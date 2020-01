35th Lucas Oil Tulsa Shootout Down To The Final Run

Three days, 252 individual races, and 2,196 laps later, the stage is nearly set for the finale of the 35th annual Lucas Oil Tulsa Shootout. Looking at a run of 65 events on Saturday, the final day of competition will begin with Restricted A-Class B-Features.

A quick review of Friday's action, 90 rounds of competition through Heat Races, D-Features, C-Features, and Qualifiers yielded 84 different winners with Brenden Bright, Bryce Lucius, Gage Robb, Kris Carrol, Robbie Smith, and Tyler Walton coming out as the only drivers to earn a pair of wins on the day.

Racing resumes Saturday, January 4, 2020. The River Spirit Expo Center opens at 8:00 A.M. with racing on track at 9:00 A.M. (CT). Opening Ceremonies are slated for 6:00 P.M. (CT) with Last Chance Qualifiers and A-Features to follow.

The Running Order of events for the remainder of the weekend is as follows:

Saturday Schedule:

B Mains:

253-260: Restricted A Class (12 Laps: 8 - Top 2 from each Advance to LCQ)

Qualifying Races (10 Laps):

261-268: Outlaw Winged (8)

B Mains:

269-276: Stock Non-Wing (12 Laps: 8 - Top 2 from each Advance to LCQ)

277-284: Outlaw Non-Wing (12 Laps: 8 - Top 2 from each Advance to LCQ)

285-292: A Class Winged 12 Laps: (8 - Top 2 from each Advance to LCQ)

293-296: Junior Sprints (10 Laps: 4 - Top 2 from each Advance to A Main)

297-304: Outlaw Winged (12 Laps: 8 - Top 2 from each Advance to LCQ)

305-306: Mod 600 (12 Laps: 2 - Top 3 from each Advance to A Main)

Last Chance A Main Qualifiers (12 Laps):

307: Stock Non-Wing (Top 8 Advance to A Main)

308: Outlaw Non-Wing (Top 8 Advance to A Main)

309: Restricted A Class (Top 8 Advance to A Main)

310: A Class Winged (Top 8 Advance to A Main)

311: Outlaw Winged (Top 8 Advance to A Main)

Championship A Mains:

312: Stock Non-Wing (30 Laps)

313: Junior Sprints (20 Laps)

314: Outlaw Non-Wing (30 Laps)

315: Restricted A Class (25 Laps)

316: A Class Winged (30 Laps)

317: Mod 600 (20 Laps)

318: Outlaw Winged (55 Laps)

For fans making their way to Tulsa, weekday admission (January 1-3) is $15 per day with Saturday, January 4 at $20. Each day, youth 10 and under get in free with a paid adult. All seating is sold at the event. Each day begins at 9:00 A.M. (CT) with Saturday's Opening Ceremonies and final chase to the Golden Driller getting underway at 6:00 P.M. (CT).

For those not able to attend, every lap of action will be shown live on http://www.racinboys.com . Fans can purchase the entire week for $84.99 ($10 discount to On-Demand and ALL ACCESS members) or get their daily pick for $24.99.

The Lucas Oil Tulsa Shootout takes place at the Tulsa Expo Raceway, located inside the River Spirit Expo Center in Tulsa, Okla. More information on the event will be released as the event draws closer. All official rules, event information, and dates are online at http://www.tulsashootout. com . Fans can also follow the Tulsa Shootout at https://www.facebook.com/ TulsaShootout and on Twitter (@TulsaShootout)

Results

35th Lucas Oil Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

Combined Results from January 1-3, 2020

Outlaw*

Heat Races (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races)

Heat 1 (8 Laps): 1. 73C-Shawn Conde[3]; 2. 2B-Nathan Benson[6]; 3. 17M-Christian Bruno[1]; 4. 9M-Matt Moore[5]; 5. 1H-Connor Lee[7]; 6. 5R-Ryan Rocha[8]; 7. 2D-Jeffrey Abbey[9]; 8. 1X-Brent Crews[2]; 9. 41T-Chase Cabre[4]

Heat 2 (8 Laps): 1. 31M-Tres Mehler[1]; 2. 73T-Tanner Carrick[2]; 3. 144-Damon Paul[7]; 4. 14-Blake Battles[5]; 5. 91A-Alec Frisell[6]; 6. 10-Patrick Lundy[3]; 7. (DNS) 00-Tony Sinquefield; 8. (DQ) 16-Nicklas Bailey[4]

Heat 3 (8 Laps): 1. 61-Eli Bookout[3]; 2. 83C-Chance Crum[6]; 3. 74-Xavier Doney[5]; 4. 12-Corbin Gurley[1]; 5. 22M-Rees Moran[2]; 6. 28-Austin Ullstrom[7]; 7. Z78-Zach Drummond[8]; 8. 13H-Brad Hannum[4]; 9. (DNS) 9J-Jon Randall

Heat 4 (8 Laps): 1. 1J-Ben Worth[2]; 2. 10J-Blake Hahn[4]; 3. 1$-Kortland Stephens[8]; 4. 95X-Nicholas Fauci[1]; 5. 77A-Sage Bordenave[9]; 6. 50-David Mogle[5]; 7. 10E-Matt Ebarb[6]; 8. 99-Josh Ames[3]; 9. 21X-Tom Calico[7]

Heat 5 (8 Laps): 1. 32-Anton Hernandez[4]; 2. 25J-Delaney Jost[1]; 3. W46-Whit Knisley[5]; 4. 8B-Michael Bullock[7]; 5. 6T-Christopher Townsend[9]; 6. 93-Matt Carr[8]; 7. 413-Charles Corte[6]; 8. 73-Jason McDougal[3]; 9. 51F-Gary Taylor[2]

Heat 6 (8 Laps): 1. 3-Cole Roberts[2]; 2. 22L-Gage Laney[5]; 3. 33M-Ryan Mueller[1]; 4. 14R-Jake Nail[3]; 5. C2-Chase Porter[7]; 6. 76-Mason Caswell[4]; 7. 35X-Buddy Schweibinz[6]; 8. 18P-Caleb Pence[9]; 9. 37B-Blake Carrick[8]

Heat 7 (8 Laps): 1. 22-Curtis Jones[1]; 2. 42A-Emerson Axsom[6]; 3. 1F-Jason Friesen[3]; 4. 39-Russ Disinger[4]; 5. 1V-Johnny Boland[7]; 6. 14Q-Blaine Baxter[5]; 7. 9H-Kaden Holm[8]; 8. 43C-Cameron Willhite[2]; 9. 88C-Joshua Ullstrom[9]

Heat 8 (8 Laps): 1. 36K-Kris Carroll[1]; 2. 21K-Thomas Kunsman[7]; 3. 54-Trey Gropp[4]; 4. 8L-Brian Lunsford[5]; 5. 91S-Tyler Walton[2]; 6. 26-Jordan Feagle[8]; 7. 44E-Eric Ankiewicz Sr[6]; 8. 5X-Bradley Huish[3]; 9. 66-Jase Randolph[9]

Heat 9 (8 Laps): 1. 91-Jared Peterson[2]; 2. 17D-Angelina Dempsey[3]; 3. 131-Dusty Young[5]; 4. 01-Mitchel Moles[8]; 5. 80-Cody Caldwell[6]; 6. 7R-Andy Rein[7]; 7. 17-Robert Harbert[1]; 8. 122-Lane Warner[9]; 9. 17K-Kurt Stellhorn[4]

Heat 10 (8 Laps): 1. 7X-Kole Kirkman[2]; 2. 88G-Garrett Hulsey[6]; 3. 11A-Avery Goodman[5]; 4. 70-Dustin Dixon[4]; 5. 27W-Shawn Wicker[8]; 6. 95J-Jim Radney[9]; 7. 7K-Mason Keefer[7]; 8. 18-Wyatt Siegel[3]; 9. 23T-Travis Rewerts[1]

Heat 11 (8 Laps): 1. 77S-Robbie Smith[2]; 2. 21A-Adam Barth[1]; 3. 94-Cale Thomas[9]; 4. 17J-Jacob Johnston[3]; 5. 44K-Cory Kelley[4]; 6. 29-Scott Sawyer[8]; 7. 3J-Jordan Howell[6]; 8. 23L-Tyler LaPointe[5]; 9. 53-Tomas Partington[7]

Heat 12 (8 Laps): 1. 12T-Trey Robb[2]; 2. 21H-Brady Bacon[8]; 3. 8-Chris Andrews[6]; 4. 938-Bradley Fezard[4]; 5. 15H-Dayna Hill[7]; 6. 19-Justin Robison[3]; 7. 67-Jason McCoy[5]; 8. (DNS) 1T-David Schilling; 9. (DQ) 5T-Ryan Timms[1]

Heat 13 (8 Laps): 1. 11-Layden Pearson[4]; 2. 59-Kyle Spence[5]; 3. 51-Cannon McIntosh[1]; 4. 12C-Cole Christensen[2]; 5. 117-James Scott[7]; 6. 88-Tony Penick[3]; 7. 52-Cameron La Rose[6]; 8. (DNS) 82-Jason Woods; 9. (DNS) 18E-Steve Finn

Heat 14 (8 Laps): 1. 18N-Noah Burlison[3]; 2. 14H-Harley Hollan[7]; 3. 99E-Eastin Ashbrooke[1]; 4. 21G-Garth Kasiner[5]; 5. 12L-John Campbell[2]; 6. 72-Chris Tarrant[8]; 7. R7-Brenden Bright[6]; 8. 92H-Jordan Herrman[4]; 9. (DNS) 36-Tuesday Calderwood

Heat 15 (8 Laps): 1. 12G-Gage Robb[2]; 2. 51B-Joe B Miller[5]; 3. 4S-Spencer Hill[1]; 4. 34V-John Vreeland[4]; 5. 7T-Taylor Neilson[3]; 6. 44X-Trevin Littleton[6]; 7. 21T-Ty Hulsey[8]; 8. 95-Paige Moss[9]; 9. (DQ) 23M-Rhea Lynn Moss[7]

Heat 16 (8 Laps): 1. 141-Corey Day[3]; 2. 44R-Branigan Roark[1]; 3. 17A-Quinn Jones[6]; 4. 11T-Mike Thompson[4]; 5. 14K-Noah Key[5]; 6. 16T-Brittany Trogdon[8]; 7. 13P-Justin Porter[7]; 8. 8X-Austin Shores[2]; 9. (DNS) 08K-Brad Best

Heat 17 (8 Laps): 1. 07X-Troy Morris[5]; 2. 91M-Chris Cochran[4]; 3. 1-Bryant Wiedeman[3]; 4. 11B-Kaylee Bryson[8]; 5. 12B-David Jacobs[2]; 6. 02-Ashton Torgerson[9]; 7. 21-Caleb Stelzig[7]; 8. 129-Kyle Amerson[6]; 9. 71H-Mason Hannagan[1]

Heat 18 (8 Laps): 1. 7P-Jake Andreotti[2]; 2. 21J-Kameron Key[5]; 3. 21L-Dylan Kadous[1]; 4. 41E-Brian Carber[3]; 5. 35A-Aubrey Smith[8]; 6. 92-Eric Paxson[6]; 7. 48T-Tanner Holm[4]; 8. 14P-Josh Pierson[7]; 9. (DNS) 77-Ryan Sullivan

Heat 19 (8 Laps): 1. 10R-Craig Ronk[3]; 2. 23R-Skylar Rhoades[4]; 3. 20J-Junior Ankiewicz[5]; 4. 96S-Brandon Sampson[6]; 5. 23-Josh Castro[7]; 6. 79-Matt Taylor[2]; 7. 07-Zak Gorski[1]; 8. (DNS) 24C-Tristan Ullstrom

Heat 20 (8 Laps): 1. 721-Jonathan Beason[5]; 2. 49-Michael Faccinto[3]; 3. 47R-Tyler Rennison[2]; 4. 7-Aidan Borden[6]; 5. 101-Brock Berreth[7]; 6. 214-Robert Tidabach[4]; 7. 14D-Jake Hagopian[8]; 8. 11S-Colton Booten[1]

Heat 21 (8 Laps): 1. 20S-Steven Curbow[4]; 2. 12S-Adyn Schmidt[2]; 3. 24-Ryan Shorthose[8]; 4. 17X-Molly Day[6]; 5. 51X-Joshua Huish[1]; 6. 26M-Patrick Lawson[7]; 7. 711-Ty Englehart[3]; 8. 34-KJ Snow[5]

Heat 22 (8 Laps): 1. 9-Chase Randall[2]; 2. 28Q-Austin Quick[7]; 3. 6W-Colin White[5]; 4. 97-Scotty Milan[8]; 5. 22G-Jared McIntyre[6]; 6. 33-Cody Barnes[3]; 7. 78-Autumn Ankiewicz[4]; 8. 72W-Kurt Westerfield[1]

Heat 23 (8 Laps): 1. 20-Alex Bright[1]; 2. 12K-Frank Galusha[6]; 3. 91B-Kevin Bayer[7]; 4. 880-Austin Torgerson[5]; 5. 71E-Caden Englehart[3]; 6. 38J-Jimmy Wood[2]; 7. 5-Chase Hyland[8]; 8. 33N-Ty Nevins[4]

Heat 24 (8 Laps): 1. 6-Nick McFarland[1]; 2. 23C-Trey Marcham[7]; 3. 7N-Darin Naida[4]; 4. 33C-Cole Tipton[2]; 5. 3R-Hunter Rhoades[3]; 6. 2J-Jaxon Bishop[6]; 7. 32T-Drake Turner[5]; 8. 16F-Alec Carberry[8]

Heat 25 (8 Laps): 1. 81-Frank Flud[1]; 2. 98P-Miles Paulus[3]; 3. 9B-Brad Sutton[5]; 4. 88J-Joey Amantea[6]; 5. 10K-Koda Oller[2]; 6. 27-Devin Feger[7]; 7. 26W-Cody Williams[8]; 8. 2X-Jadyn Friesen[4]

C-Features (Top 2 advance to the corresponding B-Feature)

C Feature 1 (10 Laps): 1. 27-Devin Feger[1]; 2. 10K-Koda Oller[4]; 3. 44X-Trevin Littleton[8]; 4. 21T-Ty Hulsey[7]; 5. 13H-Brad Hannum[10]; 6. 88-Tony Penick[6]; 7. 72-Chris Tarrant[2]; 8. 10E-Matt Ebarb[5]; 9. 53-Tomas Partington[9]; 10. Z78-Zach Drummond[3]; 11. 24C-Tristan Ullstrom[11]; 12. (DNS) 80-Cody Caldwell; 13. (DNS) 73-Jason McDougal; 14. (DNS) 9J-Jon Randall

C Feature 2 (10 Laps): 1. 5T-Ryan Timms[10]; 2. 23T-Travis Rewerts[11]; 3. 22G-Jared McIntyre[1]; 4. 16T-Brittany Trogdon[2]; 5. 7T-Taylor Neilson[5]; 6. 92H-Jordan Herrman[9]; 7. 9H-Kaden Holm[4]; 8. 16F-Alec Carberry[8]; 9. 413-Charles Corte[6]; 10. 18P-Caleb Pence[7]; 11. 71E-Caden Englehart[3]; 12. (DNS) 5X-Bradley Huish; 13. (DNS) 51X-Joshua Huish; 14. (DNS) 36-Tuesday Calderwood

C Feature 3 (10 Laps): 1. 12C-Cole Christensen[1]; 2. 14D-Jake Hagopian[5]; 3. 91A-Alec Frisell[4]; 4. 35X-Buddy Schweibinz[7]; 5. 3R-Hunter Rhoades[3]; 6. 14P-Josh Pierson[9]; 7. 12-Corbin Gurley[2]; 8. 33N-Ty Nevins[10]; 9. 33-Cody Barnes[6]; 10. 122-Lane Warner[8]; 11. 11S-Colton Booten[11]; 12. (DNS) 18-Wyatt Siegel; 13. (DNS) 08K-Brad Best

C Feature 4 (10 Laps): 1. 33C-Cole Tipton[1]; 2. 95X-Nicholas Fauci[2]; 3. 72W-Kurt Westerfield[10]; 4. 5-Chase Hyland[3]; 5. 92-Eric Paxson[4]; 6. 44E-Eric Ankiewicz Sr[5]; 7. 2X-Jadyn Friesen[8]; 8. 37B-Blake Carrick[9]; 9. 17-Robert Harbert[7]; 10. 32T-Drake Turner[6]; 11. 34-KJ Snow[11]; 12. (DNS) 2D-Jeffrey Abbey; 13. (DNS) 79-Matt Taylor

C Feature 5 (10 Laps): 1. 2J-Jaxon Bishop[4]; 2. 5R-Ryan Rocha[1]; 3. 48T-Tanner Holm[8]; 4. 1X-Brent Crews[9]; 5. 41T-Chase Cabre[12]; 6. 38J-Jimmy Wood[6]; 7. 1T-David Schilling[11]; 8. 22M-Rees Moran[3]; 9. 14K-Noah Key[2]; 10. 26W-Cody Williams[5]; 11. 88C-Joshua Ullstrom[10]; 12. 3J-Jordan Howell[7]; 13. (DNS) 07-Zak Gorski

C Feature 6 (10 Laps): 1. 93-Matt Carr[1]; 2. 44K-Cory Kelley[2]; 3. 91S-Tyler Walton[3]; 4. 129-Kyle Amerson[7]; 5. 66-Jase Randolph[8]; 6. 7K-Mason Keefer[5]; 7. 50-David Mogle[4]; 8. 78-Autumn Ankiewicz[6]; 9. 17K-Kurt Stellhorn[9]; 10. (DNS) 76-Mason Caswell; 11. (DNS) 67-Jason McCoy; 12. (DNS) 18E-Steve Finn; 13. (DNS) 43C-Cameron Willhite

C Feature 7 (10 Laps): 1. 52-Cameron La Rose[5]; 2. 26-Jordan Feagle[1]; 3. 95-Paige Moss[8]; 4. 8X-Austin Shores[9]; 5. 23L-Tyler LaPointe[7]; 6. 10-Patrick Lundy[6]; 7. 12L-John Campbell[2]; 8. 214-Robert Tidabach[4]; 9. 77-Ryan Sullivan[10]; 10. (DNS) 28-Austin Ullstrom; 11. (DNS) 13P-Justin Porter; 12. (DNS) 00-Tony Sinquefield; 13. (DQ) 14Q-Blaine Baxter[3]

C Feature 8 (10 Laps): 1. R7-Brenden Bright[5]; 2. 29-Scott Sawyer[1]; 3. 16-Nicklas Bailey[7]; 4. 51F-Gary Taylor[10]; 5. 12B-David Jacobs[3]; 6. 99-Josh Ames[8]; 7. 26M-Patrick Lawson[4]; 8. 711-Ty Englehart[6]; 9. 21X-Tom Calico[9]; 10. 7R-Andy Rein[2]; 11. (DNS) 19-Justin Robison; 12. (DNS) 21-Caleb Stelzig; 13. (DNS) 82-Jason Woods

Outlaw Non-Wing*

Heat Races (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races)

Heat 1 (8 Laps): 1. 3D-Xavier Doney[2]; 2. 12A-Jadon Rogers[3]; 3. 51B-Joe B Miller[8]; 4. 6-Nick McFarland[4]; 5. 08K-Brad Best[5]; 6. 28M-Ace McCarthy[7]; 7. 22-Curtis Jones[6]; 8. 3R-Hunter Rhoades[9]; 9. 177-Blake Mahoney[1]

Heat 2 (8 Laps): 1. 17B-Quinton Benson[2]; 2. 14R-Jake Nail[8]; 3. 101-Brock Berreth[3]; 4. 09A-Randy Wagnon Jr[5]; 5. 55X-Reece Shelton[9]; 6. 22K-Joey Klemish[4]; 7. 44E-Eric Ankiewicz Sr[1]; 8. 33C-Cole Tipton[7]; 9. 139-Brandon Moeller[6]

Heat 3 (8 Laps): 1. 51K-Caleb Martin[1]; 2. 9-Chase Randall[5]; 3. 23P-Trevor Peden[2]; 4. 20S-Steven Curbow[6]; 5. 7-Aidan Borden[9]; 6. 2X-Jadyn Friesen[7]; 7. 04K-Kormick Linner[3]; 8. 61-Luke Lucas[4]; 9. 04-Kyle Jones[8]

Heat 4 (8 Laps): 1. 10X-Thomas Hassler[1]; 2. G5-Jason Setser[4]; 3. 84-Dave Nicholson[3]; 4. 88-Tony Penick[8]; 5. 18-Wyatt Siegel[7]; 6. 47R-Tyler Rennison[6]; 7. 214-Robert Tidabach[5]; 8. 11S-Colton Booten[2]; 9. (DNS) 72-Chris Tarrant

Heat 5 (8 Laps): 1. 66J-Holden Jennings[4]; 2. 6K-John Kilmer[1]; 3. 30X-John Crowder[2]; 4. 55-Dalton Burley[3]; 5. 27H-Zachery Hubbard[7]; 6. 36R-Kevin Reed[6]; 7. 88K-Kelsey Gray[5]; 8. 35-Logan Calderwood[9]; 9. 99-Josh Ames[8]

Heat 6 (8 Laps): 1. 35A-Aubrey Smith[2]; 2. 6W-Colin White[6]; 3. 21A-Adam Barth[4]; 4. 2J-Jaxon Bishop[5]; 5. 48S-William Schleicher[1]; 6. 23J-Matthew Jones[7]; 7. 99B-Gunner Bowden[8]; 8. 8J-Josh Marcham[3]; 9. (DNS) 9J-Jon Randall

Heat 7 (8 Laps): 1. 59-Kyle Spence[1]; 2. 18P-Caleb Pence[2]; 3. 1J-Ben Worth[8]; 4. 28-Austin Ullstrom[7]; 5. 71H-Mason Hannagan[6]; 6. 9B-Brad Sutton[9]; 7. 43C-Cameron Willhite[3]; 8. 44A-Adrian Cobbs[4]; 9. (DQ) 01-Mitchel Moles[5]

Heat 8 (8 Laps): 1. 321-Chad Winfrey[7]; 2. 57-Jacob Lucas[3]; 3. 00D-Daniel Shaffer[2]; 4. 10D-Devon Debrick[1]; 5. 15W-Lee Walchli[9]; 6. 12-Corbin Gurley[8]; 7. 20T-Thomas Hall[5]; 8. 84C-Chris Roseland[6]; 9. 189-Wyatt Rector[4]

Heat 9 (8 Laps): 1. 79-Ron Dennis[7]; 2. 28P-Grady Mercer[2]; 3. 8-Chris Andrews[8]; 4. 20N-Andrew Neff[1]; 5. 7M-Jeremy Mattos[3]; 6. 29C-Colton Corbin[9]; 7. 1P-Dylan Postier[4]; 8. 18N-Noah Burlison[6]; 9. 6F-Mackenzie Borchers[5]

Heat 10 (8 Laps): 1. 5P-Daison Pursley[3]; 2. 91K-Kevin Bayer[1]; 3. 34-KJ Snow[5]; 4. 9M-Matt Moore[6]; 5. 40X-Cody Freeman[2]; 6. 38-Karson Battarbee[4]; 7. 33P-Cameron Paul[7]; 8. 29P-Brian Potter[8]; 9. 33W-Anthony Wommack[9]

Heat 11 (8 Laps): 1. 12G-Gage Robb[3]; 2. 7P-Jake Andreotti[4]; 3. 08-Jace McIntosh[6]; 4. 33N-Ty Nevins[8]; 5. 71-Bradyn Baker[1]; 6. 7N-Darin Naida[7]; 7. 67-Jason McCoy[9]; 8. 78-Autumn Ankiewicz[5]; 9. 17K-Kurt Stellhorn[2]

Heat 12 (8 Laps): 1. 10R-Craig Ronk[1]; 2. 98P-Miles Paulus[4]; 3. 1T-David Schilling[3]; 4. 8L-Brian Lunsford[6]; 5. 9H-Kaden Holm[5]; 6. 24L-Jared Peterson[7]; 7. 18E-Steve Finn[2]; 8. 14P-Josh Pierson[8]; 9. 07-Zak Gorski[9]

Heat 13 (8 Laps): 1. 1N-Jeffrey Newell[3]; 2. 5-Chase Hyland[5]; 3. 11-Layden Pearson[9]; 4. 1-Bryant Wiedeman[1]; 5. 77S-Robbie Smith[4]; 6. 8B-Michael Bullock[7]; 7. 24T-Glenn James Bratti II[2]; 8. 19-Justin Robison[8]; 9. 71E-Caden Englehart[6]

Heat 14 (8 Laps): 1. 41J-Chase Cabre[5]; 2. C2-Chase Porter[4]; 3. 35T-Harlan Hulsey[7]; 4. 311-Ayrton Gennetten[8]; 5. 3L-Jimmy Leal[3]; 6. 92-Eric Paxson[6]; 7. 29B-David Jacobs[2]; 8. 619-Ryan Ayers[9]; 9. 17J-Jacob Johnston[1]

Heat 15 (8 Laps): 1. 121-Cody Carter[1]; 2. 21J-Kameron Key[4]; 3. 91S-Tyler Walton[3]; 4. 51F-Gary Taylor[7]; 5. 27-Devin Feger[2]; 6. 938-Bradley Fezard[6]; 7. 20J-Junior Ankiewicz[5]; 8. 21G-Garth Kasiner[8]; 9. 3T-Trevor McIntire[9]

Heat 16 (8 Laps): 1. 93-Matt Carr[4]; 2. 10J-Blake Hahn[6]; 3. 44R-Branigan Roark[1]; 4. 7B-Kenton Brewer[7]; 5. 44-Samuel Holt[3]; 6. 2D-Jeffrey Abbey[8]; 7. 69-AJ Holmes[5]; 8. 91M-Chris Cochran[2]; 9. (DNS) 55B-Brandon Anderson

Heat 17 (8 Laps): 1. 95J-Jim Radney[2]; 2. 33K-Jack Kassik[4]; 3. 0E-Brandon Shaw[3]; 4. 93R-Raleigh Shepherd[9]; 5. 17A-Quinn Jones[8]; 6. 70G-Kolton Garris[6]; 7. 87-Kelvin Lewis[5]; 8. 37B-Blake Carrick[1]; 9. 17G-Isaiah Garcia[7]

Heat 18 (8 Laps): 1. 32X-Trey Marcham[6]; 2. 11T-Mike Thompson[1]; 3. 27T-Timothy Watson III[8]; 4. 880-Austin Torgerson[7]; 5. 5X-Bradley Huish[5]; 6. 33X-Justin Patocka[2]; 7. 23-Josh Castro[4]; 8. 95M-Preston Lattomus[3]; 9. 7R-Andy Rein[9]

Heat 19 (8 Laps): 1. 51-Cannon McIntosh[8]; 2. 97-Scotty Milan[2]; 3. 36B-Craig Carroll[5]; 4. 1E-Emilio Hoover[1]; 5. 17D-Angelina Dempsey[7]; 6. 41C-Chuck Dunlap[9]; 7. 117-James Scott[3]; 8. 17X-Molly Day[4]; 9. 81-Frank Flud[6]

Heat 20 (8 Laps): 1. 20-Alex Bright[4]; 2. 73T-Tanner Carrick[3]; 3. 88G-Garrett Hulsey[7]; 4. 85-Brian Beasley[2]; 5. 16-Nigel Calvert[9]; 6. 44K-Cory Kelley[8]; 7. 3J-Jordan Howell[1]; 8. 12L-John Campbell[5]; 9. 172-Greg Reynolds[6]

Heat 21 (8 Laps): 1. 12T-Trey Robb[1]; 2. 15X-Anton Hernandez[3]; 3. 07X-Troy Morris[2]; 4. 95X-Nicholas Fauci[5]; 5. 110-Karter Battarbee[8]; 6. 4G-Cody Gray[9]; 7. 59J-Richie Harvey[4]; 8. 52-Cameron La Rose[7]; 9. 72W-Kurt Westerfield[6]

Heat 22 (8 Laps): 1. 47K-Kevin Nouse[2]; 2. 21T-Ty Hulsey[1]; 3. 1V-Johnny Boland[9]; 4. 35X-Buddy Schweibinz[3]; 5. 11C-Darren Brown[6]; 6. 31M-Tres Mehler[7]; 7. 44X-Trevin Littleton[8]; 8. 86-Ryan Thomas[4]; 9. 3M-Shawn Mahaffey[5]

Heat 23 (8 Laps): 1. 25X-Matt Sargent[2]; 2. 27W-Shawn Wicker[4]; 3. 28Q-Austin Quick[9]; 4. 47-Austin Helt[3]; 5. 54-Trey Gropp[7]; 6. 91-Bash Ferguson[1]; 7. 57T-Kyle Thompson[8]; 8. 40G-Jason Gariss[5]; 9. 21-Caleb Stelzig[6]

Heat 24 (8 Laps): 1. 21L-Dylan Kadous[7]; 2. 76-Mason Caswell[8]; 3. 25-Jason Tracy[4]; 4. 7K-Mason Keefer[6]; 5. 71M-Matt McDade[5]; 6. 23R-Skylar Rhoades[2]; 7. 26-Jordan Feagle[3]; 8. 3W-Justin Elswick[1]; 9. (DNS) 8X-Austin Shores

Heat 25 (8 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman[4]; 2. 21H-Brady Bacon[7]; 3. 73-Jason McDougal[8]; 4. 29W-Mike Walling[3]; 5. 32T-Drake Turner[2]; 6. 26W-Cody Williams[5]; 7. 27F-Jesse Frazier[9]; 8. 77M-Rob McClain[6]; 9. 26M-Patrick Lawson[1]

Heat 26 (8 Laps): 1. 11A-Avery Goodman[4]; 2. 83C-Chance Crum[7]; 3. 43-Spencer Mason[3]; 4. 22G-Jared McIntyre[1]; 5. 70-Dustin Dixon[6]; 6. 31X-Shad Getz[5]; 7. 50-David Mogle[8]; 8. 17-Robert Harbert[2]; 9. (DNS) 24C-Tristan Ullstrom

Heat 27 (8 Laps): 1. 144-Damon Paul[6]; 2. 17S-Baron Silva[1]; 3. 75-Kale Drake[5]; 4. 15H-Dayna Hill[3]; 5. 9K-Kieran Casillas[8]; 6. 1K-Kevin Morris[2]; 7. 15-Chris Robinson[4]; 8. 13-John Kahl[7]; 9. 88C-Josh Ullstrom[9]

Heat 28 (8 Laps): 1. 1F-Jason Friesen[3]; 2. 10E-Matt Ebarb[2]; 3. 16T-Alec Carberry[7]; 4. 51X-Joshua Huish[8]; 5. 25J-Delaney Jost[4]; 6. 66-Jase Randolph[6]; 7. 188-Blake Moeller[9]; 8. 31-Phillip Cordova[5]; 9. 3E-Ethan Wicker[1]

Heat 29 (8 Laps): 1. 38J-Jimmy Wood[5]; 2. 44C-Cody Price[2]; 3. 3S-Stephen Smith[3]; 4. 34V-John Vreeland[1]; 5. 30-Jacob Barton[6]; 6. 09-Isaac Barr[4]; 7. 58-David Beasley[8]; 8. 831-Shane Weeks[7]; 9. (DNS) 22P-Tucker Perry

Heat 30 (8 Laps): 1. 41E-Brian Carber[1]; 2. 48T-Tanner Holm[3]; 3. 02-Ashton Torgerson[4]; 4. 1H-Connor Lee[6]; 5. 88J-Joey Amantea[2]; 6. 53-Tomas Partington[5]; 7. 3A-Drake Edwards[8]; 8. 2A-Adam Miller[9]; 9. 82-Jason Woods[7]

Heat 31 (8 Laps): 1. 5T-Ryan Timms[1]; 2. 99E-Eastin Ashbrooke[2]; 3. 39-Russ Disinger[7]; 4. W46-Whit Knisley[3]; 5. 17H-Hunter Little[5]; 6. 4S-Spencer Hill[8]; 7. 17M-Christian Bruno[6]; 8. 911-Larry Williams[9]; 9. 08T-Teddy Bivert[4]

Heat 32 (8 Laps): 1. 42A-Emerson Axsom[3]; 2. 7X-Kole Kirkman[5]; 3. 3K-Kris Carroll[8]; 4. 95-Paige Moss[1]; 5. 38M-Koert Mehler[2]; 6. 7V-Logan Reynolds[9]; 7. 77-Ryan Sullivan[6]; 8. 23T-Travis Rewerts[7]; 9. 19T-Caleb Thompson[4]

Heat 33 (8 Laps): 1. 721-Jonathan Beason[2]; 2. 33M-Ryan Mueller[6]; 3. 2G-Brandon Rose[8]; 4. 14H-Harley Hollan[7]; 5. 10-Patrick Lundy[1]; 6. 96S-Brandon Sampson[5]; 7. 411-Ben Brown[4]; 8. 129-Kyle Amerson[3]

Heat 34 (8 Laps): 1. 18S-Aidan Salisbury[1]; 2. 131-Dusty Young[6]; 3. 21Z-Jeremy Zumwalt[2]; 4. 11B-Kaylee Bryson[7]; 5. 30K-Weldon Buford[3]; 6. 11F-Ryan Fulk[8]; 7. R7-Brenden Bright[5]; 8. 33-Evan Harvey[4]

D-Features (Top 2 advance to corresponding C-Feature)

D Feature 1 (10 Laps): 1. 17M-Christian Bruno[2]; 2. 09-Isaac Barr[1]; 3. 3E-Ethan Wicker[10]; 4. 91M-Chris Cochran[8]; 5. 52-Cameron La Rose[5]; 6. 78-Autumn Ankiewicz[6]; 7. 86-Ryan Thomas[7]; 8. 08T-Teddy Bivert[9]; 9. 15-Chris Robinson[4]; 10. 20T-Thomas Hall[3]; 11. 22P-Tucker Perry[11]; 12. (DNS) 19-Justin Robison; 13. (DNS) 81-Frank Flud

D Feature 2 (10 Laps): 1. 33X-Justin Patocka[1]; 2. 12L-John Campbell[5]; 3. 04K-Kormick Linner[3]; 4. 831-Shane Weeks[4]; 5. 72-Chris Tarrant[9]; 6. 411-Ben Brown[6]; 7. 19T-Caleb Thompson[8]; 8. 77-Ryan Sullivan[10]; 9. 69-AJ Holmes[2]; 10. (DNS) 17-Robert Harbert; 11. (DNS) 21G-Garth Kasiner; 12. (DNS) 172-Greg Reynolds

D Feature 3 (10 Laps): 1. 23R-Skylar Rhoades[1]; 2. 87-Kelvin Lewis[3]; 3. 17G-Isaiah Garcia[7]; 4. 3R-Hunter Rhoades[2]; 5. 129-Kyle Amerson[8]; 6. 13-John Kahl[4]; 7. 40G-Jason Gariss[6]; 8. 2A-Adam Miller[5]; 9. (DNS) 43C-Cameron Willhite; 10. (DNS) 33W-Anthony Wommack; 11. (DNS) 72W-Kurt Westerfield; 12. (DNS) 33-Evan Harvey

D Feature 4 (10 Laps): 1. 07-Zak Gorski[6]; 2. 37B-Blake Carrick[7]; 3. 21-Caleb Stelzig[8]; 4. 31-Phillip Cordova[5]; 5. 17K-Kurt Stellhorn[9]; 6. 1K-Kevin Morris[1]; 7. 96S-Brandon Sampson[3]; 8. 11S-Colton Booten[4]; 9. 35-Logan Calderwood[2]; 10. (DNS) 67-Jason McCoy; 11. (DNS) 23T-Travis Rewerts; 12. (DNS) 24C-Tristan Ullstrom

D Feature 5 (10 Laps): 1. R7-Brenden Bright[2]; 2. 61-Luke Lucas[5]; 3. 117-James Scott[3]; 4. 7R-Andy Rein[6]; 5. 3W-Justin Elswick[7]; 6. 8X-Austin Shores[8]; 7. 619-Ryan Ayers[1]; 8. 44E-Eric Ankiewicz Sr[4]; 9. (DNS) 33P-Cameron Paul; 10. (DNS) 18E-Steve Finn; 11. (DNS) 01-Mitchel Moles; 12. (DNS) 88C-Josh Ullstrom

D Feature 6 (10 Laps): 1. 20J-Junior Ankiewicz[1]; 2. 139-Brandon Moeller[6]; 3. 1P-Dylan Postier[3]; 4. 26-Jordan Feagle[4]; 5. 6F-Mackenzie Borchers[7]; 6. 911-Larry Williams[2]; 7. 3J-Jordan Howell[5]; 8. 24T-Glenn James Bratti II[8]; 9. (DNS) 44A-Adrian Cobbs; 10. (DNS) 8J-Josh Marcham; 11. (DNS) 177-Blake Mahoney; 12. (DNS) 82-Jason Woods

D Feature 7 (10 Laps): 1. 91-Bash Ferguson[1]; 2. 04-Kyle Jones[6]; 3. 29B-David Jacobs[4]; 4. 214-Robert Tidabach[2]; 5. 189-Wyatt Rector[5]; 6. 84C-Chris Roseland[7]; 7. 23-Josh Castro[3]; 8. (DNS) 29P-Brian Potter; 9. (DNS) 18N-Noah Burlison; 10. (DNS) 3T-Trevor McIntire; 11. (DNS) 17J-Jacob Johnston; 12. (DNS) 9J-Jon Randall

D Feature 8 (10 Laps): 1. 22-Curtis Jones[1]; 2. 3M-Shawn Mahaffey[8]; 3. 59J-Richie Harvey[2]; 4. 99-Josh Ames[6]; 5. 17X-Molly Day[5]; 6. 71E-Caden Englehart[7]; 7. 33C-Cole Tipton[3]; 8. 77M-Rob McClain[4]; 9. 26M-Patrick Lawson[9]; 10. (DNS) 88K-Kelsey Gray; 11. (DNS) 14P-Josh Pierson; 12. (DNS) 55B-Brandon Anderson

C-Features (Top 2 advance to corresponding B-Feature)

C Feature 1 (10 Laps): 1. 84-Dave Nicholson[1]; 2. 4G-Cody Gray[4]; 3. 17M-Christian Bruno[10]; 4. 09-Isaac Barr[11]; 5. 30X-John Crowder[2]; 6. 99B-Gunner Bowden[9]; 7. 34V-John Vreeland[5]; 8. 92-Eric Paxson[8]; 9. 18-Wyatt Siegel[3]; 10. 7M-Jeremy Mattos[7]; 11. 25J-Delaney Jost[6]; 12. (DNS) 2D-Jeffrey Abbey; 13. (DNS) 15H-Dayna Hill; 14. (DNS) 32T-Drake Turner

C Feature 2 (10 Laps): 1. 00D-Daniel Shaffer[2]; 2. 27H-Zachery Hubbard[3]; 3. 88J-Joey Amantea[8]; 4. 1T-David Schilling[1]; 5. 95-Paige Moss[6]; 6. 3L-Jimmy Leal[7]; 7. 44X-Trevin Littleton[9]; 8. 44K-Cory Kelley[5]; 9. 33X-Justin Patocka[10]; 10. 7V-Logan Reynolds[4]; 11. 12L-John Campbell[11]; 12. (DNS) W46-Whit Knisley; 13. (DNS) 28M-Ace McCarthy; 14. (DNS) 938-Bradley Fezard

C Feature 3 (10 Laps): 1. 91S-Tyler Walton[1]; 2. 08K-Brad Best[5]; 3. 71H-Mason Hannagan[3]; 4. 23R-Skylar Rhoades[11]; 5. 57T-Kyle Thompson[12]; 6. 4S-Spencer Hill[6]; 7. 87-Kelvin Lewis[13]; 8. 07X-Troy Morris[2]; 9. 2X-Jadyn Friesen[8]; 10. 44-Samuel Holt[7]; 11. 70G-Kolton Garris[9]; 12. 10K-Koda Oller[4]; 13. 38M-Koert Mehler[10]; 14. (DNS) 17D-Angelina Dempsey

C Feature 4 (10 Laps): 1. 0E-Brandon Shaw[1]; 2. 6-Nick McFarland[4]; 3. 21Z-Jeremy Zumwalt[2]; 4. 11C-Darren Brown[5]; 5. 48S-William Schleicher[10]; 6. 30K-Weldon Buford[9]; 7. 50-David Mogle[12]; 8. 23J-Matthew Jones[8]; 9. 9H-Kaden Holm[7]; 10. 37B-Blake Carrick[13]; 11. 10D-Devon Debrick[6]; 12. 66-Jase Randolph[11]; 13. 54-Trey Gropp[3]; 14. (DNS) 07-Zak Gorski

C Feature 5 (10 Laps): 1. 09A-Randy Wagnon Jr[2]; 2. R7-Brenden Bright[13]; 3. 27F-Jesse Frazier[9]; 4. 95M-Preston Lattomus[1]; 5. 5X-Bradley Huish[7]; 6. 55-Dalton Burley[4]; 7. 7N-Darin Naida[6]; 8. 71-Bradyn Baker[8]; 9. 70-Dustin Dixon[5]; 10. 61-Luke Lucas[12]; 11. 9K-Kieran Casillas[3]; 12. 11F-Ryan Fulk[11]; 13. 58-David Beasley[10]; 14. (DNS) 20N-Andrew Neff

C Feature 6 (10 Laps): 1. 35X-Buddy Schweibinz[4]; 2. 2J-Jaxon Bishop[2]; 3. 43-Spencer Mason[1]; 4. 30-Jacob Barton[5]; 5. 3A-Drake Edwards[12]; 6. 139-Brandon Moeller[13]; 7. 9B-Brad Sutton[3]; 8. 10-Patrick Lundy[10]; 9. 71M-Matt McDade[7]; 10. 188-Blake Moeller[8]; 11. 20J-Junior Ankiewicz[11]; 12. 1-Bryant Wiedeman[6]; 13. 26W-Cody Williams[9]; 14. 24L-Jared Peterson[14]

C Feature 7 (10 Laps): 1. 95X-Nicholas Fauci[2]; 2. 8B-Michael Bullock[7]; 3. 29C-Colton Corbin[3]; 4. 22K-Joey Klemish[10]; 5. 85-Brian Beasley[5]; 6. 40X-Cody Freeman[8]; 7. 91-Bash Ferguson[11]; 8. 47-Austin Helt[4]; 9. 31X-Shad Getz[9]; 10. 3S-Stephen Smith[1]; 11. 1E-Emilio Hoover[6]; 12. 04-Kyle Jones[12]; 13. (DNS) 17H-Hunter Little; 14. (DNS) 47R-Tyler Rennison

C Feature 8 (10 Laps): 1. 77S-Robbie Smith[7]; 2. 3M-Shawn Mahaffey[12]; 3. 29W-Mike Walling[4]; 4. 41C-Chuck Dunlap[3]; 5. 23P-Trevor Peden[1]; 6. 31M-Tres Mehler[8]; 7. 53-Tomas Partington[11]; 8. 12-Corbin Gurley[5]; 9. 36R-Kevin Reed[10]; 10. 44R-Branigan Roark[2]; 11. 27-Devin Feger[9]; 12. 22G-Jared McIntyre[6]; 13. 22-Curtis Jones[13]; 14. (DNS) 38-Karson Battarbee

Qualifiers (Top 16 in combined Passing Points advance to the A-Feature)

Qual. 1 (10 Laps): 1. 1J-Ben Worth[1]; 2. 1N-Jeffrey Newell[5]; 3. 51-Cannon McIntosh[4]; 4. 41J-Chase Cabre[3]; 5. 721-Jonathan Beason[7]; 6. 33K-Jack Kassik[8]; 7. 93-Matt Carr[2]; 8. 121-Cody Carter[9]; 9. 20S-Steven Curbow[14]; 10. 6K-John Kilmer[13]; 11. 75-Kale Drake[11]; 12. 16T-Alec Carberry[6]; 13. 97-Scotty Milan[12]; 14. 51X-Joshua Huish[10]

Qual. 2 (10 Laps): 1. 8-Chris Andrews[1]; 2. 20-Alex Bright[2]; 3. 38J-Jimmy Wood[3]; 4. 51F-Gary Taylor[7]; 5. 12T-Trey Robb[9]; 6. 1F-Jason Friesen[5]; 7. 91K-Kevin Bayer[13]; 8. 321-Chad Winfrey[4]; 9. 39-Russ Disinger[6]; 10. 27W-Shawn Wicker[8]; 11. 9M-Matt Moore[14]; 12. 12A-Jadon Rogers[10]; 13. 10E-Matt Ebarb[12]; 14. 28-Austin Ullstrom[11]

Qual. 3 (10 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman[2]; 2. 21H-Brady Bacon[3]; 3. 42A-Emerson Axsom[5]; 4. 27T-Timothy Watson III[1]; 5. 41E-Brian Carber[9]; 6. 3D-Xavier Doney[6]; 7. 7B-Kenton Brewer[11]; 8. 79-Ron Dennis[4]; 9. 93R-Raleigh Shepherd[7]; 10. 11T-Mike Thompson[13]; 11. 44C-Cody Price[12]; 12. 8L-Brian Lunsford[14]; 13. 131-Dusty Young[8]; 14. 57-Jacob Lucas[10]

Qual. 4 (10 Laps): 1. 73-Jason McDougal[1]; 2. 11A-Avery Goodman[2]; 3. 17B-Quinton Benson[6]; 4. 21L-Dylan Kadous[4]; 5. G5-Jason Setser[7]; 6. 08-Jace McIntosh[8]; 7. 73T-Tanner Carrick[10]; 8. 5T-Ryan Timms[9]; 9. 21T-Ty Hulsey[13]; 10. 99E-Eastin Ashbrooke[12]; 11. 83C-Chance Crum[3]; 12. 880-Austin Torgerson[11]; 13. 7K-Mason Keefer[14]; 14. 9-Chase Randall[5]

Qual. 5 (10 Laps): 1. 3K-Kris Carroll[1]; 2. 32X-Trey Marcham[4]; 3. 7P-Jake Andreotti[7]; 4. 1H-Connor Lee[14]; 5. 11-Layden Pearson[3]; 6. 6W-Colin White[2]; 7. 5-Chase Hyland[5]; 8. 14H-Harley Hollan[11]; 9. 51K-Caleb Martin[8]; 10. 15X-Anton Hernandez[10]; 11. 55X-Reece Shelton[12]; 12. 35A-Aubrey Smith[6]; 13. 18S-Aidan Salisbury[9]; 14. 17S-Baron Silva[13]

Qual. 6 (10 Laps): 1. 1V-Johnny Boland[3]; 2. 2G-Brandon Rose[1]; 3. 10J-Blake Hahn[2]; 4. 7X-Kole Kirkman[5]; 5. 144-Damon Paul[4]; 6. 98P-Miles Paulus[7]; 7. 95J-Jim Radney[6]; 8. 10X-Thomas Hassler[8]; 9. 21A-Adam Barth[13]; 10. 17A-Quinn Jones[14]; 11. 11B-Kaylee Bryson[11]; 12. 88-Tony Penick[9]; 13. 7-Aidan Borden[12]; 14. 48T-Tanner Holm[10]

Qual. 7 (10 Laps): 1. 5P-Daison Pursley[1]; 2. 59-Kyle Spence[8]; 3. 28Q-Austin Quick[3]; 4. 14R-Jake Nail[4]; 5. C2-Chase Porter[7]; 6. 34-KJ Snow[10]; 7. 33M-Ryan Mueller[2]; 8. 35T-Harlan Hulsey[5]; 9. 47K-Kevin Nouse[6]; 10. 25-Jason Tracy[13]; 11. 110-Karter Battarbee[14]; 12. 33N-Ty Nevins[9]; 13. 15W-Lee Walchli[12]; 14. 18P-Caleb Pence[11]

Qual. 8 (10 Laps): 1. 12G-Gage Robb[1]; 2. 51B-Joe B Miller[2]; 3. 25X-Matt Sargent[6]; 4. 21J-Kameron Key[7]; 5. 311-Ayrton Gennetten[9]; 6. 101-Brock Berreth[12]; 7. 88G-Garrett Hulsey[5]; 8. 02-Ashton Torgerson[13]; 9. 28P-Grady Mercer[11]; 10. 66J-Holden Jennings[3]; 11. 36B-Craig Carroll[10]; 12. 10R-Craig Ronk[8]; 13. 76-Mason Caswell[4]; 14. (DNS) 16-Nigel Calvert

A-Class*

Heat Races (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races)

Heat 1 (8 Laps): 1. 82S-Jaxon Bishop[1]; 2. 20W-Shawn Wicker[4]; 3. 30-Jacob Barton[3]; 4. 22U-Todd Uber[6]; 5. 25B-Blaine Baxter[8]; 6. 80K-Kris Warner[7]; 7. 13M-Marcos Mendez[9]; 8. 4-Ben McFarland[2]; 9. 22G-Jared McIntyre[5]

Heat 2 (8 Laps): 1. 5T-Ryan Timms[1]; 2. 99B-Gunner Bowden[3]; 3. 44T-Kole Kirkman[9]; 4. 8K-Kevin Bayer[8]; 5. 7S-Kaden Smith[2]; 6. 41N-Zak Gorski[7]; 7. 33X-Justin Patocka[4]; 8. 32A-Troy Leonard[5]; 9. 77A-Aaron Jesina[6]

Heat 3 (8 Laps): 1. 47R-Tyler Rennison[3]; 2. 59-Kyle Spence[6]; 3. C2-Chase Porter[5]; 4. 751-Mal Mullens[9]; 5. 17E-Kaylee Esgar[2]; 6. 8B-Cody Barnes[4]; 7. 5$-Emilee Lowry[8]; 8. 12E-Emme Hughes[1]; 9. 88-Tony Penick[7]

Heat 4 (8 Laps): 1. 141-Brian Carber[6]; 2. 4H-Harley Hollan[5]; 3. 99R-Nathan Rainey[1]; 4. 93R-Raleigh Shepherd[3]; 5. 52-Cameron La Rose[4]; 6. 77M-Rob McClain[2]; 7. 14D-Jake Hagopian[7]; 8. (DNS) 131-Dusty Young; 9. (DNS) 17K-Braden Knipmeyer

Heat 5 (8 Laps): 1. 97-Scotty Milan[1]; 2. 34D-Devon Courtnier[3]; 3. 14R-Jake Nail[5]; 4. 7-Aidan Borden[4]; 5. 12B-David Jacobs[2]; 6. 11F-Ryan Fulk[6]; 7. 32-Bryce Lucius[7]; 8. 26-Jordan Feagle[9]; 9. 95G-Grayson Gaddy[8]

Heat 6 (8 Laps): 1. 83-Jim Woods[1]; 2. 41X-Corey Day[5]; 3. 88J-Joey Amantea[3]; 4. 11J-Joey Starnes[7]; 5. 55X-Reece Shelton[4]; 6. 41B-Logan Rumsey[9]; 7. 12S-Adyn Schmidt[2]; 8. C28-Chelby Hinton[8]; 9. 177-Blake Mahoney[6]

Heat 7 (8 Laps): 1. 23-Josh Castro[1]; 2. 36K-Kris Carroll[5]; 3. 2G-Brandon Rose[4]; 4. 3S-Stephen Smith[2]; 5. 86X-Tanner Johnson[3]; 6. 27H-Zachery Hubbard[7]; 7. 44A-Adrian Cobbs[8]; 8. P1-Parker Leek[6]; 9. (DNS) 17X-Benjamin Barbo

Heat 8 (8 Laps): 1. 1T-David Schilling[1]; 2. 24L-Jared Peterson[6]; 3. 14H-Carson Hocevar[2]; 4. 38-Karson Battarbee[4]; 5. 51X-Joshua Huish[7]; 6. 44B-Lee Walchli[8]; 7. 33-Cody Barnes[5]; 8. 13T-Tyler Nabors[9]; 9. 18R-Brianna Rhoades[3]

Heat 9 (8 Laps): 1. 81-Frank Flud[1]; 2. 1F-Jason Friesen[6]; 3. 2B-Nathan Benson[7]; 4. 21J-Kameron Key[8]; 5. 22S-Sammy Mcnabb[3]; 6. 33W-Anthony Wommack[2]; 7. 20J-Junior Ankiewicz[5]; 8. 16-Brittany Trogdon[4]; 9. (DNS) 08K-Brad Best

Heat 10 (8 Laps): 1. R7-Brenden Bright[1]; 2. 14A-Jim Radney[2]; 3. 29A-Scott Sawyer[3]; 4. 9M-Matt Moore[5]; 5. 101-Brock Berreth[7]; 6. 22M-Rees Moran[6]; 7. 8R-Ryker Pace[4]; 8. 74-Xavier Doney[8]; 9. 47-Austin Helt[9]

Heat 11 (8 Laps): 1. 144-Damon Paul[1]; 2. 28M-Ace McCarthy[2]; 3. 5E-Austin Shores[4]; 4. 5A-Ava Gropp[5]; 5. 74T-TJ Thompson[3]; 6. 65X-Cody Christensen[8]; 7. 01-Mitchel Moles[7]; 8. 91-Bash Ferguson[9]; 9. 24C-Tristan Ullstrom[6]

Heat 12 (8 Laps): 1. 5P-Daison Pursley[1]; 2. 7P-Jake Andreotti[7]; 3. 1H-Connor Lee[3]; 4. 18-Wyatt Siegel[2]; 5. 29D-Blake Dacus[5]; 6. 33K-Jack Kassik[9]; 7. 15-Mason Daugherty[6]; 8. 4S-Spencer Hill[4]; 9. 23J-Matthew Jones[8]

Heat 13 (8 Laps): 1. 12G-Gage Robb[3]; 2. 5B-Bobby Elliott[1]; 3. 19-Justin Robison[2]; 4. 3-Cole Roberts[8]; 5. 21W-Jeremy Wickham[9]; 6. 96-Jayson Campbell[7]; 7. 71M-Matt McDade[5]; 8. 99D-Dakota Ricks[6]; 9. 4M-Matt Carr[4]

Heat 14 (8 Laps): 1. 54-Trey Gropp[6]; 2. 11A-Avery Goodman[4]; 3. 99-Craig Ronk[2]; 4. 311-Ayrton Gennetten[5]; 5. 25-Jason Tracy[3]; 6. 2X-Jadyn Friesen[1]; 7. 30X-John Crowder[9]; 8. 831-Shane Weeks[8]; 9. 47K-Cory Kelley[7]

Heat 15 (8 Laps): 1. 8-Chris Andrews[1]; 2. 68-Landon Ellis[2]; 3. 02-Ashton Torgerson[4]; 4. 938-Bradley Fezard[5]; 5. 42-Grady Mercer[6]; 6. 33C-Cole Tipton[7]; 7. 71-Bradyn Baker[3]; 8. R1-Michaela Jewsbury[8]; 9. (DNS) 82-Jason Woods

Heat 16 (8 Laps): 1. 4G-Cody Gray[3]; 2. 91S-Jonathan Shafer[1]; 3. 880-Austin Torgerson[4]; 4. W46-Whit Knisley[2]; 5. 3E-Ethan Wicker[6]; 6. 24G-Greyson Springer[8]; 7. 1PX-Dylan Postier[7]; 8. 23K-Jordan Kluver[5]; 9. 21K-Kobe Simpson[9]

Heat 17 (8 Laps): 1. 22L-Gage Laney[2]; 2. 2D-Jeffrey Abbey[8]; 3. 56-Jace Park[4]; 4. 23R-Skylar Rhoades[6]; 5. 95M-Preston Lattomus[3]; 6. 13-Evie Dean[5]; 7. 44-Samuel Holt[7]; 8. 12M-Madison Getz[1]; 9. (DNS) 2A-Austin Wood

Heat 18 (8 Laps): 1. 11-Layden Pearson[1]; 2. 73T-Tanner Carrick[3]; 3. 3A-Drake Edwards[2]; 4. 7A-Charlie Allen[8]; 5. 71H-Mason Hannagan[5]; 6. 20T-Thomas Hall[6]; 7. 40G-Jason Gariss[7]; 8. 18S-Aidan Salisbury[4]; 9. (DNS) 23X-John Todd Jr

Heat 19 (8 Laps): 1. 24S-Colby Sokol[1]; 2. 39-Russ Disinger[3]; 3. 42A-Emerson Axsom[9]; 4. 75M-Malachi Mullens[2]; 5. 16X-Danny Davidson[7]; 6. 93-Zachary Patterson[8]; 7. 84M-Maxwell Roseland[5]; 8. 10-Patrick Lundy[4]; 9. 88C-Joshua Ullstrom[6]

Heat 20 (8 Laps): 1. 73-Jason McDougal[4]; 2. 28Q-Austin Quick[5]; 3. 36T-Ty Hulsey[8]; 4. 36B-Chad Boespflug[3]; 5. 88R-Ryder Laplante[7]; 6. 12-Corbin Gurley[6]; 7. 04K-Kormick Linner[1]; 8. 22B-Coltin Ratcliff[2]; 9. (DNS) 41S-Chase Cabre

Heat 21 (8 Laps): 1. 36-Brady Bacon[3]; 2. 12U-Tyler Devenport[1]; 3. 23L-Tyler LaPointe[2]; 4. 57-Jacob Lucas[8]; 5. 5-Chase Hyland[5]; 6. 37-Jack Hall[7]; 7. 44X-Trevin Littleton[9]; 8. 66J-Holden Jennings[6]; 9. 35-Logan Calderwood[4]

Heat 22 (8 Laps): 1. 17D-Angelina Dempsey[1]; 2. 1J-Ben Worth[6]; 3. 1$-Kortland Stephens[4]; 4. 17T-Tyler Walton[7]; 5. 14-Blake Battles[9]; 6. 5X-Bradley Huish[3]; 7. 91A-Alec Frisell[8]; 8. 29P-Brian Potter[5]; 9. 1V-Johnny Boland[2]

Heat 23 (8 Laps): 1. 9-Chase Randall[3]; 2. 51B-Joe B Miller[6]; 3. 110-Karter Battarbee[5]; 4. 14P-Josh Pierson[1]; 5. U2-Ryan Cotney[8]; 6. 57T-Kyle Thompson[4]; 7. 08P-Danny Padilla[2]; 8. 24-Ryan Shorthose[7]; 9. (DNS) 2-Hailey Wood

Heat 24 (8 Laps): 1. 35A-Aubrey Smith[3]; 2. 88K-Kelsey Gray[2]; 3. 17H-Hunter Little[5]; 4. 76-Mason Caswell[7]; 5. 73C-Shawn Conde[8]; 6. 79-Ron Dennis[9]; 7. 15D-Dylan Schaadt[1]; 8. 95F-Michael Frantz[4]; 9. 29-Drew Sawyer[6]

Heat 25 (8 Laps): 1. 77S-Robbie Smith[2]; 2. 11K-Shawn Mahaffey[6]; 3. 23M-Rhea Lynn Moss[3]; 4. 11T-Mike Thompson[1]; 5. 99O-Brett Osborn[5]; 6. 10D-Devon Debrick[4]; 7. (DNS) 15M-Marcedies Vogts; 8. (DNS) 20L-Lucas Logue; 9. (DNS) 77-Ryan Sullivan

Heat 26 (8 Laps): 1. 34-KJ Snow[3]; 2. 21B-Adam Barth[2]; 3. 1X-Brent Crews[8]; 4. 20-Alex Bright[9]; 5. 21A-Alyson Colby[6]; 6. 00D-Daniel Shaffer[5]; 7. 07X-Troy Morris[1]; 8. 87C-Cody Hill[7]; 9. 7V-Logan Reynolds[4]

Heat 27 (8 Laps): 1. 08-Jace McIntosh[7]; 2. 25X-Matt Sargent[6]; 3. 51K-Caleb Martin[5]; 4. 14X-Isaiah Garcia[9]; 5. 95-Paige Moss[2]; 6. 11C-Darren Brown[8]; 7. 9E-Glenn James Bratti II[3]; 8. 413-Charles Corte[1]; 9. 14J-Jade Avedisian[4]

Heat 28 (8 Laps): 1. 5R-Ryan Rocha[2]; 2. 12T-Trey Robb[8]; 3. 37B-Blake Carrick[1]; 4. 11B-Kaylee Bryson[4]; 5. 3W-Will Scribner[6]; 6. 70-Dustin Dixon[7]; 7. 10X-Thomas Hassler[9]; 8. 43C-Cameron Willhite[3]; 9. 13P-Justin Porter[5]

Heat 29 (8 Laps): 1. 21H-Keegan Brewer[4]; 2. 6W-Colin White[8]; 3. 7B-Kenton Brewer[5]; 4. 40X-Cody Freeman[3]; 5. 9B-Brad Sutton[7]; 6. 21-Caleb Stelzig[1]; 7. 84C-Chris Roseland[2]; 8. 99C-Chase Rohrbaugh[6]; 9. (DNS) 10K-Koda Oller

Heat 30 (8 Laps): 1. 1-Brenham Crouch[1]; 2. 3T-Trevor McIntire[5]; 3. 71E-Caden Englehart[2]; 4. 21G-Garth Kasiner[7]; 5. 82H-Hunter Pruitt[6]; 6. 4E-Mariah Ede[4]; 7. 15K-Creed Kemenah[9]; 8. 4A-Eric Ankiewicz Sr[8]; 9. 28-Austin Ullstrom[3]

Heat 31 (8 Laps): 1. 55B-Brandon Anderson[1]; 2. 1M-Shane Marquez Jr[2]; 3. 7N-Darin Naida[3]; 4. 20S-Steven Curbow[5]; 5. 33N-Ty Nevins[4]; 6. 96S-Brandon Sampson[8]; 7. 3R-Hunter Rhoades[7]; 8. 88D-Dalton Dowdy[6]; 9. (DNS) 8J-Josh Marcham

Heat 32 (8 Laps): 1. 41T-Weldon Buford[1]; 2. 18P-Caleb Pence[3]; 3. 44R-Branigan Roark[2]; 4. 22-Curtis Jones[6]; 5. 29W-Mike Walling[7]; 6. 27T-Timothy Watson III[9]; 7. 70G-Kolton Garris[5]; 8. 69-AJ Holmes[8]; 9. 18E-Steve Finn[4]

Heat 33 (8 Laps): 1. 12D-Kyle Amerson[2]; 2. 23C-Trey Marcham[3]; 3. 14K-Noah Key[6]; 4. 92-Jordan Herrman[1]; 5. 17J-Jacob Johnston[8]; 6. 6-Christopher Townsend[5]; 7. 59J-Richie Harvey[7]; 8. 12L-John Campbell[4]

Heat 34 (8 Laps): 1. 88G-Garrett Hulsey[1]; 2. 17M-Christian Bruno[2]; 3. 98P-Miles Paulus[5]; 4. 8M-Tres Mehler[4]; 5. 53-Tomas Partington[3]; 6. 7T-Taylor Neilson[6]; 7. 29B-John Binz[8]; 8. 36A-Tuesday Calderwood[7]

D-Features (Top 2 advance to the corresponding C-Feature)

D Feature 1 (10 Laps): 1. 33W-Anthony Wommack[1]; 2. 2X-Jadyn Friesen[2]; 3. 20J-Junior Ankiewicz[3]; 4. 1V-Johnny Boland[9]; 5. 9E-Glenn James Bratti II[4]; 6. 4M-Matt Carr[10]; 7. 4S-Spencer Hill[6]; 8. 43C-Cameron Willhite[8]; 9. 77A-Aaron Jesina[7]; 10. 84C-Chris Roseland[5]; 11. (DNS) 23X-John Todd Jr; 12. (DNS) 66J-Holden Jennings

D Feature 2 (10 Laps): 1. 21-Caleb Stelzig[1]; 2. 24-Ryan Shorthose[4]; 3. 71M-Matt McDade[2]; 4. 95G-Grayson Gaddy[6]; 5. 35-Logan Calderwood[8]; 6. 99C-Chase Rohrbaugh[5]; 7. C28-Chelby Hinton[3]; 8. 177-Blake Mahoney[7]; 9. (DNS) 14D-Jake Hagopian; 10. (DNS) 18S-Aidan Salisbury; 11. (DNS) 08K-Brad Best; 12. (DNS) 18E-Steve Finn

D Feature 3 (10 Laps): 1. 32-Bryce Lucius[1]; 2. 22M-Rees Moran[2]; 3. 74-Xavier Doney[4]; 4. 87C-Cody Hill[5]; 5. 10-Patrick Lundy[7]; 6. 17K-Braden Knipmeyer[12]; 7. 84M-Maxwell Roseland[3]; 8. 24C-Tristan Ullstrom[9]; 9. 88D-Dalton Dowdy[6]; 10. 20L-Lucas Logue[11]; 11. (DNS) 7V-Logan Reynolds; 12. (DNS) 23J-Matthew Jones

D Feature 4 (10 Laps): 1. 01-Mitchel Moles[1]; 2. 15-Mason Daugherty[2]; 3. 95F-Michael Frantz[7]; 4. 10K-Koda Oller[12]; 5. 3R-Hunter Rhoades[3]; 6. 4-Ben McFarland[8]; 7. 04K-Kormick Linner[5]; 8. 831-Shane Weeks[4]; 9. 14J-Jade Avedisian[10]; 10. 69-AJ Holmes[6]; 11. 36A-Tuesday Calderwood[11]; 12. (DNS) 88C-Joshua Ullstrom

D Feature 5 (10 Laps): 1. 26-Jordan Feagle[2]; 2. 70G-Kolton Garris[3]; 3. 15D-Dylan Schaadt[5]; 4. 29-Drew Sawyer[9]; 5. 77-Ryan Sullivan[10]; 6. 15M-Marcedies Vogts[11]; 7. 1PX-Dylan Postier[1]; 8. R1-Michaela Jewsbury[4]; 9. 12L-John Campbell[7]; 10. (DNS) 32A-Troy Leonard; 11. (DNS) 2-Hailey Wood; 12. (DNS) 47K-Cory Kelley

D Feature 6 (10 Laps): 1. 07X-Troy Morris[5]; 2. 33X-Justin Patocka[3]; 3. 13T-Tyler Nabors[2]; 4. 4A-Eric Ankiewicz Sr[4]; 5. 47-Austin Helt[7]; 6. 12E-Emme Hughes[8]; 7. 23K-Jordan Kluver[6]; 8. 18R-Brianna Rhoades[10]; 9. (DNS) 131-Dusty Young; 10. (DNS) 41S-Chase Cabre; 11. (DNS) 22G-Jared McIntyre; 12. (DNS) 44-Samuel Holt

D Feature 7 (10 Laps): 1. 8R-Ryker Pace[3]; 2. 12S-Adyn Schmidt[4]; 3. 21K-Kobe Simpson[7]; 4. 91-Bash Ferguson[2]; 5. 40G-Jason Gariss[1]; 6. 12M-Madison Getz[8]; 7. 17X-Benjamin Barbo[11]; 8. (DNS) 8J-Josh Marcham; 9. (DNS) 29P-Brian Potter; 10. (DNS) P1-Parker Leek; 11. (DNS) 28-Austin Ullstrom; 12. (DNS) 13P-Justin Porter

D Feature 8 (10 Laps): 1. 59J-Richie Harvey[1]; 2. 71-Bradyn Baker[3]; 3. 33-Cody Barnes[2]; 4. 08P-Danny Padilla[4]; 5. 8B-Cody Barnes[9]; 6. 16-Brittany Trogdon[6]; 7. 99D-Dakota Ricks[5]; 8. 22B-Coltin Ratcliff[7]; 9. 413-Charles Corte[8]; 10. (DNS) 29B-John Binz; 11. (DNS) 82-Jason Woods; 12. (DNS) 2A-Austin Wood

C-Features (Top 2 advance to the corresponding B-Feature)

C Feature 1 (10 Laps): 1. 37B-Blake Carrick[3]; 2. 79-Ron Dennis[4]; 3. 70-Dustin Dixon[9]; 4. 33N-Ty Nevins[8]; 5. 11T-Mike Thompson[7]; 6. 44A-Adrian Cobbs[12]; 7. 33W-Anthony Wommack[13]; 8. 2X-Jadyn Friesen[14]; 9. 95-Paige Moss[11]; 10. 44R-Branigan Roark[2]; 11. 13M-Marcos Mendez[10]; 12. 75M-Malachi Mullens[6]; 13. 23M-Rhea Lynn Moss[1]; 14. 42-Grady Mercer[5]

C Feature 2 (10 Laps): 1. 9M-Matt Moore[2]; 2. 7-Aidan Borden[4]; 3. 91A-Alec Frisell[12]; 4. 7N-Darin Naida[1]; 5. 44B-Lee Walchli[6]; 6. 51X-Joshua Huish[3]; 7. 80K-Kris Warner[8]; 8. 30X-John Crowder[10]; 9. 3E-Ethan Wicker[5]; 10. 21-Caleb Stelzig[13]; 11. 92-Jordan Herrman[7]; 12. 24-Ryan Shorthose[14]; 13. 96S-Brandon Sampson[9]; 14. 11F-Ryan Fulk[11]

C Feature 3 (10 Laps): 1. 65X-Cody Christensen[6]; 2. 5A-Ava Gropp[2]; 3. 14H-Carson Hocevar[1]; 4. 38-Karson Battarbee[4]; 5. 101-Brock Berreth[3]; 6. 29D-Blake Dacus[7]; 7. 22M-Rees Moran[14]; 8. 44X-Trevin Littleton[10]; 9. 32-Bryce Lucius[13]; 10. 21A-Alyson Colby[5]; 11. 86X-Tanner Johnson[9]; 12. 20T-Thomas Hall[11]; 13. 41N-Zak Gorski[8]; 14. 12-Corbin Gurley[12]

C Feature 4 (10 Laps): 1. 311-Ayrton Gennetten[2]; 2. 16X-Danny Davidson[3]; 3. 11B-Kaylee Bryson[4]; 4. 01-Mitchel Moles[13]; 5. 3W-Will Scribner[5]; 6. 22S-Sammy Mcnabb[9]; 7. 24G-Greyson Springer[6]; 8. 10X-Thomas Hassler[10]; 9. 71H-Mason Hannagan[7]; 10. 88-Tony Penick[8]; 11. 7T-Taylor Neilson[11]; 12. 19-Justin Robison[1]; 13. 15-Mason Daugherty[14]; 14. 57T-Kyle Thompson[12]

C Feature 5 (10 Laps): 1. 99-Craig Ronk[1]; 2. 938-Bradley Fezard[2]; 3. 9B-Brad Sutton[3]; 4. 22-Curtis Jones[4]; 5. 5-Chase Hyland[5]; 6. 93-Zachary Patterson[6]; 7. 74T-TJ Thompson[7]; 8. 27H-Zachery Hubbard[8]; 9. 15K-Creed Kemenah[10]; 10. 26-Jordan Feagle[11]; 11. 13-Evie Dean[9]; 12. 70G-Kolton Garris[13]; 13. 10D-Devon Debrick[12]; 14. (DNS) 82H-Hunter Pruitt

C Feature 6 (10 Laps): 1. 3A-Drake Edwards[1]; 2. 36B-Chad Boespflug[2]; 3. 29W-Mike Walling[3]; 4. 8M-Tres Mehler[4]; 5. 3S-Stephen Smith[5]; 6. 25-Jason Tracy[9]; 7. 11C-Darren Brown[6]; 8. 7S-Kaden Smith[10]; 9. 96-Jayson Campbell[8]; 10. 33X-Justin Patocka[14]; 11. 07X-Troy Morris[13]; 12. 00D-Daniel Shaffer[11]; 13. 4E-Mariah Ede[12]; 14. 99O-Brett Osborn[7]

C Feature 7 (10 Laps): 1. 20S-Steven Curbow[2]; 2. 93R-Raleigh Shepherd[4]; 3. 27T-Timothy Watson III[6]; 4. 41B-Logan Rumsey[3]; 5. 23L-Tyler LaPointe[1]; 6. 52-Cameron La Rose[7]; 7. 6-Christopher Townsend[11]; 8. 18-Wyatt Siegel[5]; 9. 95M-Preston Lattomus[9]; 10. 33C-Cole Tipton[8]; 11. 5X-Bradley Huish[12]; 12. 17E-Kaylee Esgar[10]; 13. 8R-Ryker Pace[13]; 14. 12S-Adyn Schmidt[14]

C Feature 8 (10 Laps): 1. 71E-Caden Englehart[1]; 2. W46-Whit Knisley[3]; 3. 55X-Reece Shelton[5]; 4. 99R-Nathan Rainey[2]; 5. 53-Tomas Partington[7]; 6. 12B-David Jacobs[10]; 7. 37-Jack Hall[8]; 8. 40X-Cody Freeman[4]; 9. 59J-Richie Harvey[11]; 10. 71-Bradyn Baker[13]; 11. 14P-Josh Pierson[6]; 12. 77M-Rob McClain[12]; 13. 5$-Emilee Lowry[9]; 14. (DNS) 33K-Jack Kassik

Qualifiers (Top 16 in combined Passing Points advance to the A-Feature)

Dash 1 (10 Laps): 1. 51B-Joe B Miller[2]; 2. 36-Brady Bacon[1]; 3. 08-Jace McIntosh[4]; 4. 73-Jason McDougal[5]; 5. 44T-Kole Kirkman[3]; 6. 11A-Avery Goodman[6]; 7. 14R-Jake Nail[8]; 8. 1T-David Schilling[7]; 9. 5E-Austin Shores[13]; 10. 17T-Tyler Walton[11]; 11. 1M-Shane Marquez Jr[10]; 12. 57-Jacob Lucas[9]; 13. 88R-Ryder Laplante[12]; 14. (DNS) 17D-Angelina Dempsey

Dash 2 (10 Laps): 1. 9-Chase Randall[1]; 2. 42A-Emerson Axsom[3]; 3. 11K-Shawn Mahaffey[2]; 4. 81-Frank Flud[7]; 5. 54-Trey Gropp[4]; 6. 99B-Gunner Bowden[9]; 7. 36T-Ty Hulsey[6]; 8. 1-Brenham Crouch[8]; 9. 76-Mason Caswell[11]; 10. 02-Ashton Torgerson[13]; 11. 110-Karter Battarbee[10]; 12. 17M-Christian Bruno[12]; 13. U2-Ryan Cotney[14]; 14. 77S-Robbie Smith[5]

Dash 3 (10 Laps): 1. 2D-Jeffrey Abbey[4]; 2. 25X-Matt Sargent[2]; 3. 35A-Aubrey Smith[1]; 4. R7-Brenden Bright[7]; 5. 14K-Noah Key[6]; 6. 55B-Brandon Anderson[8]; 7. 880-Austin Torgerson[11]; 8. 21H-Keegan Brewer[3]; 9. 5R-Ryan Rocha[5]; 10. 73C-Shawn Conde[13]; 11. 21G-Garth Kasiner[9]; 12. 17H-Hunter Little[10]; 13. 21W-Jeremy Wickham[12]; 14. (DNS) 34D-Devon Courtnier

Dash 4 (10 Laps): 1. 59-Kyle Spence[3]; 2. 34-KJ Snow[1]; 3. 12T-Trey Robb[4]; 4. 144-Damon Paul[7]; 5. 12D-Kyle Amerson[5]; 6. 82S-Jaxon Bishop[6]; 7. 2B-Nathan Benson[2]; 8. 41T-Weldon Buford[8]; 9. 51K-Caleb Martin[10]; 10. 73T-Tanner Carrick[9]; 11. 14A-Jim Radney[11]; 12. 14-Blake Battles[12]; 13. 17J-Jacob Johnston[14]; 14. 56-Jace Park[13]

Dash 5 (10 Laps): 1. 41X-Corey Day[1]; 2. 1X-Brent Crews[2]; 3. 5P-Daison Pursley[7]; 4. 4H-Harley Hollan[3]; 5. 39-Russ Disinger[9]; 6. 5T-Ryan Timms[6]; 7. 6W-Colin White[4]; 8. 28M-Ace McCarthy[11]; 9. 751-Mal Mullens[5]; 10. 1$-Kortland Stephens[13]; 11. 5B-Bobby Elliott[12]; 12. 30-Jacob Barton[14]; 13. 7B-Kenton Brewer[10]; 14. 88G-Garrett Hulsey[8]

Dash 6 (10 Laps): 1. 36K-Kris Carroll[1]; 2. 24L-Jared Peterson[3]; 3. 141-Brian Carber[4]; 4. 8K-Kevin Bayer[8]; 5. 20-Alex Bright[5]; 6. 47R-Tyler Rennison[2]; 7. 8-Chris Andrews[7]; 8. 98P-Miles Paulus[10]; 9. 18P-Caleb Pence[9]; 10. 88J-Joey Amantea[14]; 11. 97-Scotty Milan[6]; 12. 22U-Todd Uber[13]; 13. 91S-Jonathan Shafer[12]; 14. 68-Landon Ellis[11]

Dash 7 (10 Laps): 1. 12G-Gage Robb[2]; 2. 3T-Trevor McIntire[1]; 3. 7P-Jake Andreotti[4]; 4. 23C-Trey Marcham[9]; 5. 29A-Scott Sawyer[14]; 6. 83-Jim Woods[6]; 7. 88K-Kelsey Gray[11]; 8. 23R-Skylar Rhoades[13]; 9. 11J-Joey Starnes[10]; 10. 11-Layden Pearson[7]; 11. 12U-Tyler Devenport[12]; 12. 1F-Jason Friesen[3]; 13. 3-Cole Roberts[8]; 14. 14X-Isaiah Garcia[5]

Dash 8 (10 Laps): 1. 4G-Cody Gray[2]; 2. 22L-Gage Laney[1]; 3. 28Q-Austin Quick[4]; 4. 1J-Ben Worth[3]; 5. 24S-Colby Sokol[7]; 6. C2-Chase Porter[9]; 7. 1H-Connor Lee[14]; 8. 23-Josh Castro[6]; 9. 2G-Brandon Rose[12]; 10. 21J-Kameron Key[10]; 11. 25B-Blaine Baxter[13]; 12. 20W-Shawn Wicker[5]; 13. 21B-Adam Barth[11]; 14. 7A-Charlie Allen[8]

Stock Non-Wing*

Heat Races (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races)

Heat 1 (8 Laps): 1. 33K-Jack Kassik[1]; 2. 5T-Ryan Timms[3]; 3. 55B-Brandon Anderson[6]; 4. 11X-Jack Hoyer[9]; 5. 121-Cody Carter[8]; 6. 7N-Darin Naida[7]; 7. 12M-Madison Getz[2]; 8. 00D-Daniel Shaffer[4]; 9. 16X-Danny Davidson[5]

Heat 2 (8 Laps): 1. 30K-Weldon Buford[2]; 2. 61-Luke Lucas[4]; 3. 8-Chris Andrews[5]; 4. 11T-Mike Thompson[3]; 5. 37B-Blake Carrick[8]; 6. 1$-Kortland Stephens[7]; 7. 84M-Maxwell Roseland[1]; 8. 18R-Brianna Rhoades[6]; 9. 84C-Chris Roseland[9]

Heat 3 (8 Laps): 1. 9-Chase Randall[1]; 2. 6K-John Kilmer[2]; 3. 2D-Jeffrey Abbey[7]; 4. 189-Wyatt Rector[4]; 5. 12G-Gage Robb[9]; 6. 43-Spencer Mason[3]; 7. 15K-Creed Kemenah[6]; 8. 23M-Rhea Lynn Moss[5]; 9. 77S-Robbie Smith[8]

Heat 4 (8 Laps): 1. 88-Tony Penick[1]; 2. 09A-Randy Wagnon Jr[2]; 3. 3T-Trevor McIntire[7]; 4. 29P-Brian Potter[3]; 5. 22P-Tucker Perry[4]; 6. 52-Cameron La Rose[5]; 7. 14P-Josh Pierson[6]; 8. 1E-Emilio Hoover[8]; 9. (DNS) 8J-Josh Marcham

Heat 5 (8 Laps): 1. 938-Bradley Fezard[2]; 2. 88G-Garrett Hulsey[3]; 3. 7S-Kaden Smith[4]; 4. 28M-Ace McCarthy[8]; 5. 47R-Tyler Rennison[6]; 6. 17M-Christian Bruno[7]; 7. 43C-Cameron Willhite[1]; 8. 20T-Thomas Hall[5]; 9. (DNS) 172-Greg Reynolds

Heat 6 (8 Laps): 1. 38M-Koert Mehler[2]; 2. 21-Caleb Stelzig[1]; 3. 96-Jayson Campbell[5]; 4. 7K-Mason Keefer[7]; 5. 17-Robert Harbert[3]; 6. 9K-Kieran Casillas[4]; 7. 25B-Blaine Baxter[6]; 8. (DNS) 77-Ryan Sullivan; 9. (DNS) 7T-Kevin Keefer

Heat 7 (8 Laps): 1. 5-Chase Hyland[2]; 2. 82S-Jaxon Bishop[4]; 3. 23J-Matthew Jones[9]; 4. 139-Brandon Moeller[1]; 5. 26-Jordan Feagle[5]; 6. 17D-Angelina Dempsey[7]; 7. 96S-Brandon Sampson[3]; 8. 411-Ben Brown[6]; 9. 70-Dustin Dixon[8]

Heat 8 (8 Laps): 1. 93R-Raleigh Shepherd[2]; 2. 24L-Jared Peterson[7]; 3. 23R-Skylar Rhoades[3]; 4. 35A-Aubrey Smith[6]; 5. 3A-Drake Edwards[9]; 6. 44-Samuel Holt[1]; 7. 00-Tony Sinquefield[8]; 8. 17E-Kaylee Esgar[5]; 9. 75T-Ty Merrill[4]

Heat 9 (8 Laps): 1. 95-Paige Moss[1]; 2. 32X-Trey Marcham[9]; 3. 95G-Grayson Gaddy[6]; 4. 71E-Caden Englehart[7]; 5. 5X-Bradley Huish[2]; 6. 70G-Kolton Garris[3]; 7. 30X-John Crowder[5]; 8. 2A-Adam Miller[4]; 9. 3W-Will Scribner[8]

Heat 10 (8 Laps): 1. 21B-Adam Barth[4]; 2. 22-Curtis Jones[1]; 3. 7V-Logan Reynolds[8]; 4. 11F-Ryan Fulk[6]; 5. 71H-Mason Hannagan[2]; 6. 82H-Hunter Pruitt[5]; 7. 29B-David Jacobs[3]; 8. R1-Michaela Jewsbury[7]; 9. 88C-Joshua Ullstrom[9]

Heat 11 (8 Laps): 1. 11B-Kaylee Bryson[3]; 2. 51K-Caleb Martin[5]; 3. 188-Blake Moeller[8]; 4. 30-Jacob Barton[2]; 5. 95M-Preston Lattomus[6]; 6. 47-Austin Helt[7]; 7. 8R-Ryker Pace[9]; 8. 1J-Ben Worth[4]; 9. 13M-Marcos Mendez[1]

Heat 12 (8 Laps): 1. 9M-Matt Moore[2]; 2. 7B-Kenton Brewer[1]; 3. 54-Trey Gropp[3]; 4. 33X-Justin Patocka[5]; 5. 3S-Stephen Smith[4]; 6. 40G-Jason Gariss[7]; 7. 53-Tomas Partington[8]; 8. 10E-Matt Ebarb[6]; 9. 110-Karter Battarbee[9]

Heat 13 (8 Laps): 1. 95X-Nicholas Fauci[1]; 2. 84-Dave Nicholson[4]; 3. 311-Ayrton Gennetten[9]; 4. 91S-Jonathan Shafer[3]; 5. 7-Aidan Borden[5]; 6. 71M-Matt McDade[2]; 7. 45-Tyler Drummond[8]; 8. 29C-Colton Corbin[7]; 9. 10-Patrick Lundy[6]

Heat 14 (8 Laps): 1. 2G-Brandon Rose[2]; 2. 39-Russ Disinger[9]; 3. 28P-Grady Mercer[5]; 4. 33N-Ty Nevins[4]; 5. P1-Parker Leek[6]; 6. 71-Bradyn Baker[3]; 7. 04K-Kormick Linner[8]; 8. 6E-Mackenzie Borchers[7]; 9. 75M-Malachi Mullens[1]

Heat 15 (8 Laps): 1. 32T-Chris Cochran[1]; 2. 51B-Joe B Miller[3]; 3. 14R-Jake Nail[6]; 4. 7A-Charlie Allen[4]; 5. 85-Brian Beasley[7]; 6. 21J-Kameron Key[8]; 7. 22U-Todd Uber[2]; 8. 20S-Steven Curbow[5]; 9. 52J-Jimmy Jewsbury[9]

Heat 16 (8 Laps): 1. 14D-Jake Hagopian[2]; 2. 4M-Matt Carr[1]; 3. 17S-Baron Silva[6]; 4. 3M-Shawn Mahaffey[7]; 5. 04-Kyle Jones[9]; 6. 77M-Rob McClain[4]; 7. 18S-Aidan Salisbury[8]; 8. 7W-Tony Ogden[3]; 9. 6W-Colin White[5]

Heat 17 (8 Laps): 1. 99-Craig Ronk[3]; 2. 1F-Jason Friesen[5]; 3. 28Q-Austin Quick[4]; 4. 55X-Reece Shelton[2]; 5. 55-Dalton Burley[7]; 6. 20J-Junior Ankiewicz[6]; 7. 3R-Hunter Rhoades[1]; 8. 19-Justin Robison[8]; 9. (DNS) 51M-Eddie Martin

Heat 18 (8 Laps): 1. C2-Chase Porter[1]; 2. 34-KJ Snow[5]; 3. 75-Kale Drake[4]; 4. 29W-Mike Walling[3]; 5. 76-Mason Caswell[7]; 6. 08P-Danny Padilla[2]; 7. 44B-Lee Walchli[6]; 8. 14H-Carson Hocevar[8]; 9. 41D-Corey Day[9]

Heat 19 (8 Laps): 1. 17B-Quinton Benson[2]; 2. 4G-Cody Gray[1]; 3. 3E-Ethan Wicker[4]; 4. 57T-Kyle Thompson[6]; 5. 68-Landon Ellis[7]; 6. 87-Kelvin Lewis[8]; 7. 99B-Gunner Bowden[5]; 8. 619-Ryan Ayers[3]; 9. (DNS) 82-Jason Woods

Heat 20 (8 Laps): 1. 08-Cannon McIntosh[3]; 2. 25-Jason Tracy[5]; 3. 33P-Cameron Paul[7]; 4. 15X-Anton Hernandez[8]; 5. 1V-Johnny Boland[6]; 6. 40X-Cody Freeman[4]; 7. 41S-Chase Cabre[2]; 8. 20N-Andrew Neff[1]; 9. (DNS) 17X-Benjamin Barbo

Heat 21 (8 Laps): 1. 44T-Kole Kirkman[1]; 2. R7-Brenden Bright[7]; 3. 81-Frank Flud[9]; 4. 42A-Emerson Axsom[4]; 5. G5-Jason Setser[8]; 6. 5E-Daphne Harvey[3]; 7. 4E-Mariah Ede[2]; 8. 86X-Tanner Johnson[6]; 9. 8B-Cody Barnes[5]

Heat 22 (8 Laps): 1. 3D-Xavier Doney[1]; 2. 12A-Jadon Rogers[7]; 3. 47K-Cory Kelley[8]; 4. 12L-John Campbell[4]; 5. 15M-Marcedies Vogts[5]; 6. 44R-Branigan Roark[3]; 7. 35T-Scott Thompson[6]; 8. 14A-Jim Radney[2]; 9. (DNS) 16-Nigel Calvert

Heat 23 (8 Laps): 1. 22G-Jared McIntyre[1]; 2. 56-Jace Park[6]; 3. 17J-Jacob Johnston[7]; 4. 35-Logan Calderwood[9]; 5. 15-Chris Robinson[5]; 6. 4-Ben McFarland[8]; 7. 33-Kolton Nimrod[4]; 8. 99C-Chase Rohrbaugh[2]; 9. 8M-Tres Mehler[3]

Heat 24 (8 Laps): 1. 5P-Daison Pursley[8]; 2. 7P-Jake Andreotti[2]; 3. 8L-Brian Lunsford[7]; 4. 17G-Isaiah Garcia[9]; 5. 1K-Kevin Morris[3]; 6. 66J-Holden Jennings[4]; 7. 36B-Craig Carroll[5]; 8. 5$-Emilee Lowry[6]; 9. 11Z-Justin Calvert[1]

Heat 25 (8 Laps): 1. 44C-Cody Price[3]; 2. 24S-Colby Sokol[2]; 3. 1M-Shane Marquez Jr[1]; 4. 38-Karson Battarbee[4]; 5. 08B-Bobby McIntosh[6]; 6. C28-Chelby Hinton[7]; 7. 31X-Shad Getz[5]; 8. 76X-Ruben Morris[8]; 9. (DNS) 18E-Steve Finn

Heat 26 (8 Laps): 1. 20W-Shawn Wicker[3]; 2. 24G-Greyson Springer[6]; 3. 33W-Anthony Wommack[9]; 4. 31W-Dylan Reynolds[7]; 5. 58-David Beasley[4]; 6. 27D-Koda Oller[2]; 7. 13-John Kahl[1]; 8. G11-Larry Williams[8]; 9. 4S-Spencer Hill[5]

Heat 27 (8 Laps): 1. 59-Kyle Spence[6]; 2. 3K-Kris Carroll[1]; 3. 11C-Darren Brown[8]; 4. 73-Jason McDougal[4]; 5. 17H-Hunter Little[9]; 6. 09-Isaac Barr[5]; 7. 01-Mitchel Moles[3]; 8. 22B-Coltin Ratcliff[2]; 9. 79-Ron Dennis[7]

Heat 28 (8 Laps): 1. 141-Brian Carber[9]; 2. 19T-Caleb Thompson[1]; 3. 23-Josh Castro[2]; 4. 59J-Richie Harvey[5]; 5. 21K-Kobe Simpson[7]; 6. 28-Austin Ullstrom[8]; 7. 86-Ryan Thomas[3]; 8. 7M-Jeremy Mattos[4]; 9. 99R-Nathan Rainey[6]

Heat 29 (8 Laps): 1. 144-Damon Paul[3]; 2. 101-Brock Berreth[2]; 3. 41X-Cody Bryson[4]; 4. 23P-Trevor Peden[5]; 5. 5B-Bobby Elliott[9]; 6. 99E-Eastin Ashbrooke[8]; 7. 21W-Jeremy Wickham[6]; 8. 12T-Trey Robb[7]; 9. 07X-Troy Morris[1]

Heat 30 (8 Laps): 1. 17T-Tyler Walton[3]; 2. 3L-Jimmy Leal[4]; 3. 88J-Joey Amantea[1]; 4. 08K-Brad Best[6]; 5. 32-Bryce Lucius[7]; 6. 88K-Kelsey Gray[5]; 7. 13T-Tyler Nabors[9]; 8. 47W-Jake Davis[8]; 9. 91-Bash Ferguson[2]

Heat 31 (8 Laps): 1. 880-Austin Torgerson[3]; 2. 91K-Kevin Bayer[8]; 3. 321-Chad Winfrey[1]; 4. 1P-Dylan Postier[4]; 5. 51X-Joshua Huish[7]; 6. 23X-John Todd Jr[5]; 7. 37-Jack Hall[2]; 8. 831-Shane Weeks[6]; 9. 69-AJ Holmes[9]

Heat 32 (8 Laps): 1. 1N-Jeffrey Newell[2]; 2. 20-Alex Bright[7]; 3. 57-Jacob Lucas[4]; 4. 11A-Avery Goodman[8]; 5. 31-Phillip Cordova[6]; 6. 22K-Joey Klemish[5]; 7. 33C-Cole Tipton[1]; 8. 15B-Brock Cottrell[9]; 9. (DQ) 22S-Sammy Mcnabb[3]

Heat 33 (8 Laps): 1. 98P-Miles Paulus[1]; 2. 02-Ashton Torgerson[4]; 3. 41B-Logan Rumsey[7]; 4. 27F-Jesse Frazier[9]; 5. 99D-Dakota Ricks[6]; 6. 20L-Lucas Logue[2]; 7. 10X-Thomas Hassler[8]; 8. 1T-David Schilling[3]; 9. (DQ) 12-Corbin Gurley[5]

Heat 34 (8 Laps): 1. 11-Layden Pearson[3]; 2. 1H-Connor Lee[1]; 3. 131-Dusty Young[4]; 4. 27T-Timothy Watson III[2]; 5. 18-Wyatt Siegel[5]; 6. 2X-Jadyn Friesen[6]; 7. 41C-Chuck Dunlap[8]; 8. 112-Scott Smith[7]

Heat 35 (8 Laps): 1. 9B-Brad Sutton[4]; 2. 36R-Kevin Reed[1]; 3. 12D-Kyle Amerson[6]; 4. 18P-Caleb Pence[2]; 5. 27H-Zachery Hubbard[8]; 6. 88R-Ryder Laplante[3]; 7. 00G-Milton Goolsby[7]; 8. 117-James Scott[5]

Heat 36 (8 Laps): 1. 0E-Brandon Shaw[2]; 2. 73T-Tanner Carrick[4]; 3. 25X-Matt Sargent[7]; 4. 24T-Glenn James Bratti II[3]; 5. 4A-Eric Ankiewicz Sr[5]; 6. 44X-Trevin Littleton[1]; 7. 177-Blake Mahoney[8]; 8. 24C-Tristan Ullstrom[6]

Heat 37 (8 Laps): 1. 97-Scotty Milan[1]; 2. 36-Brady Bacon[3]; 3. 36T-Ty Hulsey[4]; 4. 44A-Adrian Cobbs[7]; 5. 48S-William Schleicher[2]; 6. 21G-Garth Kasiner[5]; 7. 10D-Devon Debrick[6]; 8. (DNS) 33H-Evan Harvey

D-Features (Top 2 advance to the corresponding C-Feature)

D Feature 1 (10 Laps): 1. 44R-Branigan Roark[2]; 2. 01-Mitchel Moles[5]; 3. 30X-John Crowder[4]; 4. 44X-Trevin Littleton[3]; 5. 22S-Sammy Mcnabb[9]; 6. 77M-Rob McClain[1]; 7. 17E-Kaylee Esgar[7]; 8. 12M-Madison Getz[6]; 9. 70-Dustin Dixon[8]; 10. (DNS) 00-Tony Sinquefield; 11. (DNS) 12T-Trey Robb; 12. (DNS) 411-Ben Brown; 13. (DNS) 110-Karter Battarbee; 14. (DNS) 99R-Nathan Rainey; 15. (DNS) 7T-Kevin Keefer; 16. (DNS) 33H-Evan Harvey

D Feature 2 (10 Laps): 1. 53-Tomas Partington[1]; 2. 15K-Creed Kemenah[3]; 3. 86-Ryan Thomas[5]; 4. 99B-Gunner Bowden[4]; 5. 16X-Danny Davidson[11]; 6. 40X-Cody Freeman[2]; 7. 10E-Matt Ebarb[8]; 8. 84C-Chris Roseland[13]; 9. 91-Bash Ferguson[12]; 10. 3W-Will Scribner[10]; 11. 112-Scott Smith[7]; 12. 22U-Todd Uber[6]; 13. 52J-Jimmy Jewsbury[9]; 14. (DNS) 88R-Ryder Laplante; 15. (DNS) 20S-Steven Curbow

D Feature 3 (10 Laps): 1. 6W-Colin White[8]; 2. 45-Tyler Drummond[1]; 3. 1E-Emilio Hoover[4]; 4. 36B-Craig Carroll[3]; 5. 13M-Marcos Mendez[9]; 6. 86X-Tanner Johnson[6]; 7. 71M-Matt McDade[2]; 8. 84M-Maxwell Roseland[5]; 9. 117-James Scott[7]; 10. (DNS) 66J-Holden Jennings; 11. (DNS) 14P-Josh Pierson; 12. (DNS) 41S-Chase Cabre; 13. (DNS) 41D-Corey Day; 14. (DNS) 14A-Jim Radney; 15. (DNS) 16-Nigel Calvert

D Feature 4 (10 Laps): 1. 43-Spencer Mason[2]; 2. 00D-Daniel Shaffer[10]; 3. 04K-Kormick Linner[1]; 4. 19-Justin Robison[6]; 5. 08P-Danny Padilla[3]; 6. 4E-Mariah Ede[7]; 7. 43C-Cameron Willhite[8]; 8. 8B-Cody Barnes[12]; 9. 75M-Malachi Mullens[13]; 10. 5$-Emilee Lowry[9]; 11. 31X-Shad Getz[5]; 12. 44B-Lee Walchli[4]; 13. 99C-Chase Rohrbaugh[11]; 14. (DNS) 69-AJ Holmes; 15. (DNS) 18E-Steve Finn

D Feature 5 (10 Laps): 1. 14H-Carson Hocevar[6]; 2. 37-Jack Hall[7]; 3. 4S-Spencer Hill[12]; 4. 7W-Tony Ogden[11]; 5. 2A-Adam Miller[10]; 6. 18S-Aidan Salisbury[1]; 7. 27D-Koda Oller[3]; 8. 21W-Jeremy Wickham[4]; 9. 35T-Scott Thompson[5]; 10. 3R-Hunter Rhoades[8]; 11. 11Z-Justin Calvert[13]; 12. 831-Shane Weeks[9]; 13. 9K-Kieran Casillas[2]; 14. (DNS) 22B-Coltin Ratcliff; 15. (DNS) 51M-Eddie Martin

D Feature 6 (10 Laps): 1. 10X-Thomas Hassler[1]; 2. 79-Ron Dennis[10]; 3. 07X-Troy Morris[12]; 4. 10D-Devon Debrick[4]; 5. 33-Kolton Nimrod[5]; 6. R1-Michaela Jewsbury[7]; 7. 12-Corbin Gurley[11]; 8. 619-Ryan Ayers[9]; 9. 13-John Kahl[8]; 10. 20L-Lucas Logue[3]; 11. 76X-Ruben Morris[6]; 12. 17X-Benjamin Barbo[13]; 13. 70G-Kolton Garris[2]; 14. (DNS) 24C-Tristan Ullstrom; 15. (DNS) 1J-Ben Worth

D Feature 7 (10 Laps): 1. G11-Larry Williams[5]; 2. 23M-Rhea Lynn Moss[8]; 3. 29C-Colton Corbin[6]; 4. 75T-Ty Merrill[9]; 5. 41C-Chuck Dunlap[1]; 6. 00G-Milton Goolsby[3]; 7. 33C-Cole Tipton[7]; 8. (DNS) 15B-Brock Cottrell; 9. (DNS) 7M-Jeremy Mattos; 10. (DNS) 1T-David Schilling; 11. (DNS) 20N-Andrew Neff; 12. (DNS) 77-Ryan Sullivan; 13. (DNS) 172-Greg Reynolds; 14. (DQ) 96S-Brandon Sampson[4]; 15. (DQ) 71-Bradyn Baker[2]

D Feature 8 (10 Laps): 1. 77S-Robbie Smith[9]; 2. 8M-Tres Mehler[11]; 3. 10-Patrick Lundy[10]; 4. 5E-Daphne Harvey[2]; 5. 20T-Thomas Hall[7]; 6. 6E-Mackenzie Borchers[5]; 7. 18R-Brianna Rhoades[6]; 8. 177-Blake Mahoney[1]; 9. 29B-David Jacobs[3]; 10. 47W-Jake Davis[4]; 11. 88C-Joshua Ullstrom[8]; 12. (DNS) 25B-Blaine Baxter; 13. (DNS) 44-Samuel Holt; 14. (DNS) 8J-Josh Marcham; 15. (DNS) 82-Jason Woods

***C-Features (Top 2 advance to their corresponding B-Feature)

C Feature 1 (10 Laps): 1. 32-Bryce Lucius[5]; 2. 27T-Timothy Watson III[8]; 3. C28-Chelby Hinton[10]; 4. 23P-Trevor Peden[4]; 5. 7-Aidan Borden[9]; 6. 01-Mitchel Moles[13]; 7. 2X-Jadyn Friesen[12]; 8. P1-Parker Leek[7]; 9. 68-Landon Ellis[3]; 10. 1P-Dylan Postier[6]; 11. 44R-Branigan Roark[11]; 12. 1H-Connor Lee[1]; 13. 131-Dusty Young[2]; 14. (DNS) 58-David Beasley

C Feature 2 (10 Laps): 1. G5-Jason Setser[3]; 2. 1V-Johnny Boland[7]; 3. 1M-Shane Marquez Jr[4]; 4. 18P-Caleb Pence[8]; 5. 53-Tomas Partington[11]; 6. 52-Cameron La Rose[12]; 7. 7N-Darin Naida[10]; 8. 36R-Kevin Reed[1]; 9. 15M-Marcedies Vogts[9]; 10. 51X-Joshua Huish[5]; 11. 11T-Mike Thompson[6]; 12. 15K-Creed Kemenah[13]; 13. 36T-Ty Hulsey[2]; 14. (DNS) 1K-Kevin Morris

C Feature 3 (10 Laps): 1. 88J-Joey Amantea[3]; 2. 7S-Kaden Smith[1]; 3. 27H-Zachery Hubbard[2]; 4. 08B-Bobby McIntosh[6]; 5. 15-Chris Robinson[8]; 6. 45-Tyler Drummond[11]; 7. 6W-Colin White[10]; 8. 8R-Ryker Pace[9]; 9. 189-Wyatt Rector[4]; 10. 29P-Brian Potter[5]; 11. 21J-Kameron Key[7]; 12. (DNS) 35A-Aubrey Smith; 13. (DNS) 1$-Kortland Stephens; 14. (DNS) 82H-Hunter Pruitt

C Feature 4 (10 Laps): 1. 321-Chad Winfrey[3]; 2. 33N-Ty Nevins[4]; 3. 17M-Christian Bruno[9]; 4. 09-Isaac Barr[10]; 5. 43-Spencer Mason[11]; 6. 31-Phillip Cordova[6]; 7. 00D-Daniel Shaffer[12]; 8. 91S-Jonathan Shafer[5]; 9. 4-Ben McFarland[7]; 10. 18-Wyatt Siegel[8]; 11. 23R-Skylar Rhoades[2]; 12. 28Q-Austin Quick[1]; 13. (DNS) 11F-Ryan Fulk; 14. (DNS) 13T-Tyler Nabors

C Feature 5 (10 Laps): 1. 75-Kale Drake[1]; 2. 54-Trey Gropp[3]; 3. 57T-Kyle Thompson[2]; 4. 29W-Mike Walling[6]; 5. 4A-Eric Ankiewicz Sr[9]; 6. 7A-Charlie Allen[5]; 7. 88K-Kelsey Gray[11]; 8. 99D-Dakota Ricks[7]; 9. 14H-Carson Hocevar[12]; 10. 85-Brian Beasley[4]; 11. 28-Austin Ullstrom[8]; 12. 5X-Bradley Huish[10]; 13. (DNS) 17D-Angelina Dempsey; 14. (DNS) 37-Jack Hall

C Feature 6 (10 Laps): 1. 3E-Ethan Wicker[1]; 2. 42A-Emerson Axsom[5]; 3. 23-Josh Castro[3]; 4. 99E-Eastin Ashbrooke[7]; 5. 47-Austin Helt[9]; 6. 22P-Tucker Perry[8]; 7. 10X-Thomas Hassler[11]; 8. 24T-Glenn James Bratti II[6]; 9. 08K-Brad Best[2]; 10. 71H-Mason Hannagan[10]; 11. 55-Dalton Burley[4]; 12. 79-Ron Dennis[12]; 13. (DNS) 30-Jacob Barton; 14. (DNS) 23X-John Todd Jr

C Feature 7 (10 Laps): 1. 121-Cody Carter[2]; 2. 33X-Justin Patocka[3]; 3. 76-Mason Caswell[4]; 4. 38-Karson Battarbee[5]; 5. 139-Brandon Moeller[8]; 6. 41X-Cody Bryson[1]; 7. 48S-William Schleicher[9]; 8. 23M-Rhea Lynn Moss[13]; 9. 22K-Joey Klemish[12]; 10. G11-Larry Williams[11]; 11. 17-Robert Harbert[7]; 12. 55X-Reece Shelton[6]; 13. 40G-Jason Gariss[10]; 14. (DNS) 47R-Tyler Rennison

C Feature 8 (10 Laps): 1. 57-Jacob Lucas[1]; 2. 73-Jason McDougal[5]; 3. 37B-Blake Carrick[2]; 4. 59J-Richie Harvey[3]; 5. 95M-Preston Lattomus[6]; 6. 26-Jordan Feagle[8]; 7. 87-Kelvin Lewis[10]; 8. 20J-Junior Ankiewicz[11]; 9. 8M-Tres Mehler[13]; 10. 77S-Robbie Smith[12]; 11. 3S-Stephen Smith[9]; 12. 21K-Kobe Simpson[4]; 13. 12L-John Campbell[7]; 14. (DNS) 21G-Garth Kasiner

Qualifiers (Top 16 in combined Passing Points advance to the A-Feature)

Dash 1 (10 Laps): 1. 44C-Cody Price[1]; 2. 12A-Jadon Rogers[3]; 3. 141-Brian Carber[4]; 4. 17B-Quinton Benson[7]; 5. 56-Jace Park[2]; 6. 82S-Jaxon Bishop[8]; 7. 34-KJ Snow[5]; 8. 09A-Randy Wagnon Jr[13]; 9. 8-Chris Andrews[12]; 10. 17H-Hunter Little[14]; 11. 95-Paige Moss[10]; 12. 25X-Matt Sargent[6]; 13. 97-Scotty Milan[11]; 14. 14R-Jake Nail[9]

Dash 2 (10 Laps): 1. 20-Alex Bright[3]; 2. 5P-Daison Pursley[4]; 3. 30K-Weldon Buford[6]; 4. 1N-Jeffrey Newell[7]; 5. 25-Jason Tracy[5]; 6. 20W-Shawn Wicker[1]; 7. 24G-Greyson Springer[2]; 8. 84-Dave Nicholson[8]; 9. 21-Caleb Stelzig[11]; 10. 28M-Ace McCarthy[9]; 11. 5B-Bobby Elliott[13]; 12. 95X-Nicholas Fauci[10]; 13. 28P-Grady Mercer[12]; 14. (DNS) 17S-Baron Silva

Dash 3 (10 Laps): 1. 144-Damon Paul[1]; 2. 2D-Jeffrey Abbey[5]; 3. 22-Curtis Jones[14]; 4. 0E-Brandon Shaw[7]; 5. 15X-Anton Hernandez[11]; 6. 32T-Chris Cochran[10]; 7. 3L-Jimmy Leal[8]; 8. 47K-Cory Kelley[9]; 9. 7V-Logan Reynolds[2]; 10. 23J-Matthew Jones[3]; 11. 938-Bradley Fezard[6]; 12. 7P-Jake Andreotti[13]; 13. 32X-Trey Marcham[4]; 14. 7K-Mason Keefer[12]

Dash 4 (10 Laps): 1. 17T-Tyler Walton[1]; 2. 188-Blake Moeller[2]; 3. 3T-Trevor McIntire[5]; 4. 5-Chase Hyland[6]; 5. 311-Ayrton Gennetten[3]; 6. 11X-Jack Hoyer[7]; 7. C2-Chase Porter[10]; 8. 02-Ashton Torgerson[8]; 9. 24S-Colby Sokol[13]; 10. 7B-Kenton Brewer[14]; 11. 11A-Avery Goodman[11]; 12. 71E-Caden Englehart[12]; 13. 12D-Kyle Amerson[9]; 14. 39-Russ Disinger[4]

Dash 5 (10 Laps): 1. 81-Frank Flud[3]; 2. 880-Austin Torgerson[1]; 3. 59-Kyle Spence[4]; 4. 44T-Kole Kirkman[10]; 5. 3M-Shawn Mahaffey[12]; 6. 101-Brock Berreth[13]; 7. 5T-Ryan Timms[11]; 8. 11C-Darren Brown[2]; 9. 4M-Matt Carr[14]; 10. 33P-Cameron Paul[5]; 11. 33K-Jack Kassik[9]; 12. 35-Logan Calderwood[7]; 13. 73T-Tanner Carrick[8]; 14. 93R-Raleigh Shepherd[6]

Dash 6 (10 Laps): 1. 11-Layden Pearson[1]; 2. 91K-Kevin Bayer[4]; 3. 9M-Matt Moore[6]; 4. 11B-Kaylee Bryson[2]; 5. 88G-Garrett Hulsey[11]; 6. 3D-Xavier Doney[10]; 7. 17G-Isaiah Garcia[7]; 8. 4G-Cody Gray[14]; 9. 17J-Jacob Johnston[5]; 10. 12G-Gage Robb[13]; 11. 9-Chase Randall[9]; 12. 31W-Dylan Reynolds[12]; 13. 55B-Brandon Anderson[8]; 14. 33W-Anthony Wommack[3]

Dash 7 (10 Laps): 1. 51K-Caleb Martin[1]; 2. 99-Craig Ronk[2]; 3. 2G-Brandon Rose[6]; 4. 8L-Brian Lunsford[5]; 5. 27F-Jesse Frazier[7]; 6. 24L-Jared Peterson[4]; 7. 3K-Kris Carroll[14]; 8. 44A-Adrian Cobbs[12]; 9. 88-Tony Penick[9]; 10. 96-Jayson Campbell[8]; 11. 3A-Drake Edwards[13]; 12. 21B-Adam Barth[3]; 13. 22G-Jared McIntyre[10]; 14. 51B-Joe B Miller[11]

Dash 8 (10 Laps): 1. 08-Cannon McIntosh[2]; 2. 1F-Jason Friesen[1]; 3. 9B-Brad Sutton[3]; 4. 41B-Logan Rumsey[5]; 5. 36-Brady Bacon[11]; 6. R7-Brenden Bright[4]; 7. 14D-Jake Hagopian[6]; 8. 6K-John Kilmer[12]; 9. 98P-Miles Paulus[10]; 10. 38M-Koert Mehler[9]; 11. 04-Kyle Jones[13]; 12. 19T-Caleb Thompson[14]; 13. 61-Luke Lucas[7]; 14. 95G-Grayson Gaddy[8]

Restricted A-Class

Heat Races (Top 60 in passing points from Heat Races advance to 5 Qualifying Races)

Heat 1 (8 Laps): 1. G5-Gunnar Setser[2]; 2. 24S-Colby Sokol[3]; 3. 6-Christopher Townsend[4]; 4. 27T-Timothy Watson III[5]; 5. 41B-Logan Rumsey[8]; 6. 52-Hayden Mabe[1]; 7. 46-Peyton White[7]; 8. 95D-Dooley Harris[6]

Heat 2 (8 Laps): 1. 75-Blayne Buntin[4]; 2. 15K-Mason Daugherty[7]; 3. 7J-JW Henderson[3]; 4. 114-Thomas Hall Jr[6]; 5. 17-Hayden Baughman[2]; 6. M16-Conner Thomas[8]; 7. 5C-Cooper Miller[5]; 8. 27-Trevor Twardeski[1]

Heat 3 (8 Laps): 1. 74-Xavier Doney[1]; 2. 14J-Jade Avedisian[8]; 3. 34D-Devon Courtnier[7]; 4. 77E-Cole Esgar[4]; 5. 71M-Ty Englehart[2]; 6. 22B-Landon Baldwin[5]; 7. 7R-Rylie Yates[3]; 8. 5W-Dakota Winkler[6]

Heat 4 (8 Laps): 1. 17S-Baron Silva[2]; 2. 22M-Rees Moran[4]; 3. 20A-James Andrichuk[6]; 4. 83-Brant Woods[3]; 5. 2M-Shawn Marquez Jr[1]; 6. 3C-Collin Mitchell[7]; 7. 36-Tuesday Calderwood[5]; 8. 63-Jack Thomas[8]

Heat 5 (8 Laps): 1. 2B-Garrett Benson[2]; 2. 23K-Jordan Kluver[4]; 3. 11-Jack Hoyer[6]; 4. 5B-Brock Cottrell[1]; 5. 14P-Josh Pierson[3]; 6. 72C-Kayden Cole[7]; 7. 10K-Karson Wittwer[8]; 8. 67-Ben Maier[5]

Heat 6 (8 Laps): 1. 95G-Grayson Gaddy[1]; 2. 5A-Ava Gropp[2]; 3. 52J-Conner Long[4]; 4. 82H-Hunter Pruitt[7]; 5. 5F-Freddy Rowland[3]; 6. 3Z-Trey Zorn[6]; 7. 44S-Shelby Price[5]; 8. 19-Kaden Trotter[8]

Heat 7 (8 Laps): 1. 78-Ethan Ayars[4]; 2. 22-Remmi Butolph[3]; 3. 12U-Tyler Devenport[5]; 4. 5-Gavan Boschele[1]; 5. 26-Corbin Rueschenberg[8]; 6. 77T-Hailey Taylor[7]; 7. 84M-Maxwell Roseland[2]; 8. 77-Cooper Sullivan[6]

Heat 8 (8 Laps): 1. 14X-Braxston Wilson[1]; 2. 00-Preston Scheulen[8]; 3. 2A-Austin Wood[2]; 4. 55-Chance Ullstrom[3]; 5. 74T-TJ Thompson[4]; 6. 10-Scout Spraggins[5]; 7. 23J-Journey Hunt[6]; 8. 4S-Aubrey Jo Sappington[7]

Heat 9 (8 Laps): 1. 1-Brenham Crouch[8]; 2. 1B-Brian Bennett[4]; 3. 61-Eli Bookout[5]; 4. 101-Kylee Young[6]; 5. 44-Gunner Shroyer[3]; 6. 25B-Chevy Boyer[1]; 7. 13-Evie Dean[2]; 8. 24K-Elle Kluver[7]

Heat 10 (8 Laps): 1. 88G-Grant Schaadt[2]; 2. 71-Bradyn Baker[4]; 3. 88R-Ryder Laplante[3]; 4. 8-Tanner Johnson[6]; 5. 1$-Kortland Stephens[8]; 6. 25S-Justis Sokol[5]; 7. III-Trae Manning[7]; 8. 50-Jackson Beers[1]

Heat 11 (8 Laps): 1. 7T-Logan Trevino[4]; 2. 21-Gauge Garcia[7]; 3. 78C-Haley Constance[2]; 4. 02-Ashton Torgerson[3]; 5. 21K-Kobe Simpson[6]; 6. 2-Hailey Wood[8]; 7. 29P-Bailee Spitulski[1]; 8. 08E-Elizabeth Phillips[5]

Heat 12 (8 Laps): 1. 45-Megan Thomas[2]; 2. 21J-Keegan Brewer[1]; 3. 94-Sophie Frazier[7]; 4. 122-Lane Warner[4]; 5. 5V-Alex Vande Voort[3]; 6. U2-Ryan Cotney[6]; 7. 15D-Dylan Schaadt[5]; 8. 66-Jayden Clay[8]

Heat 13 (8 Laps): 1. 21A-Alyson Colby[2]; 2. 61B-Wyatt Bookout[1]; 3. 7S-Kaden Smith[5]; 4. 17B-Brody Strong[6]; 5. 15H-Harley Vogts[4]; 6. 59-Brody Mclaughlin[3]; 7. 16-Matthew Francis[7]

Heat 14 (8 Laps): 1. 5T-Ryan Timms[5]; 2. 29-Levi Kuntz[1]; 3. 07X-Troy Morris[3]; 4. 8R-Ryker Pace[7]; 5. 88D-Dalton Dowdy[2]; 6. 3-Cale Coons[6]; 7. 10T-Talin Turner[4]

Qualifiers (Top 16 in combined Heat and Qualifier Passing Points advance to the A-Feature)

Qual. 1 (10 Laps): 1. 21-Gauge Garcia[3]; 2. 1-Brenham Crouch[4]; 3. 45-Megan Thomas[1]; 4. 71-Bradyn Baker[5]; 5. 7S-Kaden Smith[7]; 6. 14X-Braxston Wilson[6]; 7. 101-Kylee Young[9]; 8. 1$-Kortland Stephens[10]; 9. 78C-Haley Constance[11]; 10. 5-Gavan Boschele[13]; 11. 94-Sophie Frazier[2]; 12. 61B-Wyatt Bookout[8]; 13. 55-Chance Ullstrom[12]

Qual. 2 (10 Laps): 1. G5-Gunnar Setser[2]; 2. 14J-Jade Avedisian[4]; 3. 20A-James Andrichuk[5]; 4. 21A-Alyson Colby[1]; 5. 7J-JW Henderson[10]; 6. 27T-Timothy Watson III[11]; 7. 75-Blayne Buntin[3]; 8. 02-Ashton Torgerson[12]; 9. 8-Tanner Johnson[9]; 10. 82H-Hunter Pruitt[7]; 11. 24S-Colby Sokol[6]; 12. 29-Levi Kuntz[8]

Qual. 3 (10 Laps): 1. 78-Ethan Ayars[3]; 2. 00-Preston Scheulen[4]; 3. 11-Jack Hoyer[5]; 4. 8R-Ryker Pace[7]; 5. 6-Christopher Townsend[8]; 6. 88R-Ryder Laplante[10]; 7. 21K-Kobe Simpson[12]; 8. 17S-Baron Silva[2]; 9. 22-Remmi Butolph[6]; 10. 22M-Rees Moran[1]; 11. 77E-Cole Esgar[11]; 12. 17B-Brody Strong[9]

Qual. 4 (10 Laps): 1. 5T-Ryan Timms[4]; 2. 2B-Garrett Benson[2]; 3. 23K-Jordan Kluver[1]; 4. 7T-Logan Trevino[3]; 5. 74-Xavier Doney[5]; 6. 52J-Conner Long[8]; 7. 12U-Tyler Devenport[6]; 8. 5A-Ava Gropp[7]; 9. 07X-Troy Morris[10]; 10. 41B-Logan Rumsey[9]; 11. 122-Lane Warner[11]; 12. M16-Conner Thomas[12]

Qual. 5 (10 Laps): 1. 15K-Mason Daugherty[4]; 2. 61-Eli Bookout[6]; 3. 83-Brant Woods[11]; 4. 88G-Grant Schaadt[2]; 5. 1B-Brian Bennett[1]; 6. 95G-Grayson Gaddy[5]; 7. 2-Hailey Wood[12]; 8. 2A-Austin Wood[10]; 9. 114-Thomas Hall Jr[8]; 10. 26-Corbin Rueschenberg[9]; 11. 21J-Keegan Brewer[7]; 12. 34D-Devon Courtnier[3]

Junior Sprints

***Heat Races (All cars to 6 Qualifying Races)

Heat 1 (8 Laps): 1. 3-Cale Coons[1]; 2. 66-Keyton Adams[6]; 3. 2T-Tyler Crow[2]; 4. 30-David Bretz[3]; 5. 1H-Hudsyn Truitt[5]; 6. 19-Beau Chapman[4]; 7. 36-Rayce Reed[7]; 8. (DNS) 87C-Callan Hill

Heat 2 (8 Laps): 1. 71-Jaxton Wiggs[1]; 2. 88P-Ayden Parrish[2]; 3. 10T-Talin Turner[7]; 4. 6-Brylee Kilmer[5]; 5. 8L-Logun Lunsford[3]; 6. 88-Titan Bowden[6]; 7. 74-Natalie Doney[8]; 8. 2-Freddie Furr[4]

Heat 3 (8 Laps): 1. G5-Gunnar Setser[1]; 2. 25S-Justis Sokol[7]; 3. 5-Kellan Harper[5]; 4. 13C-William Conner[6]; 5. 700-Braydon Jacobs[3]; 6. 5L-Landon Jesina[8]; 7. 22-Landon Baldwin[4]; 8. (DQ) 29-Bristol McCleskey[2]

Heat 4 (8 Laps): 1. 21-Cash Lovenburg[8]; 2. 88K-Bryce Kujath[7]; 3. 7-Garyn Howard[2]; 4. 1P-Kentzi Potter[4]; 5. 71M-Finn McDade[6]; 6. 87-Brody McClelland[1]; 7. 1K-Kolette Dicero[3]; 8. 1R-Carson Reutzel[5]

Heat 5 (8 Laps): 1. 0-Lathe Griggs[5]; 2. 55-Jett Barnes[8]; 3. 55X-Lucas Mauldin[6]; 4. 37Z-Jacob Zimmerman[1]; 5. 14R-Jaxon Nail[4]; 6. 14G-Blake Pittman[7]; 7. 20-Jonathan Andrichuk[2]; 8. 24W-Weston Freeman[3]

Heat 6 (8 Laps): 1. 5C-Cooper Miller[2]; 2. 2B-Garrett Benson[8]; 3. 8-Jase Blevins[1]; 4. 33-Jett Nunley[3]; 5. 01T-Ty Lovenburg[5]; 6. 05-Sawyer Beers[7]; 7. 75-Masyn Truitt[6]; 8. 3W-Blake Winkler[4]

Heat 7 (8 Laps): 1. 63-Jack Thomas[1]; 2. 24L-Levi Hillier[4]; 3. 21H-Levi Hinck[3]; 4. 31-Lincoln Smith[6]; 5. 1-Ryker Griggs[7]; 6. 14-Jayce Caldwell[5]; 7. 23T-Cooper Thomas[2]

Heat 8 (8 Laps): 1. 46C-Cale McGee[3]; 2. 46-Peyton White[1]; 3. 29K-Levi Kuntz[5]; 4. 50-Jackson Beers[4]; 5. 24-Aiden Howard[2]; 6. 55S-Levi Smith[7]; 7. 01-Brylee Harbert[6]

Heat 9 (8 Laps): 1. 10J-Austin Wood[1]; 2. 45F-Langston Fetty[2]; 3. 12C-Carter Sauer[4]; 4. 9-Cooper Cottrell[7]; 5. 2M-JT McCleskey[3]; 6. 84-Dalten Maust[6]; 7. 44-Gunner Shroyer[5]

Qualifiers (Top 12 in combined Passing Points advance to the A-Feature)

Dash 1 (10 Laps): 1. 21-Cash Lovenburg[4]; 2. 29K-Levi Kuntz[1]; 3. 33-Jett Nunley[7]; 4. 6-Brylee Kilmer[6]; 5. 3-Cale Coons[2]; 6. 66-Keyton Adams[3]; 7. 13C-William Conner[5]; 8. 19-Beau Chapman[10]; 9. 1K-Kolette Dicero[11]; 10. 14G-Blake Pittman[8]; 11. 24-Aiden Howard[9]; 12. 87C-Callan Hill[12]

Dash 2 (10 Laps): 1. 55-Jett Barnes[4]; 2. 71-Jaxton Wiggs[2]; 3. 31-Lincoln Smith[5]; 4. 8-Jase Blevins[6]; 5. 87-Brody McClelland[10]; 6. 46C-Cale McGee[3]; 7. 9-Cooper Cottrell[1]; 8. 88-Titan Bowden[9]; 9. 20-Jonathan Andrichuk[11]; 10. 24W-Weston Freeman[12]; 11. 05-Sawyer Beers[8]; 12. (DQ) 71M-Finn McDade[7]

Dash 3 (10 Laps): 1. G5-Gunnar Setser[2]; 2. 2B-Garrett Benson[4]; 3. 21H-Levi Hinck[5]; 4. 10T-Talin Turner[3]; 5. 88P-Ayden Parrish[1]; 6. 5L-Landon Jesina[7]; 7. 84-Dalten Maust[9]; 8. 1H-Hudsyn Truitt[6]; 9. 29-Bristol McCleskey[12]; 10. 23T-Cooper Thomas[11]; 11. 55S-Levi Smith[8]; 12. 75-Masyn Truitt[10]

Dash 4 (10 Laps): 1. 1-Ryker Griggs[6]; 2. 5C-Cooper Miller[3]; 3. 0-Lathe Griggs[4]; 4. 63-Jack Thomas[2]; 5. 8L-Logun Lunsford[8]; 6. 37Z-Jacob Zimmerman[7]; 7. 2T-Tyler Crow[5]; 8. 1R-Carson Reutzel[11]; 9. 14-Jayce Caldwell[9]; 10. 45F-Langston Fetty[1]; 11. 01-Brylee Harbert[10]

Dash 5 (10 Laps): 1. 24L-Levi Hillier[3]; 2. 10J-Austin Wood[2]; 3. 25S-Justis Sokol[4]; 4. 7-Garyn Howard[5]; 5. 46-Peyton White[1]; 6. 01T-Ty Lovenburg[7]; 7. 1P-Kentzi Potter[6]; 8. 44-Gunner Shroyer[10]; 9. 700-Braydon Jacobs[8]; 10. 2-Freddie Furr[11]; 11. 36-Rayce Reed[9]

Dash 6 (10 Laps): 1. 55X-Lucas Mauldin[3]; 2. 74-Natalie Doney[9]; 3. 50-Jackson Beers[6]; 4. 88K-Bryce Kujath[4]; 5. 30-David Bretz[5]; 6. 3W-Blake Winkler[10]; 7. 14R-Jaxon Nail[7]; 8. 12C-Carter Sauer[1]; 9. 2M-JT McCleskey[8]; 10. (DNS) 22-Landon Baldwin; 11. (DQ) 5-Kellan Harper[2]

