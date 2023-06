EuroNASCAR 2 Round 3 Penalty Report

After the race, the stewards handed out a penalty to Melvin de Groot, #69 Team Bleekemolen Ford Mustang. The Dutchman overtook under Full Course Yellow and received a 30-second penalty that dropped him back to 14th place. Claudio Cappelli won the Legend Trophy ahead of Riccardo Romagnoli and Roberto Benedetti, who also received a five-second penalty for a procedure infringement on the second restart.







Nach dem Rennen verhängten die Rennkommissare eine Strafe gegen Melvin de Groot, Nr. 69 Team Bleekemolen, Ford Mustang. Der Niederländer überholte unter Full Course Yellow und erhielt eine 30-Sekunden-Strafe, die ihn auf Platz 14 zurück warf. Claudio Cappelli gewann damit die Legend Trophy vor Riccardo Romagnoli und Roberto Benedetti, der ebenfalls eine Fünf-Sekunden-Strafe für einen Regelverstoß beim zweiten Restart erhielt.





Dopo la gara, i commissari hanno inflitto una penalità a Melvin de Groot e la Ford Mustang #69 del Team Bleekemolen. L'olandese ha superato in regime di Full Course Yellow e ha ricevuto una penalità di 30 secondi che lo ha relegato al 14esimo posto. Claudio Cappelli ha vinto il Legend Trophy davanti a Riccardo Romagnoli e Roberto Benedetti, il quale ha a sua volta ricevuto una penalità di cinque secondi per un'infrazione alla seconda ripartenza.