6]; 9. 66J-Holden Jennings[8]

Race 60 (8 Laps): 1. 2G-Garrett Benson[2]; 2. 4M-Jaylon Mills[4]; 3. 55X-Trevor Cline[8]; 4. 25S-Justis Sokol[3]; 5. 44K-Cory Kelley[5]; 6. 77E-Cole Esgar[7]; 7. 33K-Kelby Wright[6]; 8. 10K-Koda Oller[1]; 9. (DNS) 13A-Aiden Price

Race 61 (8 Laps): 1. 99B-Brent Crews[4]; 2. 2-Travis Sullivan[2]; 3. 49R-Cody Barnes[8]; 4. 1-Kortland Stephens[6]; 5. 41-Chuck Dunlap[5]; 6. 21C-Carter Holt[1]; 7. 24O-Shawn Lewis[3]; 8. 667-Amie Donner[7]; 9. (DNF) 8J-Josh Marcham[9]

Race 62 (8 Laps): 1. 51F-Gary Taylor[1]; 2. 36S-Darren Stewart[2]; 3. 24X-KJ Snow[8]; 4. 11J-Jett Hays[9]; 5. 51-Joshua Huish[6]; 6. 49Z-Zak Moore[3]; 7. 5P-Luke Porter[4]; 8. 14G-Madelyn Gjerness[7]; 9. (DNF) 44-Brent Shoemaker[5]

Race 63 (8 Laps): 1. 17-Quinn Jones[1]; 2. 89X-Jace Park[5]; 3. 15N-Neal Allison[4]; 4. 43P-Parker Perry[3]; 5. 82-Seth Shebester[2]; 6. 20Q-Brecken Reese[8]; 7. C71-Carter Jensrud[6]; 8. 69T-Trey Erdmann[7]; 9. 27D-Jared Dunkin[9]

Race 64 (8 Laps): 1. 7-Quinn Thurein[9]; 2. 49-Cameron La Rose[2]; 3. 3-Cole Schroeder[1]; 4. 52H-Hayden Mabe[8]; 5. 210-Keegan Osantowski[7]; 6. 20S-Shon Deskins[5]; 7. 14S-TJ Smith[4]; 8. 83Z-TY Marrel[3]; 9. 9H-Kaden Holm[6]

E-MAINS (TOP 2 ADVANCED TO THE CORRESPONDING D-MAIN)

Race 196 - E1 (8 Laps): 1. 20R-Ricky Thornton Jr[8]; 2. 4G-Landon Gasseling[7]; 3. 7D-Jace Dement[3]; 4. 18F-Steve Finn[4]; 5. 81L-Ethan Larsen[1]; 6. 4J-Jett Yantis[6]; 7. 84J-JT Qualls[9]; 8. 13A-Aiden Price[10]; 9. (DNS) 31B-Braxton Weger; 10. (DNS) 1F-Jason Friesen

Race 197 - E2 (8 Laps): 1. 17G-Isaiah Garcia[1]; 2. 24U-Tristan Ullstrom[2]; 3. 31E-Eric Erdmann[5]; 4. 11C-Darren Brown[7]; 5. 33E-Evan Harvey[3]; 6. 51G-Grant Schaadt[8]; 7. 10K-Koda Oller[4]; 8. (DNS) 57T-Blake Kirkes; 9. (DNS) 00T-TJ Stark; 10. (DNS) 36R-Kevin Reed

Race 198 - E3 (8 Laps): 1. 8J-Josh Marcham[2]; 2. 66J-Holden Jennings[3]; 3. 10R-Ray Brewer[1]; 4. 83B-Shane Weeks[4]; 5. 28S-Daniel Smith[6]; 6. 88R-Ryder Laplante[8]; 7. 44-Brent Shoemaker[5]; 8. 52R-Jim McNulty[9]; 9. 9-Sawyer Davis[7]; 10. (DNS) 70-Dwight Green

Race 199 - E4 (8 Laps): 1. 27D-Jared Dunkin[2]; 2. 7G-Jackson Gray[4]; 3. 5S-Stone Smith[5]; 4. 23L-Joshua Lewis[1]; 5. 67-Randy Wagnon Jr[7]; 6. 9C-Coleman Gilpin[3]; 7. 41S-Joseph Plunkett[6]; 8. 60-Earl McDoulett Jr[9]; 9. (DNS) 21G-Garth Kasiner; 10. (DNS) 69R-Zachary Hanes

Race 200 - E5 (8 Laps): 1. 9H-Kaden Holm[4]; 2. 32-Trey Marcham[9]; 3. 7F-Nolan Bartley[8]; 4. 17X-Alex Caldwell[2]; 5. 01D-Allen Saine[6]; 6. 310-Chris Townsend[1]; 7. 29D-Dylan Menditto[3]; 8. 9D-Duane Bartlett[5]; 9. (DNS) 4X-Teagen Moles

Race 201 - E6 (8 Laps): 1. 94-Austin Crowder[1]; 2. 5A-Ava Gropp[3]; 3. 10L-Patrick Lundy[6]; 4. 39-Russ Disinger[7]; 5. 19K-Ryan Kradel[9]; 6. 14H-Harley Whatley[5]; 7. 72D-Josh Jackson[8]; 8. (DNS) 77-Joshua Boissoneau; 9. (DNS) 05B-Cade Bierman

Race 202 - E7 (8 Laps): 1. 78-Brody Wake[1]; 2. 21X-Tyler Courtney[8]; 3. 83Z-TY Marrel[2]; 4. 126-Autumn Criste[9]; 5. 27E-Ethan Wicker[4]; 6. 38-Levi Henderson[3]; 7. 97T-Jon Taylor[7]; 8. 32H-Aidan Goldsmith[6]; 9. (DNS) 58-David Beasley

Race 203 - E8 (8 Laps): 1. 22M-Maxwell Moser[2]; 2. 04-Dillon Sampson[1]; 3. 43E-Eddie Hamblen[3]; 4. 28-Mick Gile Jr[4]; 5. 46-Cale McGee[6]; 6. 8B-Dustin Bottoms[5]; 7. 15D-Dylan Schaadt[7]; 8. (DNS) 157-Kyle Chady; 9. (DNS) 37A-Ayden Gatewood

D-MAINS (TOP 2 ADVANCED TO THE CORRESPONDING C-MAIN)

Race 204 - D1 (10 Laps): 1. 20R-Ricky Thornton Jr[13]; 2. 10W-Wayne Scott[4]; 3. 20S-Shon Deskins[3]; 4. 9M-Keith McIntyre Jr[9]; 5. C71-Carter Jensrud[7]; 6. 11M-Lawrence Mann Jr[5]; 7. 08W-Hayden Wise[1]; 8. 3R-Rylan Gray[6]; 9. 30X-John Crowder[11]; 10. 33K-Kelby Wright[8]; 11. 4G-Landon Gasseling[14]; 12. 15L-Dusty Young[10]; 13. 69T-Trey Erdmann[12]; 14. 2M-Colton McGimpsey[2]

Race 205 - D2 (10 Laps): 1. 9K-Kieran Casillas[1]; 2. 5M-Ryder McCutcheon[2]; 3. 17G-Isaiah Garcia[13]; 4. 05-Joshua Spatola[7]; 5. 2B-Brandon Boggs[6]; 6. 19X-Tomas Partington[8]; 7. 37Z-Jake Zimmerman[9]; 8. 28U-Austin Ullstrom[11]; 9. 16B-Brady Amos[5]; 10. 24U-Tristan Ullstrom[14]; 11. 55C-Connor Chamberlain[3]; 12. 93-Matt Carr[4]; 13. 8X-Austin Shores[10]; 14. 06-Marek Pipe[12]

Race 206 - D3 (10 Laps): 1. 3G-Lathe Griggs[2]; 2. 98-James Roselli[10]; 3. 82-Seth Shebester[1]; 4. 8J-Josh Marcham[13]; 5. 38D-Hailie Deegan[6]; 6. 77M-Preston Norbury[12]; 7. 66J-Holden Jennings[14]; 8. 20X-Marc Dailey[7]; 9. 10X-Bryan Debrick[11]; 10. 23M-Garrett Massey[3]; 11. 110-Karter Battarbee[4]; 12. 23R-Skylar Rhoades[5]; 13. 87C-Jesse Edwards[8]; 14. 24O-Shawn Lewis[9]

Race 207 - D4 (10 Laps): 1. 9P-Dustin Phillips[8]; 2. 32L-Jamie Keltz[2]; 3. 99X-Chris Russell[7]; 4. 21C-Carter Holt[6]; 5. 27D-Jared Dunkin[13]; 6. 03R-Hunter Rhoades[9]; 7. 5H-Haylee Papp[4]; 8. 17F-Luke Drotschie[12]; 9. 7C-Connor Lundy[1]; 10. 7G-Jackson Gray[14]; 11. 10S-Scout Spraggins[5]; 12. 1Z-Justin Zimmerman[11]; 13. 81A-Dekota Gay[3]; 14. 72-Alex Karpowicz[10]

Race 208 - D5 (10 Laps): 1. 32-Trey Marcham[14]; 2. 08S-Peter Smith[3]; 3. 9H-Kaden Holm[13]; 4. 22S-Sammy McNabb[4]; 5. 48-Koen Crawford[11]; 6. 84D-Dalten Maust[9]; 7. 32K-Kyran Keith[12]; 8. 49Z-Zak Moore[5]; 9. 88-Ricky Holbrook[8]; 10. 3W-Will Scribner[1]; 11. 29X-Mason Daugherty[2]; 12. 92B-Eric Bartlett[7]; 13. 10-Brock Berreth[6]; 14. 6B-Blake Parmley[10]

Race 209 - D6 (10 Laps): 1. 14W-Tyler Walton[7]; 2. 5L-Aaron Jesina[5]; 3. 14P-Josh Pierson[3]; 4. 5R-Reece Shelton[2]; 5. 17E-Kaylee Esgar[6]; 6. 08J-Jace McIntosh[11]; 7. 319-Haidyn Hansen[1]; 8. 10E-Matt Ebarb[4]; 9. 5A-Ava Gropp[14]; 10. 17C-Christian Galicia[12]; 11. 94-Austin Crowder[13]; 12. 14Y-Scott Landis[9]; 13. 13T-Caiden Mitchell[8]; 14. 3J-Jimmy Leal[10]

Race 210 - D7 (10 Laps): 1. 297-Dillon Berglan[2]; 2. 21X-Tyler Courtney[14]; 3. 7P-Chris Parmley[12]; 4. X-Paul Wrazidlo[5]; 5. 44X-Gunner Shroyer[9]; 6. 78-Brody Wake[13]; 7. 5P-Luke Porter[8]; 8. 22Z-Jaxon Bishop[4]; 9. 89-Kati Waggoner[10]; 10. 121-Justin Bates[3]; 11. 3D-Prestin Dalton[6]; 12. 667-Amie Donner[11]; 13. 11B-Kaylee Bryson[1]; 14. 122-Lane Warner[7]

Race 211 - D8 (10 Laps): 1. 14S-TJ Smith[8]; 2. 15K-Kevin Battarbee[1]; 3. 1B-Chase Howard[5]; 4. 12T-Jason Tyer[2]; 5. 22M-Maxwell Moser[13]; 6. 99D-Bryant Dawson[10]; 7. 33H-Hayden Holt[7]; 8. 9$-Eddie Ramsey[12]; 9. 14G-Madelyn Gjerness[11]; 10. 04-Dillon Sampson[14]; 11. 54-Lee Land[9]; 12. 18R-Brandon Anderson[3]; 13. 5-Bradley Huish[4]; 14. 15-Rob Pajauis[6]

C-MAINS (TOP 2 ADVANCED TO THE CORRESPONDING B-MAIN)

Race 212 - C1 (10 Laps): 1. 72A-Eli Adams[2]; 2. 20R-Ricky Thornton Jr[13]; 3. 5C-Cale Coons[6]; 4. 86-Zach Wigal[7]; 5. 51X-Kyle Busch[3]; 6. 77E-Cole Esgar[9]; 7. 10W-Wayne Scott[14]; 8. 19J-Justin Robison[10]; 9. 61-Cole Tinsley[4]; 10. 81G-Giancarlo Ramessar[11]; 11. 01B-Brayson Hand[12]; 12. 14C-Connor Gross[8]; 13. 36S-Darren Stewart[1]; 14. 8K-Jonathan Beason[5]

Race 213 - C2 (10 Laps): 1. 02-Ashton Torgerson[6]; 2. 49-Cameron La Rose[1]; 3. 7S-Kanon Posey[2]; 4. 22-Curtis Jones[7]; 5. 20Q-Brecken Reese[9]; 6. 14R-Jake Nail[5]; 7. 5M-Ryder McCutcheon[14]; 8. 9K-Kieran Casillas[13]; 9. 11A-Alex Midkiff[12]; 10. 66-Jayden Clay[10]; 11. 29A-Chase Cabre[8]; 12. 54X-Maverick Myrick[3]; 13. 12R-Trey Robb[4]; 14. 15R-Jase Randolph[11]

Race 214 - C3 (10 Laps): 1. 18K-Brayden Kongdara[1]; 2. 12A-Chase McDermand[5]; 3. 210-Keegan Osantowski[6]; 4. 44K-Cory Kelley[8]; 5. 22E-Evan Dixon[12]; 6. 41-Chuck Dunlap[11]; 7. 191-Bash Ferguson[4]; 8. 6K-John Kilmer[3]; 9. 11S-Shyla Ernst[7]; 10. 98-James Roselli[14]; 11. 3G-Lathe Griggs[13]; 12. 6-Brylee Kilmer[2]; 13. 128-Tyler Cook[9]; 14. 55U-Chance Ullstrom[10]

Race 215 - C4 (10 Laps): 1. 93M-Jesse Maurer[1]; 2. 15N-Neal Allison[3]; 3. 33M-Ryan Mueller[10]; 4. 21-Cash Lovenburg[4]; 5. 480-Cory Green[5]; 6. 74-Robby Brockman[6]; 7. 17S-Baron Silva[12]; 8. 9P-Dustin Phillips[13]; 9. J37-Jovi Duffy[2]; 10. 1N-Tanner Tinsley[9]; 11. 32L-Jamie Keltz[14]; 12. 3L-Jack Lobin[7]; 13. 66M-Darrel Moser Jr[11]; 14. 51-Joshua Huish[8]

Race 216 - C5 (10 Laps): 1. 3-Cole Schroeder[5]; 2. 21S-Steven Snyder Jr[4]; 3. 25S-Justis Sokol[7]; 4. 2S-Garyt Smith[1]; 5. 21J-Kameron Key[8]; 6. 85J-Logan Julien[2]; 7. 32-Trey Marcham[13]; 8. 08S-Peter Smith[14]; 9. 71A-Anthony Rea[9]; 10. 62-Rachel Zabawa[11]; 11. 1S-Ryan Carter[12]; 12. 20-Tony Morris[10]; 13. 10B-Brian Potter[3]; 14. 87-Reed Whitney[6]

Race 217 - C6 (10 Laps): 1. 12W-Kurt Westerfield[1]; 2. 84X-Jesse Love[3]; 3. 1H-Connor Lee[6]; 4. 14W-Tyler Walton[13]; 5. 42X-Luke Anderson[7]; 6. 23S-Cody Samuels[4]; 7. 12X-Cooper Williams[11]; 8. 20T-Kyle Thompson[8]; 9. 29C-David Camden[2]; 10. 23E-Ryker Pace[12]; 11. 5L-Aaron Jesina[14]; 12. 11X-Stefan Sidur[5]; 13. 99K-Seth Stenzel[10]; 14. 41H-Colton Hardy[9]

Race 218 - C7 (10 Laps): 1. 1M-Dodge Carlbert[1]; 2. 77R-Robbie Smith[5]; 3. 1-Kortland Stephens[3]; 4. 36-Jake Neuman[8]; 5. 43P-Parker Perry[7]; 6. 21X-Tyler Courtney[14]; 7. 9J-Derek Hagar[4]; 8. 17J-Jacob Johnston[10]; 9. 95-Paige Moss[2]; 10. 21E-Enzo Spicola[6]; 11. 98M-Derrick McBride[12]; 12. 297-Dillon Berglan[13]; 13. 15X-Kyle Cravotta[9]; 14. 40G-Jason Gariss[11]

Race 219 - C8 (10 Laps): 1. 5J-Braden Jones[2]; 2. 81-Frank Flud[4]; 3. 24-JW Henderson[6]; 4. 88J-Joey Amantea[8]; 5. 97-Donnie Burrows[1]; 6. 21T-Brayden Benson[3]; 7. 14S-TJ Smith[13]; 8. 14T-Tylen Trammel[9]; 9. 3S-Brody Strong[12]; 10. 15K-Kevin Battarbee[14]; 11. 29-Cory Brown[10]; 12. 9B-Casey Bauman[7]; 13. 84-Sean Cleavland[5]; 14. 8G-Teddy Bivert[11]

EVO FUEL INJECTION A-CLASS:

HEAT RACES (TOP 112 IN PASSING POINTS FROM HEAT RACES ADVANCE TO 8 QUALIFYING RACES)

Race 81 (8 Laps): 1. 71P-Daison Pursley[3]; 2. 72A-Eli Adams[4]; 3. 138-Karson Battarbee[2]; 4. 21A-Kainan Baker[8]; 5. 51K-Caleb Martin[9]; 6. 17C-Christian Galicia[6]; 7. 2W-Austin Wood[7]; 8. 42B-Matt Bagby[1]; 9. 36C-Coltin Ratcliff[5]; 10. (DNS) 40G-Jason Gariss

Race 82 (8 Laps): 1. 31B-Braxton Weger[2]; 2. 7K-Kole Kirkman[7]; 3. 4X-Teagen Moles[5]; 4. 43P-Parker Perry[8]; 5. 191-Bash Ferguson[4]; 6. 23R-Skylar Rhoades[9]; 7. 41-Chuck Dunlap[10]; 8. 77-Joshua Boissoneau[3]; 9. 3T-Dexter Thompson[1]; 10. 88L-Landen Adams[6]

Race 83 (8 Laps): 1. 22L-Gage Laney[1]; 2. 2E-Eric Botelho[6]; 3. 83Z-TY Marrel[2]; 4. 13-Elijah Gile[4]; 5. 14Q-Jake Hagopian[7]; 6. 45-Megan Thomas[3]; 7. 88J-Joey Amantea[8]; 8. 48S-Trey Schleicher[9]; 9. 10P-Peyton Whitehouse[5]; 10. 96C-Chase Crowder[10]

Race 84 (8 Laps): 1. 26K-Kale Drake[1]; 2. 83W-Jim Woods[2]; 3. 84D-Dalten Maust[3]; 4. 71T-Tim Buckwalter[5]; 5. 21J-Kameron Key[7]; 6. 25B-Chevy Boyer[6]; 7. 310-Chris Townsend[4]; 8. 17F-Luke Drotschie[8]; 9. 999-Derrick Black[10]; 10. (DNS) 70-Dwight Green

Race 85 (8 Laps): 1. 02-Ashton Torgerson[6]; 2. 23M-Garrett Massey[1]; 3. 12M-Tomy Moreau[4]; 4. 28U-Austin Ullstrom[2]; 5. 29S-Blake Scott[5]; 6. 480-Cory Green[8]; 7. 48M-Coen McDaniel[9]; 8. 37X-Xander Dundon[10]; 9. 16P-Dezi Pedregon[7]; 10. 84-Sean Cleavland[3]

Race 86 (8 Laps): 1. 2F-Jadyn Friesen[4]; 2. 5V-Gavan Boschele[1]; 3. 120-Niko Simoes[2]; 4. 25S-Justis Sokol[9]; 5. 19D-JT Daniel[8]; 6. 14H-Harley Whatley[6]; 7. 03R-Hunter Rhoades[3]; 8. 06-Marek Pipe[5]; 9. 9K-Kieran Casillas[7]; 10. (DNS) 088-Austin Torgerson

Race 87 (8 Laps): 1. 48K-Michael Faccinto[1]; 2. 95B-Braden Chiaramonte[5]; 3. 3E-Drake Edwards[3]; 4. 22H-Hank Soares[2]; 5. 33-Jett Nunley[8]; 6. 23J-Josh Castro[9]; 7. 6-Brylee Kilmer[7]; 8. 10R-Ray Brewer[4]; 9. H7-Garyn Howard[6]; 10. 83S-Coltin Strickland[10]

Race 88 (8 Laps): 1. 63-Jack Thomas[2]; 2. 95A-Kayden Barker[1]; 3. 98-James Roselli[4]; 4. 14P-Josh Pierson[5]; 5. 19J-Justin Robison[3]; 6. 54X-Maverick Myrick[7]; 7. 23N-Mason Nester[6]; 8. 8G-Grayson Price[8]; 9. 10L-Patrick Lundy[9]; 10. 29D-Dylan Menditto[10]

Race 89 (8 Laps): 1. 24T-Glenn James Bratti[1]; 2. 5M-Ryder McCutcheon[4]; 3. 3C-Cale Coons[2]; 4. 1X-Kevin Morris[3]; 5. 11D-Dominic White[7]; 6. 08-Cannon McIntosh[9]; 7. 98M-Derrick McBride[10]; 8. 223-Rick Whatley[8]; 9. 130-Larry Bratti[5]; 10. 35-Zach McNally[6]

Race 90 (8 Laps): 1. 63K-Colton Key[4]; 2. 18R-Brandon Anderson[3]; 3. 14K-Kamden Gossard[1]; 4. 3Y-Cole Roberts[6]; 5. 39-Russ Disinger[5]; 6. 14G-Madelyn Gjerness[2]; 7. 71K-Gavin Miller[10]; 8. 7G-Jackson Gray[7]; 9. 12U-Tyler Devenport[8]; 10. 667-Amie Donner[9]

Race 91 (8 Laps): 1. 91C-Cade Cowles[1]; 2. 5C-Cooper Miller[3]; 3. 49-Aiden Price[6]; 4. 62-Rachel Zabawa[4]; 5. 14C-Connor Gross[7]; 6. 1T-Taylor Whitefield[2]; 7. 75M-Buddy Mullens[5]; 8. 01D-Jim Mattison[8]; 9. (DNS) 66J-Holden Jennings; 10. (DNS) 08B-Mickey Bullock

Race 92 (8 Laps): 1. 08S-Peter Smith[2]; 2. 36K-Kris Carroll[1]; 3. 49Z-Zak Moore[4]; 4. 5-Bradley Huish[3]; 5. 82-Seth Shebester[8]; 6. 5T-Jace Thurein[5]; 7. 11R-Harrison Robards[7]; 8. 77M-Preston Norbury[9]; 9. (DNF) 93H-Jackie Smith[6]; 10. (DNS) 84X-Jesse Love

Race 93 (8 Laps): 1. R7-Kyle Spence[2]; 2. 55B-Jett Barnes[6]; 3. 49A-Ace Moore[1]; 4. 78H-Wout Hoffmans[5]; 5. 91M-Ryan Mueller[8]; 6. 21C-Carter Holt[10]; 7. 1Z-Justin Zimmerman[9]; 8. 66X-Maxwell Moser[4]; 9. 7D-Jace Dement[3]; 10. (DNF) 14F-Bobby Wofford Jr[7]

Race 94 (8 Laps): 1. 11C-Darren Brown[1]; 2. 71-Jaxton Wiggs[5]; 3. 7S-Kanon Posey[3]; 4. 10A-Emerson Axsom[9]; 5. 5S-Stone Smith[6]; 6. 22R-Ryder Eigenrauch[2]; 7. 12R-Trey Robb[4]; 8. 51-Joshua Huish[10]; 9. 16-Tyler LaPointe[7]; 10. 35J-Jax Mendenhall[8]

Race 95 (8 Laps): 1. 34-Colton Robinson[2]; 2. 5W-Jerry Coons Jr[6]; 3. 15D-Dylan Schaadt[1]; 4. 24C-Cale Lagroon[3]; 5. 101-Easton Lebo[4]; 6. 07-Karter Beattie[8]; 7. 8B-Dustin Bottoms[9]; 8. 10S-Scout Spraggins[5]; 9. 24U-Tristan Ullstrom[7]; 10. (DNS) 84J-JT Qualls

Race 96 (8 Laps): 1. 24X-KJ Snow[4]; 2. 5J-Braden Jones[3]; 3. 11H-Nicholas Harris[1]; 4. 7C-Phillip Cordova[5]; 5. 44P-Jeffery Pahule[8]; 6. 42X-Luke Anderson[2]; 7. 4-Spencer Hill[7]; 8. 27K-Kaden Weger[6]; 9. 151-Parker Bupp[9]; 10. (DNS) 21G-Garth Kasiner

Race 97 (8 Laps): 1. 4J-Jett Yantis[1]; 2. 19W-Chelby Hinton[4]; 3. 20R-Ricky Thornton Jr[5]; 4. 60-Earl McDoulett Jr[3]; 5. 21H-Levi Hinck[2]; 6. 15R-Jase Randolph[7]; 7. 51G-Grant Schaadt[6]; 8. 2B-Brandon Boggs[10]; 9. 89-Kati Waggoner[9]; 10. 38-Levi Henderson[8]

Race 98 (8 Laps): 1. 81A-Dekota Gay[3]; 2. 22E-Evan Dixon[5]; 3. L33-Leroy Boone[1]; 4. 33Z-Kolton Nimrod[4]; 5. 12S-Brody Strong[7]; 6. 18-Aidan Leingang[6]; 7. 72H-Hunter Pruitt[9]; 8. 24K-Kameron Sneed[8]; 9. 11S-Shyla Ernst[2]; 10. (DNS) 72D-Josh Jackson

Race 99 (8 Laps): 1. 2G-Garrett Benson[3]; 2. 14-Harley Hollan[1]; 3. 17J-Jacob Johnston[2]; 4. 97-Donnie Burrows[4]; 5. 12C-Chase Spicola[9]; 6. 2S-Garyt Smith[5]; 7. 16D-Darrius Myers[8]; 8. 20K-Skyler Keeney[6]; 9. 33E-Evan Harvey[7]; 10. (DNS) 110-Karter Battarbee

Race 100 (8 Laps): 1. 87C-Jesse Edwards[1]; 2. 9M-Keith McIntyre Jr[3]; 3. 1S-Ryan Carter[2]; 4. 21N-Cullen Hutchison[7]; 5. 05-Joshua Spatola[4]; 6. 55U-Chance Ullstrom[5]; 7. 14L-Logan Heath[9]; 8. 10K-Koda Oller[6]; 9. 9-Mavrick Page[8]; 10. 01K-Kirk Berkley[10]

Race 101 (8 Laps): 1. 1C-Shane Stewart[2]; 2. 88-Ricky Holbrook[1]; 3. 97G-Landon Gutwein[6]; 4. 15H-KayDee Howard[3]; 5. 1K-Kolette Dicero[9]; 6. 82K-Robert Randolph[10]; 7. 18D-Ryan Deis[4]; 8. 14S-Chase Schott[7]; 9. 14Y-Kyle Hooper[8]; 10. 09M-Conner Morenus[5]

Race 102 (8 Laps): 1. 7T-TJ Smith[6]; 2. 88M-Max Crabdree[1]; 3. 46-Cale McGee[2]; 4. 17E-Kaylee Esgar[7]; 5. 5R-Reece Shelton[3]; 6. 7L-Aiden Dice[9]; 7. 29P-Sophya Papp[8]; 8. 16T-Trevor Gach[5]; 9. 4A-Jude Allgayer[10]; 10. (DNS) 66-Taylor Hall

Race 103 (8 Laps): 1. 5G-Christian Bruno[3]; 2. 24S-Colby Sokol[5]; 3. 4G-Landon Gasseling[2]; 4. 9D-Degan Lelsz[1]; 5. 72-Alex Karpowicz[9]; 6. 97M-Scotty Milan[10]; 7. 29X-Mason Daugherty[8]; 8. 83X-Jett Hays[7]; 9. 99D-Bryant Dawson[4]; 10. 15-Kyle Cravotta[6]

Race 104 (8 Laps): 1. 23-Alec Quiggle[9]; 2. 30X-John Crowder[1]; 3. B12-Carson Bolden[3]; 4. 5X-Landon Graham[10]; 5. 21T-Brayden Benson[4]; 6. 21X-Tyler Courtney[8]; 7. 3L-Jack Lobin[6]; 8. 17R-Dugan Ridenour[5]; 9. 48-Koen Crawford[2]; 10. 22G-Gracie Klonoski[7]

Race 105 (8 Laps): 1. 122-Lane Warner[1]; 2. 3-Cole Schroeder[5]; 3. 3Z-Trey Zorn[3]; 4. 87X-Mack Leopard[4]; 5. R38-Riley Osantowski[6]; 6. 12J-Jeffrey Newell[8]; 7. 77S-Logan Seavey[2]; 8. 00-Justus Iness[9]; 9. 19K-Jim Kradel[7]; 10. 81L-Ethan Larsen[10]

Race 106 (8 Laps): 1. 86-Zach Wigal[1]; 2. 297-Dillon Berglan[2]; 3. 53-Chase Rodgers[3]; 4. 24W-Zack Weisenfluh[10]; 5. 7X-Austin Burnworth[5]; 6. 9B-Casey Bauman[9]; 7. 14W-Tyler Walton[7]; 8. 8-Broedy Graham[6]; 9. 10-Brock Berreth[8]; 10. 38T-Brantley Tjaden[4]

Race 107 (8 Laps): 1. 21S-Steven Snyder Jr[8]; 2. 59-Brody Mclaughlin[2]; 3. 22S-Sammy McNabb[6]; 4. 8K-Jonathan Beason[7]; 5. 7F-Nolan Bartley[1]; 6. 88P-Tony Penick[4]; 7. 05B-Cade Bierman[9]; 8. 97L-Connor Lundy[3]; 9. 73M-Wyatt Miller[5]; 10. 15K-Kevin Battarbee[10]

Race 108 (8 Laps): 1. 91K-Kevin Bayer[2]; 2. 13T-Caiden Mitchell[1]; 3. 14R-Jake Nail[4]; 4. 24L-Levi Hillier[5]; 5. 1-Kortland Stephens[3]; 6. 99-Brett Osborn[9]; 7. C71-Carter Jensrud[7]; 8. 24G-Greyson Springer[8]; 9. 7A-Aaron Jesina[10]; 10. 08D-Steve Davis[6]

Race 109 (8 Laps): 1. 78-Brody Wake[4]; 2. 37Z-Jake Zimmerman[1]; 3. 15C-Brody Brown[3]; 4. 14B-Brody Bridgeman[2]; 5. 08J-Jace McIntosh[5]; 6. 44K-Cory Kelley[7]; 7. 11L-Laydon Pearson[10]; 8. 38D-Hailie Deegan[9]; 9. 10W-Will Scribner[8]; 10. 66M-Darrel Moser Jr[6]

Race 110 (8 Laps): 1. 42C-Noah Carpenter[1]; 2. 56-Michael Hubert[2]; 3. 85J-Logan Julien[4]; 4. 77R-Robbie Smith[5]; 5. 99B-Brent Crews[9]; 6. 83K-Colin Kirby[6]; 7. 20G-Noah Gass[10]; 8. 18F-Steve Finn[3]; 9. 6P-Ayden Porter[8]; 10. (DNF) 83B-Shane Weeks[7]

Race 111 (8 Laps): 1. 95W-Nathan Ward[1]; 2. 1V-Johnny Boland[3]; 3. 4N-Ryan Winter[5]; 4. 7-Quinn Thurein[7]; 5. 44C-Cameron Paul[10]; 6. 69T-Trey Erdmann[4]; 7. 5D-David Camden[8]; 8. 128-Tyler Cook[2]; 9. 17X-Alex Caldwell[6]; 10. 45X-Bradley Cox[9]

Race 112 (8 Laps): 1. 5U-Jake Andreotti[1]; 2. 55X-Trevor Cline[2]; 3. 26-Corbin Rueschenberg[4]; 4. 19X-Tomas Partington[5]; 5. 33H-Hayden Holt[10]; 6. 98X-Darin Naida[9]; 7. 4K-Khloe Cotton[8]; 8. 14T-Tylen Trammel[7]; 9. 33T-Trevor McIntire[6]; 10. (DNS) 30P-Blake Pittman

Race 113 (8 Laps): 1. 00T-TJ Stark[2]; 2. 93-Matt Carr[1]; 3. 27D-Jared Dunkin[5]; 4. 7J-Cody Key[7]; 5. 15N-Neal Allison[6]; 6. 51B-Joe B Miller[3]; 7. 319-Haidyn Hansen[9]; 8. 91F-Alec Frisell[4]; 9. 42-Ashley Afdahl[8]; 10. (DNS) 497-Brandon Lewis

Race 114 (8 Laps): 1. 57L-Jacob Lucas[3]; 2. 1H-Connor Lee[7]; 3. 5K-Jack Kassik[8]; 4. 00C-Cole Tinsley[9]; 5. 64-Gunnar Pio[5]; 6. 25-Maverick Elkins[4]; 7. 1F-Jason Friesen[10]; 8. 95-Paige Moss[2]; 9. 67Z-Isabell Wilson[1]; 10. 2M-Colton McGimpsey[6]

Race 115 (8 Laps): 1. 10C-Braden Pfeiffer[1]; 2. 39B-Bruce Newlin Jr[3]; 3. 08W-Hayden Wise[2]; 4. 52H-Hayden Mabe[5]; 5. 10B-Brian Potter[6]; 6. 4S-Aubrey Jo Sappington[4]; 7. 7P-Chris Parmley[7]; 8. 126-Autumn Criste[8]; 9. 23C-Cierra Wullenwaber[9]; 10. (DNS) 13X-Justin James

Race 116 (8 Laps): 1. 24-JW Henderson[1]; 2. 14M-Drake Carter[6]; 3. 5B-Reed Whitney[5]; 4. 22Z-Jaxon Bishop[4]; 5. 27E-Ethan Wicker[9]; 6. 2X-Scott Sawyer[8]; 7. 80N-Shawn Jones[7]; 8. (DNS) 44-Anthony Sunde; 9. (DNS) 7B-Taylor Hart

Race 117 (8 Laps): 1. 81-Frank Flud[4]; 2. 121-Justin Bates[5]; 3. 41H-Colton Hardy[8]; 4. 9A-Hunter Hanson[3]; 5. X-Paul Wrazidlo[6]; 6. 59T-Tucker Pruitt[2]; 7. 16C-Garrett Britton[1]; 8. (DNS) 11X-Carson Smith; 9. (DNS) 91-Jason McDougal

Race 118 (8 Laps): 1. 83-Brant Woods[4]; 2. 21E-Enzo Spicola[5]; 3. 6B-Blake Parmley[8]; 4. 16B-Brady Amos[1]; 5. 77E-Cole Esgar[6]; 6. 5A-Ava Gropp[2]; 7. 21K-Thomas Kunsman Jr[3]; 8. 3D-Trent Dixon[7]; 9. 28S-Daniel Smith[9]

Race 119 (8 Laps): 1. 21-Cash Lovenburg[2]; 2. 210-Keegan Osantowski[3]; 3. 33X-Cruz Dickerson[8]; 4. 49R-Cody Barnes[5]; 5. 18K-Brayden Kongdara[7]; 6. 64R-Ronnie Dawson[1]; 7. 2-Travis Sullivan[6]; 8. 71A-Anthony Rea[4]; 9. (DNS) 91L-Liam Wilhoit

Race 120 (8 Laps): 1. 89X-Jace Park[1]; 2. 41C-Chase Cabre[2]; 3. 8T-Tyler Kuykendall[5]; 4. 20Q-Brecken Reese[6]; 5. 31E-Eric Erdmann[3]; 6. 22-Curtis Jones[9]; 7. 157-Kyle Chady[8]; 8. 9C-Jace Cooksey[4]; 9. 5N-Jeff Brumfield III[7]

E-MAINS (TOP 2 ADVANCED TO THE CORRESPONDING D-MAIN)

Race 220 - E1 (8 Laps): 1. 14Y-Kyle Hooper[4]; 2. 20K-Skyler Keeney[1]; 3. 9K-Kieran Casillas[5]; 4. 08D-Steve Davis[10]; 5. 22G-Gracie Klonoski[9]; 6. 93H-Jackie Smith[6]; 7. 30P-Blake Pittman[11]; 8. 35J-Jax Mendenhall[8]; 9. 29D-Dylan Menditto[7]; 10. 66X-Maxwell Moser[2]; 11. 91-Jason McDougal[3]; 12. 70-Dwight Green[12]

Race 221 - E2 (8 Laps): 1. 91F-Alec Frisell[2]; 2. 16-Tyler LaPointe[5]; 3. 10K-Koda Oller[1]; 4. 38-Levi Henderson[8]; 5. 28S-Daniel Smith[3]; 6. 17X-Alex Caldwell[6]; 7. 10-Brock Berreth[4]; 8. 110-Karter Battarbee[7]; 9. 83B-Shane Weeks[9]; 10. 66M-Darrel Moser Jr[10]; 11. 40G-Jason Gariss[11]; 12. 13X-Justin James[12]

Race 222 - E3 (8 Laps): 1. 10W-Will Scribner[4]; 2. 088-Austin Torgerson[11]; 3. 81L-Ethan Larsen[7]; 4. 24U-Tristan Ullstrom[5]; 5. 497-Brandon Lewis[10]; 6. 3T-Dexter Thompson[9]; 7. 77-Joshua Boissoneau[3]; 8. 8-Broedy Graham[1]; 9. 71A-Anthony Rea[2]; 10. 36C-Coltin Ratcliff[6]; 11. 01K-Kirk Berkley[8]

Race 223 - E4 (8 Laps): 1. 06-Marek Pipe[1]; 2. 9C-Jace Cooksey[2]; 3. 97L-Connor Lundy[3]; 4. 33E-Evan Harvey[5]; 5. 66J-Holden Jennings[9]; 6. 10P-Peyton Whitehouse[6]; 7. 72D-Josh Jackson[8]; 8. 6P-Ayden Porter[4]; 9. 91L-Liam Wilhoit[11]; 10. 15K-Kevin Battarbee[7]; 11. 2M-Colton McGimpsey[10]

Race 224 - E5 (8 Laps): 1. 08B-Mickey Bullock[11]; 2. 10L-Patrick Lundy[2]; 3. 99D-Bryant Dawson[7]; 4. 19K-Jim Kradel[5]; 5. 67Z-Isabell Wilson[9]; 6. 09M-Conner Morenus[10]; 7. 130-Larry Bratti[6]; 8. 18F-Steve Finn[3]; 9. 10S-Scout Spraggins[1]; 10. 33T-Trevor McIntire[4]; 11. 11S-Shyla Ernst[8]

Race 225 - E6 (8 Laps): 1. 151-Parker Bupp[2]; 2. 73M-Wyatt Miller[6]; 3. 16T-Trevor Gach[1]; 4. 48-Koen Crawford[8]; 5. 44-Anthony Sunde[3]; 6. 66-Taylor Hall[10]; 7. 128-Tyler Cook[4]; 8. 5N-Jeff Brumfield III[5]; 9. 667-Amie Donner[7]; 10. 88L-Landen Adams[9]; 11. 84J-JT Qualls[11]

Race 226 - E7 (8 Laps): 1. 95-Paige Moss[4]; 2. 12U-Tyler Devenport[3]; 3. 96C-Chase Crowder[6]; 4. 89-Kati Waggoner[2]; 5. 42B-Matt Bagby[5]; 6. 38T-Brantley Tjaden[10]; 7. 35-Zach McNally[9]; 8. 7B-Taylor Hart[8]; 9. 17R-Dugan Ridenour[1]; 10. 45X-Bradley Cox[7]; 11. 21G-Garth Kasiner[11]

Race 227 - E8 (8 Laps): 1. 84X-Jesse Love[11]; 2. 10R-Ray Brewer[1]; 3. 9-Mavrick Page[3]; 4. H7-Garyn Howard[5]; 5. 7D-Jace Dement[7]; 6. 23C-Cierra Wullenwaber[2]; 7. 15-Kyle Cravotta[9]; 8. 16P-Dezi Pedregon[4]; 9. 14F-Bobby Wofford Jr[8]; 10. 83S-Coltin Strickland[6]; 11. 84-Sean Cleavland[10]

D-MAINS (TOP 2 ADVANCED TO THE CORRESPONDING C-MAIN)

Race 228 - D1 (10 Laps): 1. 39-Russ Disinger[1]; 2. 48M-Coen McDaniel[3]; 3. 69T-Trey Erdmann[6]; 4. 14G-Madelyn Gjerness[7]; 5. 38D-Hailie Deegan[10]; 6. 55U-Chance Ullstrom[5]; 7. 14T-Tylen Trammel[12]; 8. 14Y-Kyle Hooper[13]; 9. 75M-Buddy Mullens[9]; 10. 20K-Skyler Keeney[14]; 11. 11R-Harrison Robards[8]; 12. 223-Rick Whatley[11]; 13. 33H-Hayden Holt[2]; 14. 7F-Nolan Bartley[4]

Race 229 - D2 (10 Laps): 1. 7X-Austin Burnworth[1]; 2. 54X-Maverick Myrick[2]; 3. 51G-Grant Schaadt[9]; 4. 1Z-Justin Zimmerman[3]; 5. 4-Spencer Hill[8]; 6. 1T-Taylor Whitefield[7]; 7. 91F-Alec Frisell[13]; 8. 310-Chris Townsend[10]; 9. 16-Tyler LaPointe[14]; 10. 24K-Kameron Sneed[11]; 11. 17C-Christian Galicia[4]; 12. 88J-Joey Amantea[5]; 13. 25-Maverick Elkins[6]; 14. 11X-Carson Smith[12]

Race 230 - D3 (10 Laps): 1. 08J-Jace McIntosh[1]; 2. 088-Austin Torgerson[14]; 3. 22R-Ryder Eigenrauch[7]; 4. 3L-Jack Lobin[9]; 5. 4S-Aubrey Jo Sappington[6]; 6. 16D-Darrius Myers[5]; 7. 10W-Will Scribner[13]; 8. 3D-Trent Dixon[12]; 9. 8B-Dustin Bottoms[3]; 10. 15R-Jase Randolph[2]; 11. 25B-Chevy Boyer[4]; 12. 14W-Tyler Walton[8]; 13. 12R-Trey Robb[10]; 14. 24G-Greyson Springer[11]

Race 231 - D4 (10 Laps): 1. 72H-Hunter Pruitt[3]; 2. C71-Carter Jensrud[8]; 3. 29P-Sophya Papp[5]; 4. 2-Travis Sullivan[9]; 5. 126-Autumn Criste[11]; 6. 42X-Luke Anderson[7]; 7. 9C-Jace Cooksey[14]; 8. 4A-Jude Allgayer[12]; 9. 06-Marek Pipe[13]; 10. 14H-Harley Whatley[4]; 11. 64-Gunnar Pio[1]; 12. 44K-Cory Kelley[2]; 13. 37X-Xander Dundon[6]; 14. 18D-Ryan Deis[10]

Race 232 - D5 (10 Laps): 1. 19J-Justin Robison[2]; 2. 77S-Logan Seavey[11]; 3. 191-Bash Ferguson[1]; 4. 03R-Hunter Rhoades[10]; 5. 08B-Mickey Bullock[13]; 6. 59T-Tucker Pruitt[7]; 7. 48S-Trey Schleicher[9]; 8. 10L-Patrick Lundy[14]; 9. 29X-Mason Daugherty[5]; 10. 7A-Aaron Jesina[12]; 11. 14L-Logan Heath[3]; 12. 51-Joshua Huish[6]; 13. 18-Aidan Leingang[4]; 14. 7P-Chris Parmley[8]

Race 233 - D6 (10 Laps): 1. 101-Easton Lebo[1]; 2. 2B-Brandon Boggs[6]; 3. 83K-Colin Kirby[4]; 4. 5R-Reece Shelton[2]; 5. 05B-Cade Bierman[3]; 6. 5A-Ava Gropp[7]; 7. 80N-Shawn Jones[8]; 8. 5D-David Camden[5]; 9. 7G-Jackson Gray[11]; 10. 151-Parker Bupp[13]; 11. 73M-Wyatt Miller[14]; 12. 42-Ashley Afdahl[12]; 13. 01D-Jim Mattison[9]; 14. 21K-Thomas Kunsman Jr[10]

Race 234 - D7 (10 Laps): 1. 05-Joshua Spatola[1]; 2. 319-Haidyn Hansen[3]; 3. 157-Kyle Chady[5]; 4. 45-Megan Thomas[6]; 5. 77M-Preston Norbury[9]; 6. 12U-Tyler Devenport[14]; 7. 16C-Garrett Britton[12]; 8. 14S-Chase Schott[11]; 9. 64R-Ronnie Dawson[8]; 10. 17F-Luke Drotschie[10]; 11. 95-Paige Moss[13]; 12. 1-Kortland Stephens[2]; 13. 5T-Jace Thurein[4]; 14. 2W-Austin Wood[7]

Race 235 - D8 (10 Laps): 1. 21T-Brayden Benson[1]; 2. 84-Sean Cleavland; 3. 51B-Joe B Miller[6]; 4. 21H-Levi Hinck[3]; 5. 31E-Eric Erdmann[2]; 6. 88P-Tony Penick[5]; 7. 2S-Garyt Smith[4]; 8. 10R-Ray Brewer[14]; 9. 00-Justus Iness[9]; 10. 6-Brylee Kilmer[7]; 11. 8G-Grayson Price[10]; 12. 23N-Mason Nester[8]; 13. 83X-Jett Hays[11]; 14. 27K-Kaden Weger[12]

C-MAINS (TOP 2 ADVANCED TO THE CORRESPONDING B-MAIN)

Race 236 - C1 (10 Laps): 1. 97M-Scotty Milan[4]; 2. 3E-Drake Edwards[3]; 3. 14Q-Jake Hagopian[7]; 4. 14B-Brody Bridgeman[11]; 5. 19X-Tomas Partington[6]; 6. 41-Chuck Dunlap[12]; 7. 48M-Coen McDaniel[14]; 8. 39-Russ Disinger[13]; 9. 37Z-Jake Zimmerman[1]; 10. 9A-Hunter Hanson[10]; 11. 4G-Landon Gasseling[5]; 12. 7L-Aiden Dice[8]; 13. 97-Donnie Burrows[9]; 14. 19D-JT Daniel[2]

Race 237 - C2 (10 Laps): 1. 93-Matt Carr[1]; 2. 7S-Kanon Posey[3]; 3. 33-Jett Nunley[2]; 4. 21J-Kameron Key[7]; 5. 52H-Hayden Mabe[6]; 6. 87X-Mack Leopard[9]; 7. 08W-Hayden Wise[5]; 8. 7X-Austin Burnworth[13]; 9. 54X-Maverick Myrick[14]; 10. 98M-Derrick McBride[12]; 11. 5S-Stone Smith[10]; 12. 480-Cory Green[11]; 13. 9B-Casey Bauman[8]; 14. 138-Karson Battarbee[4]

Race 238 - C3 (10 Laps): 1. 12M-Tomy Moreau[1]; 2. 14C-Connor Gross[2]; 3. B12-Carson Bolden[3]; 4. 71T-Tim Buckwalter[5]; 5. 71K-Gavin Miller[12]; 6. 088-Austin Torgerson[14]; 7. R38-Riley Osantowski[10]; 8. 22Z-Jaxon Bishop[9]; 9. 08J-Jace McIntosh[13]; 10. 07-Karter Beattie[11]; 11. 83Z-TY Marrel[4]; 12. 99-Brett Osborn[8]; 13. 11D-Dominic White[7]; 14. 49R-Cody Barnes[6]

Race 239 - C4 (10 Laps): 1. 98-James Roselli[1]; 2. 3Z-Trey Zorn[3]; 3. 98X-Darin Naida[8]; 4. 82-Seth Shebester[2]; 5. 120-Niko Simoes[4]; 6. 12S-Brody Strong[7]; 7. 14P-Josh Pierson[5]; 8. 21X-Tyler Courtney[11]; 9. 72H-Hunter Pruitt[13]; 10. C71-Carter Jensrud[14]; 11. 11L-Laydon Pearson[12]; 12. 10B-Brian Potter[10]; 13. 14K-Kamden Gossard[6]; 14. 1X-Kevin Morris[9]

Race 240 - C5 (10 Laps): 1. 91M-Ryan Mueller[2]; 2. 14R-Jake Nail[1]; 3. 3C-Cale Coons[4]; 4. 18K-Brayden Kongdara[7]; 5. 5-Bradley Huish[9]; 6. 53-Chase Rodgers[3]; 7. 77S-Logan Seavey[14]; 8. 49A-Ace Moore[6]; 9. 19J-Justin Robison[13]; 10. 22-Curtis Jones[8]; 11. 20G-Noah Gass[12]; 12. 78H-Wout Hoffmans[5]; 13. X-Paul Wrazidlo[10]; 14. (DNS) 12J-Jeffrey Newell

Race 241 - C6 (10 Laps): 1. 44P-Jeffery Pahule[2]; 2. 85J-Logan Julien[1]; 3. 15C-Brody Brown[3]; 4. 17J-Jacob Johnston[4]; 5. 24C-Cale Lagroon[9]; 6. 77E-Cole Esgar[10]; 7. 7C-Phillip Cordova[5]; 8. 2B-Brandon Boggs[14]; 9. 23R-Skylar Rhoades[7]; 10. 4K-Khloe Cotton[12]; 11. 101-Easton Lebo[13]; 12. 15D-Dylan Schaadt[6]; 13. 13-Elijah Gile[8]; 14. 2X-Scott Sawyer[11]

Race 242 - C7 (10 Laps): 1. 3Y-Cole Roberts[1]; 2. 15N-Neal Allison[2]; 3. 24L-Levi Hillier[5]; 4. 319-Haidyn Hansen[14]; 5. 62-Rachel Zabawa[8]; 6. 28U-Austin Ullstrom[10]; 7. 1S-Ryan Carter[4]; 8. 11H-Nicholas Harris[6]; 9. 05-Joshua Spatola[13]; 10. 21C-Carter Holt[3]; 11. 23J-Josh Castro[7]; 12. 60-Earl McDoulett Jr[9]; 13. 9D-Degan Lelsz[11]; 14. 1F-Jason Friesen[12]

Race 243 - C8 (10 Laps): 1. 20Q-Brecken Reese[1]; 2. 08-Cannon McIntosh[7]; 3. 82K-Robert Randolph[3]; 4. 84X-Jesse Love[14]; 5. 22H-Hank Soares[10]; 6. 29S-Blake Scott[12]; 7. 15H-KayDee Howard[9]; 8. 21T-Brayden Benson[13]; 9. 84D-Dalten Maust[2]; 10. 46-Cale McGee[4]; 11. L33-Leroy Boone[6]; 12. 33Z-Kolton Nimrod[8]; 13. 16B-Brady Amos[11]; 14. (DQ) 77R-Robbie Smith[5]

JOE’S RACING PRODUCTS STOCK NON-WING:

HEAT RACES (TOP 112 IN PASSING POINTS FROM HEAT RACES ADVANCE TO 8 QUALIFYING RACES)

Race 148 (8 Laps): 1. 5B-Reed Whitney[2]; 2. 81A-Dekota Gay[4]; 3. 77S-Logan Seavey[3]; 4. 29-Cory Brown[5]; 5. 24S-Colby Sokol[9]; 6. 08W-Hayden Wise[8]; 7. 130-Larry Bratti[6]; 8. (DNF) 28-Kasyn Mathews[1]; 9. (DNF) 7P-Chris Parmley[7]; 10. (DNS) 40G-Jason Gariss

Race 149 (8 Laps): 1. 24X-KJ Snow[2]; 2. 22E-Evan Dixon[4]; 3. 95B-Braden Chiaramonte[3]; 4. 49-Aiden Price[8]; 5. 3L-Jack Lobin[5]; 6. 21J-Kameron Key[9]; 7. 11M-Lawrence Mann Jr[7]; 8. 16P-Dezi Pedregon[6]; 9. 44-Brent Shoemaker[10]; 10. (DQ) 21N-Cullen Hutchison[1]

Race 150 (8 Laps): 1. 14Y-Kyle Hooper[1]; 2. 52H-Hayden Mabe[4]; 3. 22Z-Jaxon Bishop[8]; 4. 5M-Ryder McCutcheon[6]; 5. 1X-Kevin Morris[7]; 6. 5P-Luke Porter[9]; 7. 497-Brandon Lewis[3]; 8. 9D-Duane Bartlett[10]; 9. (DNF) 4-Spencer Hill[2]; 10. (DNF) 10A-Emerson Axsom[5]

Race 151 (8 Laps): 1. 21-Cash Lovenburg[1]; 2. 14L-Logan Heath[3]; 3. 126-Autumn Criste[4]; 4. 71-Jaxton Wiggs[5]; 5. 08B-Mickey Bullock[9]; 6. 319-Haidyn Hansen[7]; 7. 18R-Brandon Anderson[10]; 8. 21C-Carter Holt[6]; 9. 54-Lee Land[8]; 10. 7B-Taylor Hart[2]

Race 152 (8 Laps): 1. 89X-Jace Park[4]; 2. 3Z-Trey Zorn[2]; 3. 78S-Daniel Shaffer[5]; 4. 480-Cory Green[3]; 5. 91C-Cade Cowles[7]; 6. 08D-Steve Davis[6]; 7. 24O-Shawn Lewis[10]; 8. 10E-Matt Ebarb[1]; 9. 5R-Reece Shelton[8]; 10. 15D-Dylan Schaadt[9]

Race 153 (8 Laps): 1. 10-Brock Berreth[3]; 2. 25S-Justis Sokol[2]; 3. 08-Cannon McIntosh[6]; 4. 95A-Kayden Barker[5]; 5. 74-Robby Brockman[8]; 6. 16-Tyler LaPointe[1]; 7. 19X-Tomas Partington[4]; 8. 91M-Ryan Mueller[10]; 9. 17J-Jacob Johnston[9]; 10. 55U-Chance Ullstrom[7]

Race 154 (8 Laps): 1. 15C-Brody Brown[2]; 2. 5J-Braden Jones[3]; 3. 08S-Peter Smith[7]; 4. 15-Kyle Cravotta[1]; 5. 7C-Phillip Cordova[10]; 6. 12X-Cooper Williams[8]; 7. 5L-Aaron Jesina[4]; 8. 24K-Kameron Sneed[9]; 9. (DNF) 19J-Justin Robison[6]; 10. (DNF) 17C-Christian Galicia[5]

Race 155 (8 Laps): 1. 99B-Brent Crews[1]; 2. 2W-Austin Wood[3]; 3. 02-Ashton Torgerson[6]; 4. 21S-Steven Snyder Jr[4]; 5. 1V-Johnny Boland[5]; 6. 54X-Carson Myrick[2]; 7. 088-Austin Torgerson[9]; 8. 44K-Cory Kelley[10]; 9. 27E-Ethan Wicker[8]; 10. 121-Justin Bates[7]

Race 156 (8 Laps): 1. 51K-Caleb Martin[2]; 2. 99X-Chris Russell[1]; 3. 43P-Parker Perry[4]; 4. 59-Brody Mclaughlin[8]; 5. 122-Lane Warner[3]; 6. 24W-Zack Weisenfluh[7]; 7. 17G-Isaiah Garcia[9]; 8. 46-Cale McGee[6]; 9. 06-Marek Pipe[5]; 10. (DNS) 6P-Ayden Porter

Race 157 (8 Laps): 1. 98-James Roselli[1]; 2. 11C-Darren Brown[3]; 3. 5K-Jack Kassik[5]; 4. 5V-Gavan Boschele[10]; 5. 88P-Tony Penick[2]; 6. 82K-Robert Randolph[4]; 7. 9A-Hunter Hanson[7]; 8. 3X-Nathan Smith[6]; 9. 5C-Cooper Miller[8]; 10. 18D-Ryan Deis[9]

Race 158 (8 Laps): 1. 26K-Kale Drake[1]; 2. 48K-Michael Faccinto[3]; 3. 78-Brody Wake[4]; 4. 84X-Jesse Love[7]; 5. 7F-Nolan Bartley[2]; 6. 13-Elijah Gile[6]; 7. 11S-Shyla Ernst[5]; 8. 48S-Trey Schleicher[9]; 9. (DNS) 89-Kati Waggoner; 10. (DNS) 17R-Dugan Ridenour

Race 159 (8 Laps): 1. 3J-Jimmy Leal[2]; 2. 3C-Cale Coons[5]; 3. 39-Russ Disinger[1]; 4. 8T-Tyler Kuykendall[7]; 5. 83X-Jett Hays[8]; 6. 2-Travis Sullivan[9]; 7. 28S-Daniel Smith[4]; 8. 10K-Koda Oller[10]; 9. 29S-Blake Scott[6]; 10. 29X-Mason Daugherty[3]

Race 160 (8 Laps): 1. 41H-Colton Hardy[1]; 2. 5U-Jake Andreotti[7]; 3. 4K-Khloe Cotton[6]; 4. 15K-Kevin Battarbee[2]; 5. 36K-Kris Carroll[10]; 6. 98M-Derrick McBride[3]; 7. 60-Earl McDoulett Jr[4]; 8. 29D-Dylan Menditto[5]; 9. 98J-Jackie Smith[9]; 10. 87C-Jesse Edwards[8]

Race 161 (8 Laps): 1. 62-Rachel Zabawa[3]; 2. 9K-Kieran Casillas[1]; 3. 32-Trey Marcham[8]; 4. 6B-Blake Parmley[5]; 5. 56-Michael Hubert[4]; 6. 43E-Eddie Hamblen[2]; 7. 23E-Journey Hunt[9]; 8. 128-Tyler Cook[7]; 9. (DNF) 3G-Lathe Griggs[6]; 10. (DNS) 70-Dwight Green

Race 162 (8 Laps): 1. 83W-Jim Woods[2]; 2. 55B-Jett Barnes[1]; 3. 20R-Ricky Thornton Jr[8]; 4. 18-Aidan Leingang[6]; 5. 24L-Levi Hillier[7]; 6. 42X-Luke Anderson[4]; 7. 53-Chase Rodgers[5]; 8. 310-Chris Townsend[9]; 9. 191-Bash Ferguson[3]; 10. 38-Levi Henderson[10]

Race 163 (8 Laps): 1. 44X-Gunner Shroyer[1]; 2. 71P-Daison Pursley[5]; 3. 8K-Jonathan Beason[10]; 4. 78H-Wout Hoffmans[6]; 5. 1T-Taylor Whitefield[7]; 6. 51B-Joe B Miller[9]; 7. 18F-Steve Finn[2]; 8. 58-David Beasley[8]; 9. 66J-Holden Jennings[3]; 10. 09M-Conner Morenus[4]

Race 164 (8 Laps): 1. 77R-Robbie Smith[2]; 2. 72A-Eli Adams[1]; 3. 72H-Hunter Pruitt[3]; 4. 2G-Garrett Benson[10]; 5. 21L-Cameron La Rose[9]; 6. 12T-Jason Tyer[5]; 7. 88-Ricky Holbrook[4]; 8. 04-Dillon Sampson[8]; 9. 94-Austin Crowder[7]; 10. (DNF) 7G-Jackson Gray[6]

Race 165 (8 Laps): 1. 12J-Jeffrey Newell[3]; 2. 86-Zach Wigal[6]; 3. 71K-Gavin Miller[4]; 4. 14P-Josh Pierson[2]; 5. 71T-Tim Buckwalter[8]; 6. 92B-Eric Bartlett[5]; 7. 95W-Nathan Ward[10]; 8. 41-Chuck Dunlap[7]; 9. 20C-Aaron Cook[9]; 10. (DQ) 84D-Dalten Maust[1]

Race 166 (8 Laps): 1. 44P-Jeffery Pahule[6]; 2. 34-Colton Robinson[1]; 3. 88R-Ryder Laplante[5]; 4. 17B-Quinton Benson[7]; 5. 83S-Coltin Strickland[9]; 6. 4S-Aubrey Jo Sappington[4]; 7. 14B-Brody Bridgeman[3]; 8. 223-Rick Whatley[2]; 9. 01D-Allen Saine[8]; 10. (DNF) 73M-Wyatt Miller[10]

Race 167 (8 Laps): 1. 39B-Bruce Newlin Jr[6]; 2. 4N-Ryan Winter[4]; 3. 7D-Jace Dement[2]; 4. 3D-Trent Dixon[7]; 5. 3W-Will Scribner[9]; 6. 01B-Brayson Hand[5]; 7. 83B-Shane Weeks[8]; 8. 19K-Jim Kradel[3]; 9. (DNF) 5X-Landon Graham[10]; 10. (DQ) 14K-Kamden Gossard[1]

Race 168 (8 Laps): 1. 31B-Braxton Weger[3]; 2. 5D-David Camden[7]; 3. 7T-TJ Smith[6]; 4. 97-Donnie Burrows[2]; 5. 24U-Tristan Ullstrom[4]; 6. 48M-Coen McDaniel[8]; 7. 2A-Adam Miller[1]; 8. 01K-Kirk Berkley[10]; 9. 3T-Dexter Thompson[5]; 10. 64R-Ronnie Dawson[9]

Race 169 (8 Laps): 1. 36J-Kyle Jones[1]; 2. 33X-Cruz Dickerson[3]; 3. 80N-Shawn Jones[4]; 4. 20T-Kyle Thompson[5]; 5. 10S-Scout Spraggins[8]; 6. 77E-Cole Esgar[6]; 7. 32K-Kyran Keith[7]; 8. 69T-Trey Erdmann[2]; 9. 33H-Hayden Holt[9]; 10. 21G-Garth Kasiner[10]

Race 170 (8 Laps): 1. 15N-Neal Allison[2]; 2. 05-Joshua Spatola[3]; 3. 5A-Ava Gropp[1]; 4. 7K-Kole Kirkman[9]; 5. 12S-Brody Strong[6]; 6. 20X-Marc Dailey[4]; 7. 35-Zach McNally[8]; 8. 66X-Maxwell Moser[7]; 9. 21A-Kainan Baker[5]; 10. (DNS) 64-Gunnar Pio

Race 171 (8 Laps): 1. 2S-Garyt Smith[1]; 2. 101-Easton Lebo[3]; 3. 25B-Chevy Boyer[9]; 4. 87X-Mack Leopard[4]; 5. 2F-Jadyn Friesen[10]; 6. 99K-Seth Stenzel[5]; 7. 51G-Grant Schaadt[8]; 8. 9-Eddie Ramsey[7]; 9. 88M-Max Crabdree[2]; 10. 5W-Jerry Coons Jr[6]

Race 172 (8 Laps): 1. 81-Frank Flud[3]; 2. 88J-Joey Amantea[4]; 3. 10B-Brian Potter[6]; 4. 10R-Ray Brewer[9]; 5. 16B-Brady Amos[7]; 6. 88L-Landen Adams[2]; 7. 38T-Brantley Tjaden[8]; 8. 2E-Eric Botelho[1]; 9. 20Q-Brecken Reese[5]; 10. (DNS) 36R-Kevin Reed

Race 173 (8 Laps): 1. 9P-Dustin Phillips[1]; 2. 08J-Jace McIntosh[5]; 3. 44C-Cameron Paul[3]; 4. 1M-Dodge Carlbert[8]; 5. 3Y-Cole Roberts[10]; 6. 36-Jake Neuman[7]; 7. 5-Bradley Huish[4]; 8. 6K-John Kilmer[2]; 9. 26-Corbin Rueschenberg[6]; 10. 84J-JT Qualls[9]

Race 174 (8 Laps): 1. 83-Brant Woods[9]; 2. 1Z-Justin Zimmerman[3]; 3. 20S-Shon Deskins[2]; 4. 138-Karson Battarbee[4]; 5. 20-Tony Morris[6]; 6. 15R-Jase Randolph[1]; 7. 10X-Bryan Debrick[7]; 8. 14X-Scott Landis[5]; 9. 57T-Blake Kirkes[10]; 10. 97M-Scotty Milan[8]

Race 175 (8 Laps): 1. 3E-Drake Edwards[3]; 2. 49Z-Zak Moore[1]; 3. 110-Karter Battarbee[4]; 4. 14C-Connor Gross[10]; 5. 18K-Brayden Kongdara[6]; 6. R38-Riley Osantowski[7]; 7. 27K-Kaden Weger[2]; 8. 03R-Hunter Rhoades[5]; 9. 82-Seth Shebester[9]; 10. 38D-Hailie Deegan[8]

Race 176 (8 Laps): 1. 5G-Christian Bruno[2]; 2. R7-Kyle Spence[3]; 3. 8J-Josh Marcham[8]; 4. 83K-Colin Kirby[4]; 5. 4J-Jett Yantis[5]; 6. 14T-Tylen Trammel[1]; 7. 17E-Kaylee Esgar[6]; 8. 23C-Cierra Wullenwaber[7]; 9. (DNS) 83Z-TY Marrel; 10. (DNS) 20G-Noah Gass

Race 177 (8 Laps): 1. 16D-Darrius Myers[3]; 2. 14R-Jake Nail[4]; 3. 13T-Caiden Mitchell[1]; 4. 55C-Connor Chamberlain[5]; 5. 4G-Landon Gasseling[8]; 6. 151-Parker Bupp[6]; 7. 67-Randy Wagnon Jr[7]; 8. 5N-Jeff Brumfield III[2]; 9. (DNS) 91-Jason McDougal; 10. (DNS) 16X-Chase Porter

Race 178 (8 Laps): 1. 36S-Darren Stewart[6]; 2. 95-Paige Moss[3]; 3. 297-Dillon Berglan[2]; 4. 45-Megan Thomas[10]; 5. 33T-Trevor McIntire[9]; 6. 31E-Eric Erdmann[7]; 7. 81L-Ethan Larsen[8]; 8. (DNF) 05B-Cade Bierman[5]; 9. (DNF) L33-Leroy Boone[1]; 10. (DNF) 97L-Connor Lundy[4]

Race 179 (8 Laps): 1. 49R-Cody Barnes[7]; 2. 57L-Jacob Lucas[5]; 3. 4X-Teagen Moles[6]; 4. 8B-Dustin Bottoms[2]; 5. 23M-Garrett Massey[8]; 6. 37Z-Jake Zimmerman[4]; 7. 51-Joshua Huish[1]; 8. (DNF) 22S-Sammy McNabb[3]; 9. (DNS) 14H-Harley Whatley; 10. (DNS) 88T-Tanner Thorson

Race 180 (8 Laps): 1. 98X-Darin Naida[3]; 2. 23-Alec Quiggle[2]; 3. 23R-Skylar Rhoades[5]; 4. 77M-Preston Norbury[7]; 5. J37-Jovi Duffy[1]; 6. 16C-Garrett Britton[6]; 7. 17Z-Clayton Wilson[9]; 8. 20K-Skyler Keeney[4]; 9. 72D-Josh Jackson[8]; 10. 12R-Trey Robb[10]

Race 181 (8 Laps): 1. 3-Cole Schroeder[6]; 2. 12U-Tyler Devenport[2]; 3. 28U-Austin Ullstrom[5]; 4. 1S-Ryan Carter[3]; 5. 17-Quinn Jones[8]; 6. 00C-Cole Tinsley[9]; 7. X-Paul Wrazidlo[1]; 8. 9B-Casey Bauman[7]; 9. 10L-Patrick Lundy[4]; 10. (DNS) 8X-Austin Shores

Race 182 (8 Laps): 1. 22H-Hank Soares[3]; 2. 22-Curtis Jones[7]; 3. 5S-Stone Smith[1]; 4. 14W-Tyler Walton[2]; 5. 23J-Josh Castro[5]; 6. 49A-Ace Moore[6]; 7. C71-Carter Jensrud[8]; 8. 97G-Landon Gutwein[4]; 9. (DNF) 51X-Kyle Busch[9]; 10. (DNS) 667-Amie Donner

Race 183 (8 Laps): 1. 19W-Chelby Hinton[1]; 2. 12C-Chase Spicola[10]; 3. 72-Alex Karpowicz[6]; 4. 96C-Chase Crowder[5]; 5. 81G-Giancarlo Ramessar[2]; 6. 27D-Jared Dunkin[9]; 7. 9L-Degan Lelsz[7]; 8. 33K-Kelby Wright[8]; 9. 23L-Joshua Lewis[4]; 10. 67Z-Isabell Wilson[3]

Race 184 (8 Laps): 1. 1-Kortland Stephens[2]; 2. 7-Quinn Thurein[4]; 3. 25-Maverick Elkins[8]; 4. 8-Broedy Graham[9]; 5. 77-Joshua Boissoneau[1]; 6. 33E-Evan Harvey[6]; 7. 99D-Bryant Dawson[7]; 8. 30X-John Crowder[5]; 9. 3A-Koleton Arnett[3]

Race 185 (8 Laps): 1. 2B-Brandon Boggs[3]; 2. 01M-Geordan Marrero[1]; 3. 93-Matt Carr[5]; 4. 14G-Madelyn Gjerness[2]; 5. 11L-Laydon Pearson[8]; 6. 157-Kyle Chady[9]; 7. 66-Taylor Hall[4]; 8. 37X-Xander Dundon[10]; 9. 21X-Tyler Courtney[6]; 10. 11X-Stefan Sidur[7]

Race 186 (8 Laps): 1. 14J-Jett Nunley[1]; 2. 210-Keegan Osantowski[2]; 3. 21K-Thomas Kunsman Jr[6]; 4. 85J-Logan Julien[3]; 5. 41C-Chase Cabre[9]; 6. 24G-Greyson Springer[7]; 7. 17X-Alex Caldwell[4]; 8. 42B-Matt Bagby[8]; 9. 71A-Anthony Rea[5]

Race 187 (8 Laps): 1. 14Q-Jake Hagopian[2]; 2. 55X-Trevor Cline[3]; 3. 10W-Wayne Scott[5]; 4. 25A-Anton Hernandez[8]; 5. 29P-Sophya Papp[1]; 6. 48-Koen Crawford[7]; 7. 75M-Buddy Mullens[4]; 8. 00-Justus Iness[9]; 9. 10J-Jake Rogers[6]

Race 188 (8 Laps): 1. 7S-Kanon Posey[1]; 2. 24-JW Henderson[4]; 3. 9M-Keith McIntyre Jr[2]; 4. 36C-Coltin Ratcliff[7]; 5. 7X-Austin Burnworth[5]; 6. 1B-Chase Howard[8]; 7. 1F-Jason Friesen[9]; 8. 17F-Luke Drotschie[3]; 9. 84-Sean Cleavland[6]

Race 189 (8 Laps): 1. 24T-Glenn James Bratti[1]; 2. 45X-Bradley Cox[3]; 3. 1H-Connor Lee[4]; 4. 22L-Gage Laney[7]; 5. 21E-Enzo Spicola[9]; 6. 21T-Brayden Benson[6]; 7. 6-Brylee Kilmer[2]; 8. 66M-Darrel Moser Jr[8]; 9. 2M-Colton McGimpsey[5]

K&B RACING RESTRICTED A-CLASS:

HEAT RACES (TOP 72 IN PASSING POINTS FROM HEAT RACES ADVANCE TO 6 QUALIFYING RACES)

Race 65 (8 Laps): 1. 73M-Wyatt Miller[6]; 2. 3L-Kasey Leal[1]; 3. 926-Mason Skinner[3]; 4. 41-Ryder Roberts[8]; 5. 22G-Gracie Klonoski[4]; 6. 78C-Kooper Kelly[7]; 7. 14K-Kamden Gossard[2]; 8. 29-Clayton Jenkins[5]; 9. (DNS) 5H-Owin Halpain

Race 66 (8 Laps): 1. 22R-Ryder Eigenrauch[1]; 2. 95W-Nathan Ward[3]; 3. 16B-Noah Britton[2]; 4. 10C-Braden Pfeiffer[7]; 5. 42C-Noah Carpenter[9]; 6. 04H-Kyle Heflin[6]; 7. 22H-Hank Soares[8]; 8. 14-Jayce Caldwell[4]; 9. 9C-Jace Cooksey[5]

Race 67 (8 Laps): 1. 24-Kameron Sneed[4]; 2. 8-Logun Lunsford[3]; 3. 21G-Greyson Henry[1]; 4. 03-James Ferrin[2]; 5. 14B-Brody Bridgeman[6]; 6. 71W-Jaxton Wiggs[9]; 7. 95A-Autumn Criste[8]; 8. 61-Brannon Lucas[5]; 9. 125-Jackson Skinner[7]

Race 68 (8 Laps): 1. 17B-Brycen Roush[1]; 2. 45X-Bradley Cox[7]; 3. 33-Jett Nunley[8]; 4. 24C-Cale Lagroon[4]; 5. 18B-Brexton Busch[3]; 6. 11-Mattix McBride[6]; 7. 31Z-Sawyer Zimmerman[2]; 8. 5K-Colton Knapp[5]; 9. (DNS) 7D-Wyatt Davis

Race 69 (8 Laps): 1. 11X-Carson Smith[3]; 2. 37X-Xander Dundon[5]; 3. 21C-Clayton Jalakas[2]; 4. 19A-Ayla Morefield[7]; 5. 06J-Andres Jones[4]; 6. 30P-Blake Pittman[1]; 7. 15H-KayDee Howard[9]; 8. 6R-Ryder Mooi[6]; 9. 3X-Keatin Lyons[8]

Race 70 (8 Laps): 1. 66B-Blayden Graham[6]; 2. 18T-Taelynne Roberts[2]; 3. 88K-Bryce Kujath[4]; 4. 08D-Steve Davis[1]; 5. 0-Hunter Adams[7]; 6. 12-Tori Tyer[8]; 7. 12T-Trenton Tyer[5]; 8. 71T-Jackie Smith[3]; 9. 53-Natalie Hubbard[9]

Race 71 (8 Laps): 1. 71K-Tate Gurney[2]; 2. 1-Hudsyn Truitt[1]; 3. 10-Brody Davis[4]; 4. 10J-Aubri Huckleberry[5]; 5. 11A-Annalesia Miller[3]; 6. 46-Blayne Mabry[7]; 7. 110-Keizer Kramer[6]; 8. 17D-Jackson Davenport[9]; 9. (DNF) 9L-Lincoln Martin[8]

Race 72 (8 Laps): 1. 73-Chase McDougal[3]; 2. 43P-Parker Perry[2]; 3. 5-Jace Thurein[4]; 4. 14V-Brett Vanzant[1]; 5. 21H-Levi Hinck[6]; 6. 81G-Giancarlo Ramessar[9]; 7. 17-Cole Jones[7]; 8. 79H-Cullen Holme[5]; 9. 120-Niko Simoes[8]

Race 73 (8 Laps): 1. 7-Karter Beattie[3]; 2. 5E-Eli Holden[4]; 3. 11H-Nicholas Harris[7]; 4. 75-Deekan McRoberts[8]; 5. 20K-Skyler Keeney[6]; 6. 95-Ryker Morrow[9]; 7. 18K-Keegan Gasseling[5]; 8. 09M-Conner Morenus[2]; 9. (DNF) 28-Kasyn Mathews[1]

Race 74 (8 Laps): 1. 81-Braxton Flatt[1]; 2. 55X-Lucas Mauldin[2]; 3. 18-Tityn Roberts[3]; 4. 7W-Andrew Weathers[4]; 5. K9-Sami Porter[8]; 6. 11K-Kyle Hooper[9]; 7. 71-Jagger Wiggs[5]; 8. 90-Maxwell Norick[7]; 9. 9B-Cole Bennett[6]

Race 75 (8 Laps): 1. 1P-Mekentzi Potter[3]; 2. 30-Kyler Bearce[2]; 3. 14T-Heath Walton[5]; 4. 13V-Braxon Vasconcellos[4]; 5. 97-Cash Lacombe[8]; 6. 19-Beau Chapman[1]; 7. 75S-Shyla Ernst[9]; 8. 21N-Cullen Hutchison[7]; 9. 7H-Clarkson Hagan[6]

Race 76 (8 Laps): 1. 5C-Cooper Miller[1]; 2. 9D-Degan Lelsz[9]; 3. 1S-Kortland Stephens[4]; 4. 12C-Bella Coleman[2]; 5. 14S-Chase Schott[6]; 6. 27-Cam Carraway[7]; 7. 91L-Liam Wilhoit[3]; 8. 14R-Jaxon Nail[8]; 9. 92-Silas Cleaveland[5]

Race 77 (8 Laps): 1. 07-Ollie Geiger[3]; 2. 2T-Tyler Crow[5]; 3. 83-Dawson Woods[4]; 4. 16T-Trevor Gach[7]; 5. 319-Haidyn Hansen[8]; 6. 17Z-Clayton Wilson[6]; 7. 7X-Logan Wood Klein[2]; 8. 11R-Harrison Robards[1]; 9. (DNS) 06-Marek Pipe

Race 78 (8 Laps): 1. 14X-Kinser Bloomquist[2]; 2. 21-Brayton Roberts[5]; 3. 19J-JT Daniel[8]; 4. 36R-Rayce Reed[9]; 5. 9-Mavrick Page[1]; 6. 1M-Colton Harbin[4]; 7. 31W-Landen Adams[3]; 8. 26P-Jaxson Peters[7]; 9. 8J-JJ Williams[6]

Race 79 (8 Laps): 1. 01T-Tatum Bohnstedt[1]; 2. 31B-Braxton Weger[4]; 3. 222-Jaxon Porter[2]; 4. 00T-TJ Stark[9]; 5. 14C-River Cone[5]; 6. 73F-Ty Fulghum[7]; 7. 1K-Kolette Dicero[6]; 8. 88E-Emery Laplante[3]; 9. G7-Garyn Howard[8]

Race 80 (8 Laps): 1. B12-Carson Bolden[3]; 2. 6-Brylee Kilmer[1]; 3. 8G-Grayson Price[4]; 4. 4-Jude Allgayer[5]; 5. 23N-Mason Nester[9]; 6. 36-Landon Miner[7]; 7. 3D-Trent Dixon[8]; 8. 88-Ricky Holbrook[2]; 9. 7R-Rex Morris[6]

FLYING A MOTORSPORTS JUNIOR SPRINTS:

HEAT RACES (TOP 60 IN POINTS TO 6 QUALIFYING RACES)

Race 121 (8 Laps): 1. 88A-AJ Williams[1]; 2. 5B-Evan Boyd[2]; 3. 14R-Ryder Morris[4]; 4. 14C-River Cone[7]; 5. 18-Roper Roberts[5]; 6. 10W-Weston Foster[6]; 7. 911-Bradley Berryman[3]; 8. 74C-Cale Martin[8]

Race 122 (8 Laps): 1. 7D-Jackson Davenport[2]; 2. 28B-Brex Woods[1]; 3. 19-Liam Barton[8]; 4. 4G-Ryker Griggs[4]; 5. 11S-Sawyer McBride[6]; 6. 9-Case Hockman[7]; 7. 1B-Noah Betts[5]; 8. 81H-Maveryk Harris[3]

Race 123 (8 Laps): 1. 36-Landon Miner[6]; 2. 24Z-Julian Zayas[1]; 3. 17X-Caleb Johannesen[2]; 4. 90-Maxwell Norick[3]; 5. 45-Colt Crisp[4]; 6. 53-Cooper Canady[5]; 7. 3T-Bentley Thompson[7]; 8. (DNS) 2B-Aj Barber

Race 124 (8 Laps): 1. 87-Levi Ballard[1]; 2. 28K-McKenna Kren[2]; 3. 3X-Keatin Lyons[3]; 4. 98-Mason McBride[5]; 5. 14M-Jace Meyers[6]; 6. 45X-Weldon Baker[7]; 7. 17C-Willow Coleman[4]; 8. 24C-Carolynn Sanders[8]

Race 125 (8 Laps): 1. 26P-Jaxson Peters[4]; 2. 9D-Blayden Graham[7]; 3. 75-Masyn Truitt[2]; 4. 110-Keizer Kramer[5]; 5. 35U-Carson Utz[8]; 6. 2M-Lee Moses[6]; 7. 40R-Ryan Cannon[3]; 8. 36M-Maverick Reed[1]

Race 126 (8 Laps): 1. 5E-Eli Holden[1]; 2. 7-Hudson Andrews[2]; 3. 17M-Mackcen Roush[4]; 4. 96-Briggs Davis[7]; 5. 28W-Blainey Woods[3]; 6. 45U-Cameron Utz[5]; 7. 4-Wyatt Yore[6]; 8. (DNS) 9B-Bristol Spicola

Race 127 (8 Laps): 1. 2V-Mason Vincent[3]; 2. 5-Kaden Wells[5]; 3. 65J-Landon Snyder[1]; 4. 45H-Heath Walton[6]; 5. 29-Jesse Bell[2]; 6. 1-Paxton Perry[4]; 7. 22H-Greyson Henry[7]; 8. (DNS) 3R-Ryan Ooley

Race 128 (8 Laps): 1. 9C-Grayson Cooksey[3]; 2. 12P-Collin Pruitt[4]; 3. 15-Braylon Morris[5]; 4. 17B-Brycen Roush[7]; 5. 55X-Maya Mauldin[2]; 6. 05-William Davis[8]; 7. 13K-Tatum Kriegel[1]; 8. 379-Kendyl Leal[6]

Race 129 (8 Laps): 1. 5G-Gage Pio[2]; 2. 22D-Dalton Clary[4]; 3. 23-Hudson Little[3]; 4. 43L-Brody Caldwell[1]; 5. 19J-JT Daniel[6]; 6. 57-Kaden Gramm[8]; 7. 7L-Logan Banks[5]; 8. (DNF) 14Q-Quentin Hagopian[7]

Race 130 (8 Laps): 1. 14B-Brayden Jewett[1]; 2. 9S-Braxton Stewart[4]; 3. 14Z-Zane Smith[3]; 4. 7M-Miken Iverson[8]; 5. 36R-Rayce Reed[2]; 6. 40C-Koen Coleman[6]; 7. 56L-Giovanni Lucito[7]; 8. (DNF) 17-Cole Jones[5]

Race 131 (8 Laps): 1. 36J-JJ Beason[5]; 2. 71-Jagger Wiggs[2]; 3. 21-Tanner Thompson[4]; 4. 17Z-Manuel Zayas[3]; 5. 1L-Axten Larsen[1]; 6. (DNS) 3K-Kaden Pacheco; 7. (DNS) 36D-Dakota Warhurst

Race 132 (8 Laps): 1. 81-Braxton Flatt[2]; 2. 22-Ryker Jones[1]; 3. 92-Lathan Knott[6]; 4. 10E-Eli Potter[7]; 5. 777-Corbin Weekly[5]; 6. 387-Nash Edwards[4]; 7. 14-Lane White[3]

Race 133 (8 Laps): 1. 11B-DJ Beach[3]; 2. 7G-Landen Gansen[4]; 3. 7X-Forest Holder[7]; 4. 38-Isabella Landis[5]; 5. 99G-Gentry Shelton[1]; 6. 51-Kase Martin[6]; 7. (DNF) 2-Luke Booher[2]

Race 134 (8 Laps): 1. 18B-Brexton Busch[3]; 2. 141-Chase Buntin[2]; 3. 27-Brody Stewart[4]; 4. 13V-Braxon Vasconcellos[5]; 5. 16B-Noah Britton[6]; 6. 6-Kruize Parson[7]; 7. 37K-Kacie Pittman[1]

Race 135 (8 Laps): 1. 29M-Myles Bartley[1]; 2. 18S-Bo Cheatham[5]; 3. 1T-Ryker Toops[7]; 4. 40-Tigh Shaffer[3]; 5. 55K-Kayden Anderson[6]; 6. 52-Carson Brazeal[2]; 7. 077-Cally Woodrow[4]

QUALIFIERS (TOP 12 IN COMBINED HEAT/QUALIFIER PASSING POINTS ADVANCE TO THE A-MAIN)

Race 190 - Qualifier 1 (10 Laps): 1. 9S-Braxton Stewart[1]; 2. 36-Landon Miner[4]; 3. 17B-Brycen Roush[6]; 4. 9C-Grayson Cooksey[3]; 5. 13V-Braxon Vasconcellos[10]; 6. 14B-Brayden Jewett[5]; 7. 141-Chase Buntin[7]; 8. 14Z-Zane Smith[9]; 9. 21-Tanner Thompson[8]; 10. 1T-Ryker Toops[2]

Race 191 - Qualifier 2 (10 Laps): 1. 36J-JJ Beason[4]; 2. 7D-Jackson Davenport[2]; 3. 27-Brody Stewart[8]; 4. 28B-Brex Woods[7]; 5. 11B-DJ Beach[3]; 6. 17X-Caleb Johannesen[9]; 7. 7G-Landen Gansen[1]; 8. 29M-Myles Bartley[5]; 9. 10E-Eli Potter[6]; 10. 65J-Landon Snyder[10]

Race 192 - Qualifier 3 (10 Laps): 1. 18B-Brexton Busch[3]; 2. 9D-Blayden Graham[4]; 3. 92-Lathan Knott[1]; 4. 5G-Gage Pio[2]; 5. 4G-Ryker Griggs[10]; 6. 7M-Miken Iverson[5]; 7. 45H-Heath Walton[8]; 8. 5B-Evan Boyd[6]; 9. 75-Masyn Truitt[9]; 10. 24Z-Julian Zayas[7]

Race 193 - Qualifier 4 (10 Laps): 1. 81-Braxton Flatt[2]; 2. 26P-Jaxson Peters[4]; 3. 88A-AJ Williams[1]; 4. 5-Kaden Wells[3]; 5. 28K-McKenna Kren[6]; 6. 15-Braylon Morris[5]; 7. 98-Mason McBride[9]; 8. 90-Maxwell Norick[10]; 9. 22-Ryker Jones[7]; 10. 35U-Carson Utz[8]

Race 194 - Qualifier 5 (10 Laps): 1. 87-Levi Ballard[1]; 2. 12P-Collin Pruitt[2]; 3. 110-Keizer Kramer[9]; 4. 14C-River Cone[5]; 5. 7-Hudson Andrews[6]; 6. 18S-Bo Cheatham[3]; 7. 14R-Ryder Morris[7]; 8. 28W-Blainey Woods[10]; 9. 3X-Keatin Lyons[8]; 10. 19-Liam Barton[4]

Race 195 - Qualifier 6 (10 Laps): 1. 5E-Eli Holden[1]; 2. 96-Briggs Davis[5]; 3. 22D-Dalton Clary[2]; 4. 2V-Mason Vincent[4]; 5. 7X-Forest Holder[3]; 6. 17M-Mackcen Roush[7]; 7. 23-Hudson Little[8]; 8. 71-Jagger Wiggs[6]; 9. 17Z-Manuel Zayas[10]; 10. 38-Isabella Landis[9]

