Mitchel Moles Among Six Drivers To Earn Lucas Oil Tulsa Shootout Glory

Wrapping up the 36th edition of the Lucas Oil Tulsa Shootout with six first time winners, and one taking a second for good measure, one Golden Driller, drivers from Arizona, California, Illinois, Iowa, Oklahoma, and Pennsylvania each earned victories.

Three leaders in pursuit of the title of overall champion in the 55-lap Outlaw A-Feature, California’s Mitchel Moles led the final four laps to earn his first career Golden Driller. Rolling through the field from eighth, the California shoe moved to second on Lap 43 when he and Jonathan Beason split race-long leader, Joe B. Miller down the back straightaway following a single-file restart.

While Beason was able to win that battle for the lead, it was not meant to be, as that same restart saw Beason advance position on Joe B. Miller prior to the cone. Caution on Lap 51 for debris in the second turn, the penalty was assessed with Beason docked two positions. Advancing Moles to the point, the No. 13j was untouchable to the checkered flag, despite the loss of power steering. Jonathan Beason got back to second with Tyler Courtney roaring to third from 16th. Cody Key crossed fourth with Joe B. Miller ending up fifth.

Taking two wins in one of the best performances of the weekend, Pennsylvania’s Brian Carber topped Stock Non-Wing and A-Class while nearly adding a third win in Non-Wing Outlaw but having to settle for second with that race proving to be an underdog story of the weekend with Oklahoma’s Kris Carroll denying Carber a third win.

A last-minute decision to be in Oklahoma, the underdog theme continued for Mason Keefer who dominated the 600cc Modifieds. His first win atop Tulsa Expo Raceway clay, Keefer’s Golden Driller is the first to travel to Arizona since 2001 when Brandon Young topped Stock Light Karts.

Keeping pace on the field from the start, Jaxton Wiggs took his first win in Restricted A-Class. Stalked by California’s Austin Wood the entire race, the pair played bumper tag a few times, but the Illinois driver stayed unphased.

Barely taking the checkered flag before the caution was called for, Lucas Mauldin just held off the hard-charging Garret Benson to become the third driver in as many years from California to earn a Golden Driller in Junior Sprint competition.

The 36th annual Lucas Oil Tulsa Shootout saw a total of 296 races contested over four days. With the added winners, 364 drivers now account for 596 Tulsa Shootout victories.

The 37th edition of the Tulsa Shootout takes place December 29, 2021, through January 2, 2022, at the Tulsa Expo Raceway, located inside the River Spirit Expo Center in Tulsa, Okla. More information on the event will be posted soon.

The Lucas Oil Tulsa Shootout takes place at the Tulsa Expo Raceway, located inside the River Spirit Expo Center in Tulsa, Okla. All official rules, event information, and dates are online at http://www.tulsashootout.com . Fans can also follow the Tulsa Shootout at https://www.facebook.com/ TulsaShootout and on Twitter (@TulsaShootout).

Race Results:

36th annual Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

Combined Results – December 30, 2020 – January 2, 2021

Winged Outlaw

Heat Races (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races)

Race 44 (8 Laps): 1. 12S-Adyn Schmidt[1]; 2. 1D-Danny Carroll[3]; 3. 1X-Jason Friesen[9]; 4. 66-Jase Randolph[2]; 5. 23-Alec Quiggle[7]; 6. 30-John Crowder[4]; 7. 44T-Trevin Littleton[6]; 8. 18X-Josh Shantz[5]; 9. 41H-Colton Hardy[8]

Race 45 (8 Laps): 1. 91K-Kevin Bayer[2]; 2. 37-Aiden Purdue[3]; 3. 51B-Brody Fuson[7]; 4. 24F-Michael Faccinto[8]; 5. 187-Blake Daniels[9]; 6. 79-Matt Taylor[1]; 7. 7X-Skylar Hunter[6]; 8. 5E-Bobby Elliott[4]; 9. 17H-Robert Harbert[5]

Race 46 (8 Laps): 1. 11X-Brent Crews[2]; 2. 129-Kyle Amerson[3]; 3. 88R-Ryder Laplante[5]; 4. 29-Cannon McIntosh[6]; 5. 4-Garrett Twitty[9]; 6. 99B-Bryant Dawson[8]; 7. 1R-Brady Ross[7]; 8. 20S-Steven Curbow[4]; 9. 88G-Garrett Hulsey[1]

Race 47 (8 Laps): 1. 1V-Johnny Boland[1]; 2. 2N-Dawson Nunnenkamp[3]; 3. 48T-Tanner Holm[7]; 4. 85C-Cale Goodwin[6]; 5. 24J-RJ Johnson[2]; 6. 21-Caleb Stelzig[4]; 7. 25B-Blaine Baxter[5]; 8. 44K-Cory Kelly[9]; 9. 23L-Tyler LaPointe[8]

Race 48 (8 Laps): 1. 1J-Cody Key[2]; 2. 1T-Cameron Paul[3]; 3. 73-Jason McDougal[9]; 4. 36T-Harlan Hulsey[4]; 5. 12C-Chase Spicola[1]; 6. 22R-Rees Moran[8]; 7. 67-JJ Loss[6]; 8. 951-Jimmy Wells[5]; 9. 9-Mike Frantz[7]

Race 49 (8 Laps): 1. 34-KJ Snow[3]; 2. 21J-Kameron Key[5]; 3. 14A-Bryce Haugeberg[1]; 4. 1B-Bryant Wiedeman[7]; 5. 14K-Noah Key[9]; 6. 97-Scotty Milan[4]; 7. 11B-Kaylee Bryson[6]; 8. 15N-Neal Allison[8]; 9. P51-Paul Hendrix[2]

Race 50 (8 Laps): 1. 73C-Ayrton Gennetten[2]; 2. 12P-Quinn Roberts[1]; 3. 71K-Daison Pursley[6]; 4. 17-Joshua Rogers[5]; 5. 12K-Frank Galusha[9]; 6. 25J-Delaney Jost[7]; 7. 9H-Kaden Holm[3]; 8. 74-Xavier Doney[8]; 9. 88T-Tony Penick[4]

Race 51 (8 Laps): 1. 5K-Gavan Boschele[2]; 2. 10-Brock Berreth[1]; 3. 51T-Kevin Thomas Jr[8]; 4. 81-Frank Flud[9]; 5. 93-Matt Carr[4]; 6. 33B-Cody Barnes[3]; 7. 88-Austin Torgerson[7]; 8. 10L-Patrick Lundy[5]; 9. 17J-Jacob Johnston[6]

Race 52 (8 Laps): 1. 71E-Caden Englehart[1]; 2. 1C-Brenham Crouch[4]; 3. 41J-Ben Worth[6]; 4. 2F-Jadyn Friesen[3]; 5. 8R-Ryker Pace[5]; 6. 99E-Eastin Ashbrooke[8]; 7. 71X-Mason Hannagan[2]; 8. 53-Ben Houtz[7]; 9. 131-Dusty Young[9]

Race 53 (8 Laps): 1. 15-Rob Pajauis[1]; 2. 8X-Chris Andrews[5]; 3. 76-Mason Caswell[2]; 4. 2P-Chase Porter[6]; 5. 7D-Daniel Robinson[4]; 6. 7-Aidan Borden[7]; 7. 21L-Quinton Benson[8]; 8. 29P-Bailee Spitulski[3]; 9. 28C-Austin Ullstrom[9]

Race 54 (8 Laps): 1. 4X-Tyler Courtney[5]; 2. 91S-Tyler Walton[1]; 3. 51F-Gary Taylor[2]; 4. 14H-Harley Hollan[7]; 5. 42-Andy Bishop[3]; 6. 83V-Tim Vaught[8]; 7. 00-Daniel Shaffer[6]; 8. 55X-Trevor Cline[9]; 9. 14X-Jake Hagopian[4]

Race 55 (8 Laps): 1. 151-Joe B Miller[8]; 2. 39-Russ Disinger[6]; 3. 33-Justin Patocka[1]; 4. 25-Maverick Elkins[7]; 5. 14-Blake Battles[4]; 6. 56-Jace Park[5]; 7. 21E-Eli Harris[3]; 8. 02-Ashton Torgerson[9]; 9. 35-Logan Calderwood[2]

Race 56 (8 Laps): 1. 10Z-Zeb Wise[1]; 2. 12T-Caeden Steele[2]; 3. 7N-Darin Naida[3]; 4. 20-Alex Bright[7]; 5. 22L-Gage Laney[4]; 6. 144-Damon Paul[9]; 7. 8P-Caleb Pence[5]; 8. 6W-Colin White[6]; 9. 2B-Nathan Benson[8]

Race 57 (8 Laps): 1. 33M-Ryan Mueller[4]; 2. 22-Curtis Jones[2]; 3. 41C-Brian Carber[7]; 4. 10R-Blake Hahn[3]; 5. 20J-Joey Jarowicz Jr[6]; 6. 82S-Austin Saunders[5]; 7. 49-Jarrett Rogers[9]; 8. 7L-Logan Trevino[8]; 9. 7Q-Rob McClain[1]

Race 58 (8 Laps): 1. 59-Kyle Spence[3]; 2. 10B-Jonathan Beason[6]; 3. 11G-Avery Goodman[8]; 4. 72-Jesse Maurer[4]; 5. 2-Hailey Wood[5]; 6. 07Z-Zak Gorski[9]; 7. 44-Eric Ankiewicz[1]; 8. 3R-Hunter Rhoades[2]; 9. 14Z-Junior Ankiewicz[7]

Race 59 (8 Laps): 1. 12U-Tyler Devenport[2]; 2. 9M-Keith McIntyre Jr[3]; 3. 73S-Jadon Rogers[7]; 4. 1H-Connor Lee[5]; 5. 7T-Taylor Neilson[1]; 6. 15D-Mason Daugherty[6]; 7. 20K-Jimmy Keeney[4]; 8. 51-Jace McIntosh[9]; 9. 918-Laramie Freeny[8]

Race 60 (8 Laps): 1. 3-Chris Hinkle[1]; 2. 88J-Joey Amantea[3]; 3. 8B-Mickey Bullock[4]; 4. G5-Gunnar Setser[5]; 5. 8-Cody Barnes[7]; 6. 5T-Ryan Timms[9]; 7. 74C-Sheldon Creed[8]; 8. 21T-Ty Hulsey[6]; 9. 23R-Skylar Rhoades[2]

Race 61 (8 Laps): 1. 13J-Mitchel Moles[1]; 2. 122-Lane Warner[2]; 3. 1K-Kortland Stephens[4]; 4. 36K-Kris Carroll[9]; 5. 24S-Colby Sokol[5]; 6. 95-Paige Moss[8]; 7. 19J-Justin Robison[3]; 8. 6-Robert Tidabach[7]; 9. 13C-Chad Stephens[6]

Race 62 (8 Laps): 1. 23M-Kenny Miller III[2]; 2. 08E-Elizabeth Phillips[1]; 3. R7-Brenden Bright[3]; 4. 07-Mason Keefer[7]; 5. 77-Ryan Sullivan[5]; 6. 72K-Kurt Westerfield[9]; 7. 51X-Joshua Huish[4]; 8. 20H-Noah Harris[6]; 9. 9S-Trey Gropp[8]

Race 63 (8 Laps): 1. 2E-Jake Galusha[1]; 2. 21H-Brady Bacon[4]; 3. 21K-Thomas Kunsman[3]; 4. 4S-Spencer Hill[5]; 5. 16-Nigel Calvert[8]; 6. 10K-Koda Oller[2]; 7. 28Q-Austin Quick[9]; 8. 13H-Brad Hannum[7]

Race 64 (8 Laps): 1. 5-Bradley Huish[2]; 2. 2M-Max Mittry[1]; 3. 32S-Austin Schaeffer[3]; 4. 52-Cameron La Rose[5]; 5. 32-Anton Hernandez[6]; 6. 9B-Brad Sutton[4]; 7. 14J-Tyler Smith[7]; 8. 20G-Noah Gass[8]

Race 65 (8 Laps): 1. 10J-Emerson Axsom[2]; 2. 14E-Mariah Ede[1]; 3. 14R-Jake Nail[8]; 4. 21G-Garth Kasiner[4]; 5. 13M-Brett Moffitt[6]; 6. 121-John Campbell Jr[5]; 7. 23C-Stephen Smith[3]; 8. 85J-Logan Julien[7]

C-Features (Top 2 to the corresponding B-Feature)

Race 172 - C Feature 1 (10 Laps): 1. 93-Matt Carr[1]; 2. 9S-Trey Gropp[11]; 3. 74C-Sheldon Creed[3]; 4. 55X-Trevor Cline[5]; 5. 24J-RJ Johnson[2]; 6. 6-Robert Tidabach[7]; 7. P51-Paul Hendrix[10]; 8. 10L-Patrick Lundy[8]; 9. 21E-Eli Harris[6]; 10. 14J-Tyler Smith[4]; 11. 2B-Nathan Benson[9]

Race 173 - C Feature 2 (10 Laps): 1. 7D-Daniel Robinson[1]; 2. 02-Ashton Torgerson[5]; 3. 79-Matt Taylor[4]; 4. 19J-Justin Robison[6]; 5. 12C-Chase Spicola[2]; 6. 44-Eric Ankiewicz[7]; 7. 30-John Crowder[3]; 8. 3R-Hunter Rhoades[9]; 9. 35-Logan Calderwood[10]; 10. 5E-Bobby Elliott[8]; 11. 51-Jace McIntosh[11]

Race 174 - C Feature 3 (10 Laps): 1. 14-Blake Battles[1]; 2. 44T-Trevin Littleton[4]; 3. 21-Caleb Stelzig[3]; 4. 20S-Steven Curbow[6]; 5. 74-Xavier Doney[5]; 6. 7T-Taylor Neilson[2]; 7. 85J-Logan Julien[8]; 8. 9-Mike Frantz[7]; 9. 28Q-Austin Quick[9]; 10. 23C-Stephen Smith[10]; 11. 23R-Skylar Rhoades[11]

Race 175 - C Feature 4 (10 Laps): 1. 22L-Gage Laney[1]; 2. 97-Scotty Milan[3]; 3. 15N-Neal Allison[6]; 4. 25B-Blaine Baxter[5]; 5. 15D-Mason Daugherty[2]; 6. 131-Dusty Young[8]; 7. 7X-Skylar Hunter[4]; 8. 88G-Garrett Hulsey[10]; 9. 20G-Noah Gass[11]; 10. 6W-Colin White[7]; 11. 14Z-Junior Ankiewicz[9]

Race 176 - C Feature 5 (10 Laps): 1. 9B-Brad Sutton[3]; 2. 8P-Caleb Pence[5]; 3. 7L-Logan Trevino[6]; 4. 13H-Brad Hannum[9]; 5. 21T-Ty Hulsey[7]; 6. 67-JJ Loss[4]; 7. 7Q-Rob McClain[10]; 8. 28C-Austin Ullstrom[8]; 9. 56-Jace Park[2]; 10. 25J-Delaney Jost[1]

Race 177 - C Feature 6 (10 Laps): 1. 11B-Kaylee Bryson[4]; 2. 7-Aidan Borden[1]; 3. 82S-Austin Saunders[2]; 4. 33B-Cody Barnes[3]; 5. 71X-Mason Hannagan[6]; 6. 29P-Bailee Spitulski[8]; 7. 20K-Jimmy Keeney[5]; 8. 17J-Jacob Johnston[9]; 9. 20H-Noah Harris[7]; 10. 17H-Robert Harbert[10]

Race 178 - C Feature 7 (10 Laps): 1. 42-Andy Bishop[1]; 2. 41H-Colton Hardy[8]; 3. 00-Daniel Shaffer[4]; 4. 13C-Chad Stephens[9]; 5. 18X-Josh Shantz[7]; 6. 121-John Campbell Jr[2]; 7. 1R-Brady Ross[3]; 8. 10K-Koda Oller[6]; 9. 51X-Joshua Huish[5]; 10. 88T-Tony Penick[10]

Race 179 - C Feature 8 (10 Laps): 1. 49-Jarrett Rogers[1]; 2. 21L-Quinton Benson[2]; 3. 14X-Jake Hagopian[9]; 4. 88-Austin Torgerson[3]; 5. 53-Ben Houtz[6]; 6. 9H-Kaden Holm[5]; 7. 23L-Tyler LaPointe[8]; 8. 918-Laramie Freeny[10]; 9. 951-Jimmy Wells[7]; 10. 44K-Cory Kelly[4]

Qualifiers (Top 16 in combined Heat and Qualifier passing points advance to the A-Feature)

Race 226 - Qualifier 1 (10 Laps): 1. 73S-Jadon Rogers[2]; 2. 151-Joe B Miller[4]; 3. 11G-Avery Goodman[3]; 4. 5-Bradley Huish[1]; 5. 1V-Johnny Boland[5]; 6. 1D-Danny Carroll[6]; 7. 144-Damon Paul[12]; 8. 20J-Joey Jarowicz Jr[13]; 9. 1H-Connor Lee[11]; 10. 95-Paige Moss[14]; 11. 14E-Mariah Ede[9]; 12. 88R-Ryder Laplante[7]; 13. 122-Lane Warner[8]; 14. 12K-Frank Galusha[10]

Race 227 - Qualifier 2 (10 Laps): 1. 10J-Emerson Axsom[1]; 2. 91K-Kevin Bayer[2]; 3. 37-Aiden Purdue[6]; 4. 4X-Tyler Courtney[4]; 5. 71K-Daison Pursley[9]; 6. 7N-Darin Naida[10]; 7. G5-Gunnar Setser[11]; 8. 4-Garrett Twitty[8]; 9. 72K-Kurt Westerfield[14]; 10. 1B-Bryant Wiedeman[7]; 11. 07Z-Zak Gorski[12]; 12. 32-Anton Hernandez[13]; 13. 14R-Jake Nail[3]; 14. 71E-Caden Englehart[5]

Race 228 - Qualifier 3 (10 Laps): 1. 81-Frank Flud[1]; 2. 11X-Brent Crews[2]; 3. 34-KJ Snow[3]; 4. 15-Rob Pajauis[5]; 5. 14H-Harley Hollan[7]; 6. 1X-Jason Friesen[4]; 7. 8B-Mickey Bullock[9]; 8. 5T-Ryan Timms[12]; 9. 129-Kyle Amerson[6]; 10. 16-Nigel Calvert[14]; 11. 52-Cameron La Rose[11]; 12. 13M-Brett Moffitt[13]; 13. 14K-Noah Key[8]; 14. R7-Brenden Bright[10]

Race 229 - Qualifier 4 (10 Laps): 1. 1J-Cody Key[2]; 2. 73-Jason McDougal[4]; 3. 59-Kyle Spence[3]; 4. 10Z-Zeb Wise[5]; 5. 21K-Thomas Kunsman[10]; 6. 36K-Kris Carroll[1]; 7. 25-Maverick Elkins[7]; 8. 12P-Quinn Roberts[8]; 9. 2N-Dawson Nunnenkamp[6]; 10. 66-Jase Randolph[13]; 11. 1K-Kortland Stephens[9]; 12. 36T-Harlan Hulsey[12]; 13. 8R-Ryker Pace[14]; 14. 14A-Bryce Haugeberg[11]

Race 230 - Qualifier 5 (10 Laps): 1. 1C-Brenham Crouch[1]; 2. 73C-Ayrton Gennetten[2]; 3. 20-Alex Bright[7]; 4. 21J-Kameron Key[3]; 5. 1T-Cameron Paul[6]; 6. 10-Brock Berreth[8]; 7. 33M-Ryan Mueller[4]; 8. 72-Jesse Maurer[12]; 9. 33-Justin Patocka[11]; 10. 99B-Bryant Dawson[13]; 11. 2-Hailey Wood[14]; 12. 3-Chris Hinkle[5]; 13. 32S-Austin Schaeffer[10]; 14. 29-Cannon McIntosh[9]

Race 231 - Qualifier 6 (10 Laps): 1. 21H-Brady Bacon[1]; 2. 13J-Mitchel Moles[5]; 3. 5K-Gavan Boschele[2]; 4. 8X-Chris Andrews[3]; 5. 39-Russ Disinger[4]; 6. 21G-Garth Kasiner[12]; 7. 22R-Rees Moran[13]; 8. 24S-Colby Sokol[14]; 9. 91S-Tyler Walton[8]; 10. 9M-Keith McIntyre Jr[6]; 11. 85C-Cale Goodwin[9]; 12. 23-Alec Quiggle[11]; 13. 76-Mason Caswell[10]; 14. 07-Mason Keefer[7]

Race 232 - Qualifier 7 (10 Laps): 1. 10B-Jonathan Beason[4]; 2. 48T-Tanner Holm[3]; 3. 2E-Jake Galusha[5]; 4. 12T-Caeden Steele[7]; 5. 2P-Chase Porter[9]; 6. 51F-Gary Taylor[10]; 7. 12U-Tyler Devenport[2]; 8. 08E-Elizabeth Phillips[8]; 9. 187-Blake Daniels[11]; 10. 41J-Ben Worth[1]; 11. 99E-Eastin Ashbrooke[13]; 12. 2F-Jadyn Friesen[12]; 13. 77-Ryan Sullivan[14]; 14. 88J-Joey Amantea[6]

Race 233 - Qualifier 8 (10 Laps): 1. 23M-Kenny Miller III[2]; 2. 51T-Kevin Thomas Jr[4]; 3. 41C-Brian Carber[3]; 4. 51B-Brody Fuson[6]; 5. 24F-Michael Faccinto[5]; 6. 10R-Blake Hahn[12]; 7. 22-Curtis Jones[7]; 8. 8-Cody Barnes[11]; 9. 2M-Max Mittry[8]; 10. 83V-Tim Vaught[13]; 11. 17-Joshua Rogers[10]; 12. 4S-Spencer Hill[14]; 13. 21X-Christopher Bell[9]; 14. 12S-Adyn Schmidt[1]

B-Features (Top two advance to the LCQ)

Race 270 - B Feature 1 (12 Laps): 1. 71K-Daison Pursley[3]; 2. 91K-Kevin Bayer[1]; 3. 5K-Gavan Boschele[2]; 4. 10R-Blake Hahn[4]; 5. 144-Damon Paul[5]; 6. 14E-Mariah Ede[9]; 7. 25-Maverick Elkins[6]; 8. 17-Joshua Rogers[10]; 9. 08E-Elizabeth Phillips[7]; 10. 122-Lane Warner[11]; 11. 9S-Trey Gropp[14]; 12. 8R-Ryker Pace[12]; 13. 95-Paige Moss[8]; 14. 93-Matt Carr[13]

Race 271 - B Feature 2 (12 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman[3]; 2. 12T-Caeden Steele[2]; 3. 11X-Brent Crews[1]; 4. 1V-Johnny Boland[4]; 5. 5T-Ryan Timms[6]; 6. 02-Ashton Torgerson[14]; 7. 22R-Rees Moran[5]; 8. 1H-Connor Lee[7]; 9. 16-Nigel Calvert[8]; 10. 14K-Noah Key[11]; 11. 1K-Kortland Stephens[9]; 12. 7D-Daniel Robinson[13]; 13. 14R-Jake Nail[10]; 14. 77-Ryan Sullivan[12]

Race 272 - B Feature 3 (12 Laps): 1. 73C-Ayrton Gennetten[1]; 2. 21J-Kameron Key[2]; 3. 2P-Chase Porter[3]; 4. 7N-Darin Naida[4]; 5. G5-Gunnar Setser[5]; 6. 9M-Keith McIntyre Jr[8]; 7. 14-Blake Battles[12]; 8. 2-Hailey Wood[9]; 9. 44T-Trevin Littleton[13]; 10. 88R-Ryder Laplante[10]; 11. 22-Curtis Jones[6]; 12. 129-Kyle Amerson[7]; 13. 2F-Jadyn Friesen[11]; 14. 07-Mason Keefer[14]

Race 273 - B Feature 4 (12 Laps): 1. 8X-Chris Andrews[2]; 2. 11G-Avery Goodman[1]; 3. 24F-Michael Faccinto[4]; 4. 5-Bradley Huish[3]; 5. 72-Jesse Maurer[6]; 6. 21X-Christopher Bell[11]; 7. 36K-Kris Carroll[5]; 8. 32-Anton Hernandez[10]; 9. 22L-Gage Laney[13]; 10. 2N-Dawson Nunnenkamp[7]; 11. 85C-Cale Goodwin[9]; 12. 97-Scotty Milan[14]; 13. 66-Jase Randolph[8]; 14. 29-Cannon McIntosh[12]

Race 274 - B Feature 5 (12 Laps): 1. 34-KJ Snow[1]; 2. 51F-Gary Taylor[4]; 3. 51B-Brody Fuson[2]; 4. 12K-Frank Galusha[12]; 5. 1X-Jason Friesen[3]; 6. 8B-Mickey Bullock[5]; 7. 07Z-Zak Gorski[9]; 8. 32S-Austin Schaeffer[11]; 9. 13M-Brett Moffitt[10]; 10. 8P-Caleb Pence[14]; 11. 8-Cody Barnes[6]; 12. 33-Justin Patocka[7]; 13. 99B-Bryant Dawson[8]; 14. 9B-Brad Sutton[13]

Race 275 - B Feature 6 (12 Laps): 1. 59-Kyle Spence[1]; 2. 14H-Harley Hollan[3]; 3. 15-Rob Pajauis[2]; 4. 11B-Kaylee Bryson[13]; 5. 33M-Ryan Mueller[4]; 6. 187-Blake Daniels[7]; 7. 4S-Spencer Hill[10]; 8. 12U-Tyler Devenport[5]; 9. 72K-Kurt Westerfield[6]; 10. 83V-Tim Vaught[8]; 11. 12S-Adyn Schmidt[12]; 12. 7-Aidan Borden[14]; 13. 99E-Eastin Ashbrooke[9]; 14. 76-Mason Caswell[11]

Race 276 - B Feature 7 (12 Laps): 1. 10Z-Zeb Wise[2]; 2. 2E-Jake Galusha[1]; 3. 4-Garrett Twitty[6]; 4. 1T-Cameron Paul[3]; 5. 10-Brock Berreth[4]; 6. 91S-Tyler Walton[7]; 7. 71E-Caden Englehart[11]; 8. R7-Brenden Bright[12]; 9. 20J-Joey Jarowicz Jr[5]; 10. 23-Alec Quiggle[10]; 11. 1B-Bryant Wiedeman[8]; 12. 41H-Colton Hardy[14]; 13. 52-Cameron La Rose[9]; 14. 42-Andy Bishop[13]

Race 277 - B Feature 8 (12 Laps): 1. 39-Russ Disinger[2]; 2. 24S-Colby Sokol[5]; 3. 12P-Quinn Roberts[6]; 4. 1D-Danny Carroll[4]; 5. 21G-Garth Kasiner[3]; 6. 88J-Joey Amantea[11]; 7. 2M-Max Mittry[7]; 8. 49-Jarrett Rogers[13]; 9. 14A-Bryce Haugeberg[12]; 10. 41C-Brian Carber[1]; 11. 36T-Harlan Hulsey[10]; 12. 21L-Quinton Benson[14]; 13. 41J-Ben Worth[8]; 14. 3-Chris Hinkle[9]

LCQ (Top 8 advance to the A-Feature)

Race 289 - LCQ (12 Laps): 1. 34-KJ Snow[2]; 2. 10Z-Zeb Wise[5]; 3. 73C-Ayrton Gennetten[1]; 4. 8X-Chris Andrews[4]; 5. 71K-Daison Pursley[7]; 6. 59-Kyle Spence[3]; 7. 39-Russ Disinger[6]; 8. 2E-Jake Galusha[11]; 9. 21J-Kameron Key[13]; 10. 51F-Gary Taylor[15]; 11. 21K-Thomas Kunsman[8]; 12. 91K-Kevin Bayer[9]; 13. 11G-Avery Goodman[10]; 14. 12T-Caeden Steele[12]; 15. 24S-Colby Sokol[16]; 16. 14H-Harley Hollan[14]

A-Feature:

Race 296 - A Main (55 Laps): 1. 13J-Mitchel Moles[8]; 2. 10B-Jonathan Beason[2]; 3. 4X-Tyler Courtney[16]; 4. 1J-Cody Key[6]; 5. 151-Joe B Miller[1]; 6. 51T-Kevin Thomas Jr[4]; 7. 23M-Kenny Miller III[7]; 8. 21H-Brady Bacon[13]; 9. 1C-Brenham Crouch[12]; 10. 73S-Jadon Rogers[5]; 11. 73C-Ayrton Gennetten[19]; 12. 59-Kyle Spence[22]; 13. 10Z-Zeb Wise[18]; 14. 34-KJ Snow[17]; 15. 71K-Daison Pursley[21]; 16. 48T-Tanner Holm[11]; 17. 73-Jason McDougal[3]; 18. 39-Russ Disinger[23]; 19. 81-Frank Flud[10]; 20. 10J-Emerson Axsom[9]; 21. 2E-Jake Galusha[24]; 22. 37-Aiden Purdue[15]; 23. 20-Alex Bright[14]; 24. 8X-Chris Andrews[20]

Non-Wing Outlaw

Heat Races (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races)

Race 1 (8 Laps): 1. 4-Garrett Twitty[2]; 2. 77S-Robbie Smith[6]; 3. 2X-Deaven Bolton[1]; 4. 96-Jayson Campbell[3]; 5. 88J-Joey Amantea[4]; 6. 51B-Brody Fuson[7]; 7. 13J-Mitchel Moles[8]; 8. 74-Xavier Doney[5]; 9. 9H-Kaden Holm[9]

Race 2 (8 Laps): 1. 23M-Kenny Miller III[2]; 2. 81-Frank Flud[5]; 3. 67-JJ Loss[1]; 4. 91S-Tyler Walton[7]; 5. 17J-Jacob Johnston[9]; 6. 30-John Crowder[4]; 7. 33X-Evan Harvey[3]; 8. 113-Marcos Mendez[6]; 9. 2P-Chase Porter[8]

Race 3 (8 Laps): 1. 110-Karter Battarbee[3]; 2. 25-Maverick Elkins[7]; 3. 222-Jarret Hjorth[1]; 4. 38-Karson Battarbee[6]; 5. 17X-Baron Silva[9]; 6. U2-Ryan Cotney[4]; 7. 43-Cale Crawford[8]; 8. 97-Scotty Milan[2]; 9. 19-Justin Robison[5]

Race 4 (8 Laps): 1. 8X-Chris Andrews[4]; 2. 15N-Neal Allison[1]; 3. 44-Eric Ankiewicz[2]; 4. 2N-Dawson Nunnenkamp[8]; 5. 28C-Austin Ullstrom[7]; 6. 12P-Quinn Roberts[9]; 7. 72X-Chris Tarrant[6]; 8. 3S-Will Scribner[3]; 9. 73S-Jadon Rogers[5]

Race 5 (8 Laps): 1. 21J-Kameron Key[5]; 2. 71X-Mason Hannagan[4]; 3. 33M-Ryan Mueller[6]; 4. 20W-Shawn Wicker[9]; 5. 14E-Mariah Ede[7]; 6. 321-Chad Winfrey[8]; 7. 14A-Bryce Haugeberg[1]; 8. 18-Steve Finn[3]; 9. (DQ) 17-Joshua Rogers[2]

Race 6 (8 Laps): 1. 20-Alex Bright[5]; 2. 17B-Quinton Benson[9]; 3. 7Q-Rob McClain[1]; 4. 36P-John Pate[6]; 5. 81M-Jackson McClain[4]; 6. 70-Dwight Green[2]; 7. 51X-Joshua Huish[8]; 8. 47-Austin Helt[3]; 9. 24-Tristan Ullstrom[7]

Race 7 (8 Laps): 1. 5-Bradley Huish[4]; 2. 66J-Holden Jennings[1]; 3. 88-Austin Torgerson[3]; 4. 99X-Kayleb Bolton[5]; 5. 3E-Ethan Wicker[9]; 6. 3T-Trevor McIntire[7]; 7. 41D-Chuck Dunlap[8]; 8. 4F-Abby Hohlbein[6]; 9. 51-Jace McIntosh[2]

Race 8 (8 Laps): 1. 10-Brock Berreth[2]; 2. 23-Alec Quiggle[1]; 3. 28H-Chelby Hinton[5]; 4. 24J-RJ Johnson[8]; 5. 33-Justin Patocka[4]; 6. 88G-Garrett Hulsey[9]; 7. 5A-Ava Gropp[3]; 8. 57P-Peter Walker[6]; 9. 6-Robert Tidabach[7]

Race 9 (8 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman[5]; 2. 41T-Tanner Dunlap[2]; 3. 1C-Danny Carroll[6]; 4. 41C-Brian Carber[7]; 5. 2M-Max Mittry[9]; 6. 99B-Bryant Dawson[1]; 7. 28P-Hunter Fischer[8]; 8. 85J-Logan Julien[3]; 9. 08K-Ethan Mitchell[4]

Race 10 (8 Laps): 1. 51T-Kevin Thomas Jr[4]; 2. 98M-Derrick McBride[2]; 3. 2B-Travis Sullivan[1]; 4. 9C-Cade Cowles[3]; 5. 51M-Caleb Martin[8]; 6. 11M-Kayla Martin[7]; 7. 74C-Sheldon Creed[5]; 8. 619-Ryan Ayers[9]; 9. 33C-Chase Cabre[6]

Race 11 (8 Laps): 1. 76-Mason Caswell[2]; 2. 9B-Brad Sutton[3]; 3. 5K-Gavan Boschele[9]; 4. 3K-Kris Carroll[7]; 5. 851-Brian Beasley[8]; 6. 57T-Kyle Thompson[6]; 7. 40G-Jason Gariss[5]; 8. 29C-Connor Borah[1]; 9. 2C-Cade Lewis[4]

Race12 (8 Laps): 1. 111-Brenham Crouch[3]; 2. 16-Seth Shebester[6]; 3. 10Z-Zeb Wise[9]; 4. 07Z-Zak Gorski[8]; 5. 2T-Brandon Boggs[2]; 6. 17D-Dave Nicholson[5]; 7. 121-John Campbell[7]; 8. 71B-Ben Brown[4]; 9. 55X-Trevor Cline[1]

Race 13 (8 Laps): 1. 8-Josh Marcham[1]; 2. 10B-Jonathan Beason[9]; 3. 17L-Lonnie Fraley[2]; 4. 36R-Kevin Reed[6]; 5. 15-Rob Pajauis[5]; 6. 3F-Carson Kvapil[7]; 7. 85-Adam Barr[4]; 8. 25X-Chance Damron[8]; 9. 12X-Scott Smith[3]

Race 14 (8 Laps): 1. 14R-Jake Nail[7]; 2. 3W-John Kilmer[1]; 3. 08E-Elizabeth Phillips[2]; 4. 151-Joe B Miller[3]; 5. 1T-Cameron Paul[8]; 6. 14Z-Junior Ankiewicz[9]; 7. 52-Cameron La Rose[6]; 8. 28Q-Austin Quick[5]; 9. 2A-Adam Miller[4]

Race 15 (8 Laps): 1. 1J-Cody Key[2]; 2. 2G-Brandon Rose[1]; 3. 99E-Eastin Ashbrooke[4]; 4. 44C-Cody Price[5]; 5. 08M-Robby McQuinn[3]; 6. 58-David Beasley[6]; 7. 1X-Jason Friesen[7]; 8. 10K-Koda Oller[9]; 9. 10R-Blake Hahn[8]

Race16 (8 Laps): 1. 42-Andy Bishop[6]; 2. 3-Chris Hinkle[2]; 3. 41-Logan Rumsey[9]; 4. 21T-Ty Hulsey[1]; 5. 83V-Tim Vaught[4]; 6. 8P-Caleb Pence[5]; 7. 37H-Ryan Holden[7]; 8. 1H-Connor Lee[8]; 9. 20X-Steven Curbow[3]

Race 17 (8 Laps): 1. 82S-Austin Saunders[1]; 2. 41H-Colton Hardy[2]; 3. 73C-Ayrton Gennetten[3]; 4. 51F-Gary Taylor[5]; 5. 11G-Avery Goodman[4]; 6. 21E-Eli Harris[7]; 7. 7D-Daniel Robinson[8]; 8. 36T-Harlan Hulsey[6]; 9. 72K-Kurt Westerfield[9]

Race18 (8 Laps): 1. 11-Shawn Mahaffey[1]; 2. R7-Brenden Bright[7]; 3. 8R-Ryker Pace[2]; 4. 187-Blake Daniels[5]; 5. 7K-Mason Keefer[8]; 6. 131-Dusty Young[9]; 7. 29B-David Jacobs[6]; 8. 10L-Patrick Lundy[4]; 9. 888-Hank Davis[3]

Race19 (8 Laps): 1. 93J-Jacob Lucas[1]; 2. 00-Daniel Shaffer[8]; 3. 24S-Colby Sokol[3]; 4. 24T-Glenn James Bratti II[5]; 5. 22R-Rees Moran[4]; 6. 46-Darrell Calvert[7]; 7. 6E-Shawn Holt[2]; 8. 1V-Johnny Boland[6]; 9. 35-Logan Calderwood[9]

Race 20 (8 Laps): 1. 10J-Emerson Axsom[3]; 2. 59M-Brody Mclaughlin[2]; 3. 3L-Jimmy Leal[7]; 4. 7L-Logan Trevino[5]; 5. 7M-Brittain O'Neal[8]; 6. 10D-Devon Debrick[4]; 7. 17H-Robert Harbert[6]; 8. 15X-Chris Robinson[1]; 9. 1K-Kortland Stephens[9]

Race 21 (8 Laps): 1. 21X-Christopher Bell[8]; 2. 4S-Spencer Hill[1]; 3. 7X-Skylar Hunter[2]; 4. 14-TJ Smith[7]; 5. 15K-Kendall Battarbee[4]; 6. 7N-Darin Naida[6]; 7. 23R-Skylar Rhoades[3]; 8. 11C-Darren Brown[5]; 9. 3R-Hunter Rhoades[9]

Race 22 (8 Laps): 1. 129-Kyle Amerson[2]; 2. 22-Curtis Jones[1]; 3. 01W-Weldon Buford[6]; 4. 29-Cannon McIntosh[5]; 5. 92-Justin Simpson[8]; 6. 8B-Mickey Bullock[3]; 7. 13R-Harley Rose[7]; 8. P51-Paul Hendrix[9]; 9. 66-Jase Randolph[4]

Race 23 (8 Laps): 1. 79-Ron Dennis[3]; 2. 39-Russ Disinger[2]; 3. 13M-Brett Moffitt[5]; 4. 5X-Reece Shelton[4]; 5. 44J-Jakeb Boxell[6]; 6. P1-Michaela Jewsbury[7]; 7. 41B-Mackenzie Borchers[1]; 8. (DQ) 34-KJ Snow[9]; 9. (DQ) 20M-Grady Mercer[8]

Race 24 (8 Laps): 1. 37-Aiden Purdue[1]; 2. 7U-Kyle Jones[3]; 3. 95M-Jared McIntyre[4]; 4. 14H-Harley Hollan[5]; 5. 48T-Tanner Holm[7]; 6. 9-Chase Randall[2]; 7. 20K-Jimmy Keeney[9]; 8. 78B-Brody Wake[6]; 9. 32-Trey Marcham[8]

Race 25 (8 Laps): 1. 1B-Bryant Wiedeman[4]; 2. 18S-Aidan Salisbury[1]; 3. 7-Aidan Borden[3]; 4. 8G-Michael Faccinto[7]; 5. 2F-Jadyn Friesen[5]; 6. 71E-Caden Englehart[8]; 7. 21-Caleb Stelzig[9]; 8. 93R-Raleigh Shepherd[2]; 9. 13C-Chad Stephens[6]

Race 26 (8 Laps): 1. 5B-Thad Bennett[4]; 2. 93-Matt Carr[5]; 3. 41J-Ben Worth[6]; 4. 00G-Brandon Oldham[3]; 5. 1-Justin Zimmerman[2]; 6. 1F-Gray Leadbetter[1]; 7. 20J-Joey Jarowicz Jr[7]; 8. 20G-Noah Gass[8]

Race 27 (8 Laps): 1. 73-Jason McDougal[3]; 2. 56-Jace Park[2]; 3. 14J-Jade Avedisian[6]; 4. 13P-Tyler Edwards[8]; 5. 85C-Cale Goodwin[4]; 6. 95-Paige Moss[1]; 7. 66X-Broedy Graham[7]; 8. 78J-Joe Askew[5]

Race 28 (8 Laps): 1. 6W-Colin White[5]; 2. 47K-Cory Kelley[3]; 3. 54-Trey Gropp[6]; 4. 02-Ashton Torgerson[7]; 5. 20S-Shon Deskins[1]; 6. 7S-Kaden Smith[8]; 7. 63-Trey Burke[2]; 8. (DQ) 15D-Mason Daugherty[4]

Race 29 (8 Laps): 1. 71K-Daison Pursley[6]; 2. 42H-Bob Hentschel[1]; 3. 5E-Bobby Elliott[7]; 4. 25B-Chevy Boyer[3]; 5. 25J-Delaney Jost[2]; 6. 22Y-Jesse Pate[5]; 7. 33W-Rece Wommack[8]; 8. 36C-Craig Carroll[4]

Race 30 (8 Laps): 1. 11X-Brent Crews[2]; 2. 1M-Kevin Morris[3]; 3. 88K-Kaden Utesch[5]; 4. 53-Ben Houtz[4]; 5. 27S-Stephen Smith[7]; 6. 78-Ethan Ayars[8]; 7. 13-Kody Kerchner[1]; 8. 88T-Tony Penick[6]

Race 31 (8 Laps): 1. 59-Kyle Spence[6]; 2. 21H-Brady Bacon[4]; 3. 32X-Anton Hernandez[3]; 4. 72-Jesse Mauer[5]; 5. 49-Jarrett Rogers[2]; 6. 12C-Chase Spicola[1]; 7. 78S-Will Guthrie[7]; 8. 9M-Keith McIntyre Jr[8]

Race 32 (8 Laps): 1. 5T-Ryan Timms[1]; 2. 144-Damon Paul[2]; 3. 4X-Tyler Courtney[3]; 4. 57-Isaiah Garcia[6]; 5. 11B-Kaylee Bryson[7]; 6. 14C-Dustin Cormany[4]; 7. 07-Kolton Gariss[8]; 8. 32S-Austin Schaeffer[5]

D-Features (Top 2 advance to the corresponding C-Feature)

Race 140 - D Feature 1 (10 Laps): 1. 36T-Harlan Hulsey[3]; 2. 2C-Cade Lewis[6]; 3. 36C-Craig Carroll[8]; 4. 55X-Trevor Cline[7]; 5. 6E-Shawn Holt[2]; 6. 10L-Patrick Lundy[4]; 7. 619-Ryan Ayers[5]; 8. 72X-Chris Tarrant[1]; 9. 40G-Jason Gariss[9]; 10. 85J-Logan Julien[10]

Race 141 - D Feature 2 (10 Laps): 1. 63-Trey Burke[3]; 2. 52-Cameron La Rose[1]; 3. 1V-Johnny Boland[4]; 4. 2P-Chase Porter[6]; 5. 9H-Kaden Holm[5]; 6. 85-Adam Barr[2]; 7. 29C-Connor Borah[7]; 8. 2A-Adam Miller[8]; 9. 15D-Mason Daugherty[9]

Race 142 - D Feature 3 (10 Laps): 1. 10R-Blake Hahn[5]; 2. 29B-David Jacobs[1]; 3. 72K-Kurt Westerfield[4]; 4. 15X-Chris Robinson[6]; 5. 33X-Evan Harvey[2]; 6. 14A-Bryce Haugeberg[3]; 7. 78B-Brody Wake[7]; 8. 66-Jase Randolph[8]; 9. 34-KJ Snow[9]

Race 143 - D Feature 4 (10 Laps): 1. 74-Xavier Doney[4]; 2. 32-Trey Marcham[6]; 3. 5A-Ava Gropp[2]; 4. 17H-Robert Harbert[1]; 5. 41B-Mackenzie Borchers[3]; 6. 1K-Kortland Stephens[5]; 7. 12X-Scott Smith[8]; 8. 20M-Grady Mercer[9]; 9. 33C-Chase Cabre[7]

Race 144 - D Feature 5 (10 Laps): 1. 13C-Chad Stephens[6]; 2. 97-Scotty Milan[5]; 3. 35-Logan Calderwood[7]; 4. 3R-Hunter Rhoades[4]; 5. 13-Kody Kerchner[3]; 6. 33W-Rece Wommack[1]; 7. 23R-Skylar Rhoades[2]; 8. 28Q-Austin Quick[8]; 9. 20X-Steven Curbow[9]

Race 145 - D Feature 6 (10 Laps): 1. 11C-Darren Brown[4]; 2. 888-Hank Davis[8]; 3. 3S-Will Scribner[5]; 4. 19-Justin Robison[7]; 5. 25X-Chance Damron[2]; 6. 93R-Raleigh Shepherd[6]; 7. 10K-Koda Oller[1]; 8. 113-Marcos Mendez[3]; 9. 88T-Tony Penick[9]

Race 146 - D Feature 7 (10 Laps): 1. 73S-Jadon Rogers[6]; 2. 24-Tristan Ullstrom[5]; 3. 1H-Connor Lee[2]; 4. P51-Paul Hendrix[1]; 5. 18-Steve Finn[4]; 6. 4F-Abby Hohlbein[3]; 7. 78J-Joe Askew[7]; 8. 17-Joshua Rogers[8]; 9. 20G-Noah Gass[9]

Race 147 - D Feature 8 (10 Laps): 1. 74C-Sheldon Creed[1]; 2. 32S-Austin Schaeffer[7]; 3. 9M-Keith McIntyre Jr[2]; 4. 08K-Ethan Mitchell[6]; 5. 71B-Ben Brown[4]; 6. 6-Robert Tidabach[5]; 7. 57P-Peter Walker[3]; 8. 47-Austin Helt[8]; 9. 51-Jace McIntosh[9]

C-Features (Top 2 advance to the corresponding B-Feature)

Race 148 - C Feature 1 (10 Laps): 1. 11B-Kaylee Bryson[6]; 2. 24T-Glenn James Bratti II[2]; 3. 17L-Lonnie Fraley[1]; 4. 57T-Kyle Thompson[9]; 5. 25B-Chevy Boyer[5]; 6. 36T-Harlan Hulsey[13]; 7. 43-Cale Crawford[10]; 8. 2C-Cade Lewis[14]; 9. 20J-Joey Jarowicz Jr[12]; 10. 14C-Dustin Cormany[11]; 11. 08M-Robby McQuinn[8]; 12. 14Z-Junior Ankiewicz[4]; 13. 7Q-Rob McClain[3]; 14. 85C-Cale Goodwin[7]

Race 149 - C Feature 2 (10 Laps): 1. 2B-Travis Sullivan[3]; 2. 44J-Jakeb Boxell[5]; 3. 7L-Logan Trevino[2]; 4. 51B-Brody Fuson[7]; 5. 88J-Joey Amantea[6]; 6. 52-Cameron La Rose[14]; 7. 08E-Elizabeth Phillips[1]; 8. 8B-Mickey Bullock[11]; 9. 20K-Jimmy Keeney[8]; 10. 58-David Beasley[9]; 11. 66X-Broedy Graham[12]; 12. 51X-Joshua Huish[10]; 13. 131-Dusty Young[4]; 14. 63-Trey Burke[13]

Race 150 - C Feature 3 (10 Laps): 1. 29-Cannon McIntosh[2]; 2. 5X-Reece Shelton[4]; 3. 3T-Trevor McIntire[7]; 4. 321-Chad Winfrey[5]; 5. 7N-Darin Naida[9]; 6. 8R-Ryker Pace[1]; 7. 28C-Austin Ullstrom[3]; 8. 29B-David Jacobs[11]; 9. 78S-Will Guthrie[12]; 10. 41D-Chuck Dunlap[10]; 11. 21-Caleb Stelzig[8]; 12. 81M-Jackson McClain[6]; 13. 10R-Blake Hahn[13]; 14. 70-Dwight Green[14]

Race 151 - C Feature 4 (10 Laps): 1. 7X-Skylar Hunter[1]; 2. 53-Ben Houtz[4]; 3. 74-Xavier Doney[13]; 4. 71E-Caden Englehart[5]; 5. 9-Chase Randall[11]; 6. 14E-Mariah Ede[3]; 7. 11M-Kayla Martin[7]; 8. 2T-Brandon Boggs[8]; 9. 32-Trey Marcham[14]; 10. 78-Ethan Ayars[9]; 11. 33-Justin Patocka[6]; 12. 28P-Hunter Fischer[10]; 13. 07-Kolton Gariss[12]; 14. 14H-Harley Hollan[2]

Race 152 - C Feature 5 (10 Laps): 1. 99X-Kayleb Bolton[1]; 2. 7S-Kaden Smith[5]; 3. 72-Jesse Mauer[2]; 4. 48T-Tanner Holm[3]; 5. 83V-Tim Vaught[6]; 6. 96-Jayson Campbell[4]; 7. 121-John Campbell[11]; 8. 97-Scotty Milan[14]; 9. 7D-Daniel Robinson[10]; 10. 3F-Carson Kvapil[7]; 11. 17D-Dave Nicholson[9]; 12. 13C-Chad Stephens[13]; 13. 99B-Bryant Dawson[12]; 14. 1-Justin Zimmerman[8]

Race 153 - C Feature 6 (10 Laps): 1. 27S-Stephen Smith[3]; 2. 888-Hank Davis[14]; 3. 25J-Delaney Jost[8]; 4. 21T-Ty Hulsey[5]; 5. 1F-Gray Leadbetter[12]; 6. 21E-Eli Harris[7]; 7. 11C-Darren Brown[13]; 8. 30-John Crowder[10]; 9. 2X-Deaven Bolton[2]; 10. 8P-Caleb Pence[9]; 11. 44C-Cody Price[1]; 12. 9C-Cade Cowles[4]; 13. 1X-Jason Friesen[11]; 14. 11G-Avery Goodman[6]

Race 154 - C Feature 7 (10 Laps): 1. 51F-Gary Taylor[1]; 2. 22R-Rees Moran[6]; 3. 12P-Quinn Roberts[3]; 4. 73S-Jadon Rogers[13]; 5. 37H-Ryan Holden[11]; 6. 67-JJ Loss[2]; 7. 151-Joe B Miller[4]; 8. 1H-Connor Lee[15]; 9. 95-Paige Moss[12]; 10. 15-Rob Pajauis[5]; 11. 22Y-Jesse Pate[9]; 12. 46-Darrell Calvert[7]; 13. 24-Tristan Ullstrom[14]; 14. 49-Jarrett Rogers[8]; 15. U2-Ryan Cotney[10]

Race 155 - C Feature 8 (10 Laps): 1. 187-Blake Daniels[1]; 2. 88G-Garrett Hulsey[3]; 3. 2F-Jadyn Friesen[5]; 4. 222-Jarret Hjorth[2]; 5. 74C-Sheldon Creed[13]; 6. 00G-Brandon Oldham[4]; 7. 32S-Austin Schaeffer[14]; 8. 20S-Shon Deskins[8]; 9. 10D-Devon Debrick[10]; 10. 15K-Kendall Battarbee[6]; 11. 13R-Harley Rose[11]; 12. 13J-Mitchel Moles[9]; 13. 12C-Chase Spicola[12]; 14. P1-Michaela Jewsbury[7]

Qualifiers (Top 16 in combined Heat and Qualifier Passing Points advance to the A-Feature)

Race 199 - Qualifier 1 (10 Laps): 1. 20-Alex Bright[3]; 2. 8X-Chris Andrews[2]; 3. 20W-Shawn Wicker[6]; 4. 54-Trey Gropp[7]; 5. 110-Karter Battarbee[1]; 6. 21X-Christopher Bell[4]; 7. 5E-Bobby Elliott[5]; 8. 2G-Brandon Rose[12]; 9. 24J-RJ Johnson[8]; 10. 92-Justin Simpson[14]; 11. 13M-Brett Moffitt[9]; 12. 36P-John Pate[13]; 13. 17J-Jacob Johnston[11]; 14. 41T-Tanner Dunlap[10]

Race 200 - Qualifier 2 (10 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman[3]; 2. 14R-Jake Nail[4]; 3. 111-Brenham Crouch[1]; 4. 07Z-Zak Gorski[8]; 5. 4-Garrett Twitty[5]; 6. 8-Josh Marcham[7]; 7. 71X-Mason Hannagan[6]; 8. 98M-Derrick McBride[10]; 9. 88-Austin Torgerson[14]; 10. 36R-Kevin Reed[13]; 11. 4S-Spencer Hill[12]; 12. 17X-Baron Silva[11]; 13. 88K-Kaden Utesch[9]; 14. 5-Bradley Huish[2]

Race 201 - Qualifier 3 (10 Laps): 1. 10J-Emerson Axsom[1]; 2. 51T-Kevin Thomas Jr[2]; 3. 6W-Colin White[3]; 4. 23M-Kenny Miller III[5]; 5. 21H-Brady Bacon[6]; 6. 17B-Quinton Benson[4]; 7. 13P-Tyler Edwards[8]; 8. 91S-Tyler Walton[9]; 9. 73C-Ayrton Gennetten[14]; 10. 82S-Austin Saunders[7]; 11. 3-Chris Hinkle[10]; 12. 57-Isaiah Garcia[13]; 13. 22-Curtis Jones[12]; 14. 3E-Ethan Wicker[11]

Race 202 - Qualifier 4 (10 Laps): 1. 79-Ron Dennis[1]; 2. 41C-Brian Carber[9]; 3. 1B-Bryant Wiedeman[2]; 4. 10-Brock Berreth[5]; 5. 10B-Jonathan Beason[4]; 6. 11-Shawn Mahaffey[7]; 7. 51M-Caleb Martin[13]; 8. 18S-Aidan Salisbury[12]; 9. 9B-Brad Sutton[8]; 10. 24S-Colby Sokol[14]; 11. 2M-Max Mittry[11]; 12. 33M-Ryan Mueller[6]; 13. 41H-Colton Hardy[10]; 14. 25-Maverick Elkins[3]

Race 203 - Qualifier 5 (10 Laps): 1. 3K-Kris Carroll[9]; 2. 42-Andy Bishop[4]; 3. 5B-Thad Bennett[2]; 4. 76-Mason Caswell[5]; 5. 7U-Kyle Jones[8]; 6. 15N-Neal Allison[11]; 7. 59M-Brody Mclaughlin[10]; 8. 42H-Bob Hentschel[12]; 9. R7-Brenden Bright[3]; 10. 1C-Danny Carroll[6]; 11. 7-Aidan Borden[14]; 12. 73-Jason McDougal[1]; 13. 851-Brian Beasley[13]; 14. 93J-Jacob Lucas[7]

Race 204 - Qualifier 6 (10 Laps): 1. 81-Frank Flud[1]; 2. 71K-Daison Pursley[2]; 3. 59-Kyle Spence[4]; 4. 5K-Gavan Boschele[3]; 5. 37-Aiden Purdue[7]; 6. 1J-Cody Key[5]; 7. 01W-Weldon Buford[6]; 8. 47K-Cory Kelley[8]; 9. 14-TJ Smith[9]; 10. 1T-Cameron Paul[13]; 11. 32X-Anton Hernandez[14]; 12. 99E-Eastin Ashbrooke[12]; 13. 39-Russ Disinger[10]; 14. 66J-Holden Jennings[11]

Race 205 - Qualifier 7 (10 Laps): 1. 93-Matt Carr[1]; 2. 77S-Robbie Smith[2]; 3. 10Z-Zeb Wise[3]; 4. 00-Daniel Shaffer[4]; 5. 129-Kyle Amerson[5]; 6. 8G-Michael Faccinto[9]; 7. 5T-Ryan Timms[7]; 8. 4X-Tyler Courtney[14]; 9. 56-Jace Park[10]; 10. 41J-Ben Worth[6]; 11. 23-Alec Quiggle[11]; 12. 7K-Mason Keefer[13]; 13. 95M-Jared McIntyre[12]; 14. 1M-Kevin Morris[8]

Race 206 - Qualifier 8 (10 Laps): 1. 41-Logan Rumsey[3]; 2. 11X-Brent Crews[5]; 3. 3L-Jimmy Leal[1]; 4. 28H-Chelby Hinton[8]; 5. 21J-Kameron Key[4]; 6. 16-Seth Shebester[2]; 7. 144-Damon Paul[10]; 8. 02-Ashton Torgerson[7]; 9. 3W-John Kilmer[9]; 10. 7M-Brittain O'Neal[11]; 11. 2N-Dawson Nunnenkamp[6]; 12. 44-Eric Ankiewicz[13]; 13. 38-Karson Battarbee[12]; 14. 14J-Jade Avedisian[14]

B-Features (Top 2 from each advance to the LCQ)

Race 242 - B Feature 1 (12 Laps): 1. 6W-Colin White[1]; 2. 10-Brock Berreth[3]; 3. 07Z-Zak Gorski[2]; 4. 4-Garrett Twitty[4]; 5. 24T-Glenn James Bratti II[14]; 6. 11B-Kaylee Bryson[13]; 7. 44-Eric Ankiewicz[11]; 8. 91S-Tyler Walton[7]; 9. 36P-John Pate[10]; 10. 36R-Kevin Reed[8]; 11. 71X-Mason Hannagan[6]; 12. 7-Aidan Borden[9]; 13. 1J-Cody Key[5]; 14. 851-Brian Beasley[12]

Race 243 - B Feature 2 (12 Laps): 1. 4X-Tyler Courtney[5]; 2. 21X-Christopher Bell[2]; 3. 77S-Robbie Smith[1]; 4. 02-Ashton Torgerson[7]; 5. 32X-Anton Hernandez[9]; 6. 5T-Ryan Timms[6]; 7. 129-Kyle Amerson[4]; 8. 2B-Travis Sullivan[13]; 9. 38-Karson Battarbee[12]; 10. 9B-Brad Sutton[8]; 11. 88K-Kaden Utesch[11]; 12. 57-Isaiah Garcia[10]; 13. 44J-Jakeb Boxell[14]; 14. 76-Mason Caswell[3]

Race 244 - B Feature 3 (12 Laps): 1. 20W-Shawn Wicker[1]; 2. 3L-Jimmy Leal[3]; 3. 54-Trey Gropp[2]; 4. 4S-Spencer Hill[9]; 5. 01W-Weldon Buford[6]; 6. 110-Karter Battarbee[4]; 7. 29-Cannon McIntosh[13]; 8. 59M-Brody Mclaughlin[5]; 9. 1T-Cameron Paul[8]; 10. 5X-Reece Shelton[14]; 11. 5-Bradley Huish[11]; 12. 73-Jason McDougal[10]; 13. 93J-Jacob Lucas[12]; 14. 47K-Cory Kelley[7]

Race 245 - B Feature 4 (12 Laps): 1. 10Z-Zeb Wise[1]; 2. 144-Damon Paul[6]; 3. 5K-Gavan Boschele[2]; 4. 2G-Brandon Rose[5]; 5. 13M-Brett Moffitt[9]; 6. 7U-Kyle Jones[3]; 7. 33M-Ryan Mueller[10]; 8. 7X-Skylar Hunter[13]; 9. 53-Ben Houtz[14]; 10. 3W-John Kilmer[7]; 11. 1M-Kevin Morris[12]; 12. 7M-Brittain O'Neal[8]; 13. 51M-Caleb Martin[4]; 14. 22-Curtis Jones[11]

Race 246 - B Feature 5 (12 Laps): 1. 00-Daniel Shaffer[1]; 2. 8G-Michael Faccinto[4]; 3. 18S-Aidan Salisbury[5]; 4. 7K-Mason Keefer[10]; 5. 28H-Chelby Hinton[3]; 6. 92-Justin Simpson[7]; 7. 88-Austin Torgerson[6]; 8. 95M-Jared McIntyre[11]; 9. 2N-Dawson Nunnenkamp[9]; 10. 7S-Kaden Smith[14]; 11. 111-Brenham Crouch[2]; 12. 14J-Jade Avedisian[12]; 13. 99X-Kayleb Bolton[13]; 14. 14-TJ Smith[8]

Race 247 - B Feature 6 (12 Laps): 1. 37-Aiden Purdue[3]; 2. 99E-Eastin Ashbrooke[10]; 3. 82S-Austin Saunders[8]; 4. 73C-Ayrton Gennetten[6]; 5. 888-Hank Davis[14]; 6. 17J-Jacob Johnston[11]; 7. 2M-Max Mittry[9]; 8. 27S-Stephen Smith[13]; 9. 24S-Colby Sokol[7]; 10. 16-Seth Shebester[4]; 11. 21J-Kameron Key[2]; 12. 1B-Bryant Wiedeman[1]; 13. 42H-Bob Hentschel[5]; 14. 3E-Ethan Wicker[12]

Race 248 - B Feature 7 (12 Laps): 1. 17B-Quinton Benson[2]; 2. 5B-Thad Bennett[1]; 3. 15N-Neal Allison[3]; 4. 22R-Rees Moran[14]; 5. 51F-Gary Taylor[13]; 6. 13P-Tyler Edwards[5]; 7. 98M-Derrick McBride[6]; 8. 17X-Baron Silva[10]; 9. 56-Jace Park[7]; 10. 8-Josh Marcham[4]; 11. 41T-Tanner Dunlap[12]; 12. 41H-Colton Hardy[11]; 13. 1C-Danny Carroll[8]; 14. 3-Chris Hinkle[9]

Race 249 - B Feature 8 (12 Laps): 1. 10B-Jonathan Beason[1]; 2. 21H-Brady Bacon[3]; 3. 11-Shawn Mahaffey[4]; 4. 5E-Bobby Elliott[5]; 5. 23M-Kenny Miller III[2]; 6. R7-Brenden Bright[6]; 7. 24J-RJ Johnson[7]; 8. 39-Russ Disinger[11]; 9. 23-Alec Quiggle[9]; 10. 187-Blake Daniels[13]; 11. 88G-Garrett Hulsey[14]; 12. 66J-Holden Jennings[12]; 13. 25-Maverick Elkins[10]; 14. 41J-Ben Worth[8]

LCQ (Top 8 advance to the A-Feature)

Race 286 - LCQ (12 Laps): 1. 10Z-Zeb Wise[3]; 2. 4X-Tyler Courtney[8]; 3. 6W-Colin White[1]; 4. 10B-Jonathan Beason[5]; 5. 20W-Shawn Wicker[2]; 6. 00-Daniel Shaffer[4]; 7. 37-Aiden Purdue[7]; 8. 21X-Christopher Bell[10]; 9. 17B-Quinton Benson[6]; 10. 10-Brock Berreth[11]; 11. 21H-Brady Bacon[13]; 12. 99E-Eastin Ashbrooke[16]; 13. 8G-Michael Faccinto[14]; 14. 5B-Thad Bennett[9]; 15. 144-Damon Paul[15]; 16. 3L-Jimmy Leal[12]

A-Feature:

Race 292 - A Main (30 Laps): 1. 3K-Kris Carroll[1]; 2. 41C-Brian Carber[7]; 3. 11X-Brent Crews[9]; 4. 71K-Daison Pursley[15]; 5. 20-Alex Bright[3]; 6. 21X-Christopher Bell[24]; 7. 21K-Thomas Kunsman[4]; 8. 14R-Jake Nail[2]; 9. 41-Logan Rumsey[6]; 10. 59-Kyle Spence[8]; 11. 81-Frank Flud[14]; 12. 6W-Colin White[19]; 13. 8X-Chris Andrews[12]; 14. 51T-Kevin Thomas Jr[13]; 15. 37-Aiden Purdue[23]; 16. 10J-Emerson Axsom[10]; 17. 10Z-Zeb Wise[17]; 18. 20W-Shawn Wicker[21]; 19. 79-Ron Dennis[11]; 20. 00-Daniel Shaffer[22]; 21. 93-Matt Carr[16]; 22. 42-Andy Bishop[5]; 23. 10B-Jonathan Beason[20]; 24. 4X-Tyler Courtney[18]

A-Class

Heat Races (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races)

Race 69 (8 Laps): 1. 121-John Campbell[1]; 2. 73-Jason McDougal[9]; 3. 23-Alec Quiggle[4]; 4. 20M-Grady Mercer[7]; 5. 88C-Dominic Carter[2]; 6. 44X-Gunner Shroyer[5]; 7. 86-Ron Chavez[6]; 8. 17H-Robert Harbert[8]; 9. 12B-David Jacobs[3]

Race 70 (8 Laps): 1. 38-Karson Battarbee[4]; 2. 36B-Brady Bacon[9]; 3. 41-Logan Rumsey[6]; 4. 95-Paige Moss[3]; 5. 96C-Cameron Counter[8]; 6. 9K-Eddie Ramsey[7]; 7. 29P-Bailee Spitulski[1]; 8. 3W-John Kilmer[5]; 9. 4-Eric Ankiewicz[2]

Race 71 (8 Laps): 1. 36A-Chris Andrews[2]; 2. 20W-Shawn Wicker[1]; 3. 2-Garrett Benson[4]; 4. 34-KJ Snow[9]; 5. 8K-Tyler Kuykendall[7]; 6. 77S-Robbie Smith[6]; 7. 16-Nigel Calvert[8]; 8. 27-Kaden Weger[5]; 9. 63-Trey Burke[3]

Race 72 (8 Laps): 1. 71E-Caden Englehart[1]; 2. 71K-Daison Pursley[4]; 3. 82S-Austin Saunders[6]; 4. 7D-Jase Randolph[8]; 5. 222-Jarret Hjorth[2]; 6. 74N-Natalie Doney[7]; 7. 24T-Glenn James Bratti II[3]; 8. 98K-Kevin Tabor[9]; 9. 51-Jace McIntosh[5]

Race 73 (8 Laps): 1. 41C-Brian Carber[4]; 2. 1H-Connor Lee[6]; 3. 11K-Kylee Griffitts[2]; 4. 3Z-Trey Zorn[9]; 5. 45-Jacob Campbell[1]; 6. 33W-Rece Wommack[3]; 7. 7B-Ben Houtz[8]; 8. 5A-Ava Gropp[7]; 9. 10D-Devon Debrick[5]

Race 74 (8 Laps): 1. 4B-Brandt Twitty[1]; 2. 78B-Brody Wake[5]; 3. 1X-Jason Friesen[3]; 4. 7M-Brittain O'Neal[7]; 5. 12U-Tyler Devenport[6]; 6. 85J-Logan Julien[8]; 7. 41D-Chuck Dunlap[9]; 8. 31B-Braxton Weger[2]; 9. 28H-Chelby Hinton[4]

Race 75 (8 Laps): 1. 1F-Gray Leadbetter[1]; 2. 77-Ryan Sullivan[3]; 3. 16S-Seth Shebester[5]; 4. 1R-Brady Ross[4]; 5. 44T-Trevin Littleton[7]; 6. G5-Gunnar Setser[6]; 7. 82-Adyn Schmidt[8]; 8. 15K-Kendall Battarbee[2]; 9. 951-Jimmy Wells[9]

Race 76 (8 Laps): 1. 33C-Chase Cabre[3]; 2. 96-Jayson Campbell[8]; 3. 99-Brett Osborn[5]; 4. 59-Kyle Spence[9]; 5. 11G-Avery Goodman[6]; 6. 36P-John Pate[7]; 7. 29D-Mason Daugherty[4]; 8. 18R-Brianna Rhoades[1]; 9. 69-Blake Lamb[2]

Race 77 (8 Laps): 1. 51M-Caleb Martin[1]; 2. 00-Daniel Shaffer[2]; 3. 36K-Kris Carroll[4]; 4. 22M-Sammy Mcnabb[7]; 5. 20X-Steven Curbow[5]; 6. 49-Jarrett Rogers[9]; 7. 57T-Kyle Thompson[6]; 8. 83-Coltin Strickland[8]; 9. 13X-Justin James[3]

Race 78 (8 Laps): 1. 10K-Koda Oller[1]; 2. 3E-Ethan Wicker[2]; 3. 56-Jace Park[4]; 4. 77E-Cole Esgar[3]; 5. 14X-Braxston Wilson[7]; 6. 20Q-Brecken Reese[6]; 7. 12D-Jeffrey Abbey[5]; 8. 10L-Patrick Lundy[9]; 9. 2E-Jeff Champagne[8]

Race 79 (8 Laps): 1. 05-Joshua Spatola[1]; 2. 183-Brant Woods[6]; 3. 2N-Dawson Nunnenkamp[8]; 4. 23R-Skylar Rhoades[3]; 5. 22L-Gage Laney[7]; 6. 74T-TJ Thompson[4]; 7. 10J-Emerson Axsom[5]; 8. 22B-Coltin Ratcliff[2]; 9. 88T-Tony Penick[9]

Race 80 (8 Laps): 1. 2D-Kyle Amerson[1]; 2. 88G-Garrett Hulsey[4]; 3. 08-Cannon McIntosh[8]; 4. 21K-Thomas Kunsman[6]; 5. 20A-Austin Quick[5]; 6. 33-Justin Patocka[9]; 7. 95M-Jared McIntyre[7]; 8. 02C-Brian Guthery[2]; 9. 7X-Skylar Hunter[3]

Race 81 (8 Laps): 1. 5H-Jake Hagopian[4]; 2. 23L-Tyler LaPointe[1]; 3. 888-Hank Davis[8]; 4. 13P-Tyler Edwards[3]; 5. 74B-Brandon Anderson[2]; 6. 02-Ashton Torgerson[6]; 7. 2K-Kody Kaiser[9]; 8. 9L-Alan Ratcliff[7]; 9. 18-Steve Finn[5]

Race 82 (8 Laps): 1. 25-Maverick Elkins[4]; 2. 54-Trey Gropp[7]; 3. 17-Joshua Rogers[9]; 4. 15D-Dylan Schaadt[2]; 5. 08K-Ethan Mitchell[3]; 6. 14E-Mariah Ede[6]; 7. 10N-Lonnie Nunley[5]; 8. 11C-Darren Brown[1]; 9. 7S-Kaden Smith[8]

Race 83 (8 Laps): 1. 24J-RJ Johnson[1]; 2. 11X-Brent Crews[3]; 3. 5T-Ryan Timms[5]; 4. 91K-Kevin Bayer[2]; 5. 22Y-Jesse Pate[7]; 6. 2P-Chase Porter[9]; 7. 41H-Colton Hardy[4]; 8. 52-Cameron La Rose[6]; 9. 15X-Chris Robinson[8]

Race 84 (8 Laps): 1. 5K-Gavan Boschele[1]; 2. 11B-Kaylee Bryson[2]; 3. 20-Alex Bright[6]; 4. 1K-Kortland Stephens[3]; 5. 7-Aidan Borden[4]; 6. 39-Russ Disinger[8]; 7. 81M-Jackson McClain[7]; 8. 918-Laramie Freeny[9]; 9. 10-Brock Berreth[5]

Race 85 (8 Laps): 1. 21X-Christopher Bell[8]; 2. 71-Jaxton Wiggs[4]; 3. 144-Damon Paul[7]; 4. 35G-Gaige Weldon[2]; 5. R7-Brenden Bright[3]; 6. 11-Shawn Mahaffey[9]; 7. 7A-Aaron Jesina[5]; 8. 77C-Cooper Sullivan[6]; 9. 70-Dwight Green[1]

Race 86 (8 Laps): 1. 1-Justin Zimmerman[8]; 2. 47K-Cory Kelley[3]; 3. 74-Xavier Doney[2]; 4. 14J-Cody Christensen[9]; 5. 24-Tristan Ullstrom[1]; 6. 21-Caleb Stelzig[4]; 7. 17E-Kaylee Esgar[6]; 8. 17M-Blake Mahoney[7]; 9. 33X-Evan Harvey[5]

Race 87 (8 Laps): 1. 11A-Jayton Brown[2]; 2. 14R-Jake Nail[6]; 3. 22D-Peter Walker[1]; 4. 7N-Darin Naida[9]; 5. 25X-Chance Damron[3]; 6. 12C-Chase Spicola[7]; 7. 55K-Dylan Kaufman[8]; 8. 25J-Justis Sokol[5]; 9. 2A-Austin Wood[4]

Race 88 (8 Laps): 1. 2B-Travis Sullivan[1]; 2. 55-Trevor Cline[2]; 3. 21S-Kobe Simpson[3]; 4. 40G-Jason Gariss[5]; 5. 19-Kaden Trotter[7]; 6. 36W-Meelah Watson[9]; 7. 5-Bradley Huish[8]; 8. 17S-Brody Strong[6]; 9. 22T-Thomas Byford[4]

Race 89 (8 Laps): 1. 3-Jesse Maurer[1]; 2. 77G-Grant Schaadt[7]; 3. 59M-Brody Mclaughlin[4]; 4. 17X-Baron Silva[8]; 5. 4F-Abby Hohlbein[5]; 6. 14Z-Junior Ankiewicz[3]; 7. 7T-Taylor Neilson[6]; 8. 6T-Robert Tidabach[2]; 9. 71J-Jeff Wiggs[9]

Race 90 (8 Laps): 1. 24S-Colby Sokol[2]; 2. 23M-Kenny Miller III[6]; 3. 23C-Stephen Smith[1]; 4. 2J-Jake Galusha[3]; 5. 26-Corbin Rueschenberg[5]; 6. 95A-Eli Adams[8]; 7. 21E-Eli Harris[7]; 8. 30-John Crowder[4]; 9. 5J-Tyler Walton[9]

Race 91 (8 Laps): 1. 36C-Craig Carroll[1]; 2. 110-Karter Battarbee[4]; 3. 22X-Daniel Robinson[5]; 4. 29C-Connor Borah[3]; 5. 19J-Justin Robison[2]; 6. 17J-Jacob Johnston[9]; 7. 81D-Blake Daniels[7]; 8. 22R-Rees Moran[8]; 9. 21Z-Keira Zylstra[6]

Race 92 (8 Laps): 1. X-Tyler Courtney[9]; 2. 13H-Brad Hannum[8]; 3. 4S-Spencer Hill[3]; 4. 113-Marcos Mendez[6]; 5. 76-Mason Caswell[4]; 6. 20J-Joey Jarowicz Jr[5]; 7. 4D-Brent Shoemaker[7]; 8. 3S-Will Scribner[1]; 9. 20G-Noah Gass[2]

Race 93 (8 Laps): 1. 81-Frank Flud[4]; 2. 1B-Bryant Wiedeman[3]; 3. 2F-Jadyn Friesen[2]; 4. 36T-Ty Hulsey[8]; 5. 78-Ethan Ayars[5]; 6. 01-Shane Marquez Jr[7]; 7. 20K-Jimmy Keeney[1]; 8. 28C-Austin Ullstrom[6]

Race 94 (8 Laps): 1. 97-Scotty Milan[4]; 2. 35-Logan Calderwood[2]; 3. 51X-Joshua Huish[3]; 4. 07-Kolton Gariss[7]; 5. 77T-Hailey Taylor[1]; 6. 11M-Kayla Martin[6]; 7. 31-Dylan Reynolds[8]; 8. 9C-Cade Cowles[5]

Race 95 (8 Laps): 1. 9-Chase Randall[2]; 2. 2G-Brandon Rose[1]; 3. 32X-Jaxon Bishop[4]; 4. 66X-Broedy Graham[5]; 5. 14-Blake Battles[6]; 6. 2T-Brandon Boggs[3]; 7. 29-Levi Kuntz[7]; 8. 36-Tuesday Calderwood[8]

Race 96 (8 Laps): 1. 88R-Ryder Laplante[1]; 2. 14H-Harley Hollan[4]; 3. 07Z-Zak Gorski[2]; 4. 33B-Cody Barnes[5]; 5. 9M-Keith McIntyre Jr[8]; 6. 3T-Trevor McIntire[7]; 7. 15-Darrius Myers[3]; 8. 14K-Noah Key[6]

Race 97 (8 Laps): 1. 44P-Aiden Purdue[1]; 2. 2M-Shawn Marquez Jr[4]; 3. 6W-Colin White[6]; 4. 3R-Hunter Rhoades[3]; 5. 71H-Mason Hannagan[7]; 6. 17B-Hunter Barron[5]; 7. 12J-Colton James[2]; 8. 23G-Garrett Massey[8]

Race 98 (8 Laps): 1. 1V-Johnny Boland[1]; 2. 21T-Caeden Steele[2]; 3. 88-Austin Torgerson[4]; 4. 1C-Brenham Crouch[5]; 5. 98M-Derrick McBride[3]; 6. 88J-Joey Amantea[7]; 7. 8P-Caleb Pence[8]; 8. 5X-Reece Shelton[6]

Race 99 (8 Laps): 1. 151-Joe B Miller[2]; 2. 21G-Garth Kasiner[3]; 3. 21H-Kameron Key[7]; 4. 79-Ron Dennis[6]; 5. 122-Lane Warner[5]; 6. 66J-Holden Jennings[8]; 7. 8R-Ryker Pace[1]; 8. 131-Dusty Young[4]

D-Features (Top 2 advance to the corresponding C-Feature)

Race 156 - D Feature 1 (10 Laps): 1. 8R-Ryker Pace[3]; 2. 15X-Chris Robinson[5]; 3. 11C-Darren Brown[6]; 4. 27-Kaden Weger[4]; 5. 4-Eric Ankiewicz[8]; 6. 22T-Thomas Byford[7]; 7. 83-Coltin Strickland[2]; 8. 10N-Lonnie Nunley[1]

Race 157 - D Feature 2 (10 Laps): 1. 7A-Aaron Jesina[1]; 2. 22R-Rees Moran[2]; 3. 3S-Will Scribner[6]; 4. 12B-David Jacobs[7]; 5. 98K-Kevin Tabor[5]; 6. 52-Cameron La Rose[3]; 7. 25J-Justis Sokol[4]; 8. 20G-Noah Gass[8]

Race 158 - D Feature 3 (10 Laps): 1. 63-Trey Burke[5]; 2. 21Z-Keira Zylstra[4]; 3. 12J-Colton James[2]; 4. 31B-Braxton Weger[3]; 5. 29D-Mason Daugherty[1]; 6. 77C-Cooper Sullivan[6]; 7. 9C-Cade Cowles[7]; 8. 88T-Tony Penick[8]

Race 159 - D Feature 4 (10 Laps): 1. 41H-Colton Hardy[1]; 2. 5A-Ava Gropp[2]; 3. 30-John Crowder[4]; 4. 17S-Brody Strong[3]; 5. 15K-Kendall Battarbee[5]; 6. 13X-Justin James[6]; 7. 51-Jace McIntosh[7]; 8. 2A-Austin Wood[8]

Race 160 - D Feature 5 (10 Laps): 1. 7X-Skylar Hunter[5]; 2. 951-Jimmy Wells[4]; 3. 9L-Alan Ratcliff[2]; 4. 10D-Devon Debrick[6]; 5. 22B-Coltin Ratcliff[3]; 6. 28C-Austin Ullstrom[1]; 7. 24T-Glenn James Bratti II[7]; 8. 131-Dusty Young[8]

Race 161 - D Feature 6 (10 Laps): 1. 28H-Chelby Hinton[5]; 2. 18-Steve Finn[4]; 3. 31-Dylan Reynolds[1]; 4. 36-Tuesday Calderwood[6]; 5. 17M-Blake Mahoney[2]; 6. 02C-Brian Guthery[3]; 7. 14K-Noah Key[7]; 8. 5J-Tyler Walton[8]

Race 162 - D Feature 7 (10 Laps): 1. 10-Brock Berreth[4]; 2. 5X-Reece Shelton[3]; 3. 6T-Robert Tidabach[5]; 4. 15-Darrius Myers[1]; 5. 29P-Bailee Spitulski[2]; 6. 69-Blake Lamb[6]; 7. 2E-Jeff Champagne[7]; 8. 71J-Jeff Wiggs[8]

Race 163 - D Feature 8 (10 Laps): 1. 7S-Kaden Smith[4]; 2. 17H-Robert Harbert[1]; 3. 33X-Evan Harvey[6]; 4. 20K-Jimmy Keeney[2]; 5. 18R-Brianna Rhoades[5]; 6. 3W-John Kilmer[3]; 7. 70-Dwight Green[7]; 8. 23G-Garrett Massey[8]

C-Features (Top 2 advance to the corresponding B-Feature)

Race 164 - C Feature 1 (10 Laps): 1. 22L-Gage Laney[1]; 2. 13P-Tyler Edwards[3]; 3. 8R-Ryker Pace[13]; 4. 17J-Jacob Johnston[2]; 5. 15D-Dylan Schaadt[4]; 6. 25X-Chance Damron[7]; 7. 57T-Kyle Thompson[12]; 8. 4F-Abby Hohlbein[5]; 9. 2T-Brandon Boggs[11]; 10. 41D-Chuck Dunlap[10]; 11. 15X-Chris Robinson[14]; 12. 14E-Mariah Ede[9]; 13. 36P-John Pate[6]

Race 165 - C Feature 2 (10 Laps): 1. 22Y-Jesse Pate[1]; 2. 91K-Kevin Bayer[4]; 3. 26-Corbin Rueschenberg[5]; 4. 22R-Rees Moran[14]; 5. 82-Adyn Schmidt[10]; 6. 11M-Kayla Martin[9]; 7. 12C-Chase Spicola[6]; 8. 7A-Aaron Jesina[13]; 9. 24-Tristan Ullstrom[8]; 10. 17E-Kaylee Esgar[12]; 11. 98M-Derrick McBride[7]; 12. 1K-Kortland Stephens[3]; 13. 95M-Jared McIntyre[11]; 14. 1R-Brady Ross[2]

Race 166 - C Feature 3 (10 Laps): 1. 14J-Cody Christensen[2]; 2. 2J-Jake Galusha[3]; 3. 19-Kaden Trotter[1]; 4. 78-Ethan Ayars[5]; 5. 35G-Gaige Weldon[4]; 6. 63-Trey Burke[13]; 7. 21Z-Keira Zylstra[14]; 8. 01-Shane Marquez Jr[6]; 9. 66J-Holden Jennings[9]; 10. 2K-Kody Kaiser[7]; 11. 77T-Hailey Taylor[8]; 12. 55K-Dylan Kaufman[12]; 13. 5-Bradley Huish[10]; 14. 81M-Jackson McClain[11]

Race 167 - C Feature 4 (10 Laps): 1. 71H-Mason Hannagan[1]; 2. 39-Russ Disinger[4]; 3. 77S-Robbie Smith[8]; 4. 8P-Caleb Pence[10]; 5. 29C-Connor Borah[3]; 6. 122-Lane Warner[5]; 7. 44X-Gunner Shroyer[9]; 8. 88C-Dominic Carter[7]; 9. 5A-Ava Gropp[14]; 10. 41H-Colton Hardy[13]; 11. 21E-Eli Harris[11]; 12. 113-Marcos Mendez[2]; 13. 7T-Taylor Neilson[12]; 14. 3T-Trevor McIntire[6]

Race 168 - C Feature 5 (10 Laps): 1. 79-Ron Dennis[2]; 2. 11-Shawn Mahaffey[4]; 3. 3R-Hunter Rhoades[3]; 4. 88J-Joey Amantea[6]; 5. 20J-Joey Jarowicz Jr[9]; 6. 81D-Blake Daniels[11]; 7. 12U-Tyler Devenport[5]; 8. 222-Jarret Hjorth[7]; 9. 951-Jimmy Wells[14]; 10. 7X-Skylar Hunter[13]; 11. 74T-TJ Thompson[10]; 12. 85J-Logan Julien[8]; 13. 10L-Patrick Lundy[12]; 14. 49-Jarrett Rogers[1]

Race 169 - C Feature 6 (10 Laps): 1. 7-Aidan Borden[5]; 2. 33-Justin Patocka[1]; 3. G5-Gunnar Setser[8]; 4. 95A-Eli Adams[4]; 5. 8K-Tyler Kuykendall[6]; 6. 28H-Chelby Hinton[13]; 7. 74B-Brandon Anderson[7]; 8. 17B-Hunter Barron[9]; 9. 18-Steve Finn[14]; 10. 21-Caleb Stelzig[10]; 11. 95-Paige Moss[2]; 12. 96C-Cameron Counter[3]; 13. 918-Laramie Freeny[12]; 14. 4D-Brent Shoemaker[11]

Race 170 - C Feature 7 (10 Laps): 1. 2P-Chase Porter[1]; 2. 20Q-Brecken Reese[8]; 3. 08K-Ethan Mitchell[6]; 4. 16-Nigel Calvert[9]; 5. 5X-Reece Shelton[14]; 6. 10-Brock Berreth[13]; 7. 77E-Cole Esgar[2]; 8. 9K-Eddie Ramsey[5]; 9. 19J-Justin Robison[7]; 10. 33W-Rece Wommack[10]; 11. 29-Levi Kuntz[11]; 12. 20X-Steven Curbow[4]; 13. 12D-Jeffrey Abbey[12]; 14. 11G-Avery Goodman[3]

Race 171 - C Feature 8 (10 Laps): 1. R7-Brenden Bright[6]; 2. 14-Blake Battles[3]; 3. 36W-Meelah Watson[1]; 4. 20A-Austin Quick[4]; 5. 76-Mason Caswell[7]; 6. 23R-Skylar Rhoades[2]; 7. 10J-Emerson Axsom[12]; 8. 02-Ashton Torgerson[8]; 9. 74N-Natalie Doney[5]; 10. 7B-Ben Houtz[9]; 11. 86-Ron Chavez[11]; 12. 7S-Kaden Smith[13]; 13. 17H-Robert Harbert[14]; 14. 14Z-Junior Ankiewicz[10]

Qualifiers (Top 2 in combined Heat and Qualifier passing points advance to the A-Feature)

Race 234 - Qualifier 1 (10 Laps): 1. 41C-Brian Carber[3]; 2. 71K-Daison Pursley[5]; 3. 38-Karson Battarbee[1]; 4. 20-Alex Bright[6]; 5. 11X-Brent Crews[9]; 6. 05-Joshua Spatola[7]; 7. 88R-Ryder Laplante[8]; 8. 36K-Kris Carroll[12]; 9. 1-Justin Zimmerman[4]; 10. 21S-Kobe Simpson[13]; 11. 13H-Brad Hannum[2]; 12. 35-Logan Calderwood[11]; 13. 40G-Jason Gariss[14]; 14. 20M-Grady Mercer[10]

Race 235 - Qualifier 2 (10 Laps): 1. 36A-Chris Andrews[1]; 2. 5H-Jake Hagopian[3]; 3. 73-Jason McDougal[4]; 4. 21T-Caeden Steele[11]; 5. 88G-Garrett Hulsey[5]; 6. 2N-Dawson Nunnenkamp[2]; 7. 44P-Aiden Purdue[8]; 8. 47K-Cory Kelley[9]; 9. 6W-Colin White[6]; 10. 7M-Brittain O'Neal[10]; 11. 4S-Spencer Hill[13]; 12. 56-Jace Park[12]; 13. 66X-Broedy Graham[14]; 14. 2D-Kyle Amerson[7]

Race 236 - Qualifier 3 (10 Laps): 1. 11A-Jayton Brown[1]; 2. 08-Cannon McIntosh[2]; 3. 21X-Christopher Bell[4]; 4. 25-Maverick Elkins[3]; 5. 24J-RJ Johnson[7]; 6. 1B-Bryant Wiedeman[9]; 7. 20W-Shawn Wicker[11]; 8. 1V-Johnny Boland[8]; 9. 22M-Sammy Mcnabb[10]; 10. 59M-Brody Mclaughlin[12]; 11. 33B-Cody Barnes[14]; 12. 71-Jaxton Wiggs[5]; 13. 51X-Joshua Huish[13]; 14. 121-John Campbell[6]

Race 237 - Qualifier 4 (10 Laps): 1. 888-Hank Davis[2]; 2. 81-Frank Flud[3]; 3. 24S-Colby Sokol[1]; 4. 36B-Brady Bacon[4]; 5. 7D-Jase Randolph[8]; 6. 14R-Jake Nail[5]; 7. 5K-Gavan Boschele[7]; 8. 1C-Brenham Crouch[14]; 9. 32X-Jaxon Bishop[12]; 10. 07-Kolton Gariss[10]; 11. 71E-Caden Englehart[6]; 12. 21G-Garth Kasiner[9]; 13. 23L-Tyler LaPointe[11]; 14. 11K-Kylee Griffitts[13]

Race 238 - Qualifier 5 (10 Laps): 1. 9-Chase Randall[1]; 2. 33C-Chase Cabre[2]; 3. 97-Scotty Milan[3]; 4. 110-Karter Battarbee[5]; 5. 96-Jayson Campbell[4]; 6. 2B-Travis Sullivan[7]; 7. 16S-Seth Shebester[9]; 8. 7N-Darin Naida[8]; 9. 88-Austin Torgerson[12]; 10. 4B-Brandt Twitty[6]; 11. 00-Daniel Shaffer[10]; 12. 74-Xavier Doney[11]; 13. 22D-Peter Walker[13]; 14. 2G-Brandon Rose[14]

Race 239 - Qualifier 6 (10 Laps): 1. 151-Joe B Miller[1]; 2. 1H-Connor Lee[3]; 3. 14H-Harley Hollan[5]; 4. 54-Trey Gropp[4]; 5. 23-Alec Quiggle[11]; 6. 3E-Ethan Wicker[10]; 7. 2F-Jadyn Friesen[13]; 8. 3-Jesse Maurer[7]; 9. 21K-Thomas Kunsman[12]; 10. 1F-Gray Leadbetter[6]; 11. 17X-Baron Silva[8]; 12. 23C-Stephen Smith[14]; 13. 99-Brett Osborn[9]; 14. 78B-Brody Wake[2]

Race 240 - Qualifier 7 (10 Laps): 1. 144-Damon Paul[2]; 2. 3Z-Trey Zorn[1]; 3. 183-Brant Woods[3]; 4. 5T-Ryan Timms[9]; 5. 51M-Caleb Martin[6]; 6. 77G-Grant Schaadt[4]; 7. 11B-Kaylee Bryson[10]; 8. 36C-Craig Carroll[7]; 9. 36T-Ty Hulsey[8]; 10. 44T-Trevin Littleton[14]; 11. 41-Logan Rumsey[11]; 12. 9M-Keith McIntyre Jr[12]; 13. 2M-Shawn Marquez Jr[5]; 14. 07Z-Zak Gorski[13]

Race 241 - Qualifier 8 (10 Laps): 1. 59-Kyle Spence[1]; 2. 23M-Kenny Miller III[3]; 3. X-Tyler Courtney[7]; 4. 17-Joshua Rogers[4]; 5. 34-KJ Snow[13]; 6. 55-Trevor Cline[10]; 7. 22X-Daniel Robinson[9]; 8. 82S-Austin Saunders[5]; 9. 1X-Jason Friesen[12]; 10. 2-Garrett Benson[11]; 11. 77-Ryan Sullivan[8]; 12. 10K-Koda Oller[6]; 13. 14X-Braxston Wilson[14]; 14. 21H-Kameron Key[2]

B-Features (Top 2 advance into the LCQ)

Race 258 - B Feature 1 (12 Laps): 1. 08-Cannon McIntosh[1]; 2. 11X-Brent Crews[3]; 3. 54-Trey Gropp[2]; 4. 3-Jesse Maurer[7]; 5. 22L-Gage Laney[13]; 6. 44P-Aiden Purdue[6]; 7. 44T-Trevin Littleton[8]; 8. 78B-Brody Wake[12]; 9. 2M-Shawn Marquez Jr[11]; 10. 21G-Garth Kasiner[10]; 11. 13P-Tyler Edwards[14]; 12. 13H-Brad Hannum[9]; 13. 3E-Ethan Wicker[4]; 14. 2B-Travis Sullivan[5]

Race 259 - B Feature 2 (12 Laps): 1. 59-Kyle Spence[1]; 2. 34-KJ Snow[2]; 3. 38-Karson Battarbee[3]; 4. 20W-Shawn Wicker[5]; 5. 36K-Kris Carroll[6]; 6. 55-Trevor Cline[4]; 7. 91K-Kevin Bayer[12]; 8. 36C-Craig Carroll[7]; 9. 21S-Kobe Simpson[8]; 10. 22Y-Jesse Pate[13]; 11. 2D-Kyle Amerson[10]; 12. 33B-Cody Barnes[9]; 13. 99-Brett Osborn[11]; 14. 23C-Stephen Smith[14]

Race 260 - B Feature 3 (12 Laps): 1. 33C-Chase Cabre[1]; 2. 3Z-Trey Zorn[2]; 3. 51M-Caleb Martin[4]; 4. 24S-Colby Sokol[3]; 5. 21K-Thomas Kunsman[6]; 6. 5K-Gavan Boschele[5]; 7. 59M-Brody Mclaughlin[7]; 8. 14J-Cody Christensen[11]; 9. 2J-Jake Galusha[12]; 10. 4S-Spencer Hill[8]; 11. 40G-Jason Gariss[9]; 12. 20M-Grady Mercer[10]; 13. 14R-Jake Nail[13]; 14. 71-Jaxton Wiggs[14]

Race 261 - B Feature 4 (12 Laps): 1. 36B-Brady Bacon[1]; 2. 88G-Garrett Hulsey[4]; 3. 17-Joshua Rogers[2]; 4. 11B-Kaylee Bryson[5]; 5. 2-Garrett Benson[6]; 6. 82S-Austin Saunders[7]; 7. 110-Karter Battarbee[3]; 8. 17X-Baron Silva[9]; 9. 66X-Broedy Graham[11]; 10. 71H-Mason Hannagan[12]; 11. 35-Logan Calderwood[8]; 12. 121-John Campbell[10]; 13. 47K-Cory Kelley[13]; 14. 39-Russ Disinger[14]

Race 262 - B Feature 5 (12 Laps): 1. 97-Scotty Milan[1]; 2. 1C-Brenham Crouch[5]; 3. 96-Jayson Campbell[2]; 4. 7D-Jase Randolph[3]; 5. 1V-Johnny Boland[6]; 6. 2F-Jadyn Friesen[4]; 7. 21H-Kameron Key[10]; 8. 1X-Jason Friesen[7]; 9. 7M-Brittain O'Neal[8]; 10. 23L-Tyler LaPointe[9]; 11. 11-Shawn Mahaffey[12]; 12. 79-Ron Dennis[11]; 13. 77-Ryan Sullivan[13]; 14. 56-Jace Park[14]

Race 263 - B Feature 6 (12 Laps): 1. 5T-Ryan Timms[1]; 2. 23-Alec Quiggle[2]; 3. 24J-RJ Johnson[3]; 4. 32X-Jaxon Bishop[6]; 5. 1-Justin Zimmerman[4]; 6. 22M-Sammy Mcnabb[7]; 7. 2G-Brandon Rose[12]; 8. 07-Kolton Gariss[8]; 9. 10K-Koda Oller[10]; 10. 16S-Seth Shebester[5]; 11. 71E-Caden Englehart[9]; 12. 33-Justin Patocka[13]; 13. 22D-Peter Walker[11]; 14. 7-Aidan Borden[14]

Race 264 - B Feature 7 (12 Laps): 1. 14H-Harley Hollan[1]; 2. 25-Maverick Elkins[2]; 3. 05-Joshua Spatola[4]; 4. 7N-Darin Naida[6]; 5. 36T-Ty Hulsey[7]; 6. 22X-Daniel Robinson[5]; 7. 74-Xavier Doney[10]; 8. 00-Daniel Shaffer[9]; 9. 4B-Brandt Twitty[8]; 10. 20Q-Brecken Reese[13]; 11. 77G-Grant Schaadt[3]; 12. 14X-Braxston Wilson[11]; 13. 11K-Kylee Griffitts[12]; 14. 2P-Chase Porter[14]

Race 265 - B Feature 8 (12 Laps): 1. 20-Alex Bright[2]; 2. 1B-Bryant Wiedeman[1]; 3. 41-Logan Rumsey[7]; 4. 88-Austin Torgerson[6]; 5. 88R-Ryder Laplante[3]; 6. R7-Brenden Bright[11]; 7. 6W-Colin White[5]; 8. 14-Blake Battles[13]; 9. 1F-Gray Leadbetter[8]; 10. 51X-Joshua Huish[9]; 11. 07Z-Zak Gorski[12]; 12. 2N-Dawson Nunnenkamp[4]; 13. 9M-Keith McIntyre Jr[10]; 14. 183-Brant Woods[14]

LCQ (Top 8 advance to the A-Feature)

Race 288 - LCQ (12 Laps): 1. 36B-Brady Bacon[4]; 2. 5T-Ryan Timms[6]; 3. 08-Cannon McIntosh[1]; 4. 59-Kyle Spence[2]; 5. 20-Alex Bright[8]; 6. 11X-Brent Crews[13]; 7. 33C-Chase Cabre[3]; 8. 25-Maverick Elkins[12]; 9. 1C-Brenham Crouch[16]; 10. 3Z-Trey Zorn[10]; 11. 23-Alec Quiggle[11]; 12. 97-Scotty Milan[5]; 13. 34-KJ Snow[9]; 14. 14H-Harley Hollan[7]; 15. 1B-Bryant Wiedeman[14]; 16. 88G-Garrett Hulsey[15]

A-Feature:

Race 294 - A Main (30 Laps): 1. 41C-Brian Carber[1]; 2. X-Tyler Courtney[12]; 3. 73-Jason McDougal[2]; 4. 81-Frank Flud[6]; 5. 5H-Jake Hagopian[5]; 6. 21X-Christopher Bell[3]; 7. 888-Hank Davis[4]; 8. 71K-Daison Pursley[7]; 9. 21T-Caeden Steele[11]; 10. 20-Alex Bright[21]; 11. 1H-Connor Lee[8]; 12. 144-Damon Paul[9]; 13. 36A-Chris Andrews[13]; 14. 23M-Kenny Miller III[10]; 15. 36B-Brady Bacon[17]; 16. 5T-Ryan Timms[18]; 17. 59-Kyle Spence[20]; 18. 33C-Chase Cabre[23]; 19. 08-Cannon McIntosh[19]; 20. 11X-Brent Crews[22]; 21. 25-Maverick Elkins[24]; 22. 11A-Jayton Brown[14]; 23. 151-Joe B Miller[16]; 24. 9-Chase Randall[15]

Stock Non-Wing

Heat Races (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races)

Race 100 - Heat 1 (8 Laps): 1. 20-Alex Bright[5]; 2. 29B-David Jacobs[1]; 3. 36-Tuesday Calderwood[8]; 4. 24T-Glenn James Bratti II[9]; 5. 88R-Ryder Laplante[6]; 6. 4D-Brent Shoemaker[7]; 7. 41-Logan Rumsey[2]; 8. 3F-Carson Kvapil[4]; 9. 3T-Trevor McIntire[3]

Race 101 - Heat 2 (8 Laps): 1. 99X-Kayleb Bolton[2]; 2. 4X-Tyler Courtney[5]; 3. 81-Frank Flud[6]; 4. 2P-Chase Porter[7]; 5. 1R-Brady Ross[3]; 6. 79-Ron Dennis[1]; 7. 30-John Crowder[4]; 8. 41D-Chuck Dunlap[8]

Race 102 - Heat 3 (8 Laps): 1. 14-TJ Smith[6]; 2. 33W-Rece Wommack[1]; 3. 888-Hank Davis[5]; 4. 321-Chad Winfrey[2]; 5. 63-Trey Burke[9]; 6. 13P-Tyler Edwards[4]; 7. 2G-Brandon Rose[7]; 8. 9K-Eddie Ramsey[8]; 9. 95X-Jake Cox[3]

Race 103 - Heat 4 (8 Laps): 1. 11B-Kaylee Bryson[3]; 2. 11C-Darren Brown[1]; 3. 20M-Grady Mercer[6]; 4. 77S-Robbie Smith[8]; 5. 17X-Baron Silva[9]; 6. 18S-Aidan Salisbury[5]; 7. 95M-Jared McIntyre[7]; 8. 13-Kody Kerchner[2]; 9. 28H-Chelby Hinton[4]

Race 104 - Heat 5 (8 Laps): 1. 6W-Colin White[4]; 2. 9B-Brad Sutton[1]; 3. 22R-Rees Moran[6]; 4. 5K-Gavan Boschele[8]; 5. 57T-Kyle Thompson[7]; 6. 18X-Josh Shantz[9]; 7. 29C-Connor Borah[2]; 8. 23R-Skylar Rhoades[5]; 9. 46-Darrell Calvert[3]

Race 105 - Heat 6 (8 Laps): 1. 8G-Michael Faccinto[8]; 2. 78B-Brody Wake[4]; 3. 14C-Dustin Cormany[5]; 4. 69-Blake Lamb[1]; 5. 5-Bradley Huish[7]; 6. 10L-Patrick Lundy[6]; 7. 36C-Craig Carroll[3]; 8. 951-Jimmy Wells[9]; 9. (DQ) 27S-Stephen Smith[2]

Race 106 - Heat 7 (8 Laps): 1. 8P-Caleb Pence[1]; 2. 4B-Brandt Twitty[2]; 3. 36P-John Pate[7]; 4. 66J-Holden Jennings[4]; 5. 1M-Kevin Morris[3]; 6. 7B-Ben Houtz[5]; 7. 25X-Chance Damron[9]; 8. 2N-Dawson Nunnenkamp[6]; 9. 07Z-Zak Gorski[8]

Race 107 - Heat 8 (8 Laps): 1. 44C-Cody Price[2]; 2. 66X-Broedy Graham[3]; 3. 42H-Bob Hentschel[6]; 4. 7S-Kaden Smith[8]; 5. 7U-Kyle Jones[4]; 6. 131-Dusty Young[5]; 7. 3K-Kris Carroll[7]; 8. 14J-Jade Avedisian[9]; 9. (DQ) 14E-Mariah Ede[1]

Race 108 - Heat 9 (8 Laps): 1. 02-Ashton Torgerson[1]; 2. 7D-Jase Randolph[3]; 3. 36T-Ty Hulsey[6]; 4. 9-Chase Randall[4]; 5. 2X-Deaven Bolton[5]; 6. 1K-Kortland Stephens[7]; 7. 51M-Caleb Martin[9]; 8. 10D-Devon Debrick[8]; 9. 8-Josh Marcham[2]

Race 109 - Heat 10 (8 Laps): 1. 9M-Keith McIntyre Jr[3]; 2. 82S-Austin Saunders[4]; 3. 59M-Brody Mclaughlin[6]; 4. 3L-Jimmy Leal[8]; 5. 851-Brian Beasley[9]; 6. 08B-Bobby McIntosh[7]; 7. 3W-John Kilmer[1]; 8. 121-John Campbell[2]; 9. 22Y-Jesse Pate[5]

Race 110 - Heat 11 (8 Laps): 1. 2D-Kyle Amerson[5]; 2. 24J-RJ Johnson[6]; 3. 55K-Dylan Kaufman[1]; 4. 47-Austin Helt[8]; 5. 18-Steve Finn[4]; 6. 17H-Robert Harbert[2]; 7. 2J-Jake Galusha[7]; 8. 2A-Adam Miller[3]; 9. 88T-Tony Penick[9]

Race 111 - Heat 12 (8 Laps): 1. 44P-Aiden Purdue[7]; 2. 73-Jason McDougal[8]; 3. 17L-Lonnie Fraley[1]; 4. 5B-Thad Bennett[6]; 5. 93J-Jacob Lucas[9]; 6. 97-Scotty Milan[3]; 7. 41B-Mackenzie Borchers[4]; 8. 9C-Cade Cowles[2]; 9. 85J-Logan Julien[5]

Race 112 - Heat 13 (8 Laps): 1. 1V-Johnny Boland[2]; 2. 14R-Jake Nail[3]; 3. 24-Tristan Ullstrom[1]; 4. 8R-Ryker Pace[6]; 5. 151-Joe B Miller[8]; 6. 23-Alec Quiggle[7]; 7. 19-Justin Robison[4]; 8. 93R-Raleigh Shepherd[9]; 9. 31-Dylan Reynolds[5]

Race 113 - Heat 14 (8 Laps): 1. 11A-Jayton Brown[1]; 2. 20J-Joey Jarowicz Jr[8]; 3. 1B-Bryant Wiedeman[5]; 4. 10-Brock Berreth[9]; 5. 43-Cale Crawford[3]; 6. 98M-Derrick McBride[6]; 7. 2C-Cade Lewis[4]; 8. 88K-Kaden Utesch[2]

Race 114 - Heat 15 (8 Laps): 1. 144-Damon Paul[1]; 2. 57-Isaiah Garcia[5]; 3. 15D-Mason Daugherty[9]; 4. 34-KJ Snow[3]; 5. G5-Gunnar Setser[4]; 6. 20K-Jimmy Keeney[2]; 7. 84-Dave Nicholson[7]; 8. 25R-Kylee Griffitts[8]; 9. 01-Shane Marquez Jr[6]

Race 115 - Heat 16 (8 Laps): 1. 11G-Avery Goodman[4]; 2. 05-Joshua Spatola[3]; 3. 3R-Hunter Rhoades[5]; 4. 71K-Daison Pursley[6]; 5. 7M-Brittain O'Neal[9]; 6. 71H-Mason Hannagan[2]; 7. 81M-Jackson McClain[7]; 8. 77G-Grant Schaadt[8]; 9. U2-Ryan Cotney[1]

Race 116 - Heat 17 (8 Laps): 1. 3E-Ethan Wicker[4]; 2. 21X-Christopher Bell[6]; 3. 82-Adyn Schmidt[8]; 4. 08K-Ethan Mitchell[7]; 5. 12D-Jeffrey Abbey[2]; 6. 45-Jacob Campbell[9]; 7. 67-JJ Loss[3]; 8. 49-Jarrett Rogers[5]; 9. 36B-Brady Bacon[1]

Race 117 - Heat 18 (8 Laps): 1. 38-Karson Battarbee[3]; 2. 7N-Darin Naida[4]; 3. 20X-Steven Curbow[2]; 4. 81D-Blake Daniels[6]; 5. 16-Seth Shebester[7]; 6. 96-Jayson Campbell[8]; 7. 110-Karter Battarbee[9]; 8. 33X-Evan Harvey[5]; 9. 18R-Brianna Rhoades[1]

Race 118 - Heat 19 (8 Laps): 1. 41H-Colton Hardy[2]; 2. 7-Aidan Borden[9]; 3. 20A-Austin Quick[1]; 4. 28C-Austin Ullstrom[4]; 5. 2F-Jadyn Friesen[5]; 6. 76-Mason Caswell[8]; 7. 2B-Travis Sullivan[6]; 8. 2K-Kody Kaiser[3]; 9. 98K-Kevin Tabor[7]

Race 119 - Heat 20 (8 Laps): 1. 17B-Quinton Benson[3]; 2. 3S-Will Scribner[2]; 3. 78J-Joe Askew[8]; 4. 7X-Skylar Hunter[4]; 5. 15-Dylan Schaadt[6]; 6. 6T-Robert Tidabach[5]; 7. 17M-Blake Mahoney[7]; 8. 41T-Tanner Dunlap[1]; 9. 26B-Brenton Lamb[9]

Race 120 - Heat 21 (8 Laps): 1. 21-Caleb Stelzig[2]; 2. 2T-Brandon Boggs[1]; 3. 88-Austin Torgerson[4]; 4. 40G-Jason Gariss[3]; 5. 88G-Garrett Hulsey[6]; 6. 00-Daniel Shaffer[5]; 7. 07-Kolton Gariss[8]; 8. 22M-Sammy Mcnabb[7]; 9. 20G-Noah Gass[9]

Race 121 - Heat 22 (8 Laps): 1. 23M-Kenny Miller III[4]; 2. 55-Trevor Cline[6]; 3. 78-Ethan Ayars[1]; 4. 26-Corbin Rueschenberg[2]; 5. 15X-Chris Robinson[3]; 6. 15M-Darrius Myers[5]; 7. 25B-Chevy Boyer[7]; 8. P1-Michaela Jewsbury[8]; 9. 12X-Scott Smith[9]

Race 122 - Heat 23 (8 Laps): 1. 47K-Cory Kelley[5]; 2. 22X-Daniel Robinson[6]; 3. 7K-Mason Keefer[1]; 4. 222-Jarret Hjorth[9]; 5. 113-Marcos Mendez[3]; 6. 17E-Kaylee Esgar[7]; 7. 88P-Chris Crawford[4]; 8. 7E-Logan Edwards[2]; 9. 59-Kyle Spence[8]

Race 123 - Heat 24 (8 Laps): 1. 54-Trey Gropp[2]; 2. 21K-Thomas Kunsman[3]; 3. 01W-Weldon Buford[9]; 4. 22-Curtis Jones[7]; 5. 35-Logan Calderwood[1]; 6. 23J-Cody Lair[8]; 7. 88C-Dominic Carter[4]; 8. 12J-Colton James[5]; 9. 74-Xavier Doney[6]

Race 124 - Heat 25 (8 Laps): 1. 39-Russ Disinger[5]; 2. 71E-Caden Englehart[3]; 3. 12C-Chase Spicola[7]; 4. 74T-TJ Thompson[4]; 5. 32X-Jaxon Bishop[1]; 6. 14W-Bobby Wofford Jr[6]; 7. 36R-Kevin Reed[2]; 8. 51X-Joshua Huish[8]; 9. 78S-Will Guthrie[9]

Race 125 - Heat 26 (8 Laps): 1. 1-Justin Zimmerman[4]; 2. 21H-Kameron Key[6]; 3. R7-Brenden Bright[8]; 4. 11X-Brent Crews[3]; 5. 21E-Eli Harris[9]; 6. 37H-Ryan Holden[1]; 7. 22T-Thomas Byford[7]; 8. 22B-Coltin Ratcliff[5]; 9. (DQ) 10J-Emerson Axsom[2]

Race 126 - Heat 27 (8 Laps): 1. 5J-Tyler Walton[1]; 2. 41C-Brian Carber[5]; 3. 3-Jesse Maurer[2]; 4. 20S-Shon Deskins[3]; 5. 21S-Kobe Simpson[9]; 6. 15K-Kendall Battarbee[6]; 7. 00G-Brandon Oldham[4]; 8. 85-Adam Barr[8]; 9. 4T-Tom Paulson[7]

Race 127 - Heat 28 (8 Laps): 1. 5T-Ryan Timms[3]; 2. 08-Cannon McIntosh[4]; 3. 33C-Chase Cabre[9]; 4. 88J-Joey Amantea[6]; 5. 5X-Reece Shelton[1]; 6. 92-Justin Simpson[8]; 7. 95-Paige Moss[2]; 8. 14Z-Junior Ankiewicz[7]; 9. 9L-Alan Ratcliff[5]

Race 128 - Heat 29 (8 Laps): 1. 111-Brenham Crouch[4]; 2. 52-Cameron La Rose[1]; 3. 33-Justin Patocka[7]; 4. 24S-Colby Sokol[5]; 5. 1H-Connor Lee[2]; 6. 11M-Kayla Martin[3]; 7. 13C-Chad Stephens[6]; 8. 4-Eric Ankiewicz[9]; 9. 619-Ryan Ayers[8]

Race 129 - Heat 30 (8 Laps): 1. 20W-Shawn Wicker[1]; 2. 83V-Tim Vaught[3]; 3. 77E-Cole Esgar[2]; 4. 36A-Chris Andrews[8]; 5. 25-Maverick Elkins[7]; 6. 57P-Peter Walker[6]; 7. 17-Joshua Rogers[9]; 8. 32-Trey Marcham[4]; 9. 11-Shawn Mahaffey[5]

Race 130 - Heat 31 (8 Laps): 1. 56-Jace Park[4]; 2. 4S-Spencer Hill[2]; 3. 1X-Jason Friesen[6]; 4. 4F-Abby Hohlbein[7]; 5. 6E-Shawn Holt[5]; 6. 51-Jace McIntosh[3]; 7. 2E-Jeff Champagne[1]; 8. 18J-Tommy Thompson Jr[8]

Race 131 - Heat 32 (8 Laps): 1. 28P-Hunter Fischer[3]; 2. 58-David Beasley[5]; 3. 74B-Brandon Anderson[4]; 4. 1F-Gray Leadbetter[2]; 5. 10K-Koda Oller[6]; 6. 83-Coltin Strickland[1]; 7. (DQ) 71B-Ben Brown[7]; 8. (DQ) 5A-Ava Gropp[8]

D-Features (Top 2 advance to corresponding C-Feature)

Race 183 - D Feature 1 (10 Laps): 1. 41-Logan Rumsey[3]; 2. 12J-Colton James[5]; 3. 41T-Tanner Dunlap[6]; 4. 85J-Logan Julien[7]; 5. 4-Eric Ankiewicz[1]; 6. 36C-Craig Carroll[2]; 7. 14Z-Junior Ankiewicz[4]; 8. 59-Kyle Spence[8]; 9. 95X-Jake Cox[9]; 10. 27S-Stephen Smith[10]

Race 184 - D Feature 2 (10 Laps): 1. 67-JJ Loss[1]; 2. 3W-John Kilmer[3]; 3. 29C-Connor Borah[2]; 4. 01-Shane Marquez Jr[5]; 5. 46-Darrell Calvert[6]; 6. 22B-Coltin Ratcliff[4]; 7. 2G-Brandon Rose[7]; 8. 619-Ryan Ayers[8]; 9. 10J-Emerson Axsom[9]; 10. 20G-Noah Gass[10]

Race 185 - D Feature 3 (10 Laps): 1. 3F-Carson Kvapil[3]; 2. 74-Xavier Doney[5]; 3. 8-Josh Marcham[8]; 4. 2E-Jeff Champagne[4]; 5. 41D-Chuck Dunlap[2]; 6. P1-Michaela Jewsbury[9]; 7. 5A-Ava Gropp[6]; 8. 30-John Crowder[1]; 9. 71B-Ben Brown[7]; 10. 41B-Mackenzie Borchers[10]

Race 186 - D Feature 4 (10 Laps): 1. 19-Justin Robison[1]; 2. 22Y-Jesse Pate[5]; 3. 32-Trey Marcham[4]; 4. 36R-Kevin Reed[3]; 5. 9K-Eddie Ramsey[2]; 6. 88K-Kaden Utesch[6]; 7. 2N-Dawson Nunnenkamp[7]; 8. 13-Kody Kerchner[8]; 9. 14J-Jade Avedisian[9]; 10. 18J-Tommy Thompson Jr[10]

Race 187 - D Feature 5 (10 Laps): 1. 2C-Cade Lewis[1]; 2. 95-Paige Moss[2]; 3. 23R-Skylar Rhoades[3]; 4. 44J-Jakeb Boxell[4]; 5. U2-Ryan Cotney[6]; 6. 78S-Will Guthrie[8]; 7. 121-John Campbell[5]; 8. 9C-Cade Cowles[7]; 9. 10D-Devon Debrick[9]; 10. 31-Dylan Reynolds[10]

Race 188 - D Feature 6 (10 Laps): 1. 36B-Brady Bacon[7]; 2. 17J-Jacob Johnston[3]; 3. 25R-Kylee Griffitts[2]; 4. 2A-Adam Miller[4]; 5. 7E-Logan Edwards[6]; 6. 88P-Chris Crawford[1]; 7. 9L-Alan Ratcliff[5]; 8. 26B-Brenton Lamb[8]; 9. 88T-Tony Penick[9]; 10. 12X-Scott Smith[10]

Race 189 - D Feature 7 (10 Laps): 1. 22M-Sammy Mcnabb[3]; 2. 88C-Dominic Carter[1]; 3. 77G-Grant Schaadt[2]; 4. 2K-Kody Kaiser[4]; 5. 25B-Chevy Boyer[7]; 6. 18R-Brianna Rhoades[6]; 7. 98K-Kevin Tabor[5]; 8. 49-Jarrett Rogers[8]; 9. 11-Shawn Mahaffey[9]

Race 190 - D Feature 8 (10 Laps): 1. 07Z-Zak Gorski[3]; 2. 14E-Mariah Ede[8]; 3. 00G-Brandon Oldham[1]; 4. 28H-Chelby Hinton[7]; 5. 3T-Trevor McIntire[5]; 6. 85-Adam Barr[2]; 7. 33X-Evan Harvey[4]; 8. 51X-Joshua Huish[9]

C-Features (Top 2 transfer to corresponding B-Feature)

Race 191 - C Feature 1 (10 Laps): 1. 63-Trey Burke[2]; 2. 41-Logan Rumsey[11]; 3. 11X-Brent Crews[4]; 4. 77E-Cole Esgar[1]; 5. 1F-Gray Leadbetter[5]; 6. 66J-Holden Jennings[3]; 7. 12J-Colton James[13]; 8. 6E-Shawn Holt[6]; 9. 1R-Brady Ross[7]; 10. 10L-Patrick Lundy[9]; 11. 22T-Thomas Byford[12]; 12. 6T-Robert Tidabach[10]; 13. 2J-Jake Galusha[8]; 14. 17H-Robert Harbert[14]

Race 192 - C Feature 2 (10 Laps): 1. 24S-Colby Sokol[1]; 2. 57T-Kyle Thompson[2]; 3. 9-Chase Randall[3]; 4. 7U-Kyle Jones[6]; 5. 00-Daniel Shaffer[8]; 6. 98M-Derrick McBride[7]; 7. 79-Ron Dennis[10]; 8. 96-Jayson Campbell[5]; 9. 20S-Shon Deskins[4]; 10. 20K-Jimmy Keeney[9]; 11. 3W-John Kilmer[12]; 12. 67-JJ Loss[11]; 13. 1M-Kevin Morris[13]; 14. 110-Karter Battarbee[14]

Race 193 - C Feature 3 (10 Laps): 1. G5-Gunnar Setser[5]; 2. 74-Xavier Doney[11]; 3. 71H-Mason Hannagan[8]; 4. 37H-Ryan Holden[9]; 5. 15M-Darrius Myers[7]; 6. 5B-Thad Bennett[3]; 7. 18-Steve Finn[6]; 8. 5-Bradley Huish[2]; 9. 76-Mason Caswell[4]; 10. 3F-Carson Kvapil[10]; 11. 55K-Dylan Kaufman[1]; 12. 88R-Ryder Laplante[12]; 13. 17-Joshua Rogers[13]; 14. 14W-Bobby Wofford Jr[14]

Race 194 - C Feature 4 (10 Laps): 1. 93J-Jacob Lucas[2]; 2. 17L-Lonnie Fraley[1]; 3. 22Y-Jesse Pate[12]; 4. 28C-Austin Ullstrom[3]; 5. 15-Dylan Schaadt[4]; 6. 95M-Jared McIntyre[9]; 7. 19-Justin Robison[11]; 8. 23J-Cody Lair[5]; 9. 15K-Kendall Battarbee[8]; 10. 43-Cale Crawford[6]; 11. 83-Coltin Strickland[10]; 12. 12D-Jeffrey Abbey[7]; 13. 4D-Brent Shoemaker[13]; 14. 07-Kolton Gariss[14]

Race 195 - C Feature 5 (10 Laps): 1. 24-Tristan Ullstrom[1]; 2. 7X-Skylar Hunter[3]; 3. 16-Seth Shebester[2]; 4. 15X-Chris Robinson[7]; 5. 1H-Connor Lee[8]; 6. 3K-Kris Carroll[11]; 7. 92-Justin Simpson[5]; 8. 13P-Tyler Edwards[10]; 9. 57P-Peter Walker[9]; 10. 2B-Travis Sullivan[12]; 11. 95-Paige Moss[14]; 12. 2C-Cade Lewis[13]; 13. 88G-Garrett Hulsey[4]; 14. 1K-Kortland Stephens[6]

Race 196 - C Feature 6 (10 Laps): 1. 20A-Austin Quick[1]; 2. 10K-Koda Oller[4]; 3. 08B-Bobby McIntosh[6]; 4. 74T-TJ Thompson[3]; 5. 35-Logan Calderwood[8]; 6. 97-Scotty Milan[10]; 7. 17J-Jacob Johnston[14]; 8. 18S-Aidan Salisbury[9]; 9. 36B-Brady Bacon[13]; 10. 84-Dave Nicholson[11]; 11. 113-Marcos Mendez[7]; 12. 69-Blake Lamb[5]; 13. 13C-Chad Stephens[12]; 14. 25-Maverick Elkins[2]

Race 197 - C Feature 7 (10 Laps): 1. 78-Ethan Ayars[1]; 2. 23-Alec Quiggle[6]; 3. 32X-Jaxon Bishop[8]; 4. 2X-Deaven Bolton[5]; 5. 25X-Chance Damron[7]; 6. 22M-Sammy Mcnabb[13]; 7. 88C-Dominic Carter[14]; 8. 11M-Kayla Martin[10]; 9. 951-Jimmy Wells[12]; 10. 7B-Ben Houtz[9]; 11. 321-Chad Winfrey[4]; 12. 18X-Josh Shantz[2]; 13. 34-KJ Snow[3]; 14. 81M-Jackson McClain[11]

Race 198 - C Feature 8 (10 Laps): 1. 7K-Mason Keefer[1]; 2. 2F-Jadyn Friesen[5]; 3. 93R-Raleigh Shepherd[12]; 4. 26-Corbin Rueschenberg[4]; 5. 5X-Reece Shelton[8]; 6. 14E-Mariah Ede[14]; 7. 45-Jacob Campbell[2]; 8. 17E-Kaylee Esgar[6]; 9. 07Z-Zak Gorski[13]; 10. 40G-Jason Gariss[3]; 11. 131-Dusty Young[9]; 12. 51M-Caleb Martin[7]; 13. 51-Jace McIntosh[10]; 14. 17M-Blake Mahoney[11]

Qualifiers (Top 16 in combine Heat and Qualifier passing points advance to the A-Feature)

Race 213 - Qualifier 1 (10 Laps): 1. 15D-Mason Daugherty[3]; 2. 111-Brenham Crouch[2]; 3. 39-Russ Disinger[5]; 4. 1B-Bryant Wiedeman[11]; 5. 8G-Michael Faccinto[4]; 6. 36A-Chris Andrews[10]; 7. 144-Damon Paul[9]; 8. 8R-Ryker Pace[14]; 9. 33W-Rece Wommack[13]; 10. 22R-Rees Moran[8]; 11. 36-Tuesday Calderwood[1]; 12. 33-Justin Patocka[6]; 13. 10-Brock Berreth[7]; 14. 3S-Will Scribner[12]

Race 214 - Qualifier 2 (10 Laps): 1. 56-Jace Park[2]; 2. 01W-Weldon Buford[3]; 3. 99X-Kayleb Bolton[6]; 4. 7-Aidan Borden[4]; 5. 5T-Ryan Timms[5]; 6. 42H-Bob Hentschel[8]; 7. 66X-Broedy Graham[10]; 8. 71K-Daison Pursley[14]; 9. 5J-Tyler Walton[9]; 10. 222-Jarret Hjorth[7]; 11. 11C-Darren Brown[13]; 12. 82-Adyn Schmidt[1]; 13. 4S-Spencer Hill[12]; 14. 3R-Hunter Rhoades[11]

Race 215 - Qualifier 3 (10 Laps): 1. 14-TJ Smith[4]; 2. 33C-Chase Cabre[3]; 3. 36T-Ty Hulsey[8]; 4. 20W-Shawn Wicker[9]; 5. 24J-RJ Johnson[2]; 6. 7D-Jase Randolph[10]; 7. 78J-Joe Askew[1]; 8. 9B-Brad Sutton[13]; 9. 12C-Chase Spicola[11]; 10. 44C-Cody Price[6]; 11. 17X-Baron Silva[12]; 12. 28P-Hunter Fischer[5]; 13. 81D-Blake Daniels[14]; 14. 78B-Brody Wake[7]

Race 216 - Qualifier 4 (10 Laps): 1. 4X-Tyler Courtney[5]; 2. 73-Jason McDougal[2]; 3. 1V-Johnny Boland[6]; 4. 82S-Austin Saunders[7]; 5. 6W-Colin White[3]; 6. 20J-Joey Jarowicz Jr[4]; 7. 2T-Brandon Boggs[13]; 8. 88J-Joey Amantea[14]; 9. 59M-Brody Mclaughlin[8]; 10. 851-Brian Beasley[12]; 11. R7-Brenden Bright[1]; 12. 77S-Robbie Smith[9]; 13. 14R-Jake Nail[10]; 14. 2P-Chase Porter[11]

Race 217 - Qualifier 5 (10 Laps): 1. 21X-Christopher Bell[2]; 2. 11B-Kaylee Bryson[1]; 3. 20-Alex Bright[4]; 4. 57-Isaiah Garcia[5]; 5. 7N-Darin Naida[7]; 6. 1X-Jason Friesen[8]; 7. 5K-Gavan Boschele[9]; 8. 151-Joe B Miller[14]; 9. 71E-Caden Englehart[13]; 10. 7M-Brittain O'Neal[12]; 11. 08K-Ethan Mitchell[11]; 12. 05-Joshua Spatola[10]; 13. 41H-Colton Hardy[6]; 14. 11G-Avery Goodman[3]

Race 218 - Qualifier 6 (10 Laps): 1. 41C-Brian Carber[5]; 2. 3E-Ethan Wicker[3]; 3. 22-Curtis Jones[11]; 4. 21K-Thomas Kunsman[10]; 5. 9M-Keith McIntyre Jr[1]; 6. 55-Trevor Cline[2]; 7. 8P-Caleb Pence[8]; 8. 2D-Kyle Amerson[4]; 9. 21-Caleb Stelzig[6]; 10. 52-Cameron La Rose[13]; 11. 21E-Eli Harris[12]; 12. 08-Cannon McIntosh[7]; 13. 888-Hank Davis[14]; 14. 7S-Kaden Smith[9]

Race 219 - Qualifier 7 (10 Laps): 1. 23M-Kenny Miller III[3]; 2. 54-Trey Gropp[6]; 3. 44P-Aiden Purdue[4]; 4. 83V-Tim Vaught[10]; 5. 21S-Kobe Simpson[12]; 6. 22X-Daniel Robinson[2]; 7. 4F-Abby Hohlbein[11]; 8. 81-Frank Flud[7]; 9. 88-Austin Torgerson[13]; 10. 02-Ashton Torgerson[8]; 11. 3L-Jimmy Leal[9]; 12. 58-David Beasley[5]; 13. 38-Karson Battarbee[1]; 14. 20X-Steven Curbow[14]

Race 220 - Qualifier 8 (10 Laps): 1. 17B-Quinton Benson[1]; 2. 47K-Cory Kelley[4]; 3. 21H-Kameron Key[2]; 4. 24T-Glenn James Bratti II[6]; 5. 1-Justin Zimmerman[3]; 6. 11A-Jayton Brown[8]; 7. 20M-Grady Mercer[7]; 8. 47-Austin Helt[9]; 9. 14C-Dustin Cormany[10]; 10. 3-Jesse Maurer[14]; 11. 36P-John Pate[5]; 12. 29B-David Jacobs[12]; 13. 4B-Brandt Twitty[11]; 14. 74B-Brandon Anderson[13]

B-Features (Top 2 advance to the LCQ)

Race 250 - B Feature 1 (12 Laps): 1. 1B-Bryant Wiedeman[1]; 2. 24T-Glenn James Bratti II[3]; 3. 5T-Ryan Timms[4]; 4. 22X-Daniel Robinson[5]; 5. 88-Austin Torgerson[7]; 6. 41-Logan Rumsey[14]; 7. 11C-Darren Brown[9]; 8. 63-Trey Burke[13]; 9. 9B-Brad Sutton[6]; 10. 10-Brock Berreth[11]; 11. 21E-Eli Harris[10]; 12. 78B-Brody Wake[12]; 13. 73-Jason McDougal[2]; 14. 52-Cameron La Rose[8]

Race 251 - B Feature 2 (12 Laps): 1. 17B-Quinton Benson[1]; 2. 1V-Johnny Boland[2]; 3. 24J-RJ Johnson[4]; 4. 5K-Gavan Boschele[6]; 5. 4F-Abby Hohlbein[5]; 6. 3-Jesse Maurer[8]; 7. 47-Austin Helt[7]; 8. 41H-Colton Hardy[11]; 9. 3R-Hunter Rhoades[12]; 10. 24S-Colby Sokol[13]; 11. 58-David Beasley[10]; 12. 17X-Baron Silva[9]; 13. 57-Isaiah Garcia[3]; 14. 57T-Kyle Thompson[14]

Race 252 - B Feature 3 (12 Laps): 1. 111-Brenham Crouch[1]; 2. 81-Frank Flud[7]; 3. 66X-Broedy Graham[5]; 4. 2D-Kyle Amerson[6]; 5. 2T-Brandon Boggs[4]; 6. 20J-Joey Jarowicz Jr[3]; 7. 81D-Blake Daniels[11]; 8. 33-Justin Patocka[10]; 9. 36P-John Pate[9]; 10. 851-Brian Beasley[8]; 11. 74-Xavier Doney[14]; 12. 8G-Michael Faccinto[2]; 13. 888-Hank Davis[12]; 14. G5-Gunnar Setser[13]

Race 253 - B Feature 4 (12 Laps): 1. 7-Aidan Borden[1]; 2. 20W-Shawn Wicker[2]; 3. 7N-Darin Naida[3]; 4. 8R-Ryker Pace[5]; 5. 42H-Bob Hentschel[4]; 6. 08-Cannon McIntosh[10]; 7. 8P-Caleb Pence[6]; 8. 17L-Lonnie Fraley[14]; 9. 7M-Brittain O'Neal[8]; 10. 12C-Chase Spicola[7]; 11. 36-Tuesday Calderwood[9]; 12. 14R-Jake Nail[11]; 13. 93J-Jacob Lucas[13]; 14. 7S-Kaden Smith[12]

Race 254 - B Feature 5 (12 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman[1]; 2. 36A-Chris Andrews[3]; 3. 71K-Daison Pursley[5]; 4. 11B-Kaylee Bryson[2]; 5. R7-Brenden Bright[9]; 6. 78J-Joe Askew[6]; 7. 14C-Dustin Cormany[7]; 8. 1X-Jason Friesen[4]; 9. 38-Karson Battarbee[11]; 10. 7X-Skylar Hunter[14]; 11. 222-Jarret Hjorth[8]; 12. 05-Joshua Spatola[10]; 13. 24-Tristan Ullstrom[13]; 14. 3S-Will Scribner[12]

Race 255 - B Feature 6 (12 Laps): 1. 83V-Tim Vaught[1]; 2. 21S-Kobe Simpson[2]; 3. 21-Caleb Stelzig[7]; 4. 4S-Spencer Hill[11]; 5. 44C-Cody Price[8]; 6. 20A-Austin Quick[13]; 7. 6W-Colin White[3]; 8. 82-Adyn Schmidt[10]; 9. 9M-Keith McIntyre Jr[4]; 10. 2P-Chase Porter[12]; 11. 88J-Joey Amantea[5]; 12. 10K-Koda Oller[14]; 13. 20M-Grady Mercer[6]; 14. 3L-Jimmy Leal[9]

Race 256 - B Feature 7 (12 Laps): 1. 39-Russ Disinger[1]; 2. 21H-Kameron Key[2]; 3. 77S-Robbie Smith[10]; 4. 23-Alec Quiggle[14]; 5. 22R-Rees Moran[8]; 6. 144-Damon Paul[5]; 7. 74B-Brandon Anderson[12]; 8. 1-Justin Zimmerman[3]; 9. 11G-Avery Goodman[11]; 10. 33W-Rece Wommack[6]; 11. 5J-Tyler Walton[7]; 12. 08K-Ethan Mitchell[9]; 13. 78-Ethan Ayars[13]; 14. 11A-Jayton Brown[4]

Race 257 - B Feature 8 (12 Laps): 1. 99X-Kayleb Bolton[1]; 2. 82S-Austin Saunders[2]; 3. 7D-Jase Randolph[3]; 4. 55-Trevor Cline[4]; 5. 71E-Caden Englehart[6]; 6. 151-Joe B Miller[5]; 7. 2F-Jadyn Friesen[14]; 8. 29B-David Jacobs[10]; 9. 28P-Hunter Fischer[9]; 10. 02-Ashton Torgerson[8]; 11. 59M-Brody Mclaughlin[7]; 12. 7K-Mason Keefer[13]; 13. 4B-Brandt Twitty[11]; 14. 20X-Steven Curbow[12]

LCQ (Top 8 advance to the A-Feature)

Race 285 - LCQ (12 Laps): 1. 17B-Quinton Benson[2]; 2. 1B-Bryant Wiedeman[1]; 3. 83V-Tim Vaught[4]; 4. 99X-Kayleb Bolton[6]; 5. 21H-Kameron Key[10]; 6. 111-Brenham Crouch[3]; 7. 21K-Thomas Kunsman[5]; 8. 20W-Shawn Wicker[8]; 9. 24T-Glenn James Bratti II[12]; 10. 82S-Austin Saunders[13]; 11. 21S-Kobe Simpson[11]; 12. 39-Russ Disinger[7]; 13. 1V-Johnny Boland[9]; 14. 81-Frank Flud[14]; 15. 36A-Chris Andrews[15]; 16. 7-Aidan Borden[16]

A-Feature:

Race 290 - A Main (30 Laps): 1. 41C-Brian Carber[3]; 2. 21X-Christopher Bell[9]; 3. 14-TJ Smith[1]; 4. 23M-Kenny Miller III[5]; 5. 15D-Mason Daugherty[4]; 6. 33C-Chase Cabre[12]; 7. 56-Jace Park[7]; 8. 44P-Aiden Purdue[16]; 9. 21K-Thomas Kunsman[23]; 10. 4X-Tyler Courtney[2]; 11. 21H-Kameron Key[21]; 12. 83V-Tim Vaught[19]; 13. 99X-Kayleb Bolton[20]; 14. 47K-Cory Kelley[6]; 15. 54-Trey Gropp[10]; 16. 111-Brenham Crouch[22]; 17. 22-Curtis Jones[8]; 18. 36T-Ty Hulsey[14]; 19. 1B-Bryant Wiedeman[18]; 20. 3E-Ethan Wicker[13]; 21. 20W-Shawn Wicker[24]; 22. 17B-Quinton Benson[17]; 23. 20-Alex Bright[15]; 24. 01W-Weldon Buford[11]

Restricted A-Class

Heat Races (Top 60 in passing points from Heat Races advance to 5 Qualifying Races)

Race 33 (8 Laps): 1. 8K-Tyler Kuykendall[1]; 2. 7J-JW Henderson[4]; 3. 11K-Kaley Mahaffey[3]; 4. 45-Megan Thomas[6]; 5. 63X-Jack Thomas[5]; 6. 78H-Haley Constance[7]; 7. 77T-Hailey Taylor[2]; 8. 27-Kaden Weger[8]

Race 34 (8 Laps): 1. 10T-Talin Turner[3]; 2. 29-Levi Kuntz[2]; 3. 87-Baron Silva[5]; 4. 87S-Collin Shain[4]; 5. 95E-Eli Adams[6]; 6. 77K-Kyle Fernandez[1]; 7. 9D-Degan Lelsz[8]; 8. 7T-Quinn Thurein[7]

Race 35 (8 Laps): 1. 10S-Scout Spraggins[1]; 2. 11-Caden McCreary[8]; 3. 78B-Brody Wake[3]; 4. 8J-Tanner Johnson[5]; 5. 8C-Cody Berkenmeier[4]; 6. 99-Dillon Hollaway[6]; 7. 23-Bailee Spitulski[2]; 8. 74N-Natalie Doney[7]

Race 36 (8 Laps): 1. 05R-Brandon Riveira[3]; 2. 2A-Austin Wood[7]; 3. 26-Corbin Rueschenberg[2]; 4. 1B-Brian Bennett[6]; 5. 20B-Chase Bolf[1]; 6. 52-Hayden Mabe[5]; 7. 21Z-Keira Zylstra[4]; 8. 21-Rayce Lockman[8]

Race 37 (8 Laps): 1. 83-Brant Woods[1]; 2. 88C-Dominic Carter[7]; 3. 13J-Dalton Parreira[4]; 4. 4-Teagan Moles[3]; 5. 84-Dalten Maust[2]; 6. 7A-Aaron Jesina[8]; 7. 12-Carson Bolden[5]; 8. 15V-Cole Vanderheiden[6]

Race 38 (8 Laps): 1. 3Z-Trey Zorn[5]; 2. 88G-Grant Schaadt[3]; 3. 25S-Justis Sokol[7]; 4. 33-Jett Nunley[1]; 5. 19-Kaden Trotter[4]; 6. 20Q-Brecken Reese[8]; 7. 91-Austin Lewis[2]; 8. 11H-Nicholas Harris[6]

Race 39 (8 Laps): 1. 77-Cooper Sullivan[1]; 2. 2M-Shawn Marquez Jr[8]; 3. 1K-Kortland Stephens[2]; 4. 83K-Colin Kirby[7]; 5. 71K-Gunnar Setser[3]; 6. 78-Ethan Ayars[6]; 7. 31B-Braxton Weger[5]; 8. 4S-Aubrey Jo Sappington[4]

Race 40 (8 Laps): 1. 66X-Broedy Graham[1]; 2. 63-Colton Key[3]; 3. 29R-Ryder Laplante[5]; 4. 59-Damon Heck[2]; 5. 17S-Brody Strong[4]; 6. 35-Gaige Weldon[7]; 7. 36-Tuesday Calderwood[8]; 8. 55C-Chance Ullstrom[6]

Race 41 (8 Laps): 1. 2-Taylor Mayhew[2]; 2. 72-Kayden Cole[5]; 3. 66-Jayden Clay[4]; 4. 9-Abigayle Lett[3]; 5. 5C-Cooper Miller[8]; 6. 36W-Meelah Watson[7]; 7. 8-Jase Blevins[6]; 8. 23S-Grayson Simmons[1]

Race 42 (8 Laps): 1. 13-Elijah Gile[3]; 2. 55-Jett Barnes[5]; 3. 2B-Garrett Benson[2]; 4. 44T-Trevin Littleton[6]; 5. 14X-Braxston Wilson[8]; 6. 24-Ryder Wells[7]; 7. 13C-William Conner[4]; 8. 5-Gabe Hockett[1]

Race 43 (8 Laps): 1. 71-Jaxton Wiggs[4]; 2. 5A-Ava Gropp[1]; 3. 122-Lane Warner[5]; 4. 46-Cale McGee[7]; 5. 15-Brody Brown[2]; 6. 7-Garyn Howard[3]; 7. E53-Evan Cundell[6]

Qualifiers (Top 16 in combined Heat and Qualifiers passing points advance to the A-Feature)

Race 221 - Qualifier 1 (10 Laps): 1. 55-Jett Barnes[2]; 2. 11-Caden McCreary[4]; 3. 45-Megan Thomas[7]; 4. 2M-Shawn Marquez Jr[3]; 5. 11K-Kaley Mahaffey[8]; 6. 8C-Cody Berkenmeier[11]; 7. 59-Damon Heck[10]; 8. 8J-Tanner Johnson[9]; 9. 36W-Meelah Watson[12]; 10. 46-Cale McGee[6]; 11. 63-Colton Key[5]; 12. 10S-Scout Spraggins[1]

Race 222 - Qualifier 2 (10 Laps): 1. 25S-Justis Sokol[2]; 2. 83-Brant Woods[1]; 3. 3Z-Trey Zorn[4]; 4. 1B-Brian Bennett[7]; 5. 87-Baron Silva[5]; 6. 24-Ryder Wells[12]; 7. 19-Kaden Trotter[11]; 8. 7A-Aaron Jesina[10]; 9. 10T-Talin Turner[3]; 10. 78B-Brody Wake[8]; 11. 87S-Collin Shain[9]; 12. 29-Levi Kuntz[6]

Race 223 - Qualifier 3 (10 Laps): 1. 77-Cooper Sullivan[1]; 2. 2A-Austin Wood[4]; 3. 2-Taylor Mayhew[2]; 4. 05R-Brandon Riveira[3]; 5. 44T-Trevin Littleton[5]; 6. 26-Corbin Rueschenberg[8]; 7. 4-Teagan Moles[7]; 8. 20Q-Brecken Reese[10]; 9. 71K-Gunnar Setser[11]; 10. 5A-Ava Gropp[6]; 11. 17S-Brody Strong[9]; 12. 29R-Ryder Laplante[12]

Race 224 - Qualifier 4 (10 Laps): 1. 66X-Broedy Graham[1]; 2. 13J-Dalton Parreira[6]; 3. 88C-Dominic Carter[4]; 4. 13-Elijah Gile[3]; 5. 7J-JW Henderson[2]; 6. 122-Lane Warner[5]; 7. 5C-Cooper Miller[7]; 8. 78H-Haley Constance[11]; 9. 1K-Kortland Stephens[8]; 10. 9-Abigayle Lett[9]; 11. 33-Jett Nunley[10]; 12. 84-Dalten Maust[12]

Race 225 - Qualifier 5 (10 Laps): 1. 71-Jaxton Wiggs[4]; 2. 8K-Tyler Kuykendall[2]; 3. 83K-Colin Kirby[5]; 4. 72-Kayden Cole[3]; 5. 14X-Braxston Wilson[7]; 6. 95E-Eli Adams[9]; 7. 35-Gaige Weldon[11]; 8. 66-Jayden Clay[6]; 9. 2B-Garrett Benson[8]; 10. 15-Brody Brown[12]; 11. 88G-Grant Schaadt[1]; 12. 63X-Jack Thomas[10]

B-Features (Top 3 advance to the LCQ)

Race 278 - B Feature 1 (12 Laps): 1. 05R-Brandon Riveira[1]; 2. 14X-Braxston Wilson[2]; 3. 5C-Cooper Miller[4]; 4. 122-Lane Warner[3]; 5. 63X-Jack Thomas[8]; 6. 77T-Hailey Taylor[11]; 7. 4-Teagan Moles[5]; 8. 36-Tuesday Calderwood[9]; 9. 12-Carson Bolden[10]; 10. 11H-Nicholas Harris[12]; 11. 5A-Ava Gropp[6]; 12. 29R-Ryder Laplante[7]

Race 279 - B Feature 2 (12 Laps): 1. 13-Elijah Gile[1]; 2. 95E-Eli Adams[3]; 3. 36W-Meelah Watson[5]; 4. 8J-Tanner Johnson[4]; 5. 87-Baron Silva[2]; 6. 78-Ethan Ayars[9]; 7. 78B-Brody Wake[6]; 8. 23-Bailee Spitulski[11]; 9. 31B-Braxton Weger[10]; 10. 84-Dalten Maust[8]; 11. 29-Levi Kuntz[7]; 12. 55C-Chance Ullstrom[12]

Race 280 - B Feature 3 (12 Laps): 1. 72-Kayden Cole[1]; 2. 24-Ryder Wells[2]; 3. 59-Damon Heck[3]; 4. 63-Colton Key[6]; 5. 21Z-Keira Zylstra[10]; 6. 1K-Kortland Stephens[5]; 7. 66-Jayden Clay[4]; 8. 10S-Scout Spraggins[7]; 9. 20B-Chase Bolf[8]; 10. 7-Garyn Howard[9]; 11. 91-Austin Lewis[11]; 12. 23S-Grayson Simmons[12]

Race 281 - B Feature 4 (12 Laps): 1. 1B-Brian Bennett[1]; 2. 2B-Garrett Benson[5]; 3. 7A-Aaron Jesina[4]; 4. 44T-Trevin Littleton[2]; 5. 87S-Collin Shain[7]; 6. 7T-Quinn Thurein[11]; 7. 19-Kaden Trotter[3]; 8. 13C-William Conner[10]; 9. 15-Brody Brown[6]; 10. 99-Dillon Hollaway[8]; 11. 77K-Kyle Fernandez[9]; 12. 5-Gabe Hockett[12]

Race 282 - B Feature 5 (12 Laps): 1. 11K-Kaley Mahaffey[1]; 2. 8C-Cody Berkenmeier[2]; 3. 35-Gaige Weldon[3]; 4. 27-Kaden Weger[10]; 5. 52-Hayden Mabe[8]; 6. 9-Abigayle Lett[6]; 7. 33-Jett Nunley[7]; 8. 74N-Natalie Doney[11]; 9. 8-Jase Blevins[9]; 10. 46-Cale McGee[5]; 11. 4S-Aubrey Jo Sappington[12]; 12. 20Q-Brecken Reese[4]

Race 283 - B Feature 6 (12 Laps): 1. 7J-JW Henderson[1]; 2. 10T-Talin Turner[3]; 3. 26-Corbin Rueschenberg[2]; 4. 71K-Gunnar Setser[5]; 5. 88G-Grant Schaadt[6]; 6. 78H-Haley Constance[4]; 7. 9D-Degan Lelsz[8]; 8. 17S-Brody Strong[7]; 9. 15V-Cole Vanderheiden[11]; 10. E53-Evan Cundell[9]; 11. 21-Rayce Lockman[10]

LCQ (Top 8 advance to the A-Feature)

Race 287 - LCQ (12 Laps): 1. 05R-Brandon Riveira[1]; 2. 13-Elijah Gile[2]; 3. 72-Kayden Cole[3]; 4. 95E-Eli Adams[10]; 5. 26-Corbin Rueschenberg[13]; 6. 1B-Brian Bennett[4]; 7. 2B-Garrett Benson[12]; 8. 24-Ryder Wells[8]; 9. 7J-JW Henderson[6]; 10. 35-Gaige Weldon[15]; 11. 59-Damon Heck[14]; 12. 5C-Cooper Miller[16]; 13. 8C-Cody Berkenmeier[9]; 14. 11K-Kaley Mahaffey[5]; 15. 7A-Aaron Jesina[17]; 16. 14X-Braxston Wilson[7]; 17. 36W-Meelah Watson[18]; 18. 10T-Talin Turner[11]

A-Feature:

Race 293 - A Main (25 Laps): 1. 71-Jaxton Wiggs[1]; 2. 2A-Austin Wood[3]; 3. 11-Caden McCreary[2]; 4. 55-Jett Barnes[4]; 5. 88C-Dominic Carter[7]; 6. 77-Cooper Sullivan[9]; 7. 83K-Colin Kirby[15]; 8. 3Z-Trey Zorn[6]; 9. 26-Corbin Rueschenberg[21]; 10. 45-Megan Thomas[11]; 11. 25S-Justis Sokol[5]; 12. 13-Elijah Gile[18]; 13. 95E-Eli Adams[20]; 14. 2M-Shawn Marquez Jr[14]; 15. 8K-Tyler Kuykendall[12]; 16. 2B-Garrett Benson[23]; 17. 2-Taylor Mayhew[16]; 18. 1B-Brian Bennett[22]; 19. 24-Ryder Wells[24]; 20. 66X-Broedy Graham[10]; 21. 72-Kayden Cole[19]; 22. 05R-Brandon Riveira[17]; 23. 13J-Dalton Parreira[8]; 24. 83-Brant Woods[13]

Junior Sprints

Heat Races (All cars to 6 Qualifying Races)

Race 132 - Heat 1 (8 Laps): 1. 0-Lathe Griggs[4]; 2. 15-KayDee Howard[2]; 3. 19A-Ayla Morefield[7]; 4. 22-Hank Soares[8]; 5. 14-Jayce Caldwell[6]; 6. 4-Hayden Alberson[1]; 7. 20K-Skyler Keeney[5]; 8. 10C-Charmayne Cary[3]

Race 133 - Heat 2 (8 Laps): 1. 77K-Kyle Fernandez[2]; 2. 55X-Lucas Mauldin[7]; 3. 43-Parker Perry[5]; 4. 23-Mason Nester[1]; 5. 22M-Brody McClelland[6]; 6. 21H-Levi Hinck[4]; 7. 1K-Kolette Dicero[3]; 8. 88K-Bryce Kujath[8]

Race 134 - Heat 3 (8 Laps): 1. 87-Collin Shain[2]; 2. 5E-Eli Holden[4]; 3. 8J-JJ Williams[1]; 4. 700-Braydon Jacobs[6]; 5. 5V-Vito Cancilla[7]; 6. 87C-Callan Hill[3]; 7. 66-Blayden Graham[5]; 8. 70-Micah Becker[8]

Race 135 - Heat 4 (8 Laps): 1. 33-Jett Nunley[2]; 2. 5K-Kellan Harper[1]; 3. 95-Nathan Ward[5]; 4. 29-Grayson Simmons[4]; 5. 14R-Jaxon Nail[6]; 6. 14G-Blake Pittman[7]; 7. 17C-Caleb Johannesen[3]; 8. 36-Rayce Reed[8]

Race 136 - Heat 5 (8 Laps): 1. 24C-Cale Lagroon[1]; 2. 31-Lincoln Smith[3]; 3. 2T-Tyler Crow[4]; 4. 39-Degan Lelsz[5]; 5. 5-Jace Thurein[2]; 6. 25-Jace Wren[6]; 7. 97-Cash Lacombe[7]; 8. 106-Dean Skrifvars[8]

Race 137 - Heat 6 (8 Laps): 1. 6S-Garrett Benson[2]; 2. 5L-Landon Jesina[1]; 3. 37Z-Jacob Zimmerman[3]; 4. 6-Brylee Kilmer[4]; 5. 69K-Kaden Rice[6]; 6. 14K-Kinser Bloomquist[5]; 7. 33J-Jaxson Sowers[7]

Race 138 - Heat 7 (8 Laps): 1. 84-Dalten Maust[4]; 2. 45F-Langston Fetty[1]; 3. 71-Drake Martin[5]; 4. P24-Aiden Howard[2]; 5. 48-Jaxon Trout[7]; 6. 3-Blake Winkler[6]; 7. 7-Garyn Howard[3]

Race 139 - Heat 8 (8 Laps): 1. 36X-Carter Sauer[1]; 2. 2C-Lucas Conner[2]; 3. 57R-Aiden Robinson[3]; 4. 25S-Cruz Stanfill[5]; 5. 36R-Bobby Reed[6]; 6. 12-Kinzlie Riley[4]; 7. 71C-Noah Chitwood[7]

Qualifiers (Top 12 in combined Heat and Qualifier passing points advance to the A-Feature)

Race 207 - Qualifier 1 (10 Laps): 1. 31-Lincoln Smith[2]; 2. 55X-Lucas Mauldin[4]; 3. 33-Jett Nunley[3]; 4. 6-Brylee Kilmer[6]; 5. 3-Blake Winkler[8]; 6. 5L-Landon Jesina[1]; 7. P24-Aiden Howard[7]; 8. 57R-Aiden Robinson[5]; 9. 36-Rayce Reed[11]; 10. 17C-Caleb Johannesen[10]; 11. 33J-Jaxson Sowers[9]

Race 208 - Qualifier 2 (10 Laps): 1. 43-Parker Perry[2]; 2. 0-Lathe Griggs[4]; 3. 6S-Garrett Benson[3]; 4. 45F-Langston Fetty[1]; 5. 39-Degan Lelsz[5]; 6. 88K-Bryce Kujath[10]; 7. 14K-Kinser Bloomquist[8]; 8. 23-Mason Nester[7]; 9. 71C-Noah Chitwood[9]; 10. 14-Jayce Caldwell[6]

Race 209 - Qualifier 3 (10 Laps): 1. 2T-Tyler Crow[1]; 2. 84-Dalten Maust[4]; 3. 22M-Brody McClelland[6]; 4. 95-Nathan Ward[2]; 5. 5E-Eli Holden[3]; 6. 70-Micah Becker[8]; 7. 25S-Cruz Stanfill[5]; 8. 4-Hayden Alberson[9]; 9. 48-Jaxon Trout[7]; 10. 21H-Levi Hinck[10]

Race 210 - Qualifier 4 (10 Laps): 1. 24C-Cale Lagroon[3]; 2. 8J-JJ Williams[5]; 3. 700-Braydon Jacobs[1]; 4. 19A-Ayla Morefield[4]; 5. 14G-Blake Pittman[7]; 6. 20K-Skyler Keeney[9]; 7. 14R-Jaxon Nail[6]; 8. 15-KayDee Howard[2]; 9. 106-Dean Skrifvars[10]; 10. 12-Kinzlie Riley[8]

Race 211 - Qualifier 5 (10 Laps): 1. 5V-Vito Cancilla[5]; 2. 36X-Carter Sauer[3]; 3. 77K-Kyle Fernandez[4]; 4. 66-Blayden Graham[9]; 5. 69K-Kaden Rice[6]; 6. 5-Jace Thurein[7]; 7. 37Z-Jacob Zimmerman[1]; 8. 2C-Lucas Conner[2]; 9. 87C-Callan Hill[8]; 10. 10C-Charmayne Cary[10]

Race 212 - Qualifier 6 (10 Laps): 1. 87-Collin Shain[4]; 2. 29-Grayson Simmons[5]; 3. 5K-Kellan Harper[2]; 4. 7-Garyn Howard[10]; 5. 97-Cash Lacombe[8]; 6. 1K-Kolette Dicero[9]; 7. 25-Jace Wren[7]; 8. 71-Drake Martin[1]; 9. 36R-Bobby Reed[6]; 10. 22-Hank Soares[3]

B-Features (Top 2 advance to the A-Feature)

Race 266 - B Feature 1 (10 Laps): 1. 2T-Tyler Crow[1]; 2. 5L-Landon Jesina[5]; 3. 22M-Brody McClelland[2]; 4. 88K-Bryce Kujath[6]; 5. 700-Braydon Jacobs[3]; 6. 37Z-Jacob Zimmerman[7]; 7. 39-Degan Lelsz[4]; 8. 70-Micah Becker[9]; 9. 57R-Aiden Robinson[8]; 10. 87C-Callan Hill[11]; 11. 33J-Jaxson Sowers[12]; 12. 12-Kinzlie Riley[10]; 13. 36R-Bobby Reed[13]

Race 267 - B Feature 2 (10 Laps): 1. 5K-Kellan Harper[2]; 2. 8J-JJ Williams[1]; 3. 6-Brylee Kilmer[3]; 4. 69K-Kaden Rice[4]; 5. 7-Garyn Howard[6]; 6. 4-Hayden Alberson[10]; 7. 22-Hank Soares[9]; 8. 71C-Noah Chitwood[11]; 9. 1K-Kolette Dicero[8]; 10. 97-Cash Lacombe[5]; 11. 17C-Caleb Johannesen[12]; 12. 2C-Lucas Conner[7]

Race 268 - B Feature 3 (10 Laps): 1. 29-Grayson Simmons[1]; 2. 45F-Langston Fetty[3]; 3. 95-Nathan Ward[2]; 4. 23-Mason Nester[9]; 5. 20K-Skyler Keeney[6]; 6. 14K-Kinser Bloomquist[8]; 7. 3-Blake Winkler[4]; 8. 48-Jaxon Trout[10]; 9. 10C-Charmayne Cary[12]; 10. 106-Dean Skrifvars[11]; 11. P24-Aiden Howard[7]; 12. 25S-Cruz Stanfill[5]

Race 269 - B Feature 4 (10 Laps): 1. 66-Blayden Graham[3]; 2. 5-Jace Thurein[5]; 3. 5E-Eli Holden[2]; 4. 15-KayDee Howard[6]; 5. 19A-Ayla Morefield[1]; 6. 25-Jace Wren[9]; 7. 71-Drake Martin[8]; 8. 14R-Jaxon Nail[7]; 9. 14-Jayce Caldwell[10]; 10. 21H-Levi Hinck[11]; 11. 14G-Blake Pittman[4]; 12. 36-Rayce Reed[12]

A-Feature:

Race 291 - A Main (20 Laps): 1. 55X-Lucas Mauldin[1]; 2. 6S-Garrett Benson[12]; 3. 31-Lincoln Smith[6]; 4. 77K-Kyle Fernandez[10]; 5. 0-Lathe Griggs[3]; 6. 5V-Vito Cancilla[7]; 7. 29-Grayson Simmons[15]; 8. 2T-Tyler Crow[13]; 9. 24C-Cale Lagroon[5]; 10. 84-Dalten Maust[4]; 11. 5L-Landon Jesina[17]; 12. 45F-Langston Fetty[19]; 13. 66-Blayden Graham[16]; 14. 33-Jett Nunley[11]; 15. 8J-JJ Williams[18]; 16. 5-Jace Thurein[20]; 17. 5K-Kellan Harper[14]; 18. 43-Parker Perry[8]; 19. 36X-Carter Sauer[9]; 20. 87-Collin Shain[2]

600cc Modifieds

Heat Races (Everyone moves into Qualifiers)

Race 66 (8 Laps): 1. 808-Chance Hillman[2]; 2. 99-Ryan Early[8]; 3. 6E-Don Erger[6]; 4. 0R-Reggie Rema[5]; 5. 18-Jeff Davis[1]; 6. 89-Jacob Dennett[9]; 7. 19-Charles Damron[3]; 8. 9K-Korbin Hand[7]; 9. 10C-Chris Cary[4]

Race 67 (8 Laps): 1. 7-Mason Keefer[1]; 2. 6-John Kilmer[4]; 3. 20-David Nix[3]; 4. 1-Chad Dugan[7]; 5. 44-Taylor Neilson[2]; 6. 78-Corey Davis[5]; 7. 21-Raymond Franklin[6]; 8. 99B-Brayden Early[8]

Race 68 (8 Laps): 1. 17-James Waters[1]; 2. 41-Ty Murray[2]; 3. 12-Matt Moore[7]; 4. 2-Collin Cota[5]; 5. 14-Ronnie Jones[6]; 6. 56-Frankie Bardaro[3]; 7. 74-Dave Rossburg[4]; 8. 71-Casey Korbel[8]

Qualifiers (Top 12 in combined passing points advance to the A-Feature)

Race 180 - Qualifier 1 (10 Laps): 1. 20-David Nix[1]; 2. 99-Ryan Early[4]; 3. 17-James Waters[2]; 4. 6-John Kilmer[3]; 5. 21-Raymond Franklin[7]; 6. 89-Jacob Dennett[6]; 7. 99B-Brayden Early[8]; 8. 14-Ronnie Jones[5]; 9. 71-Casey Korbel[9]

Race 181 - Qualifier 2 (10 Laps): 1. 0R-Reggie Rema[1]; 2. 1-Chad Dugan[2]; 3. 6E-Don Erger[3]; 4. 44-Taylor Neilson[5]; 5. 78-Corey Davis[6]; 6. 9K-Korbin Hand[8]; 7. 74-Dave Rossburg[7]; 8. 12-Matt Moore[4]

Race 182 - Qualifier 3 (10 Laps): 1. 7-Mason Keefer[3]; 2. 808-Chance Hillman[4]; 3. 56-Frankie Bardaro[6]; 4. 19-Charles Damron[7]; 5. 2-Collin Cota[1]; 6. 41-Ty Murray[2]; 7. 18-Jeff Davis[5]; 8. 10C-Chris Cary[8]

A-Feature